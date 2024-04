Genozidvertreterin des Tages: Freiin von Uslar-Gleichen Am Genozid in Gaza mit jetzt an die 40.000 Toten, zum größten Teil Frauen und Kinder, hat die Ampel erheblich Anteil – besagen die Tatsachen und meinen daher ziemlich viele Leute auf der Welt. * Foto: Thomas Imo/photothek.net/BND/dpa

Genozidvertreterin des Tages: Freiin von Uslar-Gleichen

Von Arnold Schölzel

Die Bundesrepublik liefert nach den USA die meisten Waffen an Israel. Im vergangenen Jahr genehmigte sie zehnmal mehr (für 326,5 Millionen Euro) als 2022 (32,3 Millionen Euro). Am Genozid in Gaza mit jetzt an die 40.000 Toten, zum größten Teil Frauen und Kinder, hat die Ampel erheblich Anteil – besagen die Tatsachen und meinen daher ziemlich viele Leute auf der Welt. Stellvertretend für sie hielt das der Rechtsvertreter Nicaraguas am Montag vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag fest. Managua verlangt deswegen ein Verbot deutscher Waffenexporte nach Israel. Botschafter Carlos José Argüello Gomez erklärte: »Deutschland wusste und weiß, dass zumindest die Gefahr eines Genozids besteht.« Das hatte der IGH am 26. Januar so gesehen. Weiterlesen in jungewelt.de

