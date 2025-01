https://strategic-culture.su/news/2025/01/10/can-trump-save-america-from-itself/



Kann Trump Amerika vor sich selbst retten?

Alastair Crooke

10. Januar 2025

Trump könnte einfach die metaphysische Treppe hinaufsteigen, um einfach zu sagen, dass er allein die Vision hat, Amerika vor dem Dritten Weltkrieg zu retten.

Der russische Außenminister Lawrow wies letzte Woche die von Team Trump vorgebrachten Friedensvorschläge für die Ukraine als unbefriedigend zurück. Im Wesentlichen ist die russische Sichtweise, dass die Forderungen nach einem eingefrorenen Konflikt genau am Thema vorbeigehen: Aus russischer Sicht sind solche Ideen – eingefrorene Konflikte, Waffenstillstände und Friedenstruppen – nicht annähernd als die Art von vertragsbasiertem „Big Picture“-Deal zu bezeichnen, für den sich die Russen seit 2021 einsetzen.

Ohne ein nachhaltiges, dauerhaftes Ende des Konflikts werden sich die Russen lieber auf ein Ergebnis auf dem Schlachtfeld verlassen – selbst auf die Gefahr hin, dass ihre Weigerung zu einer anhaltenden Eskalation – sogar zu einem nuklearen – Risiko für die USA führt.

Die Frage lautet vielmehr: Dauerhafter Frieden zwischen den USA und Russland – Ist das überhaupt möglich?

Der Tod des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter erinnert uns an die turbulente „Politikrevolution“ der 1970er Jahre, die in den Schriften von Zbig Brzezinski, Carters Nationalem Sicherheitsberater, festgehalten wurde – eine Revolution, die die Beziehungen zwischen den USA und Russland von damals bis heute belastet.

Die Carter-Ära erlebte einen bedeutenden Wendepunkt mit Brzezinskis Erfindung des waffenfähigen identitären Konflikts und seinem Eintreten für dieselben identitären Instrumente – in größerem Umfang angewendet –, um die westlichen Gesellschaften unter die Kontrolle einer technokratischen Elite zu bringen, die „eine kontinuierliche Überwachung jedes Bürgers praktiziert … [und] das Verhalten und die intellektuelle Funktionsweise aller Menschen manipuliert …“.

Kurz gesagt befürworteten Brzezinskis bahnbrechende Bücher eine verwaltete kosmopolitische identitäre Sphäre, die die Gemeinschaftskultur – d. h. nationale Werte – ersetzen würde. In der feindseligen Reaktion auf diese technokratische „Kontroll“-Vision liegt die Wurzel für die heutigen Probleme, die überall und an allen globalen Fronten ausbrechen.

Einfach ausgedrückt sind die aktuellen Ereignisse in vielerlei Hinsicht eine Wiederholung der turbulenten 1970er Jahre. Der heutige Marsch in Richtung antidemokratischer Normen begann mit dem bahnbrechenden Werk „The Crisis of Democracy“ (1975) der Trilateralen Kommission – dem Vorläufer von WEF („Davos“) und Bilderberg – in dem (in Brzezinskis Worten) internationale Banken und multinationale Unternehmen anstelle des „Nationalstaats als grundlegende Einheit des organisierten menschlichen Lebens“ als die wichtigste schöpferische Kraft gekrönt wurden.

Brzezinskis voreingenommene Wahrnehmung Russlands war nichts Neues. Sie reicht vielmehr bis zum Hudson Institute in den 1970er Jahren und zu Senator Henry „Scoop“ Jackson zurück, der zweimal für die Nominierung der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen 1972 und 1976 kandidierte. Jackson (norwegischer Abstammung) hasste den Kommunismus einfach; er hasste die Russen, und er hatte innerhalb der Demokratischen Partei viel Unterstützung.

Der Pole Brzezinski teilte Scoop Jacksons Russophobie. Er überzeugte Präsident Carter (1979), eine radikalisierte, dschihadistische Identitätskultur in Afghanistan einzuführen, um die säkulare sozialistische Kultur Kabuls, die Moskau unterstützte, zu schwächen. Der Ausgang des Afghanistankrieges wurde anschließend als großer amerikanischer Sieg dargestellt (was er nicht war).

Dennoch – und das ist der Punkt – untermauerte der Siegesanspruch die Vorstellung, dass islamische Aufständische die idealen „Lösungsmittel“ für Regimewechselprojekte seien (und das ist er immer noch, wie wir heute in Syrien sehen).

Aber Brzezinski hatte noch mehr Ratschläge für Präsident Carter. In seinem 1997 erschienenen Buch „Grand Chessboard“ argumentierte Brzezinski, dass Amerika und Kiew möglicherweise alte kulturelle und sprachliche Komplexitäten nutzen könnten (wie es in Afghanistan der Fall war), um das Scharnier zu bilden, um das herum die Kernmacht aufgelöst werden könnte, indem Russland die Kontrolle über die Ukraine verweigert wird:

„Ohne die Ukraine würde Russland niemals zur Kernmacht werden; aber mit der Ukraine kann und würde Russland [eine Kernmacht sein]“, betonte er. Russland müsse in einen ähnlichen ukrainischen Sumpf kultureller Identität verstrickt werden, forderte er.

Warum war diese politische Entscheidung so schädlich für die Aussichten auf einen endgültigen Frieden zwischen den USA und Russland? Weil Kiew, angestachelt von der CIA, die völlig falsche identitäre Behauptung aufstellte, dass „Europa an der Ukraine endet“ – und dass jenseits davon „die Slawen“ liegen.

