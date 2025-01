Wie „passend“ Deportation am Auschwitz Befreiungstag! Evelyn Hecht-Galinski

Die Schweiz schiebt Ali Abunimah von EI ab

The Electronic Intifada

27. Januar 2025

Ali Abunimah

Der Geschäftsführer von The Electronic Intifada, Ali Abunimah, wurde am Montag von der Schweiz abgeschoben, nachdem er zwei Nächte im Gefängnis verbracht hatte.

Abunimah wurde vor einer Vortragsveranstaltung am Samstag in Zürich festgenommen.

Er war am Vortag auf Einladung lokaler Organisatoren zu einer Reihe von Veranstaltungen in die Schweiz gekommen. Als er am Freitag am Flughafen in Zürich ankam, wurde Abunimah eine Stunde lang von der Polizei verhört, bevor er in das Land einreisen durfte.

Augenzeugen berichteten, dass drei Polizisten in Zivil Abunimah am Samstag gewaltsam festnahmen und ihn in ein unmarkiertes Fahrzeug zwangen, ohne ihm zu sagen, wohin er gebracht wurde.

Abunimahs Verhaftung scheint Teil einer zunehmenden Gegenreaktion westlicher Regierungen gegen Solidaritätsbekundungen mit dem palästinensischen Volk zu sein.

Im vergangenen Jahr wurden in Großbritannien mehrere Aktivisten und Journalisten unter Berufung auf „Anti-Terror“-Befugnisse verhaftet, durchsucht oder angeklagt.

Zu ihnen gehörte Asa Winstanley, Mitherausgeber von The Electronic Intifada, dessen Wohnung durchsucht und dessen Computer und Telefone beschlagnahmt wurden. Winstanley wurde keiner Straftat angeklagt und die Durchsuchung wurde vom Komitee zum Schutz von Journalisten und der britischen National Union of Journalists verurteilt.

Die Verhaftung Abunimahs durch die Schweiz wurde weltweit verurteilt. Eine am Samstag gestartete Petition für seine Freilassung wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels von mehr als 15.000 Menschen unterzeichnet.

Zwei Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen verurteilten die Inhaftierung Abunimahs durch die Schweizer Behörden.

Irene Khan, UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, bezeichnete dies als „schockierende Nachricht“ und forderte die Schweiz auf, „dringend zu ermitteln und Abunimah freizulassen“.

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für das Westjordanland und den Gazastreifen, forderte eine „umgehende Untersuchung dieser Angelegenheit“. Sie sagte, dass „das Klima in Bezug auf die Meinungsfreiheit in Europa immer giftiger wird und wir alle besorgt sein sollten“.

Das europäische Büro von Amnesty International gab an, dass es den Fall Abunimah verfolge.

„Das weltweite harte Vorgehen gegen diejenigen, die Israels Verstöße gegen die Menschenrechte der Palästinenser kritisieren, ist alarmierend und muss sofort gestoppt werden“, fügte Amnesty hinzu.

Euro-Med Monitor, eine in Genf ansässige Menschenrechtsgruppe, verurteilte Abunimahs Verhaftung. Sie bezeichneten dies als eine „gefährliche Entwicklung, die den wachsenden Trend westlicher Regierungen widerspiegelt, die freie Meinungsäußerung zu zensieren und Journalisten und Aktivisten ins Visier zu nehmen, die das Leid der Opfer dokumentieren und sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen.“

