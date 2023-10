https://consortiumnews.com/2023/10/10/uprooting-the-causes-of-violence-in-gaza-israel/?eType=EmailBlastContent&eId=8b2c6740-32ad-448e-9fcf-a0a543663bcc



Eine palästinensische Rakete, die am Wochenende während des Ausbruchs des Gaza-Israel-Krieges auf die besetzten Gebiete Israels abgefeuert wurde. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Im Jahr 2012 stellte die UNO fest, dass der Gazastreifen ohne „herkulische Maßnahmen“ der internationalen Gemeinschaft bis 2020 „nicht bewohnbar sein wird“, schreibt Phyllis Bennis. Das Jahr 2020 ist gekommen und gegangen.

Die Ursachen der Gewalt in Gaza und Israel beseitigen

Von Phyllis Bennis

Common Dreams

10. Oktober 2023

Der jüngste Ausbruch von Gewalt in Gaza und Israel ist eine tragische Erinnerung an die menschlichen Folgen jahrzehntelanger Unterdrückung. Die Zahl der Todesopfer – Hunderte von Palästinensern und Israelis, die bisher getötet wurden – zeigt die erschreckende Geschichte. Viele der Ziele und viele der Getöteten auf beiden Seiten waren Zivilisten.

Und wie der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten zu den Angriffen auf Zivilisten feststellte, „begeht derjenige, der sie ausführt (palästinensische bewaffnete Gruppen oder israelische Besatzungstruppen), Verbrechen, über die Rechenschaft abgelegt werden muss“.

Die Verurteilung von Angriffen auf Zivilisten ist zwar notwendig, aber sie reicht nicht aus. Wenn es uns ernst ist mit der Beendigung dieser Gewaltspirale, müssen wir uns mit den eigentlichen Ursachen befassen. Und das bedeutet – so schwer es einigen auch fallen mag, dies anzuerkennen – wir müssen den Kontext betrachten.

Dieser Angriff auf Israel mag zwar für die politischen und militärischen Verantwortlichen Israels eine Überraschung gewesen sein, aber er hätte nicht unerwartet kommen dürfen. Gewaltausbrüche haben bekannte Ursachen; sie sind kein Geheimnis.

Menschenrechtsorganisationen (israelische, palästinensische, amerikanische und internationale) sowie Vertreter der Vereinten Nationen, Parlamentarier und Regierungen in aller Welt haben seit langem davor gewarnt, dass Israels langjährige Verweigerung von Freiheit und Gleichberechtigung für die Palästinenser immer wieder Zyklen der Gewalt auslösen würde.

Unser Verständnis der Realität hängt davon ab, wann wir die Uhr stellen.

Der Angriff vom Samstag aus dem Gazastreifen kam nicht aus heiterem Himmel. Er fand vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen israelischen Herrschaft und Kontrolle über die Palästinenser statt.

Wie die israelische Menschenrechtsorganisation B’tselem es beschreibt,

„Im gesamten Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan wendet das israelische Regime Gesetze, Praktiken und staatliche Gewalt an, um die Vorherrschaft einer Gruppe – der Juden – über eine andere – die Palästinenser – zu zementieren. … [I]m Jahr 2007 verhängte Israel eine Blockade gegen den Gazastreifen, die immer noch in Kraft ist. Während all dieser Jahre hat Israel weiterhin fast jeden Aspekt des Lebens in Gaza von außen kontrolliert.“

Generationen von Palästinensern, 80 Prozent von ihnen Flüchtlinge, sind im wimmelnden, verarmten Gazastreifen aufgewachsen, einem der am stärksten überfüllten Landstriche der Erde. Seit der Belagerung des Gazastreifens durch Israel im Jahr 2007 durften die meisten von ihnen den ummauerten, militärisch bewachten Streifen nie verlassen, haben nie einen Blick auf das Westjordanland oder Jerusalem geworfen, geschweige denn auf Israel im Jahr 1948, und schon gar nicht auf die weite Welt.

Im Jahr 2012 stellte die UNO fest, dass der Gazastreifen ohne „herkulische Maßnahmen“ der internationalen Gemeinschaft bis 2020 „nicht bewohnbar“ sein wird – vor allem, aber nicht nur, wegen des gravierenden Mangels an sauberem Wasser.

Im Jahr 2015 berichteten die Vereinten Nationen erneut, dass sich die Bedingungen verschlechtert haben, insbesondere aufgrund des israelischen Militärangriffs im Jahr 2014 und der damit verbundenen Zerstörung der Wasser- und Strominfrastruktur. Und erneut wurde eindringlich davor gewarnt, dass der Gazastreifen bis 2020 „unbewohnbar“ sein würde.

Open-Air-Gefängnis

Doch mehr als 2 Millionen Palästinenser sind nach wie vor in Gaza in einem Freiluftgefängnis eingesperrt. Das Jahr 2020 ist gekommen und gegangen.

Die internationale Gemeinschaft hat keine „herkulischen Maßnahmen“ ergriffen, um die israelische Blockade zu beenden oder die Annexion palästinensischen Landes durch die derzeitige extremistische Regierung zu verhindern.

Sie hat nichts unternommen (der damalige Präsident Donald Trump hat es sogar gelobt), als Israel ein Gesetz verabschiedete, das besagt, dass „das Recht auf nationale Selbstbestimmung im Staat Israel nur dem jüdischen Volk zusteht“ – damit werden selbst Palästinensern, die israelische Staatsbürger sind, offiziell gleiche Rechte verweigert. Und der Gazastreifen bleibt unbewohnbar.

Im Jahr 2018 forderte eine Reihe von überwältigend gewaltfreien Märschen, die von Ahmed Abu Artema, einem jungen Dichter aus Gaza, organisiert wurden und innerhalb des belagerten Streifens stattfanden, ein Ende der Blockade und Bewegungsfreiheit für die Bevölkerung von Gaza. Sie wurden mit Tränengas, Gummigeschossen und israelischen Scharfschützen empfangen, die auf die meist jungen Demonstranten zielten.

Die Bilanz nach zwei Jahren: 214 getötete Palästinenser, darunter 46 Kinder, und mehr als 36.000 Verletzte, darunter 8.800 Kinder. Mehr als 8.000 der Verletzten wurden von scharfer Munition getroffen. Als die Proteste 2019 abflauten, drohte nach Angaben der Vereinten Nationen 1.700 Demonstranten die Amputation von Beinen oder Armen, weil die Krankenhäuser im Gazastreifen nicht über ausreichende Mittel für die medizinische Versorgung der von israelischen Scharfschützen Erschossenen verfügten.

Karte des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHAoPT) über die Proteste an der Grenze zum Gazastreifen im Jahr 2018 mit der Zahl der Opfer bis zum 31. Mai des Jahres. (OCHAoPT, Wikimedia Commons, Public domain)

Nichts von alledem macht Angriffe auf Zivilisten legal oder akzeptabel. Aber ohne die Ursachen zu bekämpfen, wird die Gewalt weiter ausbrechen. Israel bleibt die Besatzungsmacht. Bis heute haben israelische Soldaten im besetzten Westjordanland bereits mehr als 214 Palästinenser, darunter 47 Kinder, getötet, und die Gewalt der Siedler ist mit fast 600 Angriffen allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eskaliert.

Zu viele Palästinenser und zu viele Israelis sind getötet worden. Wenn Israel tatsächlich von dem Angriff überrascht wurde, dann war es ein Versagen der Geheimdienste – ein Problem, das sich nicht dadurch lösen lässt, dass man ihm mehr Waffen schickt.

Die Vereinigten Staaten stellen jedes Jahr 3,8 Milliarden Dollar – 20 Prozent des israelischen Militärbudgets – zur Verfügung, und das hilft eindeutig nicht, die Ursachen der Gewalt zu bekämpfen.

Im Moment brauchen wir die Unterstützung der USA für die UNO, die zu einem sofortigen Waffenstillstand aufruft. Und dann brauchen wir ein ernsthaftes Engagement der USA für die Beendigung der Gewalt – der gesamten Gewalt.

Das bedeutet, dass Washington die israelischen Verstöße nicht länger unterstützt und stattdessen eine echte Rechenschaftspflicht für Verletzungen der Menschenrechte und des Völkerrechts, echte Schritte zur Beendigung der Besatzung und des Apartheidsystems sowie echte Schritte zur Forderung nach Gleichberechtigung für alle unter israelischer Kontrolle lebenden Menschen fordert. Übersetzt mit Deepl.com

Phyllis Bennis ist Fellow des Institute for Policy Studies und gehört dem nationalen Vorstand der Jewish Voice for Peace an. Ihr jüngstes Buch ist die siebte aktualisierte Auflage von Understanding the Palestinian-Israeli Conflict: A Primer (2018). Zu ihren weiteren Büchern gehören: Understanding the US-Iran Crisis: A Primer (2008) und Challenging Empire: How People, Governments, and the UN Defy US Power (2005).

Dieser Artikel stammt aus Common Dreams.



