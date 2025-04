https://consortiumnews.com/2025/04/17/silencing-the-shifting-opinion-about-israel/



Die sich wandelnde Meinung über Israel zum Schweigen bringen

Von Tariq Kenney-Shawa

Al-Shabaka

17. April 2025

Das Projekt Esther ist mehr als nur ein verzweifelter Versuch, eine bröckelnde zionistische Erzählung zu retten – es ist Teil eines umfassenderen autoritären Wandels in der US-Politik, sagt Tariq Kenney-Shawa.

Protest im Thomas Paine Park in New York City gegen die Inhaftierung des pro-palästinensischen Aktivisten und Columbia-Studenten Mahmoud Khalil am 10. März. (SWinxy / Wikimedia Commons / CC BY 4.0)

Am 7. Oktober 2024, ein Jahr nach der Al-Aqsa-Flut-Operation der Hamas, stellte die konservative Heritage Foundation mit Sitz in Washington D.C. das Projekt Esther vor, ihre bislang jüngste und dreisteste Maßnahme zur Unterdrückung der Solidarität mit Palästina.

Unter dem Deckmantel einer Initiative zur Bekämpfung des Antisemitismus zielt das Projekt Esther ausschließlich auf Stimmen und Gruppen ab, die das israelische Regime kritisieren. Es fordert die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen, um durch Zensur, Einschüchterung und Rechtsstreitigkeiten Organisationen zu delegitimieren und zu zerschlagen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen. Das Projekt Esther – und die umfassenderen pro-israelischen Bemühungen, der wachsenden Solidarität mit Palästina entgegenzuwirken – begannen jedoch nicht erst mit dem Völkermord in Gaza.

Seit Jahrzehnten versuchen Zionisten und ihre Verbündeten systematisch, öffentliche Kritik an der unerschütterlichen Unterstützung der USA für das israelische Regime zu unterdrücken, indem sie Personen und Gruppen ins Visier nehmen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen.

Die Bemühungen, pro-palästinensischen Aktivismus zum Schweigen zu bringen, sind zwar nicht neu, haben aber unter Präsident Donald Trump erheblich zugenommen. Kurz nach seinem Amtsantritt für seine zweite Amtszeit unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, die unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Antisemitismus das Vorgehen gegen pro-palästinensische Aktivisten verschärft. Seine Regierung hat die parteiübergreifende Repression verschärft, indem sie unter anderem Studentenvisa widerrufen, Aktivisten verhaftet und deportiert und die bundesstaatliche Aufsicht über Universitäten verstärkt hat, um die Organisation von Campus-Aktivitäten zu überwachen und zu kontrollieren.

In diesem Zusammenhang ist das Projekt Esther mehr als nur ein verzweifelter Versuch, eine bröckelnde zionistische Erzählung zu retten – es ist Teil eines umfassenderen autoritären Wandels in der US-Politik. Im ganzen Land definieren Angriffe auf Dissens, freie Meinungsäußerung und marginalisierte Gemeinschaften das Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft neu. Die Solidarität mit Palästina ist zu einem Brennpunkt in einem umfassenderen Bestreben geworden, demokratische Werte zu untergraben und die Fragilität von Rechten aufzudecken, die viele Amerikaner seit langem für selbstverständlich halten.

Entlarvung der pro-israelischen Narrative

Kundgebung zur Unterstützung Israels in Los Angeles, 16. Mai 2021. (Levi Clancy/Wikimedia Commons/ CC0)

Die pro-israelischen Narrative, die jahrzehntelang den Mainstream-Diskurs in den USA dominierten, sind in den letzten Jahren allmählich zerfallen, was zu einem Umschwung in der öffentlichen Meinung geführt und die Ängste der Israel-Unterstützer verstärkt hat.

Während die Mainstream-Medien Israel weiterhin als „bedrohte Demokratie“ mythologisieren, die sich gegen „Terrorismus“ verteidigt, werden diese Narrative zunehmend in Frage gestellt.

Unabhängige Nachrichten- und Social-Media-Plattformen bieten Palästinensern neue Möglichkeiten, ihre eigene Geschichte zu erzählen und die langjährige Propaganda in Frage zu stellen. In der Wissenschaft stellen Studierende, Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen, die sich für die Befreiung Palästinas einsetzen, zunehmend die einst dominierende pro-israelische Darstellung in Frage. Dieser Wandel zeigt sich deutlich in der landesweiten von Studierenden angeführten Bewegung gegen den Völkermord in Gaza, die von der politischen Elite der USA weiterhin unterdrückt wird.

In ähnlicher Weise signalisieren die Erfolge der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), die von Künstlern und Musikern, die sich weigern, innerhalb der Grenzen von 1948 aufzutreten, bis zu Unternehmen wie Ben & Jerry’s reichen, die versuchen, den Verkauf in den besetzten Westbankgebieten einzustellen, einen kulturellen Wandel, der es den Verteidigern Israels erschwert, ihre bedingungslose Unterstützung für ein Regime zu rechtfertigen, das weithin als völkermörderisch angesehen wird.

