Die Untätigkeit der FIFA gegenüber Israel offenbart moralische und politische Korruption

Von Leyla Hamed

25. Juli 2024

Der Weltfußballverband schloss Russland innerhalb weniger Wochen nach dem Einmarsch in der Ukraine aus dem Sport aus, aber bei Israel zögert er. Und warum?

FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht auf dem Gipfel „Sport für nachhaltige Entwicklung“ im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris im Carrousel du Louvre in Paris, Frankreich, 25. Juli 2024. / Foto: Reuters

Anfang dieses Monats sollte die FIFA eine Sitzung abhalten, um zu entscheiden, ob Israel wegen seiner Kriegsverbrechen und Verstöße gegen die Regeln und Vorschriften der Organisation von internationalen Fußballwettbewerben ausgeschlossen werden sollte.

Doch wie es sich für einen Feigling gehört, wurde die Entscheidung auf die Zeit nach den Olympischen Sommerspielen verschoben, um den Staat vor der Rechenschaftspflicht zu schützen.

Im April forderte der Palästinensische Fußballverband (PFA) die FIFA auf, den israelischen Fußballverband aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen das Völkerrecht zu sanktionieren und von der Teilnahme an FIFA-Sportveranstaltungen auszuschließen.

Stattdessen beschloss der Weltfußballverband, seine Entscheidung im Juli zu verschieben, obwohl der Verband bereits wenige Wochen nach dem Einmarsch in der Ukraine Russland ausgeschlossen hatte.

In einer Erklärungteilte die FIFA mit, dass „nach den Anträgen beider Parteien auf Fristverlängerung zur Vorlage ihrer jeweiligen Positionen, die von der FIFA ordnungsgemäß bewilligt wurden, mehr Zeit benötigt wird, um diesen Prozess mit der gebotenen Sorgfalt abzuschließen“.

Sie wird sich nun Ende August mit der Angelegenheit befassen.

Laut Personen, die mit der Situation vertraut sind, wurde der Bericht der FIFA-Rechtsexperten dem Gremium jedoch bereits eine Woche vor dieser Ankündigung vorgelegt.

In jedem Fall kam diese Entscheidung nicht überraschend.

Die PFA hatte ihren Vorschlag zur Suspendierung Israels erstmals auf dem FIFA-Kongress im Mai in Bangkok öffentlich vorgestellt, woraufhin die FIFA eine dringende rechtliche Prüfung anordnete.

Anstatt die 211 Mitgliedsverbände wie üblich unabhängig abstimmen zu lassen, übertrug die FIFA die Entscheidung an ihren Rat. Dieser setzt sich aus 37 Mitgliedsverbänden zusammen, die von FIFA-Präsident Gianni Infantino, einem italienisch-schweizerischen Fußballgouverneur, der zufällig auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ist und als Sympathisant Israels bekannt ist, geführt werden.

Hasstiraden

Die Entscheidung der FIFA, eine Entscheidung aufzuschieben, macht nun den Weg für die Teilnahme der israelischen Fußballnationalmannschaft an den Olympischen Spielen 2024 in Paris frei.

Das Schlimme daran ist, dass die Fußballspieler der israelischen Nationalmannschaft alle auch Soldaten der IDF sind. Der Armeedienst ist für 18-Jährige obligatorisch, und diejenigen, die es geschafft haben, sich der Einberufung zu entziehen, dürfen nicht in die Fußballnationalmannschaft eintreten.

Viele der Spieler der israelischen Fußballmannschaft dienen auch in der Armee, einer Besatzungsarmee, die derzeit im Gazastreifen schwerste Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begeht.

Einige Fans behaupten, dass diese Fußballer „keine Schuld an den Entscheidungen ihrer Regierung tragen“, aber das ist nicht wirklich der Fall. Viele von ihnen unterstützen regelmäßig die israelische Armee und rufen in ihren sozialen Medien offen zum Völkermord auf.

So postete beispielsweise Shon Weissman, ein ehemaliges Mitglied der israelischen Luftwaffe und ebenfalls Fußballspieler beim italienischen Verein Salernitana sowie in der israelischen Nationalmannschaft, im November auf X: „Was ist der logische Grund, warum nicht schon 200 Tonnen Bomben auf Gaza abgeworfen wurden?“ und antwortete: „Zerstören. Anziehen. Zermalmen. Auf Gottes Rache“

Sein Mannschaftskamerad Tomer Yosefi vom Hapoel Haifa FC in der israelischen Liga sagte derweil: „Dieses Mal werden wir Gaza für immer auslöschen.“

Dieser Blutrausch ist nicht nur in der Männerfußballmannschaft zu spüren. Auch einige Spielerinnen der israelischen Frauenfußballnationalmannschaft haben regelmäßig Videos mit Bildern von sich in Fußballtrikots gepostet, bevor sie ihre israelischen Armeeuniformen anzogen.

Diese Fälle von Aufwiegelung und Verherrlichung israelischer Soldaten durch israelische Spieler wurden vom israelischen Fußballverband (IFA) nicht geahndet. Und das, obwohl der IFA an die Disziplinarordnung der FIFA gebunden ist, die in Artikel 53 die Aufstachelung zu Hass und Gewalt verbietet.

