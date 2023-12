Israel is provoking the U.S. into a conflict with Iran – but the media ignores the danger In addition to killing thousands of Palestinians in Gaza, Israel has been routinely attacking at least four other nations in the region: Iran, Yemen, Syria, and Lebanon. Why does the U.S. media keeps the American public in the dark?

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu leitet eine Kabinettssitzung im israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv, Israel, am 17. Dezember 2023. (Foto: © Menahem Kahana/EFE via ZUMA Press APAimages)

Israel tötet nicht nur Tausende von Palästinensern in Gaza, sondern greift auch routinemäßig mindestens vier andere Länder in der Region an: Iran, Jemen, Syrien und Libanon. Warum lassen die US-Medien die amerikanische Öffentlichkeit im Dunkeln?

Israel provoziert die USA in einen Konflikt mit dem Iran – aber die Medien ignorieren die Gefahr

Von James North

30. Dezember 2023

Seit Jahren warnt diese Website davor, dass Israel, insbesondere Benjamin Netanjahu, versucht, die USA zu einem größeren Krieg im Nahen Osten, insbesondere mit dem Iran, anzustiften. Wir haben auch regelmäßig die US-Mainstream-Medien beschuldigt, diese Gefahr zu ignorieren.

Heute ist die Bedrohung größer als je zuvor. Und die New York Times, das National Public Radio und die anderen vertuschen sie weiterhin und behandeln Netanjahu stattdessen als den umkämpften, aber ehrlichen Führer eines Israels, das nur versucht, sich zu verteidigen.

Mehr als ein Jahrzehnt lang war es Netanjahus Hauptziel, das angebliche (und unbewiesene) Programm des Iran zum Bau von Atomwaffen zu zerstören. Er versuchte offen, das erfolgreiche Atomabkommen der Obama-Regierung im Jahr 2015 zu sabotieren, und unterstützte dann nachdrücklich Donald Trumps abrupte Entscheidung, das Abkommen drei Jahre später aufzukündigen. Im Geheimen führte Israel eine lange Sabotagekampagne gegen den Iran durch, die auch Cyberkriegsführung und tatsächliche Attentate innerhalb des Landes umfasste, darunter die Ermordung des iranischen Wissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh im November 2020. Netanjahu wollte iranische Vergeltungsmaßnahmen provozieren, die die USA auf den Plan rufen und – so hoffte er – einen amerikanischen Angriff auslösen würden, der das iranische Atomprogramm aufhalten oder sogar zerstören würde.

Seit dem 7. Oktober steht für Netanjahu viel mehr auf dem Spiel. Die Israelis geben ihm die Schuld an dem Hamas-Angriff, und die Meinungsumfragen zeigen, dass seine Popularität noch nie so niedrig war. Eine Reihe israelischer Kommentatoren hat ihn als den schlechtesten Führer in der Geschichte des Landes bezeichnet. Wenn nur eine Handvoll Mitglieder seiner eigenen Koalition in der Knesset ihn im Stich lässt, wird seine Regierung stürzen und er wird bei Neuwahlen unterlegen sein. Schlimmer noch, die anhängigen Gerichtsverfahren gegen ihn wegen Korruption werden dann wieder aufleben, und er könnte durchaus im Gefängnis landen.

Die USA in einen Konflikt mit dem Iran zu locken, wird von seinen eigenen Problemen ablenken und ihm Zeit zum Manövrieren geben. So:

Am 24. Dezember wurde der oberste iranische Befehlshaber in Syrien, Razi Mousavi, durch einen israelischen Luftangriff ermordet. Die stets wertvolle iranische/amerikanische Expertin Trita Parsi fragte: „Hat Israel einen iranischen Kommandeur getötet, um einen größeren Krieg zu provozieren?“

Ebenfalls in der vergangenen Woche sorgte ein Cyberangriff dafür, dass zwei Drittel der iranischen Tankstellen plötzlich nicht mehr funktionierten – ein weiterer Sabotageakt, an dem Israel nicht ganz unbeteiligt ist. Kein Land wird in der Lage sein, solche Provokationen endlos zu ignorieren.

