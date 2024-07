https://strategic-culture.su/news/2024/07/28/us-pressures-armenia-buy-gas-from-azerbaijan-instead-of-russia/



Die USA setzen Armenien unter Druck, Gas von Aserbaidschan statt von Russland zu kaufen

Von Steven Sahiounie

28. Juli 2024

© Foto: Public Domain

Botschafter Power fordert Eriwan auf, sein Gas von einem ehemaligen Feind statt von einem treuen Freund zu kaufen.

Botschafterin Samantha Power, ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und jetzt Direktorin von USAID, einem Büro des US-Außenministeriums, reiste am 10. Juli nach Armenien, um Premierminister Nikol Pashinyan dazu zu bewegen, Gas aus Aserbaidschan statt aus Russland zu kaufen.

Armenien importiert derzeit fast alle seine Kohlenwasserstoffe über eine Gaspipeline aus Russland und dem Iran.

Die Regierung von Präsident Joe Biden unterstützt den Krieg in der Ukraine, indem sie der Ukraine Waffen im Wert von Milliarden von Dollar zur Verfügung stellt, um Russland zu bekämpfen.

Vor der Zerstörung der Nord Stream 2-Pipeline hatte Biden in einer Rede versprochen, dass die USA Russland daran hindern würden, Gas nach Deutschland und Europa zu verkaufen. Es ist ein wirtschaftlicher Krieg, der gegen Russland geführt wird, aber auch ein militärischer auf den Schlachtfeldern.

Am 28. Februar 2023 veröffentlichte der mit dem amerikanischen Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Seymour Hersh einen Artikel, in dem er darlegte, wie die Regierung Biden die Unterwasserpipeline Nord Stream 2, die Gas nach Deutschland und Europa liefern sollte, gesprengt hatte.

Die Nord Stream 2 war von Deutschland mit Sanktionen belegt worden, und Biden befürchtete, dass Deutschland die Sanktionen wegen eines schlechten Winters aufheben würde.

Laut Hersh war Biden besessen von seiner Wiederwahl im Jahr 2024 und wollte den Krieg in der Ukraine gewinnen. Bidens Berater im Oval Office befürchteten, Deutschland und Westeuropa könnten die Waffenhilfe für die Ukraine einstellen, und die deutsche Bundeskanzlerin könnte die Pipeline wieder in Gang setzen.

Biden stellte den Gewinn des Krieges in der Ukraine über die Wärme und die Gesundheit des deutschen Volkes, obwohl es nach Ansicht von Militärexperten unwahrscheinlich ist, einen Krieg in der Ukraine zu gewinnen.

Das Armenische Nationalkomitee von Amerika (ANCA) hat die Reise von Power nach Armenien kritisiert, weil USAID die Armenier, die Karabach verlassen haben und als Vertriebene und Opfer ethnischer Säuberungen in ihr Heimatland Armenien zurückgekehrt sind, nicht finanziell unterstützt hat.

Trotz früherer Besuche und blumiger Reden hat Power keine Finanzierungsprogramme für die Karabach-Armenier initiiert, die ihre Häuser, ihren Besitz, ihr Land und ihre Lebensgrundlage verloren haben.

Im September 2023 flohen fast 200.000 ethnische Armenier vor den Kämpfen und der schließlichen Niederlage in Berg-Karabach nach dem Sieg Aserbaidschans, der die drei Jahrzehnte andauernde armenische Separatistenherrschaft dort beendete.

Die Demonstranten auf den Straßen von Eriwan machten die Politik von Pashinyan für die Niederlage verantwortlich.

Power traf am 25. September in Eriwan ein und erklärte: „Die Vereinigten Staaten sind zutiefst besorgt über die Berichte über die humanitären Bedingungen in Berg-Karabach und fordern einen ungehinderten Zugang für internationale humanitäre Organisationen und den Handelsverkehr.“

Nach Angaben der ANCA warten die Bedürftigen immer noch auf Hilfe von Power und der Regierung Biden.

Während Aserbaidschans Angriffen auf die armenische Bevölkerung in der Region Berg-Karabach unterstützten die USA die aserbaidschanische Regierung. Es gibt keinen Grund für die armenische Regierung, die USA als Freund oder Unterstützer zu betrachten.

Im Gegensatz dazu haben die russischen Friedenstruppen versucht, ihre Aufgabe im bewaffneten Konflikt um Berg-Karabach zu erfüllen, aber am Ende wurde Armenien besiegt.

Armenien und Aserbaidschan haben Frieden geschlossen; der bewaffnete Konflikt ist beendet, aber der Schmerz über Hunderte von armenischen Toten durch die Aserbaidschaner ist in den Köpfen und Herzen der Armenier noch frisch.

Nun fordert Botschafter Power Eriwan auf, sein Gas von einem ehemaligen Feind statt von einem treuen Freund zu kaufen.

Am 15. Juli, nur wenige Tage nach dem Besuch von Power, begannen gemeinsame Militärübungen mit den USA, was den Druck widerspiegelt, den Power und die Regierung Biden auf Armenien ausüben, um engere Beziehungen zu den USA zu knüpfen.

