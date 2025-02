https://www.nachdenkseiten.de/?p=129291



„Die Ukraine muss den Krieg gewinnen!“: Die Ewiggestrigen in der CDU Ein Artikel von: Tobias Riegel

Der Ukrainekrieg ist militärisch vom Westen nicht mehr zu gewinnen, doch die CDU träumt (angeblich) noch vom Sieg – und ist immer noch bereit, für diese absurde Ideologie große finanzielle und soziale Einschnitte von den deutschen Bürgern zu verlangen, von der Kriegsgefahr ganz zu schweigen. Die aktuelle CDU-Forderung im Titelbild zeigt, wie überholt und irrational, aber auch wie unsozial und brandgefährlich so manche Haltung der künftigen „Kanzlerpartei“ ist. Ein Kommentar von Tobias Riegel.

Der teils kriegstreiberische Charakter der CDU wurde in jüngerer Vergangenheit von schrillem Personal aus den Reihen der FDP und der Grünen noch in den Schatten gestellt. Aber auch die CDU trommelt seit Jahren für Eskalation, Waffenlieferungen und Kriegsverlängerung.

Dass der Frieden der große Verlierer der Bundestagswahl ist, das hat Jens Berger am Montag in diesem Artikel beschrieben. Eine aktuelle Mitteilung der daraus als stärkste Partei hervorgegangenen CDU erscheint wie eine direkte Bestätigung dieser zutreffenden These. Denn die Botschaft klingt wie ein Echo aus einer anderen Zeit: So stammt der im Titelbild dargestellte Tweet der CDU nicht etwa aus dem Februar 2022, sondern vom Februar 2025, also von diesem Montag. Hier ist nochmal ein Screenshot: Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

