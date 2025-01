https://www.commondreams.org/opinion/the-us-israeli-false-narrative-on-gaza-cease-fire-talks



US-Präsident Joe Biden schüttelt dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu die Hand, als sie sich am Rande der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. September 2023 in New York City treffen.

(Foto von Jim Watson/AFP via Getty Images)

Die US-israelische Falschdarstellung der Gespräche über einen Waffenstillstand in Gaza

Muhammad Shehada

Center for International Policy

11. Januar 2025

Anstatt die Wahrheit über Netanjahu zu sagen, der die Gespräche wiederholt vereitelt hat, versuchen der scheidende Präsident und seine Regierung stattdessen, die Geschichte dessen, was sich in den 15-monatigen Verhandlungen wirklich abgespielt hat, umzuschreiben.

In den vergangenen Monaten hat der scheidende Außenminister Antony Blinken in mehreren Interviews wiederholt behauptet, dass die Hamas und nicht der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu das Haupthindernis für einen Waffenstillstand und ein Geiselding im Gazastreifen gewesen sei. Diese Botschaft wurde von anderen Beamten und Stellvertretern der Biden-Regierung wiederholt.

Bei einem Workshop in Genf im November behauptete ein kürzlich pensionierter US-Botschafter, der gerade von einem Treffen mit Beamten des Weißen Hauses zurückgekehrt war: „Derzeit liegen drei Waffenstillstandsabkommen auf dem Tisch, und die Hamas reagiert auf keines davon.“ Der erfahrene Diplomat räumte das Leid in Gaza ein, machte aber die „Ablehnung“ einer Vereinbarung zur Beendigung des Krieges durch die Hamas dafür verantwortlich.

Zu meiner Überraschung beeilte sich ein ehemaliger hochrangiger israelischer Sicherheitsbeamter im Raum, diese Behauptung zu bestreiten, die er als „beschämenden Versuch, die Geschichte umzuschreiben und die Hamas und nicht Netanjahu für die Behinderung der Waffenstillstandsgespräche verantwortlich zu machen“ bezeichnete.

Einige Wochen später traf ich in Doha einen hochrangigen arabischen Beamten, der mir gegenüber betonte, dass eine der wichtigsten Maßnahmen, die Biden in seiner „Lame-Duck“-Zeit ergreifen könne, darin bestehe, Netanjahu dafür zu kritisieren, dass er die Waffenstillstandsgespräche systematisch vereitelt habe. Der Beamte fügte jedoch schnell hinzu, dass das Weiße Haus stattdessen „die Geschichte umschreibe“.

Seit Juli haben alle Quellen, mit denen ich gesprochen habe, bestätigt, dass die Hamas Bidens Waffenstillstandsvorschlag akzeptiert hat, der vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde und auf einem 18-wöchigen Waffenstillstand basiert, der in drei Phasen unterteilt ist und an dessen Ende der Gaza-Krieg endgültig beendet werden soll, nachdem alle Geiseln freigelassen wurden. Dieselben Quellen sowie israelische Medien und die ägyptischen Vermittler haben immer wieder Netanjahu beschuldigt, die Gespräche zu behindern und sich zu weigern, den Krieg zu beenden.

Selbst in der letzten laufenden Verhandlungsrunde schlagen hochrangige israelische Sicherheitsbeamte Alarm, dass ihr Premierminister die Gespräche immer noch sabotiert. Dennoch beharrt das Weiße Haus darauf, dass die Hamas „das Hindernis“ sei.

Tatsächlich hat US-Präsident Joe Biden seit Juli den Druck auf Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, einem Waffenstillstandsabkommen zuzustimmen, vollständig eingestellt. Anstatt die Wahrheit über Netanjahus wiederholte Vereitelung der Gespräche zu sagen, versuchen der scheidende Präsident und seine Regierung stattdessen, die Geschichte dessen, was sich in den 15 Monaten der Verhandlungen wirklich abgespielt hat, umzuschreiben.