Dieser Wandel im öffentlichen Bewusstsein ist genau das, was die Anhänger des israelischen Regimes am meisten fürchten, da er die bedingungslose Unterstützung untergräbt, die für die Aufrechterhaltung des gewaltsamen Siedlerkolonialprojekts Israels unerlässlich ist. Angesichts der tief verwurzelten pro-israelischen Stimmung in den USA sind die aktuellen Verschiebungen in der öffentlichen Meinung zu Palästina bemerkenswert.

Umfragen geben zwar nicht das ganze Bild wieder, aber sie liefern wichtige Erkenntnisse über sich wandelnde Trends mit realen Auswirkungen auf die Interessenvertretung und die Politikgestaltung. Im Durchschnitt sympathisieren die Amerikaner immer noch mehr mit den Israelis als mit den Palästinensern. Allerdings bricht die Unterstützung für das israelische Regime ein. Laut einer Umfrage von Gallup aus dem Jahr 2025 ist die Sympathie für Israel zum ersten Mal in der Geschichte der Umfragen unter 50 Prozent gefallen und liegt nun bei nur noch 46 Prozent. Eine Umfrage derselben Organisation ergab, dass die Sympathie für die Palästinenser von 25 Prozent im Jahr 2021 auf 33 Prozent im Jahr 2025 gestiegen ist.

„Dieser Wandel im öffentlichen Bewusstsein ist genau das, was die Anhänger des israelischen Regimes am meisten fürchten, da er die bedingungslose Unterstützung untergräbt, die für die Aufrechterhaltung des gewaltsamen Siedlerkolonialprojekts Israels unerlässlich ist.“

Die zunehmende Polarisierung der Parteien und die Kluft zwischen den Generationen haben diese Trends noch verstärkt. Gallup fand heraus, dass 59 Prozent der Demokraten mehr Sympathie für die Palästinenser empfinden, während nur 21 Prozent auf der Seite der Israelis stehen. Dies gilt nicht für die Sympathien der Republikaner, die mit 75 Prozent für die Israelis und nur 10 Prozent für die Palästinenser weiterhin überwiegend pro-israelisch sind. Allerdings stehen immer mehr prominente konservative Kommentatoren Israel zunehmend kritisch gegenüber und lehnen eine bedingungslose Unterstützung der USA ab.

Unterdessen haben die wachsende Unterstützung für die Palästinenser und die zunehmende Kritik an Israel unter jüngeren Amerikanern eine tiefe Generationskluft geschaffen, die erhebliche Auswirkungen auf die künftige Politik der USA haben wird. Eine Umfrage des Pew Research Center vom Februar 2024 ergab, dass 33 Prozent der Amerikaner im Alter von 18 bis 29 Jahren aus dem gesamten politischen Spektrum mehr Sympathie für die Palästinenser empfinden, während nur 14 Prozent auf der Seite der Israelis stehen.

Dieses Ergebnis steht in krassem Gegensatz zu den 47 Prozent der Befragten im Alter von 65 Jahren und älter, die mehr mit den Israelis sympathisierten. Diese generationsbedingte Neuausrichtung ist es, was Israels treueste politische Verbündete in den USA am meisten beunruhigt, was sich in ihrem landesweiten Vorgehen gegen Campus-Aktivismus widerspiegelt.

Die Polizei von Los Angeles verhaftet pro-palästinensische Studentenprotestierende an der UCLA, 2. Mai 2024. (Von mehreren Autoren/Darlene L, Matt Baretto, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Natürlich führen Sympathien nicht immer zu politischen Prioritäten oder Wahlentscheidungen, aber die Angriffe auf Gaza haben diese Tendenzen verstärkt und mehr Amerikaner dazu gebracht, sich gegen Washingtons langjährige Unterstützung für Israel zu stellen.

Eine aktuelle Umfrage von CBS News ergab, dass etwa 61 Prozent der Amerikaner aller politischen Lager zusätzliche US-Militärhilfen für Israel ablehnen. Das bedeutet, dass immer mehr Amerikaner nicht nur ihre allgemeine Sympathie neu bewerten, sondern auch zunehmend die Verwendung von Steuergeldern durch ihre Regierung zur Unterstützung und Ermöglichung von Kriegsverbrechen Israels in Frage stellen.

[Siehe: US-Steuerzahler entsetzt über Finanzierung von Völkermord wenden sich an UN]

Trotz der wachsenden Sympathie für die Palästinenser und der schwindenden Unterstützung für bedingungslose Hilfe für Israel haben diese Veränderungen noch keinen Einfluss auf die US-Politik. Tatsächlich hat Washingtons Unterstützung für das israelische Regime seit Oktober 2023 neue Höhen erreicht und ermöglicht aktiv den anhaltenden Völkermord.

