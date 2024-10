https://asawinstanley.substack.com/p/ei-live-iran-hits-israeli-military?utm_source=post-email-title&publication_id=315272&post_id=149702358&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



EI live: Iran greift israelische Militärstützpunkte an

Schalten Sie um 17 Uhr britischer Zeit zu.

Von Asa Winstanley

02. Oktober 2024

Schalten Sie heute Nachmittag zum Livestream von Electronic Intifada, um unsere laufende Berichterstattung über den israelischen Völkermord und den palästinensischen Widerstand in Gaza zu verfolgen.

Hier finden Sie Links zu all unseren Social-Media-Konten, die den Stream heute Abend übertragen werden: YouTube, Rumble, X (ehemals Twitter), Twitch, Facebook und Instagram.

Das Programm für heute Abend:

Die libanesische Journalistin Roqayah Chamseddine schließt sich uns an, um über den Widerstand ihrer Heimatregion Südlibanon gegen die jüngste Aggression Israels zu sprechen.

schließt sich uns an, um über den Widerstand ihrer Heimatregion Südlibanon gegen die jüngste Aggression Israels zu sprechen. Wir beginnen mit einer Zusammenfassung der Nachrichten von Nora Barrows-Friedman

Jon Elmer wird uns über die neuesten Nachrichten zum Widerstand im Gazastreifen und in der gesamten Region informieren.

Zeitzonen: 19:00 Uhr Palästina / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MEZ / 11:00 Uhr CT / 1