Die ganze Geschichte

In den ersten vier Monaten des Gaza-Krieges lehnte die Biden-Regierung einen vollständigen Waffenstillstand ab und entschied sich stattdessen bestenfalls für eine vorübergehende „Pause“, um die Lieferung humanitärer Hilfe zu erleichtern, was Ende November 2023 kurzzeitig erreicht wurde. Biden sagte Anfang des Monats: „Ein Waffenstillstand ist kein Frieden … jeder Waffenstillstand ist Zeit, die [Hamas-Mitglieder] nutzen, um ihre Raketenvorräte wieder aufzufüllen, Kämpfer neu zu positionieren und das Töten wieder aufzunehmen.“

Der wachsende Druck in den USA sowie das Versäumnis Israels, die Geiseln zu lokalisieren und zu retten, in Verbindung mit dem Gefühl, dass Israel alles getan hatte, was es militärisch in Gaza tun konnte, führten schließlich dazu, dass Biden bis März 2024 sein Verbot, das Wort „Waffenstillstand“ zu verwenden, aufhob.

Die Gespräche mit Katar und Ägypten begannen im Laufe des Frühjahrs zu reifen, während die USA erheblichen, aber eindeutig unzureichenden Druck auf Netanjahu ausübten, der im Januar und Februar zwei Gipfeltreffen in Paris durch Hinauszögern vereitelt hatte, das Mandat der israelischen Unterhändler stark einschränkte, die Minister anwies, jedes sich abzeichnende Abkommen anzugreifen, und öffentlich schwor, den Krieg fortzusetzen.

Anfang April legten die Vermittler aus Katar und Ägypten sowie die USA einen konkreten Vorschlag vor, der einen Waffenstillstand in drei Phasen von jeweils sechs Wochen vorsah, in denen Geiseln (einschließlich der Verstorbenen) schrittweise freigelassen würden, im Gegenzug für einen schrittweisen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem gesamten Gazastreifen, ein Ende des Krieges und eine verstärkte humanitäre und Wiederaufbauhilfe. In der ersten Phase wären 33 israelische Geiseln freigelassen worden.

Anschließend fanden in Kairo und Doha ernsthafte Verhandlungen statt, bei denen amerikanische Beamte sich ernsthaft darum bemühten, die Differenzen zwischen den beiden Seiten zu verringern. Eine hochrangige Quelle aus einer arabischen Regierung berichtete mir, dass CIA-Direktor Bill Burns irgendwann buchstäblich im Zimmer neben dem Verhandlungsraum der Hamas-Delegation in Kairo saß und den Vorschlag wiederholt mit seiner eigenen Handschrift abänderte, um eine Einigung zu erzielen.

Währenddessen versuchte Netanjahu, diese Verhandlungen im April zu untergraben, indem er konsequent auf einer bevorstehenden vollständigen Invasion von Rafah und einer Fortsetzung des Krieges nach einer Pause bestand. Er gab auch sensible Verschlusssachen an extremistische Minister in seiner Regierung weiter, um die Gespräche zu torpedieren, und schränkte das Mandat der israelischen Verhandlungsführer ein.

Ein hochrangiges Mitglied des israelischen Verhandlungsteams sagte im April: „Seit Januar ist jedem klar, dass wir keine Verhandlungen führen. Es passiert immer wieder: Man erhält tagsüber ein Mandat, dann telefoniert der Premierminister nachts, gibt Anweisungen wie ‚sag das nicht‘ und ‚das billige ich nicht‘, und umgeht so sowohl die Teamleiter als auch das Kriegskabinett.“

Während dieser Zeit verzichtete Biden völlig darauf, Netanjahu öffentlich wegen der gezielten Sabotage der Gespräche anzuprangern.

Am 5. Mai akzeptierte die Hamas den Vorschlag vom April mit Vorbehalten und Änderungen, aber bevor das israelische Verhandlungsteam eine Antwort formulieren konnte, beeilte sich der israelische Premierminister, die Position der Hamas als „wahnhaft“ zu verurteilen, und ordnete die sofortige Invasion von Rafah am 7. Mai an.

Biden, der versprochen hatte, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, falls dieses seine „rote Linie“ verletzen und in Rafah einmarschieren sollte, beschloss stattdessen, eine Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben des Typs MK-84 an Israel auszusetzen, und nichts weiter.