(Netanjahu ist nicht der einzige israelische Führer, der einen Angriff der USA auf den Iran wünscht. Der frühere Ministerpräsident Naftali Bennett veröffentlichte gerade einen Meinungsartikel im Wall Street Journal mit der Überschrift: „Die USA und Israel müssen den Iran direkt angreifen“. Er enthüllte zwei geheime israelische Angriffe im Iran während seiner Amtszeit als Premierminister 2021-2022: die Zerstörung einer Drohnenbasis und die Tötung eines iranischen Militärkommandanten. Nach Erscheinen des Artikels kritisierten einige israelische Beamte Bennett „für die Offenlegung geheimer Informationen. Sie sagten, dass er möglicherweise das Land in Gefahr bringe“).

Die New York Times brachte einen kurzen Bericht über den Luftangriff vom 24. Dezember, bei dem Ravi Mousavi in Syrien getötet wurde. Doch der Artikel war ein Muster an Unehrlichkeit. Die Zeitung täuschte im ersten Satz des Berichts Unwissenheit vor: „Der Iran beschuldigte Israel am Montag, bei einem Raketenangriff in Syrien einen hochrangigen Militär getötet zu haben – zu einem Zeitpunkt, an dem die Sorge wächst, dass der Krieg in Gaza zu einem regionalen Konflikt eskalieren könnte.“ Nirgendwo erfahren wir, dass viele Beobachter, darunter auch einige Israelis, glauben, dass Netanjahu möglicherweise tatsächlich einen größeren Konflikt will, solange er die USA darin verwickeln kann.

National Public Radio war sogar noch schlimmer. In den letzten Tagen sendete der Sender drei Beiträge, darunter einen von einem Korrespondenten in der Region. Die Sendungen waren durchweg ungeschickt. Sie erwähnten kaum Israels provokative Tötung von Mousavi. In einem fragte die Moderatorin Leila Fadel: „Wollen die USA oder der Iran wirklich, dass dies zu einem regionalen Krieg wird?“ Irgendwie vergaß sie, ihrer Frage Israel oder Netanjahu hinzuzufügen, obwohl jeder, der die Geschichte mit Hilfe einer Reihe von nicht-amerikanischen Mainstream-Quellen verfolgt, darunter sogar einige in Israel selbst, gewusst hätte, dass man die Untersuchung ausweiten muss.

Der Bericht der Washington Post enthält einen einzigen Satz darüber, dass ein „Luftangriff“ einer nicht genannten Luftwaffe einen „hochrangigen [iranischen] Offizier“ in Syrien getötet hat. Das war alles.

Natürlich ist die Situation in der Region kompliziert. Ansar Allah, die Verbündeten des Iran (gemeinhin als Houthis bezeichnet), die einen Großteil des Jemen kontrollieren, haben die Schifffahrt im Roten Meer angegriffen, und die Hisbollah, die politisch-militärische Bewegung im Südlibanon, die ebenfalls mit dem Iran verbündet ist, ist an der gemeinsamen Grenze mit Israel aneinandergeraten. (Der geschätzte Mitchell Plitnick von dieser Website hat ausführlich dargelegt, wie die mangelhafte Reaktion der Regierung Biden auf die Schifffahrtskrise im Roten Meer einen breiteren Konflikt auslösen könnte). Es ist zweifelhaft, dass selbst Benjamin Netanjahu den Konflikt ausweiten möchte, um einen dieser beiden anderen Akteure mit einzubeziehen.

Aber was Israels provokative Tötung von General Mousavi und seinen jüngsten Cyberangriff noch gefährlicher macht, ist die Tatsache, dass damit auch das Risiko eines tödlichen Unfalls steigt. Erinnern wir uns an den Juli 1988, als die Spannungen in der Region ähnlich hoch waren. Ein Kriegsschiff der US-Marine schoss in der Straße von Hormuz versehentlich ein ziviles iranisches Passagierflugzeug ab, wobei alle 290 Menschen an Bord ums Leben kamen. Der Iran zeigte sich zurückhaltend, so dass der Konflikt zum Glück nicht weiter eskalierte.

Heute ist die Gefahr wohl noch größer. Israel ermordet weiterhin Tausende von palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen und greift mindestens vier weitere Staaten in der Region an: Iran, Jemen, Syrien und Libanon. Israels verzweifelter Führer würfelt zum letzten Mal, und die Regierung Biden lässt ihn gewähren – während die US-Medien die amerikanische Öffentlichkeit im Dunkeln lassen. Die Chancen für eine größere Tragödie sind hoch.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …