Die Toilettenpapierkuppel

Von Caitlin Johnstone

2. Oktober 2024

Es stellt sich also heraus, dass die Eiserne Kuppel größtenteils erzählerisch ist, genau wie alles andere in Israel.

Der Iran feuerte am Dienstag über hundert Raketen auf militärische Ziele in Israel ab, als Vergeltung für die Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah und des Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden, Abbas Nilforoushan, bei dem israelischen Mordanschlag in Beirut in der vergangenen Woche.

Der Iran behauptet, dass 90 Prozent seiner Raketen ihr Ziel erreicht hätten. Diese Zahl lässt sich weder bestätigen noch widerlegen, da das israelische Militär Informationen über den Aufprallort und den Schaden zensiert. Es sind jedoch Videoaufnahmen von Explosionen am Boden und von Kratern an den Einschlagsorten der Raketen aufgetaucht, was bedeutet, dass sie nicht vom sogenannten „Iron Dome“-Raketenabwehrsystem Israels abgefangen wurden.

Es stellt sich also heraus, dass Iron Dome größtenteils nur eine Erzählung ist, genau wie alles andere über Israel. Die Aura der Unverwundbarkeit, die Israel sowohl seinen Feinden als auch seiner Bevölkerung so hartnäckig vermitteln will, wurde von Kratern übersät, als der Welt Beweise dafür vorgelegt wurden, dass Israels Verteidigung nur gegen die selbstgebauten Raketen palästinensischer Widerstandskämpfer gut ist. Der Iran hat unmissverständlich gezeigt, dass er in der Lage ist, Israel zu schaden, wenn er will.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagt, dass die USA mit Israel zusammenarbeiten werden, um sicherzustellen, dass der Iran für seine Angriffe „schwerwiegende Konsequenzen“ zu spüren bekommt. Es sieht also so aus, als könnte es hässlich werden.

Westliche Beamte verurteilen den iranischen Angriff vorhersehbar als „gefährliche Eskalation“, nachdem sie zu keiner der schrecklichen, vom Westen unterstützten Eskalationen, die zu diesem Punkt geführt haben, etwas zu sagen hatten, wie die jahrelangen Massengräueltaten in Gaza, die Invasion des Libanon oder die ständigen Mordanschläge Israels in den Nachbarländern.

Nachdem er den iranischen Angriff als dreiste und inakzeptable Eskalation bezeichnet hatte, wurde der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, von der Presse gefragt, ob er irgendetwas, was Israel in den letzten drei Wochen getan hat, als Eskalation betrachte. Miller weigerte sich lächerlicherweise, jegliches eskalierendes Verhalten Israels anzuerkennen und sagte stattdessen, dass Israel lediglich „Dinge getan habe, um den Konflikt auszuweiten“, um den Terrorismus zu bekämpfen.

Seit Beginn der israelischen Invasion im Libanon erleben wir eine ähnlich bizarre Sprachakrobatik in der Mainstream-Presse. Die Massenmedien verwenden stattdessen Begriffe wie „Überfälle“, „Bodenoffensive“, „Bodenoperation“ und „Israel marschiert im Libanon ein“ in ihren Schlagzeilen, um das Wort „Invasion“ zu vermeiden. Dies ist dieselbe Medienklasse, die Russland verspottet hat, weil es seine Invasion in der Ukraine als „besondere Militäroperation“ bezeichnet hat.

Das ist richtig, Kinder: Die Angriffe des Iran „eskalieren“, die Angriffe Israels „erweitern den Konflikt“. Die Angriffe des Libanon sind „Terrorismus“, die Angriffe Israels sind „Selbstverteidigung“. Russland hat eine „Invasion“ gestartet, Israel hat eine „begrenzte Bodenoperation“ gestartet. Die Zerstörung des Gazastreifens ist eine „Reaktion auf den 7. Oktober“, der 7. Oktober war „unprovoziert“. Wenn ihre Jungs es tun, ist es schlecht, wenn unsere Jungs es tun, ist es cool.

Heuchelei ist im gesamten westlichen Imperium weit verbreitet, weil das westliche Imperium nicht das ist, was es vorgibt zu sein. Es gibt vor, für Frieden und Stabilität zu stehen, während es in Wirklichkeit für Krieg und Vorherrschaft steht. Es gibt vor, für Menschenrechte zu stehen, während es in Wirklichkeit für Tyrannei und Missbrauch steht. Es gibt vor, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen, während es in Wirklichkeit für Lügen und Propaganda steht.

In diese Dystopie wurden wir hineingeboren, und sie hat uns auf einen Weg gebracht, der uns an einen sehr schlechten Ort führt. Schnallt euch an.

________________