Der einzig realistische Deal

Am 31. Mai hielt Biden eine im Fernsehen übertragene Rede, in der er die, wie er es nannte, Grundzüge eines israelischen Waffenstillstandsvorschlags vorstellte, der vier Tage zuvor vorgelegt worden war. Ein hochrangiger arabischer Beamter bestätigte mir im August, dass Bidens Vorschlag tatsächlich von der israelischen Delegation formuliert worden war, die sich an das Weiße Haus wandte, nachdem Netanjahus sofortige Antwort negativ ausgefallen war. Dieser Vorschlag hatte wesentliche Grundsätze aus der Antwort der Hamas vom 5. Mai übernommen, die Netanjahu als „wahnhaft“ bezeichnet hatte.

Bidens Rede sollte Israel eine Siegeserzählung liefern, indem er sagte, dass „die Hamas derzeit nicht mehr in der Lage ist, einen weiteren 7. Oktober durchzuführen“. Er warnte: „Ein endloser Krieg im Streben nach einem nicht näher definierten Begriff des ‚totalen Sieges‘ … wird Israel in Gaza nur festfahren, die wirtschaftlichen, militärischen und personellen Ressourcen erschöpfen und die Isolation Israels in der Welt weiter vorantreiben.“

Elf Tage später wurde der Vorschlag durch die Resolution 2735 des UN-Sicherheitsrats formell gebilligt. Netanjahu lehnte jedoch Bidens Rede als „nicht zutreffende“ Darstellung der israelischen Positionen ab und beharrte wiederholt auf der Fortsetzung des Krieges. Das Weiße Haus entschied sich erneut dafür, die Hamas für die Pattsituation verantwortlich zu machen, anstatt Netanjahu unter Druck zu setzen.

Nach langwierigen Verhandlungen akzeptierte die Hamas am 2. Juli einen aktualisierten Vorschlag Bidens mit geringfügigen Änderungen, insbesondere in Bezug auf die Zusicherung, dass der Waffenstillstand zu einer Beendigung des Krieges führen würde, anstatt nur zu einer Pause, so mehrere hochrangige arabische und palästinensische Beamte, die an den Gesprächen beteiligt waren. Die Hamas wurde darüber informiert, dass sowohl das US-amerikanische als auch das israelische Verhandlungsteam mit an Bord waren. Einige Tage später stellte Netanjahu jedoch vier neue „nicht verhandelbare“ Bedingungen, die von den Vermittlern und sogar von israelischen Sicherheitsbeamten als absichtliche Sabotage des Abkommens angesehen wurden. Die Bedingungen waren: Wiederaufnahme des Krieges nach einer Pause, „bis [Israels] Kriegsziele erreicht sind“; kein Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Philadelphia-Korridor zwischen Rafah und Ägypten; Israel würde die Rückkehr von über einer Million vertriebener Bewohner des Gazastreifens in die nördliche Hälfte der Enklave einschränken; Maximierung der Anzahl der in der ersten Phase freizulassenden lebenden Geiseln.

Daraufhin intensivierte Israel seine Angriffe auf Gaza. Am 13. Juli tötete es den militärischen Oberbefehlshaber der Hamas, Mohammed al-Deif, bei einem Angriff, bei dem über 100 Zivilisten getötet wurden. Am 31. Juli ordnete Netanjahu die Ermordung des obersten Hamas-Unterhändlers Ismael Haniya in Teheran an. Am Tag zuvor hatte er die Ermordung des obersten Hisbollah-Kommandeurs Fuad Shukur angeordnet.

Mehrere Quellen berichteten mir, dass die Hamas den Vermittlern mitteilte, dass sie die Waffenstillstandsformel vom 2. Juli und die Resolution 2735 des UN-Sicherheitsrats weiterhin befürworte. Biden bezeichnete die Ermordung von Haniya als „nicht hilfreich“, aber das war alles. Hochrangige Beamte des Weißen Hauses gaben dann gegenüber israelischen Medien bekannt, dass Biden „erkannt habe, dass Netanjahu ihn bezüglich des Waffenstillstands-Geiseldeals belogen habe“, aber der Präsident selbst hat Netanjahu nie öffentlich zur Rede gestellt.

Zeit gewinnen und Gaslighting

Im August, vor dem Parteitag der Demokratischen Partei, eröffneten die USA eine neue Verhandlungsrunde, nachdem sie von Iran und der Hisbollah das Versprechen erhalten hatten, im Falle einer Einigung auf Vergeltungsmaßnahmen zu verzichten.