Doch trotz der verstärkten Unterstützung durch die USA sind Israels Befürworter weiterhin besorgt über die sich wandelnde öffentliche Meinung. Sie befürchten, dass die wachsende Sympathie für die Palästinenser und die sinkende Unterstützung für bedingungslose Hilfe für Israel, wenn sie unwidersprochen bleiben, letztendlich bedeutende politische Veränderungen auslösen könnten, die die „besonderen“ Beziehungen zwischen den USA und Israel grundlegend in Frage stellen würden.

Als Reaktion darauf greifen Israels Unterstützer zu zunehmend autoritären Taktiken, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und das Eintreten für die Rechte der Palästinenser zu unterbinden.

IDF-Truppen im Gazastreifen, 2. November 2023. (IDF Spokesperson’s Unit, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Ein seit langem vorbereiteter harten Durchgreifen

Die zunehmend autoritären Maßnahmen, die wir heute beobachten, haben ihre Wurzeln in einem jahrzehntelangen Erbe beider Parteien.

So haben beispielsweise anti-palästinensische Politiker seit langem die Anti-Terror-Gesetze und die Terrorismusbekämpfungspolitik der USA geprägt. Das erste Bundesgesetz, in dem der Begriff „Terrorismus“ erwähnt wurde, war der US-Auslandshilfegesetz von 1969, der die UNRWA dazu verpflichtete, sicherzustellen, dass keine US-Hilfe „Flüchtlinge erreicht, die eine militärische Ausbildung von einem Mitglied der sogenannten Palästinensischen Befreiungsarmee erhalten oder an terroristischen Handlungen beteiligt sind“.

Natürlich enthielt das Gesetz keine klare Definition von Terrorismus. Dennoch stufte es Palästinenser – insbesondere Flüchtlinge – effektiv als mutmaßliche Täter ein und verankerte damit eine Voreingenommenheit, die bis heute die Politik und den öffentlichen Diskurs in den USA prägt. Mit jeder neuen Fassung dieser „Anti-Terror-Gesetze“ blieb eines konstant: die bewusste Unklarheit, die es der Bundesregierung ermöglichte, „Terrorismus“ nach ihren eigenen Zielen zu definieren.

Die Verbindung zwischen Palästinensern und Terrorismus wurde zu einer fest verankerten rechtlichen Voreingenommenheit, die eine Vielzahl von US-Gesetzen und -Richtlinien zur Unterdrückung der palästinensischen Interessenvertretung prägte. Dazu gehört die Nutzung von „materiellen Unterstützungsgesetzen“, die die Bereitstellung finanzieller, logistischer oder anderer Hilfe für ausländische terroristische Organisationen (FTO) verbieten, um humanitäre Gruppen ins Visier zu nehmen und gleichzeitig Überwachungsprogramme auszuweiten, die palästinensische Amerikaner als Extremisten oder Sicherheitsbedrohung einstufen.

Aufeinanderfolgende US-Regierungen haben Gesetze – die ihren Ursprung im Antiterrorismus- und Todesstrafengesetz von 1996, dem PATRIOT Act von 2001 und wichtigen Präzedenzfällen haben – instrumentalisiert, um humanitäre Hilfe und die Unterstützung der Palästinenser zu kriminalisieren.

„Die Verbindung zwischen Palästinensern und Terrorismus wurde zu einer fest verankerten rechtlichen Voreingenommenheit, die eine Vielzahl von US-Gesetzen und -Richtlinien prägte, die darauf abzielen, die Unterstützung der Palästinenser zu unterdrücken.“

In der Zeit nach dem 11. September 2001 setzten die Bundesbehörden zunehmend Gesetze zur Terrorismusbekämpfung ein, um die bürgerlichen Freiheiten einzuschränken. Sie nutzten sie, um Organisationen zu überwachen und zu schließen, denen – oft ohne Beweise – Verbindungen zum Terrorismus vorgeworfen wurden. Diese Maßnahmen haben ein Umfeld geschaffen, in dem die Befürwortung der palästinensischen Befreiung nicht nur umstritten ist, sondern zunehmend als kriminell oder subversiv dargestellt wird.

Israel-freundliche Gruppen haben ebenfalls ihr Arsenal an rechtlichen Instrumenten zur Unterdrückung der pro-palästinensischen Lobbyarbeit erweitert.

So vermischt beispielsweise die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die von zahlreichen Institutionen und Regierungsstellen übernommen wurde, Antizionismus mit Antisemitismus und bringt damit Kritik an Israel zum Schweigen. Die IHRA-Definition versäumt es auch, die tiefen historischen Wurzeln des Antisemitismus in der westlichen Vorherrschaft der Weißen anzuerkennen.

Infolgedessen trägt diese Neudefinition des Antisemitismus kaum zum Schutz jüdischer Menschen bei. Stattdessen ermöglicht sie die Unterdrückung legitimer Befürwortung der palästinensischen Befreiung und schränkt die freie Meinungsäußerung ein.

