Elon Musk und Peter Thiel: Die Milliardäre, die einen globalen Rassenkrieg schüren

Joe Gill

9. Januar 2025

Die Strategie der Tech-Brüder, um ihr Vermögen zu schützen, besteht darin, Angst und Feindseligkeit auf „die Anderen“ zu lenken – Migranten, Muslime, die „Woke“

Donald Trump mit Peter Thiel während eines Treffens mit Führungskräften aus der Technologiebranche im Trump Tower in New York City im Dezember 2016 (AFP)

Die rechtsextremen Milliardäre, die Donald Trump unterstützen, haben einen gemeinsamen Ursprung: die Apartheid in Südafrika.

Sowohl Elon Musk als auch Peter Thiel – die größten Tech-Milliardäre, die Trump unterstützen – sind dort aufgewachsen, wo ihre Väter reich wurden, indem sie Diamanten und Uran abbauten – Sektoren, die das Herzstück der Apartheid-Wirtschaft bildeten.

„Die zentrale Bedeutung Südafrikas für die extreme Rechte und die Neoliberalen ist außergewöhnlich“, sagte Professor Quinn Slobodian von der Boston University in einem kürzlich geführten Interview. “Für Musk selbst war die Erfahrung, dort mit einem sehr autoritären, diktatorischen Vater aufzuwachsen, eine sehr dystopische, wie sein Biograf berichtet.“

Laut Slobodian sah Musk Südafrika als einen darwinistischen Krieg aller gegen alle und bringt diese nihilistische Weltanschauung nun in seine hochkarätige Unterstützung für verschiedene rechtsextreme Persönlichkeiten von Trump bis Nigel Farage und die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) ein.

Es kann kaum ein Zufall sein, dass diese beiden Milliardäre, zusammen mit anderen, die Verbindungen zu Südafrika haben, wie der Trump-Spendensammler David Sacks, nun an der Spitze einer neuen globalen rechtsextremen Elite stehen, die die Welt in Richtung Faschismus und einen Zivilisationskrieg treibt.

Die Milliardärsklasse scheffelt seit Jahrzehnten Billionen von Dollar auf Kosten der einfachen Leute, ein Prozess, der sich sowohl durch die Covid-Krise als auch den Ukraine-Krieg noch beschleunigt hat.

Wie die kürzliche Ermordung eines US-amerikanischen Managers aus der Gesundheitsbranche zeigt, fürchten die Superreichen zunehmend, dass sich die einfachen Leute gegen diejenigen wenden, die sie ausbeuten und Millionen Menschen leiden und vorzeitig sterben lassen.

Diese beiden Milliardäre sind nun die Vorreiter einer neuen globalen rechtsextremen Elite, die die Welt in Richtung Faschismus und einen Zivilisationskrieg drängt

In einem kürzlich geführten Interview mit Piers Morgan wurde Thiel gefragt, warum seiner Meinung nach so viele Menschen mit Luigi Mangioni sympathisieren, dem mutmaßlichen Mörder des UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson. Die Frage brachte ihn aus dem Konzept.

„Ähm … es ist … äh … ich weiß nicht, was ich sagen soll.“

Nachdem er vor laufender Kamera fast sichtlich geschmolzen war, sagte Thiel schließlich: „Ich denke immer noch, dass man versuchen sollte, ein Argument vorzubringen, und ich denke, das ist … es mag Dinge geben, die mit unserem Gesundheitssystem nicht stimmen, aber man muss ein Argument vorbringen und versuchen, einen Weg zu finden, die Menschen zu überzeugen und es dadurch zu ändern.“

Dieses und andere Interviews machen deutlich, dass Leute wie Thiel und Musk nur mit einfachen Fragen umgehen können, die sich damit befassen, wie Vermögensungleichheit und Überwachungstechnologie zusammen die Gesellschaft untergraben und zerstören.

Thiel über Gaza

Als er letztes Jahr mit der Rolle der künstlichen Intelligenz in der israelischen Militärtechnologie konfrontiert wurde, die zur Durchführung des Völkermords in Gaza eingesetzt wurde (an dem seine eigenen Unternehmen stark beteiligt sind), war Thiel erneut inkohärent.

„Schauen Sie noch einmal … Ich bin nicht … Ich bin nicht … Sie wissen schon, Sie wissen schon … mit … ohne, ohne auf all das einzugehen … Sie wissen, ich bin nicht über alle Details dessen, was in Israel vor sich geht, im Bilde, weil ich dazu neige, Israel zu unterstützen. Es ist nicht unsere Aufgabe, alles zu hinterfragen. Und ich glaube, dass die IDF im Großen und Ganzen entscheiden kann, was sie tun will, und dass sie im Großen und Ganzen im Recht ist.“

In anderen Interviews hat sich Thiel auf die biblische Prophezeiung der Apokalypse konzentriert, die seiner Meinung nach als Folge der zerstörerischen Technologie, die seit Hiroshima 1945 eingesetzt wird, eintreten könnte.