Russland war der wichtigste Wirtschaftspartner Armeniens und beherbergt einen russischen Militärstützpunkt. Die armenischen Behörden beschuldigten russische Friedenstruppen, die in Berg-Karabach stationiert waren, den Angriff Aserbaidschans nicht gestoppt zu haben. Moskau wies die Vorwürfe mit dem Argument zurück, seine Truppen hätten kein Mandat zum Eingreifen gehabt.

Die amerikanische Militärhilfe war im Kampf um Berg-Karabach völlig abwesend.

„Hat sie keine Scham?“, fragte Sossy Saroyan in Latakia, Syrien, mit Blick auf die Macht.

Nach dem Angriff und dem Massaker in Kessab, das von der von den USA unterstützten Freien Syrischen Armee (FSA) und den mit ihr verbündeten Al-Qaida-Terroristen verübt wurde, wurde die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, um einen Kommentar zu den Ereignissen in Kessab gebeten.

Power sagte: „Die USA sind sehr besorgt über das, was in Kessab passiert ist, aber leider sind die bewaffneten Gruppen dort nicht diejenigen, auf die wir Einfluss haben.“

Power hatte gelogen. Die FSA war der bewaffnete Flügel der Syrischen Nationalen Koalition (SNC), die ihren Sitz in Istanbul (Türkei) hat und von ihrem Präsidenten Ahmed Jarba geleitet wird. Sowohl die FSA als auch der SNC erhielten ihre Unterstützung, Gelder, Ausbildung und Waffen von der US-Regierung im Rahmen der Kongressfinanzierung und des CIA-Programms „Sycamore Timber“.

Um die Verbindung der USA zu dem Angriff, der Zerstörung, der Besetzung, dem Massaker und der Entführung in Kessab im März 2014 zu beweisen, besuchte Jarba am 11. April 2014 die FSA, die im besetzten Kessab stationiert war.

Am 23. Mai 2014 saß Jarba mit US-Präsident Barak Obama und Susan Rice im Oval Office. Bei seinem Besuch traf Jarba mit Außenminister John Kerry zusammen und erhielt die Nutzung von zwei Büros in Washington, die als US-Basis für den SNC und die FSA genutzt werden sollen.

Am selben Tag, an dem Jarba in Kessab war, besuchte der US-Botschafter in der Türkei, Francis J. Riccardone, Jr. die 26 hochbetagten Entführungsopfer aus Kessab, die mit vorgehaltener Waffe als Gefangene der FSA nach Vikifly in der Türkei gebracht worden waren.

Botschafter Riccardone hatte seine Frau mitgebracht, die eine Sprachspezialistin ist, und sie hatten auch einen Übersetzer dabei.

Botschafter Riccardone hatte nur eine einzige Frage an die Gefangenen, die bis auf eine Ausnahme alle über 80 Jahre alt waren, zu stellen. Seine Frage an die Gruppe der Gefangenen lautete: „Ist einer von Ihnen amerikanischer Staatsbürger?“

In Kessab, Syrien, gibt es eine Reihe von Doppelbürgern, also gebürtige Syrer, die die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen haben, nachdem sie in der Vergangenheit in den USA gelebt, gearbeitet und Steuern gezahlt haben. Tatsächlich hatten mindestens vier amerikanische Staatsbürger ihre Häuser, Farmen und Unternehmen verloren, als die von den USA unterstützten Terroristen Kessab angriffen.

Die Gruppe antwortete jedoch kollektiv: „Nein, wir sind nur Syrer“.

An diesem Punkt standen Botschafter Riccardone und sein Gefolge auf, um zu gehen. Er war nur zu einem einzigen Zweck dort, nämlich um alle gefangenen US-Amerikaner zu befreien, aber keiner von ihnen war US-Bürger, also ließ er sie zurück.

Die hochbetagten christlichen armenischen Entführungsopfer aus Syrien waren Gefangene einer bewaffneten Gruppe, deren erklärtes Ziel es war, eine islamische Regierung in Damaskus zu errichten und die bestehende säkulare Regierung, die die Rechte aller Christen in Syrien geschützt hatte, abzusetzen. Die Opfer flehten Botschafter Riccardone an, sie nicht in der Türkei gefangen zu halten, die 1916 beim Völkermord an den Armeniern 1,6 Millionen Armenier massakriert hatte, sondern sie nach Latakia in Syrien zu bringen, wo alle Einwohner von Kessab in der armenischen Kirche Zuflucht gefunden hatten.

Die Dutzenden älteren, gebrechlichen und unbeweglichen Armenier von Kessab wurden von Botschafter Riccardone gezwungen, drei Monate lang in einem fremden Land, das für seinen völkermörderischen Hass auf die Armenier bekannt ist, gefangen zu bleiben, bis sie von der türkischen Regierung, die mit Obama verbündet ist, nach Beirut, Libanon, transportiert und von dort nach Latakia, Syrien, gebracht wurden.

Kessab hat sich nie wieder erholt und ist wegen der Obama-Biden-Regierung teilweise eine Geisterstadt.

Die Armenier in Syrien könnten der armenischen Regierung eine harte Lektion erteilen, die sie aus bitterer Erfahrung gelernt hat: Erwarten Sie keine Hilfe von den USA, denn sie haben keine Freunde, sondern nur Interessen.

Biden wollte den Krieg in der Ukraine gewinnen und einen Waffenstillstand in Gaza erreichen, um seine Wiederwahl zu sichern. Stattdessen ist er bei beidem gescheitert und hat die Wahl verloren.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …