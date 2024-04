Die Ursprünge von Israels anti-arabischem Rassismus Von Lawrence Davidson

Origins of Israel’s Anti-Arab Racism The anti-Arab racism that pervades modern Israel can be traced back to attitudes of old European imperialism, argued Lawrence Davidson in 2012, in this prescient forecast of today’s Israeli genocide. Originally published by Consortium News, Nov. 28, 2012. By Lawrence Davidson By the mi



Theodor Herzl beim ersten Zionistenkongress in Basel am 8. August 1897. (Nationale Fotosammlung von Israel/Wikimedia Commons)

Der antiarabische Rassismus, der das moderne Israel durchdringt, lässt sich auf Einstellungen des alten europäischen Imperialismus zurückführen, argumentierte Lawrence Davidson 2012 in dieser vorausschauenden Prognose des heutigen israelischen Völkermordes.

Die Ursprünge von Israels anti-arabischem Rassismus

Ursprünglich veröffentlicht von Consortium News,

Nov. 28, 2012.

Von Lawrence Davidson



9. April 2024

Mitte des 19. Jahrhunderts war das multiethnische Imperium als vorherrschendes politisches Paradigma in Europa auf dem Rückzug. An seine Stelle trat der Nationalstaat, eine politische Form, die die Konzentration ethnischer Gruppen innerhalb ihrer eigenen politischen Grenzen ermöglichte.

Dies wiederum bildete den kulturellen und „rassischen“ Nährboden für einen „Wir (überlegen) gegen sie (unterlegen)“-Nationalismus, der den meisten künftigen Kriegen des Westens zugrunde liegen sollte. Viele dieser Nationalstaaten waren auch imperiale Mächte, die sich über den gesamten Globus ausbreiteten, und natürlich gingen ihre staatlich basierten chauvinistischen Ansichten mit ihnen einher.

Der Ungar Theodor Herzl (1860-1904), Begründer des modernen Zionismus. (Alberto Fernandez Fernandez/Wikimedia Commons)

Der Zionismus entstand in diesem Milieu von Nationalismus und Imperialismus, die beide den Charakter und die Ambitionen des israelischen Staates unauslöschlich geprägt haben. Theodor Herzl, der Gründervater des modernen Zionismus, war der Überzeugung, dass der jahrhundertelange Antisemitismus der Beweis dafür war, dass die europäischen Juden nicht in die westliche Gesellschaft assimiliert werden konnten. Sie konnten nur sicher sein, wenn sie einen eigenen Nationalstaat besaßen.

Diese Überzeugung spiegelte auch die europäischen imperialen Gefühle der damaligen Zeit wider. Die Begründer des modernen Zionismus waren sowohl Juden als auch Europäer und hatten (als solche) das kulturelle Überlegenheitsgefühl des Westens gegenüber Nicht-Europäern übernommen.

Dieses Überlegenheitsgefühl sollte eine wichtige Rolle spielen, als 1917 ein Abkommen (die Balfour-Erklärung) zwischen der Zionistischen Weltorganisation und der britischen Regierung geschlossen wurde. Das Abkommen sah vor, dass die Briten im Gegenzug für die zionistische Unterstützung der britischen Kriegsanstrengungen (der Erste Weltkrieg war im Gange) im Falle eines Sieges bei der Schaffung einer „jüdischen Heimstätte“ in Palästina helfen würden. Es war kein Versehen, dass keine der beiden Seiten bei dieser Abmachung viel Rücksicht auf die einheimische palästinensische Bevölkerung nahm.

Jahre später, ab 1945 (am Ende des Zweiten Weltkriegs), waren die Briten gezwungen, ihre imperiale Sichtweise offiziell aufzugeben. Sie gingen aus dem Krieg mit einer Bevölkerung hervor, die durch außergewöhnlich hohe Kriegssteuern belastet war.

Die Beibehaltung des Reiches würde diese Steuern hoch halten, und so wählten die britischen Wähler Politiker, die das Reich in ein Commonwealth umwandelten und fast allen britischen Überseegebieten die Unabhängigkeit gewährten. Eines dieser Gebiete war Palästina.

Es ist interessant festzustellen, dass in anderen europäischen Kolonien, in denen viele Europäer lebten, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine Evakuierung stattfand, da die Macht an die Einheimischen überging. Kenia und Algerien sind Beispiele, die zeigen, dass dieser Prozess hart und blutig war, aber er fand statt.