Athleten aus Russland und Weißrussland wurden jedoch gezwungen, als „neutrale Athleten“ an Wettbewerben ohne Flaggen, Embleme oder Hymnen teilzunehmen.

Darüber hinaus verbietet Artikel 4 Absatz 1 der FIFA-Statuten strikt „jede Art von Diskriminierung eines Landes, einer Privatperson oder einer Personengruppe aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, ethnischer, nationaler oder sozialer Herkunft… ist strengstens verboten und wird mit Ausschluss oder Verweis bestraft.“

Die IFA hat sich nicht daran gehalten, wie das Verhalten eines israelischen Profifußballvereins aus Jerusalem, Beitar Jerusalem FC, der auch Mitglied der israelischen Premier League ist, zeigt.

Seine Fans singen stolz, dass sie „die rassistischste Mannschaft“ Israels sind, und schreien den Arabern, die in der gegnerischen Mannschaft spielen, oft Epitheta wie „Terrorist“ zu.

Israelische Fußballvereine verbieten Arabern auch ganz offen den Zutritt zu ihren Reihen, und harte Gewalt gegen arabische Spieler wird nur mit Disziplinarmaßnahmen geahndet.

Der Sport als Legitimation für die Besatzung

Schon vor dem 7. Oktober hatte die FIFA offensichtliche Gründe, den israelischen Fußballverband auszuschließen.

In Artikel 72 (1) des FIFA-Reglements heißt es: „Mitgliedsverbände und ihre Klubs dürfen auf dem Territorium eines anderen Mitgliedsverbands nicht ohne dessen Zustimmung spielen.

Der FIFA ist bekannt, dass der IFA seit mindestens 2013 offen gegen die FIFA-Statuten verstoßen hat, weil er israelischen Mannschaften erlaubt hat, Spiele in völkerrechtlich illegalen Siedlungen auszutragen. Mindestens fünf illegale Siedlungsklubs befinden sich auf besetztem palästinensischem Land: Kyriat Arba, Givat Zeev, Ariel, Bikat Hayarden und Ma’aleh Adumim.

Infantino, der Chef des Weltfußballverbands, hat dieses Thema völlig ignoriert, obwohl es für die regionale Politik und den Sport von entscheidender Bedeutung ist.

Die FIFA ist dafür verantwortlich, dass ihre Aktivitäten nicht durch schwere Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts begünstigt werden. Durch das Sponsoring von Spielen auf Land, das den Palästinensern unrechtmäßig entzogen wurde, und die Ausrichtung von Spielen unter diskriminierenden Bedingungen verstößt die FIFA gegen ihre eigenen Grundsätze.

Völkermord in Gaza

Im Gazastreifen erreichen die israelischen Menschenrechtsverletzungen eine neue Stufe der Ungeheuerlichkeit. Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 41.000 Palästinenser, darunter 16.000 Kinder, von israelischen Streitkräften getötet. Mehr als 89.000 Menschen wurden verletzt und mindestens 10.000 sind noch immer unter den Trümmern begraben.

Auch palästinensische Sportler sind von Israels anhaltender Aggression nicht verschont geblieben.

In den vergangenen neun Monaten wurden alle 41 Fußballstadien im Gazastreifen entweder zerstört, teilweise beschädigt oder in Flüchtlingslager, Gefangenenlager oder Massengräber verwandelt. Im Dezember 2023 tauchten Filmaufnahmen auf, die zeigten, wie israelische Soldaten das Yarmouk-Stadion in ein Konzentrationslager verwandelten, in dem Dutzende von Männern, Frauen und Kindern bis auf die Unterwäsche ausgezogen und mit verbundenen Augen festgehalten wurden, während bewaffnete Soldaten und Panzer das Spielfeld umstellten.

Tote Körper in den Trümmern: Gazas verlorene Generation von Fußballern.

Nach Angaben der PFA wurden seit dem 7. Oktober etwa 400 ihrer Spieler getötet, darunter 243 Fußballspieler, darunter 65 Kinder.

Dazu gehören Nazir al-Nashnash, ein 20-jähriger Universitätsstudent, der für den Bureij Services Football Club spielte, und Hani Al-Masdar, ehemaliger Fußballspieler und Trainer der palästinensischen Olympia-Fußballmannschaft.

Erinnern Sie sich an Südafrika? Das Apartheidsystem war so offensichtlich, dass es von der FIFA mit einer 30-jährigen Sperre belegt wurde, die eine wichtige Rolle bei der Beseitigung des Systems spielte. Damals wurde ein Präzedenzfall geschaffen. Genauso wie die FIFA nur vier Tage nach dem Einmarsch in die Ukraine mit einer schnellen Sperre gegen Russland reagierte.

Die FIFA gerät zunehmend unter Druck, weil sie nicht bereit ist, endlich eine Entscheidung zu treffen, die bereits zu spät kommt. Wie erklärt sie ihre Inkonsequenz und selektive Moral, wenn es darum geht, Israel zu verbieten?

Leyla Hamed ist eine in Spanien geborene und ursprünglich marokkanische Fußballjournalistin und Sportrechtsexpertin mit Sitz im Vereinigten Königreich. Derzeit arbeitet sie als Redakteurin, Autorin und Sprecherin für The Athletic und berichtet über die englische Premier League.