Anstatt auf Bidens Vorschlag aufzubauen und Israel zu einem Kompromiss zu drängen, nahmen die Amerikaner Netanjahus vier unmögliche Bedingungen einfach als „Brückenvorschlag“ auf. Sie versuchten, die Hamas an den Verhandlungstisch zu locken, indem sie Israel dazu brachten, sein Veto gegen die Freilassung palästinensischer Häftlinge im Rahmen eines Abkommens zu reduzieren (die Hamas legte eine Liste mit 300 schwer verurteilten Personen vor, den „VIPs“). Netanjahu legte sein Veto gegen 100 Namen ein, darunter Marwan Barghouti, und bestand darauf, nur Gefangene freizulassen, die noch weniger als 22 Jahre ihrer Strafe absitzen mussten. Die Amerikaner hoben dieses Veto auf 75 Namen und dann im August auf 65 Namen auf, wie ein hochrangiger arabischer Vermittler berichtete.

Seitdem versucht das Weiße Haus, die Geschichte neu zu schreiben und eine offizielle Darstellung zu fördern, die die Hamas für Netanjahus systematische Vereitelung der Gespräche verantwortlich macht.

Eine palästinensische Quelle, die direkt an den Verhandlungen beteiligt war, teilte mir damals mit, dass der Hamas-Führer Yahia Sinwar ihnen klare Anweisungen gegeben habe, sich an den Vorschlag von Biden vom 2. Juli zu halten, anstatt sich in endlosen Verhandlungen zu verzetteln. Die Hamas weigerte sich, zu den Gesprächen im August zu erscheinen, solange Israel die beiden wichtigsten Bedingungen des Biden-Vorschlags ablehnte: den schrittweisen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und die Beendigung des Krieges.

Bemerkenswerterweise drängten die Amerikaner Ägypten und Katar, am 16. August eine falsche Erklärung abzugeben, in der betont wurde, dass „die Gespräche ernsthaft und konstruktiv waren und in einer positiven Atmosphäre geführt wurden“, obwohl es überhaupt keine Gespräche gab.

Ein hochrangiger arabischer Beamter, der an den Verhandlungen beteiligt war, berichtete mir, dass sowohl Israel als auch Katar und Ägypten Einwände gegen die Veröffentlichung dieser Erklärung erhoben hätten, die Amerikaner jedoch argumentierten, dass es notwendig sei, innenpolitischen Druck auf Netanjahu auszuüben, um die Differenzen zu verringern. Das eigentliche Ziel, so dieser Beamte, sei es wahrscheinlich, es dem Iran und der Hisbollah zu erschweren, Vergeltung zu üben, und die Democratic National Convention in Kamala friedlich und ohne Störungen verlaufen zu lassen.

Der Beamte fügte hinzu, dass Netanjahu seinen Berater Ophir Falk zu den Gesprächen geschickt habe, um das israelische Verhandlungsteam zu untergraben, und dass die USA die Vermittler mehrfach gebeten hätten, ihn von der Teilnahme an den Treffen abzuhalten.

Sobald die DNC zu Ende war, gab Biden erneut der Hamas die Schuld für das Scheitern der Gespräche und stellte die Bemühungen um eine Einigung ein, wobei US-Beamte im September erklärten, dass ein Waffenstillstandsabkommen während Bidens Amtszeit unwahrscheinlich geworden sei. Seitdem versucht das Weiße Haus, die Geschichte umzuschreiben und eine offizielle Darstellung zu fördern, die die Hamas für Netanyahus systematische Vereitelung der Gespräche verantwortlich macht.

Inmitten der Pattsituation erklärte Katar Anfang November, dass es seine Vermittlerrolle aussetzen werde, was, wie mir ein hochrangiger arabischer Beamter sagte, dazu gedacht war, innenpolitischen Druck auf Netanjahu auszuüben. Die Katarer suspendierten auch das Hamas-Büro in Doha und die Hamas-Führer verließen das Land bis Mitte November.

Eine neue Runde, wenig Hoffnung

Anfang Dezember wurde die gesamte Hamas-Führung plötzlich zu erneuten Verhandlungen nach Kairo und dann nach Doha eingeladen. Israels Verteidigungsminister Israel Katz äußerte schnell ungewöhnliche Hoffnung und Optimismus hinsichtlich einer „echten Chance“ für ein Abkommen dieses Mal.