Und als dies geschah, war die offizielle imperiale Denkweise besiegt. Das bedeutet nicht, dass alle Europäer (oder Westler) das Licht sahen und aufhörten, Rassisten zu sein, sondern dass ihre Regierungen schließlich die Notwendigkeit sahen, dieses Verhalten zu beenden.

Einige Konsequenzen

Im Falle Palästinas hat dieser Prozess der Dekolonisierung leider nie stattgefunden. In diesem Fall wollten die europäischen Kolonisten nicht, dass das imperiale Mutterland bleibt und sie beschützt. Sie wollten sie loswerden, damit sie sich selbständig machen konnten. Nach dem Abzug der Briten im Jahr 1947 bekamen sie ihre Chance.

Bald darauf begannen die Zionisten mit der Umsetzung eines vorbereiteten Plans zur Eroberung des „Heiligen Landes“ und zur Vertreibung oder Unterwerfung der einheimischen Bevölkerung. Und was ist mit der imperialen Sichtweise, die den Europäer als überlegen und den Einheimischen als minderwertig ansieht? Dies wurde in den Praktiken des neuen israelischen Staates institutionalisiert.

Das machte Israel zu einem der wenigen selbsternannten „westlichen“ Nationalstaaten (der andere war das Apartheid-Südafrika), die weiterhin eine imperiale Politik alten Stils verfolgten: Sie diskriminierten die palästinensische Bevölkerung auf jede erdenkliche Weise, drängten sie in abgeschlossene Konzentrationsgebiete und versuchten, ihr Leben bis ins kleinste Detail zu kontrollieren.

Wenn man wissen will, was dies für den sich entwickelnden Charakter der israelischen Bürgerschaft bedeutete, die nun das koloniale Drama als eigenständige imperiale Macht ausleben würde, sollte man einen Blick auf das Buch von Sven Lindqvist mit dem Titel Exterminate All The Brutes (New Press 1996) werfen. In diesem Werk wird überzeugend dargelegt, dass die Herrschaft über die oft widerstrebenden Eingeborenen, ihre Entwürdigung und Demütigung und die regelmäßige Tötung oder anderweitige Bestrafung ihrer Proteste dazu führt, dass die Kolonialherren völkermörderische Sehnsüchte entwickeln.

Es gibt Beweise dafür, dass die Zionisten, die Israel gegründet haben und jetzt unterstützen, unter diesem Prozess leiden. Lange Zeit versuchten israelische Regierungsvertreter den Völkermord durch ein Gedankenexperiment. Sie behaupteten, dass die Palästinenser nicht existierten.

Der berühmteste Fall dafür war die israelische Premierministerin Golda Meir, die am 15. Juni 1969 behauptete, dass „es so etwas wie Palästinenser nicht gibt. Sie existieren nicht.“ Sie begründete dies u. a. damit, dass die Araber in Palästina nie einen eigenen Nationalstaat hatten.

Andere vertraten einen anderen Ansatz, indem sie nicht so sehr die Existenz der Palästinenser, sondern vielmehr ihre Menschlichkeit leugneten. Zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Zusammenhängen, in der Regel als Reaktion auf Widerstandshandlungen gegen die Besatzung, haben israelische Führer die Palästinenser als „Bestien auf zwei Beinen“ (Menachem Begin), „Heuschrecken“ (Yitzhaq Shamir), „Krokodile“ (Ehud Barak) und „Kakerlaken“ (Rafael Eitan) bezeichnet.

Natürlich waren diese Äußerungen nicht auf die israelische Führung beschränkt. Sie durchdrangen bald den größten Teil der zionistischen Bevölkerung, weil die alte imperiale Überlegenheits-Unterlegenheits-Propaganda zu einem Kernelement ihrer Grundausbildung geworden war.

Die Israelis haben ihren Kindern die imperiale Sichtweise beigebracht, sie durch parteiische Medienberichterstattung verstärkt, den unvermeidlichen Widerstand der Palästinenser als Antisemitismus bezeichnet und ihn als Beweis für die Notwendigkeit genommen, diese Bevölkerung der „Anderen“ zu unterdrücken und zu kontrollieren.

Und vom zionistischen Standpunkt aus gesehen hat dieser ganze Prozess bemerkenswert gut funktioniert. Heute haben alle bis auf eine Handvoll israelischer Juden Abneigung und Angst vor den Menschen, die sie erobert und vertrieben haben. Sie wünschen sich, sie würden verschwinden. Und wenn ihr Widerstand ein bisschen zu viel wird, sind sie bereit, sie aus dem Weg zu räumen.