Allein diese Manipulation ermöglichte es Kiew, sich in eine Ikone für einen totalen Krieg der kulturellen Identität gegen Russland zu verwandeln, obwohl die ukrainische Sprache (korrekt als Ruthenisch bekannt) keine germanische Sprache ist. Auch gibt es keine (germanische) Wikinger-DNA unter den heutigen Westukrainern.

In ihrem Bestreben, Kiew zu unterstützen und Biden zu gefallen, stürzte sich die EU auf diesen strategischen Revisionismus der Ukraine: Die „Ukraine“ wurde als „europäische Werte“ konstruiert, die sich gegen „russische“ (asiatische) Werte verteidigen. Es war ein Pol, wenn auch ein falscher, um den herum die europäische Einheit geschmiedet werden konnte, während sich die Realität in einer Zeit der Auflösung der EU-Einheit befand.

Ist also ein „nachhaltiger Frieden“ mit Russland möglich? Wenn er im Sinne des Versuchs unternommen werden sollte, einen Rest der Ukraine als kriegerische Landenge von „Europa und seinen Werten“ gegen die „rückständige slawische Sphäre“ zu erhalten, dann ist Frieden nicht möglich. Denn die zugrunde liegende Prämisse wäre völlig falsch und würde mit Sicherheit zu einem erneuten Konflikt in der Zukunft führen. Moskau würde ein solches Abkommen mit ziemlicher Sicherheit ablehnen.

Doch in der amerikanischen Öffentlichkeit wächst die Sorge, dass der Krieg in der Ukraine in eine immerwährende Eskalation mündet, und es ist deutlich zu spüren, dass die Öffentlichkeit befürchtet, Biden und die „Falken“ im Kongress würden die USA auf einen „nuklearen Holocaust“ zusteuern.

Sollen wir – die Menschheit – weiterhin am Rande der Vernichtung stehen, wenn ein Trump-„Deal“ – eng begrenzt auf die Ukraine – in Moskau abgelehnt wird? Die Dringlichkeit, den Abgleitens in die Eskalation zu stoppen, ist klar; doch der Spielraum für politisches Handeln schrumpft kontinuierlich, da der Drang der Falken in Washington und Brüssel, einen tödlichen Schlag gegen Russland zu führen, nicht nachlässt.

Aus der Perspektive des Trump-Teams ist die Aufgabe, mit Putin zu verhandeln, jedoch alles andere als einfach. Die westliche Öffentlichkeit ist psychologisch einfach nicht darauf vorbereitet, ein stärkeres Russland zu akzeptieren. Im Gegenteil, sie mussten ertragen, dass westliche „Experten“ das russische Militär belächelten, die russische Führung als inkompetent verunglimpften und die russische Führung in ihren Fernsehsendungen als durch und durch böse darstellten.

Wenn man Brzezinskis bahnbrechenden Beitrag zur Demokratie und dessen spätere „Konzentration“ in einer von einer Elite technisch verwalteten „identitären Sphäre“ bedenkt, ist es nicht schwer zu erkennen, wie ein so fragmentiertes Land wie Amerika in die Defensive gerät, während die Welt in Richtung einer kulturell begründeten Multipolarität abgleitet.

Natürlich ist es nicht ganz richtig zu sagen, dass Amerika keine gemeinschaftliche Kultur hat, wenn man die große Vielfalt der Einwandererkulturen in den USA bedenkt. Aber es stimmt, dass das, was als traditionelle Kultur angesehen wird, unter Beschuss steht. Dies war schließlich der Kernpunkt der jüngsten Präsidentschaftswahlen – und der Wahlen in vielen anderen Ländern.

Die Vorstellung, dass Trump, sobald die Trump-Gesandten zunächst in Moskau waren und mit leeren Händen wieder abgereist sind, einen Ukraine-Deal abschließen wird, spiegelt nicht das wider, was Moskau immer wieder betont hat. Erforderlich ist ein umfassendes, auf Verträgen basierendes Abkommen, das die Sicherheitsarchitektur und die Grenzen zwischen den Sicherheitsinteressen des Kernlandes und des Randlandes regelt.

Aber werden viele Amerikaner ein solches Abkommen als „Schwäche“ betrachten, als Zugeständnis der „Führungsrolle“ und „Größe“ der USA? Natürlich wird es so wahrgenommen werden – denn Trump würde Amerikas Niederlage besiegeln und die USA als einen Staat unter Gleichen in einem neuen Konzert der Mächte neu positionieren – d. h. in einer multipolaren Welt.

Das ist eine große Herausforderung. Kann Trump das schaffen – den amerikanischen Stolz herunterschlucken? Ein gangbarer Weg nach vorne wäre, zum ursprünglichen Gordischen Knoten zurückzukehren und ihn zu lösen: d. h. den Knoten zu lösen, dass es keinen nach dem Zweiten Weltkrieg verfassten Vertrag gibt, der die Vorwärtsbewegung der NATO begrenzt, und damit den Vorwand zu beenden, dass die Verlagerung der NATO an einen Ort ihrer Wahl niemanden etwas angeht, außer sie selbst.

Leider könnte die andere Möglichkeit, den Anschein einer Niederlage der USA und der NATO in der Ukraine auszugleichen, von Trumps kriegerischen Beratern darin gesehen werden, den Iran zu zerschmettern – als Signal amerikanischer „Männlichkeit“.

Bei Verhandlungen geht es letztendlich um Interessen und die Fähigkeit, das Rätsel zu lösen, dass zwei Parteien wahrnehmen, wie „der andere“ sich selbst wahrnimmt – als Schwäche oder als Stärke. Sollte Trump in einer buchstäblichen Sackgasse in Bezug auf die Ukraine stecken, könnte er einfach die metaphysische Treppe hinaufsteigen und einfach sagen, dass nur er die Vision hat, Amerika vor einem dritten Weltkrieg zu retten. Um Amerika vor sich selbst zu retten.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