Ein weiterer Aspekt dieser Unterdrückung der pro-palästinensischen Bewegung ist die Welle von Anti-Boykott-Gesetzen, die derzeit die USA erfasst. Seit 2014 haben Dutzende US-Bundesstaaten Gesetze erlassen, die Personen und Unternehmen bestrafen, die Boykotte gegen Einrichtungen unterstützen oder sich weigern, mit Einrichtungen zusammenzuarbeiten, die sich an der israelischen Besatzung beteiligen – als Teil einer breiteren BDS-Bewegung –, und ihnen oft die Geschäftstätigkeit mit dem jeweiligen Bundesstaat untersagen.

So bestätigte beispielsweise das Berufungsgericht des Achten Bundesgerichtsbezirks im Jahr 2022 ein Gesetz des Bundesstaates Arkansas, wonach staatliche Auftragnehmer sich verpflichten müssen, Israel nicht zu boykottieren. Diese Entscheidung untergräbt den verfassungsmäßigen Schutz, indem sie Boykotte einschränkt, die vom Obersten Gerichtshof der USA als freie politische Meinungsäußerung anerkannt sind, die durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt ist.

Obwohl Bundesgerichte in mehreren Bundesstaaten solche Anti-Boykott-Maßnahmen als verfassungswidrig aufgehoben haben, halten die Bemühungen zur Unterdrückung von BDS-Initiativen gegen Israel an, und die Trump-Regierung will sie noch weiter verschärfen.

Projekt Esther: Bekämpfung von Dissens, nicht von Antisemitismus

Der Hauptsitz der Heritage Foundation in Washington, D.C. (Ser Amantio di Nicolao, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Seit ihrer Rückkehr ins Amt im Januar 2025 haben Trump und seine pro-israelischen Verbündeten ihre Bemühungen zur Unterdrückung der Unterstützung für die Rechte der Palästinenser intensiviert und zunehmend autoritäre Maßnahmen ergriffen, um Aktivismus und Engagement zu unterbinden.

Im Gegensatz zu ihren demokratischen Gegenspielern, die solche Maßnahmen oft als notwendig zur Bekämpfung des Antisemitismus rechtfertigen, wenden rechtsextreme republikanische Führer ohne Reue autoritäre Taktiken an – nicht nur, um Verfechter der palästinensischen Rechte zum Schweigen zu bringen, sondern auch, um eine umfassendere Agenda zur Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten und zur Bekämpfung von Dissens voranzutreiben. Das Projekt Esther ist ein Beispiel für diese Strategie, das sich auf ein Thema konzentriert, bei dem liberale Bekenntnisse zu Bürgerrechten und Meinungsfreiheit immer wieder ins Wanken geraten: die Verteidigung der palästinensischen Rechte.

Am 7. Oktober 2024 stellte die Heritage Foundation das Projekt Esther als „nationale Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus“ vor. In der Praxis vermischt das Projekt jedoch Antizionismus und Kritik an Israel mit Antisemitismus und nutzt staatliche Macht und private Ressourcen, um die pro-palästinensische Solidaritätsbewegung in den USA durch eine systematische Kampagne der Einschüchterung, Entziehung von Finanzmitteln und Kriminalisierung zu zerschlagen.

[Siehe: American Rendition: Journey to Louisiana Cell]

Ein zentraler Pfeiler des Projekts Esther ist das Bestreben, die gesamte palästinensische Solidaritätsbewegung als „Hamas-Unterstützungsnetzwerk“ darzustellen und die ihr angehörenden Organisationen als „Hamas-Unterstützungsorganisationen“ zu bezeichnen. Auf diese Weise werden alle Gruppen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, effektiv als mit der Hamas verbündet dargestellt. Diese irreführende Darstellung ermöglicht es dem Projekt Esther, eine zweigleisige Strategie zu verfolgen, die Soft- und Hard-Power-Taktiken kombiniert: Zum einen wird die Bewegung in der Öffentlichkeit diskreditiert, zum anderen werden ihre Aktivitäten durch rechtliche und finanzielle Maßnahmen kriminalisiert.

Soft-Power-Taktiken: Durch die falsche Behauptung, dass pro-palästinensische Organisationen mit der Hamas – einer von der US-Regierung als terroristische Vereinigung eingestuften Organisation – in Verbindung stehen oder von ihr Anweisungen erhalten, zielt das Projekt Esther darauf ab, die Bewegung in den Augen der amerikanischen Bevölkerung zu diskreditieren, zu isolieren und zu spalten. Hard-Power-Taktiken: Die Einstufung dieser Organisationen als Unterstützer des Terrorismus gefährdet ihre Fähigkeit, Spenden zu sammeln, legal zu arbeiten und sich für ihre Sache einzusetzen, wodurch ihre Organisationsfähigkeit effektiv neutralisiert wird.

Mit diesen Taktiken wollen die Architekten von Project Esther finanzielle, rechtliche und reputationsschädigende Maßnahmen einsetzen, um die Solidaritätsbewegung für Palästina zu diskreditieren und ihre Aktivitäten zu zerstören.

Finanzielle Aushöhlung: Durch die gezielte Bekämpfung der Finanzquellen, aus denen Gruppen wie Students for Justice in Palestine, American Muslims for Palestine und Jewish Voice for Peace finanziert werden, will das Projekt Esther Organisationen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, finanziell unhaltbar machen und sie zur Einstellung oder drastischen Einschränkung ihrer Aktivitäten zwingen. Zu dieser Strategie gehört auch, Stiftungen und akademische Einrichtungen unter Androhung von Rufschädigung oder rechtlicher Haftung dazu zu drängen, ihre Finanzmittel und Unterstützung zurückzuziehen. Lawfare: Das Projekt Esther versucht, das Rechtssystem zu instrumentalisieren, um palästinensische Interessenvertretung zu kriminalisieren. Die Initiative befürwortet den Einsatz von Gesetzen zur Terrorismusbekämpfung und gegen organisierte Kriminalität, um Gruppen und Einzelpersonen zu verfolgen, die sich für palästinensische Anliegen organisieren oder Spenden sammeln, und ihnen Verbindungen zu oder Unterstützung für Gruppen wie die Hamas vorzuwerfen. Um diese Agenda voranzutreiben, setzt das Projekt Esther strategische Klagen ein, die unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit darauf abzielen, die Ressourcen pro-palästinensischer Gruppen zu erschöpfen. Zu diesen Bemühungen gehört auch die Abschiebung von Aktivisten ohne Staatsbürgerschaft. Letztendlich zielen diese Maßnahmen darauf ab, die pro-palästinensische Advocacy nicht nur als illegitim, sondern als illegal darzustellen. Reputationsschaden: Das Projekt Esther zielt darauf ab, Misstrauen und Spaltung innerhalb der breiteren Bewegung für palästinensische Rechte zu säen. In Anlehnung an die Taktiken der McCarthy-Ära fordert die Strategie des Projekts Esther „Recherchen und Ermittlungen“, um angebliche „kriminelle Vergehen“ innerhalb der Zielorganisationen aufzudecken, was Pläne zur Überwachung und möglichen Unterwanderung dieser Gruppen zur Sammlung von Informationen impliziert. Darauf folgen öffentliche Kampagnen, in denen Einzelpersonen und Organisationen Verbindungen zu Antisemitismus oder antiamerikanischen Einstellungen vorgeworfen werden. Diese Taktik erschwert es anderen Gruppen, sich mit den betroffenen Organisationen zu assoziieren, ohne Reputationsschäden oder rechtliche Konsequenzen zu riskieren. Organisationen wie Canary Mission, die pro-palästinensische Studierende, Arbeitnehmer und Akademiker bloßstellen, spielen eine zentrale Rolle in dieser „Name-and-Shame“-Kampagne.

Zusammen zielen diese harten und weichen Machtmittel darauf ab, die Fortschritte der pro-palästinensischen Bewegung bei der Veränderung der öffentlichen Meinung in den USA zu untergraben. Lawfare zielt darauf ab, verfassungsrechtlich geschützte Interessenvertretung zu delegitimieren, während Desinformationskampagnen die palästinensische Solidaritätsbewegung als von ausländischer Einflussnahme getrieben darstellen und ihre basisdemokratischen Wurzeln verschleiern.

Wichtig ist, dass das Projekt Esther zwar Organisationen und Einzelpersonen ins Visier nimmt, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, seine Auswirkungen jedoch weit darüber hinausgehen und eine Umgestaltung der US-Gesellschaft beinhalten würden, indem unterschiedliche Perspektiven aus dem Bildungswesen verbannt, Studentenproteste unterdrückt und kritische Diskurse über den Zionismus in öffentlichen und akademischen Räumen unterbunden würden. Letztendlich ist es das Ziel des Projekts, die Verteidigung der Rechte der Palästinenser nicht nur kontrovers, sondern illegal zu machen. Wenn es gelingt, hätten seine Architekten eine Vorlage, um ihre Ziele auszuweiten.

Es ist entscheidend, das Projekt Esther nicht nur als Angriff auf die palästinensische Solidaritätsbewegung zu betrachten, sondern als Teil des umfassenderen Angriffs der Trump-Regierung auf die Demokratie. Die Heritage Foundation und andere einflussreiche ultrakonservative Machtbroker nutzen Initiativen wie das Projekt Esther, um mächtige rechtliche Mechanismen auszubauen und zu verfeinern, die seit langem unverhältnismäßig stark gegen marginalisierte Gemeinschaften und linke Aktivisten eingesetzt werden. Dazu gehören:

Foreign Agents Registration Act (FARA) : Das Projekt Esther befürwortet die Anwendung des FARA, um pro-palästinensische Organisationen und Aktivisten als Vertreter ausländischer Interessen zu untersuchen, und schafft damit einen gefährlichen Präzedenzfall für dessen breitere Anwendung gegen jede Bewegung, die der US-Politik kritisch gegenübersteht.

: Das Projekt Esther befürwortet die Anwendung des FARA, um pro-palästinensische Organisationen und Aktivisten als Vertreter ausländischer Interessen zu untersuchen, und schafft damit einen gefährlichen Präzedenzfall für dessen breitere Anwendung gegen jede Bewegung, die der US-Politik kritisch gegenübersteht. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO): Indem palästinensische Solidaritätsgruppen als Teil eines sogenannten „Hamas-Unterstützungsnetzwerks“ bezeichnet werden, legt das Projekt Esther den Grundstein für RICO-Verfahren – eine Strategie, die ebenso leicht gegen Gewerkschaften, Klimaaktivisten und andere Bewegungen eingesetzt werden könnte, die die extreme Rechte zu zerschlagen versucht.

Indem palästinensische Solidaritätsgruppen als Teil eines sogenannten „Hamas-Unterstützungsnetzwerks“ bezeichnet werden, legt das Projekt Esther den Grundstein für RICO-Verfahren – eine Strategie, die ebenso leicht gegen Gewerkschaften, Klimaaktivisten und andere Bewegungen eingesetzt werden könnte, die die extreme Rechte zu zerschlagen versucht. Rahmenwerke zur Terrorismusbekämpfung: Die falsche und unbegründete Verbindung zwischen der Unterstützung der palästinensischen Rechte und einer direkten Verbindung zu einer FTO dient dazu, eine Ausweitung der Überwachung, rechtliche Schritte und außergerichtliche Repressionen zu rechtfertigen – und damit eine Politik zu festigen, die seit jeher dazu dient, muslimische, schwarze und indigene Aktivisten zu kriminalisieren.

Die falsche und unbegründete Verbindung zwischen der Unterstützung der palästinensischen Rechte und einer direkten Verbindung zu einer FTO dient dazu, eine Ausweitung der Überwachung, rechtliche Schritte und außergerichtliche Repressionen zu rechtfertigen – und damit eine Politik zu festigen, die seit jeher dazu dient, muslimische, schwarze und indigene Aktivisten zu kriminalisieren. Einwanderungsgesetze: Durch die Befürwortung der Abschiebung von im Ausland geborenen Aktivisten schafft das Projekt Esther einen Präzedenzfall für noch umfassendere Einwanderungsrepressionen gegen Dissidenten, darunter Flüchtlinge, Asylsuchende und andere schutzbedürftige Gemeinschaften.

Über diese Instrumente der Unterdrückung hinaus stützt sich das Projekt Esther auf angstgeschürte Botschaften und Desinformationskampagnen, um die Politik zu beeinflussen.

Angst als Knüppel

Das Buch Esther, geschrieben auf einer Schriftrolle (Megillah), die am Purimfest gelesen wird. Pergament, aus dem Elsass (?), 18. Jahrhundert. Heute im Joods Historisch Museum in Amsterdam (Vassil/Wikimedia Commons).

Das Projekt Esther ist eine Initiative, die auf Desinformation, Angst und konservativem Fundamentalismus basiert.

Die Gründer des Projekts Esther benannten es nach der biblischen Figur Esther, die in der jüdischen Tradition dafür gefeiert wird, dass sie ihr Volk vor dem Völkermord im alten Persien gerettet hat. Durch die Aneignung der Geschichte Esthers will die Initiative eine moralische Parallele zwischen dem historischen Überleben der Juden und den modernen zionistischen Zielen ziehen, Kritiker Israels als existenzielle Bedrohung für die Sicherheit der Juden darstellen und diese Rhetorik nutzen, um zunehmend autoritäre Forderungen zu rechtfertigen.

In Wirklichkeit steht nicht die Sorge um die Sicherheit der Juden hinter dem Projekt Esther, sondern eine rechtsextreme christlich-nationalistische Agenda prägt dessen Ziele. Die Heritage Foundation hatte Berichten zufolge Schwierigkeiten, jüdische Organisationen als offizielle „Partner“ zu gewinnen.

Mehrere Organisationen, die laut Heritage Foundation eine direkte Rolle bei der Gründung der Initiative gespielt haben sollen, haben dies dementiert, darunter der Jüdische Weltkongress und die Republikanische Jüdische Koalition. Das bedeutet nicht, dass diese Organisationen Kritik an Israel scheuen. Möglicherweise zögerten sie, sich einer parteiischen Kreuzzug der evangelikalen Christen anzuschließen – oder sie wollten selbst die Führung im „Krieg gegen den Antisemitismus“ übernehmen.

Unabhängig von ihren Motiven stellt sich die tiefere Frage, ob das eigentliche Ziel des Projekts Esther überhaupt die Bekämpfung des Antisemitismus ist.

Wäre die Bekämpfung des Antisemitismus das vorrangige Ziel des Projekts Esther gewesen, hätten seine Architekten einen Plan vorgelegt, um die Ursache seiner gewalttätigsten Ausprägungen anzugehen: die extreme Rechte. Das Projekt Esther spielt jedoch die Gefahren des rechtsextremen Antisemitismus ausdrücklich herunter und erwähnt die Bekämpfung der weißen Vorherrschaft mit keinem Wort.