Thiels Vater war an der geheimen Aktion des Apartheid-Südafrikas beteiligt, um in Namibia Uran in nuklearer Qualität zu beschaffen

Die Verbreitung von Kernwaffen ist ein Thema, das die Familie sehr beschäftigt. Thiels Vater war an den geheimen Bemühungen des Apartheid-Südafrikas beteiligt, in Namibia an waffenfähiges Uran zu gelangen.

Was er nicht erwähnt, ist, dass die Technologie seines Unternehmens diese Apokalypse immer näher rückt. Das Rüstungsunternehmen Palantir ist ein bedeutender Investor und Entwickler von KI-Technologien. Seit über einem Jahrzehnt erhält es Großaufträge von der gesamten US-Regierung – darunter das Verteidigungsministerium, das Heimatschutzministerium und das FBI.

Als Mitbegründer von PayPal, früher Investor in Facebook und Gründer von Palantir übernimmt Thiel derzeit auch die NHS-Daten des Vereinigten Königreichs im Rahmen eines 2023 unterzeichneten Vertrags der britischen Regierung über 480 Millionen Pfund (ca. 600 Millionen Dollar). Seine Ansichten zur öffentlichen Gesundheitsversorgung sind klar: „Autobahnen verursachen Staus, Sozialhilfe schafft Armut, Schulen machen die Menschen dumm und der NHS macht die Menschen krank“, sagte er.

Palantir-Technologien werden sowohl in den von den USA unterstützten Kriegen im Gazastreifen als auch in der Ukraine eingesetzt. Wie Responsible Statecraft im vergangenen Jahr berichtete, „hat Palantir seine neue Künstliche-Intelligenz-Plattform (KIP) in Echtzeit an der ukrainischen Kriegsfront getestet. Sie wurde als ‚ein Nachrichten- und Entscheidungssystem, das feindliche Ziele analysieren und Schlachtpläne vorschlagen kann‘ beschrieben. Zu den weiteren Sicherheitstechnologien von Palantir gehört KI für vorausschauende Polizeiarbeit und Überwachung.“

Angst vor den Milliardären

Vielleicht ist es dann nicht überraschend, dass Thiel sagt, er unterstütze die Kontrolle dieser Technologien nicht, trotz der von ihm zugegebenen existenziellen Risiken.

Thiel erklärte seine Ablehnung einer staatlichen Kontrolle des Technologiekapitalismus in einem Interview mit dem Hoover Institute: „Wenn es erst einmal eine totalitäre Eine-Welt-Regierung gibt, und ich werfe dieses Risiko gerne in den Raum, dann scheint mir die implizite Lösung für existenzielle Risiken darin zu bestehen, sich auf einen sehr undemokratischen Eine-Welt-Staat einzulassen, der diese Technologien stark regulieren und stoppen wird, und wenn Greta [Thunberg] alle Menschen auf der Welt dazu bringt, Fahrrad zu fahren, dann ist das vielleicht ein Weg, um den Klimawandel zu lösen. Aber es hat die Eigenschaft, vom Regen in die Traufe zu kommen.“

Thiel glaubt, dass die großen Regierungs- und Klimabehörden zu den Ursachen für die Verlangsamung der Verbesserung des Lebensstandards in den USA in den letzten 50 Jahren gehören. Er hält sich an diese Erklärungen und nicht an das Offensichtliche: Die Milliardäre und Unternehmen haben alle Gewinne aus der Technologie abgeschöpft und die einfachen Leute in Schwierigkeiten gebracht.

Klimaaktivisten von Extinction Rebellion nehmen an einer Demonstration in Berlin im April 2023 teil und tragen Masken von CEOs, darunter Elon Musk und Bill Gates (AFP)

Und wenn Sie nicht dachten, dass Milliardäre Amerika bereits kontrollieren, Donald Trump, mindestens 13 Milliardäre wurden in der neuen Trump-Regierung in Regierungsposten berufen.

In der Vergangenheit waren Milliardäre Spender und Einflussnehmer, und Politiker beugten sich ihnen, weil sie ihre „Investitionen“ wollten. Aber unter Trump werden sie die Regierung leiten.

Dies stellt ein erhebliches politisches Risiko für die Männer dar, die die Technologien kontrollieren, die heute unser Leben dominieren. Sie brauchen Strategien, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit ihnen nicht die Schuld dafür gibt, dass der Lebensstandard nicht steigt und dass sich die westliche Welt immer mehr wie eine Technodystopie anfühlt.

Die Strategie, auf die diese Milliardäre gekommen sind, besteht darin, Angst und Feindseligkeit gegenüber „den Anderen“ zu schüren – Migranten, Muslimen, Terroristen, den „Woke“. Solche ständig aufgebauschten Bedrohungen lenken von den sehr realen Kräften des Milliardärskapitals, der ökologischen Zerstörung und der imperialen Gewalt ab, die unsere Welt prägen.

Musks Pläne für Großbritannien

In diesem Sinne hat sich der Eigentümer von SpaceX und X, Musk, selbst zum Zauberer von Oz der rechtsextremen „Great Replacement“-/Vergewaltigungskreuzfahrer ernannt – er sagt jetzt, dass Nigel Farage nicht mehr in der Lage sei, die einwanderungsfeindliche Reformpartei im Vereinigten Königreich zu führen, weil er den inhaftierten Agitator Stephen Yaxley-Lennon, besser bekannt als Tommy Robinson, nicht unterstützen wolle.

Robinson sitzt wegen Missachtung des Gerichts im Gefängnis, weil er gefährliche Lügen über ein syrisches Flüchtlingskind wiederholt hat. Es ist eine ziemlich niedrige Art von Märtyrertum für einen pro-israelischen Straßenschläger, aber für Musk ist die Unterstützung von Robinson das, was er von Reform erwartet, wenn er sie mit seinen unendlichen Millionen finanzieren will.

Berichten zufolge hat Musk durch seine Investition in Trump – satte 250 Millionen US-Dollar für dessen Wahlkampf – seit der Wahl einen Anstieg der Aktienwerte um 200 Milliarden US-Dollar erzielt, was einer Rekordrendite gleichkommt.

Er hat auch ein sehr starkes Interesse an der britischen Politik entwickelt, seit er im vergangenen Sommer mit seiner Hetze rund um die Messerstechereien in Southport, die in ganz England zu Unruhen führten, für Aufruhr sorgte. Er sagte auf X, dass „ein Bürgerkrieg unvermeidlich ist“ und tat sein Bestes, um ihn anzustacheln.

Er appellierte wiederholt an König Charles, den britischen Premierminister Keir Starmer und sein Kabinett aus dem Amt zu entfernen, weil Starmer angeblich nicht genug gegen Pädophile unternommen habe, als er von 2009 bis 2013 Generalstaatsanwalt war.

Darüber hinaus hat sich Musk selbst zum Anführer der anti-muslimischen Rechten im Westen ernannt, und er hat keine Angst, dass ihn jemand aufhalten könnte. Er ist berauscht von seiner eigenen Islamophobie.

Während Musk, wie Thiel, die „Bedrohung“ durch Muslime sehr stark betont und auf seiner Plattform X hetzerische Lügen verbreitet, ist Thiel auch von der Bedrohung durch eine „Eine-Welt-Regierung“ überzeugt – die Lieblingsangst der meisten rechtsgerichteten Libertären.

An der Spitze bleiben

Milliardäre wie Thiel und Musk sind die Spitzenreiter der aktuellen Weltordnung, und sie wollen nicht, dass ein noch mächtigerer Konkurrent ihre rücksichtslosen, hochprofitablen Aktivitäten unterbindet. Sie fürchten vielleicht, dass eine Partei oder Regierung, die sich für den Sozialismus einsetzt oder einfach mutig genug ist, Vermögen zu besteuern, das Kapital der Milliardäre kontrollieren und diese Herren des Universums ihres Reichtums und ihrer Macht berauben könnte. (Thiel deutete sogar an, dass Senator Bernie Sanders, der seit Jahrzehnten gegen die manipulierte Wirtschaft wettert, der „Antichrist“ sein könnte.)

Musk ist eine Schlüsselfigur in der neuen Regierung von Donald Trump, in der er die Aufgabe haben wird, die US-Regierung zu zerschlagen und zu zerstören, ähnlich wie der rechtsextreme Präsident Argentiniens, Javier Milei, der mit der Kettensäge durch das Land zieht.

Die Geschichte hat eine schwindelerregende Wendung genommen. Alles beschleunigt sich in Richtung Apokalypse – Völkermord in Palästina, Trumps Drohungen, Hoheitsgebiete in Amerika und Grönland zu beschlagnahmen, Musk und die rechtsgerichteten Medien, die mit ihrer unerbittlichen antimuslimischen Hysterie Amok laufen.

Für die Ideologen der Milliardärsklasse besteht die bevorzugte Strategie, um an der Macht zu bleiben, darin, die Massen zu völkermörderischem Hass aufzustacheln, Angst zu schüren, alles, um sie davon abzuhalten, die Zusammenhänge zu erkennen und sich gegen die Milliardäre zu wenden, die unsere Gegenwart und Zukunft enteignen und von einem permanenten Krieg profitieren.

Es ist eine Zeit der Albträume. Wir müssen aufwachen.

Joe Gill hat als Journalist in London, Oman, Venezuela und den USA Beiträge für Zeitungen wie Financial Times, Morning Star und Middle East Eye verfasst. Er hat einen Master-Abschluss in Politik der Weltwirtschaft von der London School of Economics. Twitter @gill_joe