Gaza: „Mit Bomben leergefegt

So hörten wir während der letzten [2012] Runde des Raketenbeschusses durch den Widerstand aus dem Gazastreifen und des rachsüchtigen Tötens, das von israelischer Seite kam, Folgendes: „Wir müssen den Gazastreifen ins Mittelalter zurückwerfen und die gesamte Infrastruktur zerstören, einschließlich der Straßen und der Wasserversorgung“ (Eli Yishai, derzeitiger stellvertretender Ministerpräsident);

„Es sollte in Gaza keinen Strom geben, kein Benzin und keine fahrenden Fahrzeuge, nichts. Wir müssen ganze Stadtteile platt machen … den gesamten Gazastreifen platt machen“ (Journalist Gilad Sharon in der Jerusalem Post);

„Es gibt keine Unschuldigen in Gaza. Mäht sie nieder … tötet die Bewohner des Gazastreifens ohne Rücksicht und Gnade.“ (Michael Ben-Ari, Mitglied der Knesset);

Gaza sollte „so stark bombardiert werden, dass die Bevölkerung nach Ägypten fliehen muss“ (Israel Katz, derzeitiger Verkehrsminister);

Gaza sollte „mit Bomben ausgelöscht werden“ (Avi Dichter, derzeitiger Minister für die Verteidigung der Heimatfront);

Die israelischen Soldaten müssten „von den Syrern lernen, wie man den Feind abschlachtet“ (der bekannte israelische Rabbiner Yaakov Yosef).

Schließlich gab es zahlreiche spontane Demonstrationen einfacher israelischer Bürger, sowohl im Norden als auch im Süden des Landes, bei denen Sprechchöre und Rufe zu hören waren wie „Sie verdienen es nicht zu leben. Sie müssen sterben. Mögen eure Kinder sterben. Schmeißt alle Araber raus.“

Wenn die Außenwelt nicht zugesehen hätte, wären die berühmten israelischen Streitkräfte zweifellos versucht gewesen, alles zu tun, was diese Minister, Geistlichen und Bürger wünschten. [Heute hat die Außenwelt wenig Einfluss auf die Unterstützung der westlichen Regierungen für den anhaltenden Völkermord.]

Nachdem Premierminister Benjamin Netanjahu [2012] einem Waffenstillstand zugestimmt hatte, zeigte eine Gruppe israelischer Soldaten ihre Frustration, indem sie mit ihren Körpern (auf Hebräisch) die Worte „Bibi Loser“ buchstabierten (Bibi ist ein Spitzname für Netanjahu).

Es handelte sich um ein vorher arrangiertes Foto, und das Bild ist jetzt leicht im Internet zu finden. Was die israelischen Bürger wirklich zu verärgern scheint, ist nicht, dass Bibi zu viele unschuldige palästinensische Zivilisten getötet und verstümmelt hat, sondern vielmehr, dass er nicht genug von ihnen getötet und verstümmelt hat, um den Israelis „Sicherheit und Schutz“ zu gewährleisten.

Im Laufe der Geschichte war es üblich, diejenigen, die man bekämpft, zu dämonisieren und diejenigen, die man erobert, auf einen minderwertigen Status zu degradieren. Doch wie Lindqvists Arbeit zeigt, war die Art und Weise, wie die Europäer an diese Aufgabe herangegangen sind, etwas anders. Die zutiefst rassistische Einstellung, die dem modernen Imperialismus zugrunde lag, machte ihn besonders pervers.

Jetzt, da es die Apartheid in Südafrika nicht mehr gibt, sind die Israelis die letzten überlebenden Erben dieses schrecklichen Erbes. So viel zu einem „Licht für die Völker“. Diese Behauptung ist völlig gescheitert. Wohin auch immer die Israelis und ihre zionistischen Verbündeten uns führen, es ist nicht das Licht, sondern ein sehr, sehr dunkler Ort.

Lawrence Davidson ist Geschichtsprofessor an der West Chester University in Pennsylvania. Er ist der Autor von Foreign Policy Inc: Privatizing America’s National Interest; America’s Palestine: Popular and Official Perceptions from Balfour to Israeli Statehood; und Islamic Fundamentalism.

Übersetzt mit deepl.com