Stattdessen stellt es Antisemitismus als eine Form der Diskriminierung dar, die nur von der pro-palästinensischen politischen Linken ausgeht. In diesem Sinne listet es fast jeden Demokraten auf, der jemals auch nur die geringste Kritik an Israel geäußert hat, und brandmarkt sie als Teil eines sogenannten „Hamas-Caucus“. Republikaner wie Rand Paul und Thomas Massie, beide ausgesprochene Kritiker der fortgesetzten bedingungslosen Militärhilfe für Israel, werden hingegen auffällig weggelassen.

„Wäre die Bekämpfung des Antisemitismus das vorrangige Ziel des Projekts Esther gewesen, hätten seine Architekten einen Plan vorgelegt, um die Quelle seiner gewalttätigsten Ausprägungen anzugehen: die extreme Rechte.“

Der Bericht des Projekts Esther, in dem seine Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus dargelegt wird, erwähnt keinen einzigen Republikaner, obwohl es in den letzten Jahren eindeutige Fälle von Antisemitismus innerhalb der Republikanischen Partei gab. Er verurteilte nicht Trumps routinemäßige Verwendung antisemitischer Rhetorik, darunter Doppelloyalitätsklischees, die suggerieren, dass jüdische Amerikaner, die für Demokraten stimmen, Israel und ihrem Glauben untreu sind.

Auch Marjorie Taylor Greene, die gegen den Anti-Semitismus-Bewusstseins-Act von 2023 (H.R. 6090) gestimmt hat, weil er ihrer Meinung nach im Widerspruch zum „Evangelium“ stehe, wird nicht erwähnt. Diese Auslassungen entlarven das Projekt Esther als das, was es wirklich ist: ein Entwurf zur Unterdrückung abweichender Meinungen gegenüber der bedingungslosen Unterstützung Israels, zur Mundtotmachung von Verfechtern der palästinensischen Rechte und zur Verfestigung extrem konservativer Agenden. Es hat nichts mit der Bekämpfung von Antisemitismus zu tun.

Indem es das Trauma der Juden instrumentalisiert, um seine Agenda voranzutreiben, untergräbt das Projekt Esther echte Bemühungen zur Bekämpfung des Antisemitismus und stellt sich auf die Seite der weißen supremacistischen Kräfte, die seit jeher die größte Bedrohung für jüdische Gemeinschaften darstellen. Tatsächlich verstärkt der Vorwand der Sicherheit der Juden, um hart erkämpfte demokratische Schutzmaßnahmen wie die Meinungsfreiheit abzubauen, nur genau die Stereotypen, die den Antisemitismus schüren.

Ein direkter Angriff auf die Demokratie

Das Projekt Esther ist eine Erweiterung des Projekts 2025, einer umfassenden rechtsextremen Agenda, von der sich Trump während seines Wahlkampfs zunächst distanzierte, um sie dann nach seiner Rückkehr ins Amt in einer Blitzkrieg-Serie von Durchführungsverordnungen umzusetzen. Das Projekt Esther ist der natürliche Höhepunkt der umfassenden Unterdrückung der Solidarität mit den Palästinensern. Es kommt zu einer Zeit, in der einige der repressivsten, rassistischsten Kräfte in den USA bereit sind, ihren Einfluss in den Machtzentren zu festigen.

„Es ist entscheidend, das Projekt Esther nicht nur als Angriff auf die palästinensische Solidaritätsbewegung zu betrachten, sondern als Teil des umfassenderen Angriffs der Trump-Regierung auf die Demokratie.“

Wie die allgemeine Unterdrückung der palästinensischen Solidarität ist auch das Projekt Esther letztlich ein Versuch, Narrative zurückzugewinnen, die seit langem die bedingungslose Unterstützung der USA für Israel rechtfertigen.

Es spiegelt eine breitere konservative Gegenbewegung in den USA wider, da viele auf der rechten Seite glauben, dass die Geschichten und Mythen, die ihre Privilegien stützen, in einer zunehmend vielfältigen und politisch bewussten Gesellschaft erodieren. In gewisser Weise präsentiert sich das Projekt Esther als zukunftsweisende Initiative, aber im Kern ist es ein reaktionärer Versuch, den Status quo zu erhalten.

Die Architekten des Projekts Esther kämpfen verzweifelt gegen die wachsende Unterstützung für die Palästinenser und die zunehmende Kritik am israelischen Regime, beides Ergebnisse des demokratischen Prozesses selbst. Als Säulen der Demokratie haben der offene Informationsaustausch und die freie Meinungsäußerung es den Palästinensern ermöglicht, ihre Geschichten zu erzählen, was letztlich zu Skepsis gegenüber der anhaltenden bedingungslosen Unterstützung der USA für das israelische Regime geführt hat.

Durch ihren Beitrag zur Unterdrückung von Gruppen und Einzelpersonen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen oder die israelische Politik kritisieren, untergraben die Unterstützer Israels aktiv den demokratischen Prozess.