Mehrere Quellen, die direkt an diesen Gesprächen beteiligt waren, teilten mir jedoch mit, dass es bis dahin keine wirkliche Möglichkeit für einen Durchbruch gab. Die Hamas-Delegation wartete in Kairo bis zur letzten Minute, wobei der hochrangige Hamas-Unterhändler Bassem Naim der letzte offizielle Vertreter war, der am 5. Dezember spät in der Nacht von Ägypten nach Doha abreiste, in der Hoffnung auf eine positive Änderung der Position des israelischen Teams, das immer noch nur eine vorübergehende Pause anbot.

Ein hochrangiger arabischer Beamter berichtete mir, dass der designierte Präsident Donald Trump die Katarer und Ägypter gebeten habe, vor seinem Amtsantritt eine Einigung zu erzielen. Der Beamte fügte jedoch hinzu, dass der israelische Premierminister sich nicht rührt, während er gleichzeitig falsche positive Erklärungen über einen Durchbruch und Fortschritte abgibt, um Zeit zu gewinnen und so zu tun, als würde er eine Einigung anstreben, bis Trump im Amt ist, wo Netanjahu den Gaza-Krieg gegen etwas Großes im Westjordanland eintauschen kann.

Zwischen Doha und Kairo sagte mir ein hochrangiger palästinensischer Beamter, der direkt an den Verhandlungen beteiligt war, im Dezember: „Es gibt ernsthafte Gespräche, es gibt Fortschritte und Diskussionen über Details, aber bis heute hat niemand einen endgültigen Vorschlag zur Unterzeichnung vorgelegt.“ Er fügte hinzu: „Sofern Netanjahu nichts unternimmt, was uns wieder auf Anfang zurückwirft, sind wir sehr optimistisch, dass wir in kurzer Zeit etwas erreichen können.“

Israelische Beamte versicherten noch in derselben Nacht, dass eine Einigung innerhalb von zwei Wochen erzielt werden könne, warnten jedoch, dass Netanjahu dem Verhandlungsteam immer noch kein „ausreichendes Mandat erteilt“, und fügten hinzu: „Es wird nicht möglich sein, alle zurückzubringen, ohne dass der Krieg beendet wird.“

Mehr als einen Monat später ist noch keine Einigung in Sicht, da israelische Sicherheitsbeamte sagen, dass Netanjahu immer noch darauf besteht, den Rückzug aus den Korridoren Philadelphia und Netzarim zu verzögern, die Rückkehr der vertriebenen Bewohner des Gazastreifens in den Norden einzuschränken, den Krieg nach einem Teilabkommen fortzusetzen und in der ersten Phase eine höhere Anzahl von Geiseln zu fordern. Dies veranlasste die Mutter der israelischen Geisel Matan Zangauker am Montag dazu, eine Demonstration vor der israelischen Knesset anzuführen, um gegen „ein Teilabkommen mit einer Rückkehr zu den Kämpfen“ zu protestieren, was ihrer Meinung nach „ein Todesurteil für Matan und alle Zurückgelassenen“ wäre.

Israels Oppositionsführer Yair Lapid sagte am selben Tag: „Unsere heutige Präsenz in Gaza, die bedeutet, dass wir kein umfassendes Geiselding eingehen, steht im Widerspruch zu den politischen und sicherheitspolitischen Interessen des Staates Israel.“

Die wahre Geschichte dieser Verhandlungen offenbart eine beunruhigende Wahrheit: Während Präsident Biden die Hamas konsequent für das Scheitern der Waffenstillstandsgespräche verantwortlich gemacht hat, hat sein eigenes Versäumnis, Netanjahu zur Rechenschaft zu ziehen, dazu geführt, dass sich der Konflikt in die Länge zieht. Biden versucht nun, dieses Versäumnis zu vertuschen, indem er Netanjahu von jeglicher Schuld freispricht, obwohl es eine Fülle von Beweisen dafür gibt, dass er die Friedensbemühungen wiederholt sabotiert hat. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Verzerrung zu erkennen, um die Öffentlichkeit zu informieren und dort, wo es am nötigsten ist, mehr Druck aufzubauen, damit alle Geiseln freigelassen werden und das apokalyptische Leid im Gazastreifen ein Ende hat. Außerdem soll dadurch verhindert werden, dass künftige Regierungen den Konflikt weiter manipulieren.

Übersetzt mit Deepl.com