Angesichts der repressiven Maschinerie, die durch Initiativen wie das Projekt Esther und den allgemeinen Angriff auf die Solidarität mit den Palästinensern in Gang gesetzt wurde, ist strategisches, einheitliches und proaktives Handeln notwendiger denn je. Im Folgenden finden Sie Empfehlungen für Einzelpersonen und Organisationen, die sich für die Verteidigung der palästinensischen Interessen und die Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Gerechtigkeit, Gleichheit und freien Meinungsäußerung einsetzen.

Diese strategischen Empfehlungen zielen darauf ab, die palästinensische Advocacy zu stärken und angesichts der eskalierenden Repressionen Widerstandsfähigkeit, Einheit und Wirksamkeit zu gewährleisten.

Aufbau einer Koalition

Die größte Gefahr für die pro-palästinensische Advocacy ist die Isolation. Die Strategie von Project Esther zielt darauf ab, die palästinensische Solidaritätsbewegung zu spalten und von anderen Menschenrechtsbewegungen zu trennen. Um diesem Angriff entgegenzuwirken, muss die pro-palästinensische Bewegung ihre Allianzen stärken und eine breite, einheitliche Koalition aufbauen.

Förderung der Solidarität innerhalb der Bewegung: Einrichtung gemeinsamer Plattformen für Kommunikation und gegenseitige Unterstützung innerhalb der pro-palästinensischen Bewegung, um Spaltung und Misstrauen entgegenzuwirken.

Hervorhebung der Intersektionalität: Bildung von Bündnissen unter anderem mit Umwelt-, Indigenen- und Rassengerechtigkeitsbewegungen, um die Unterstützung zu verbreitern und den Koalitionsaufbau zu stärken.

Die Bedrohung der verfassungsmäßigen Freiheiten unterstreichen: Das Projekt Esther als direkten Angriff auf die Rechte aller Amerikaner aus dem Ersten Verfassungszusatz darstellen, nicht nur auf die Rechte von Palästina-Befürwortern, um eine breitere Opposition gegen repressive Angriffe auf Dissens und bürgerliche Freiheiten zu mobilisieren.

Den Informationskrieg gewinnen

Die öffentliche Meinung ist ein entscheidendes Schlachtfeld. Durch wirksame Botschaften und strategische Umdeutungen kann die von zionistisch orientierten Gruppen verbreitete Desinformation bekämpft werden.

Antizionismus als Menschenrechts- und Thema von öffentlichem Interesse umdeuten: Positionieren Sie die Opposition gegen die israelische Politik innerhalb der universellen Prinzipien von Gerechtigkeit, Gleichheit und verantwortungsvoller Verwendung von US-Steuergeldern.

Entlarven Sie die Vereinnahmung des Antisemitismusdiskurses durch die Rechte: Zeigen Sie auf, wie die Vermischung von Kritik an Israel mit Antisemitismus echte Bemühungen zur Bekämpfung von Hass und zum Schutz jüdischer Gemeinschaften untergräbt.

Dokumentieren und entlarven Sie Unterdrückung: Verfolgen und veröffentlichen Sie die menschlichen und demokratischen Kosten des Projekts Esther und ähnlicher Initiativen, um überzeugende Argumente für Solidarität zu liefern.

Stärkung der rechtlichen Verteidigung und Finanzierung

Starke rechtliche Strategien und diversifizierte Finanzierungsquellen sind unerlässlich, um den Lawfare-Taktiken des Projekts Esther zur Unterdrückung abweichender Meinungen entgegenzuwirken.

Anti-SLAPP-Gesetze nutzen: Nutzen Sie Gesetze gegen strategische Klagen gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit (Anti-SLAPP-Gesetze), die darauf abzielen, Klagen zur Einschränkung der Meinungsfreiheit zu verhindern, um Aktivisten und Organisationen zu schützen.

Ausbau und Diversifizierung der Basisfinanzierung: Aufbau eines Netzwerks kleiner Spender und internationaler Unterstützer, um die finanzielle Unabhängigkeit zu gewährleisten und die Auswirkungen von Kampagnen zur Mittelkürzung abzumildern.

Tariq Kenney-Shawa ist US-Politikbeauftragter von Al-Shabaka und Co-Moderator der Al-Shabaka-Reihe „Policy Lab“. Er hat einen Master-Abschluss in Internationalen Beziehungen der Columbia University. Tariqs Forschungen und Veröffentlichungen decken ein breites Spektrum von Themen ab, von der Rolle von Open-Source-Informationen bei der Aufdeckung von Israels Kriegsverbrechen bis hin zur Analyse palästinensischer Befreiungstaktiken. Seine Artikel erschienen unter anderem in The Los Angeles Times, Foreign Policy und The Nation. Folgen Sie Tariq auf Twitter @tksshawa und besuchen Sie seine Website, um mehr von seinen Texten und Fotos zu sehen.

Dieser Artikel stammt von Al-Shabaka.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

Tags: US-Auslandshilfegesetz von 1969 Anti-Erpressung Terrorismusbekämpfung Antisemitismus BDS Canary Mission Demokratie Hamas Heritage Foundation Internationale Holocaust-Gedenkallianz (IHRA) Präsident Donald Trump Projekt Esther RICO Tariq Kenney-Shawa

