Werden die Amerikaner erkennen, dass vergebliche Kriegstreiberei massive Schulden verursacht hat?

Von F.M. Shakil

Quelle: Al Mayadeen Englisch

29. Juli 2024

Letztes Jahr erklärte die US-Finanzministerin Janet Yellen, dass eine Nichtverlängerung der US-Schuldenobergrenze katastrophale Auswirkungen haben könnte.

Die Staatsverschuldung der USA hat die alarmierende Marke von 34 Billionen Dollar erreicht und drückt die Wirtschaftsindikatoren des Landes nach unten, wobei der Wert des Dollars sinkt, der Inflationsdruck steigt und der Leitzins in die Höhe schießt, während die Erkenntnis wächst, dass nicht alles in Ordnung ist.

Die Einmischung der USA in verschiedene globale Streitigkeiten mit dem Ziel, diese nicht zu lösen und so ihre Gegner in einen langwierigen und endlosen Sumpf zu verwickeln, hat sich spürbar auf die Wirtschaft des Landes ausgewirkt. Aufgrund der begrenzten Ressourcen hat der soziale Sektor oft Mühe, für das Wohlergehen der unterprivilegierten Bevölkerung zu sorgen, und scheitert.

Die selbsternannte Supermacht hat Unmengen von Steuergeldern für militärische Einsätze in verschiedenen Regionen der Welt ausgegeben, darunter Europa, Lateinamerika, der Nahe Osten, Asien, der Balkan und Afrika.

US-Regierung spürt die Belastung

Im offiziellen Viertel der USA scheint man sich einig zu sein, dass diese Situation, wenn sie noch länger anhält und die Schuldenquote bei 100 % bleibt, negative Folgen für die finanzielle Stabilität des Landes, das Vertrauen der Investoren und die Bewertung des Dollars haben und zu einer chronischen Rezession führen könnte.

Der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses hat diese Bedenken geäußert, als die US-Finanzministerin Janet Yellen Anfang des Monats vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses über die Überschuldung des Landes und die Inflationsproblematik sprach.

Sie äußerte sich besorgt über den weltweiten Trend zur Abkehr vom Dollar im grenzüberschreitenden Handel und warnte vor einem drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruch. Janet erklärte, dass die Auswirkungen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen sowie das geopolitische Narrativ der Entdollarisierung einen kombinierten Störeffekt auf die Schuldenlast der USA haben.

Führende US-Banken wie JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citi haben sich in ähnlicher Weise besorgt über den desolaten Zustand des US-Bankensektors geäußert und auf eine große wirtschaftliche Anfälligkeit hingewiesen, die durch einen dramatischen Rückgang der Einlagen und einen Anstieg der Kreditrisiken gekennzeichnet ist.

Die jüngsten Geschäftsergebnisse dieser Banken zeigen eine alarmierende Realität: Die Verbraucher haben aufgrund der anhaltenden Inflation und der steigenden Verschuldung zu kämpfen, was die Banken gezwungen hat, die Zinsen für Sparkonten zu erhöhen, um Einlagen anzuziehen. Die Ergebnisse sind offensichtlich: Der Kreditmarkt ist instabil, die Erträge sinken und die Abschreibungen nehmen stark zu, was alles auf eine bevorstehende finanzielle Katastrophe hindeutet. Die Instabilität des Bankensektors hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft.

Der CEO von Tesla, Elon Musk, stellte im März dieses Jahres in einer Reihe von Tweets die Lebensfähigkeit des US-Dollars in Frage und machte US-Beamte für das Missmanagement der Finanzen und der Wirtschaft des Landes verantwortlich. Er sagte, dass übermäßige Ausgaben, die Überschreitung von Kreditlimits, wachsende Schulden und übermäßiges Gelddrucken das Land in tiefe wirtschaftliche Turbulenzen stürzen werden.

Der milliardenschwere Unternehmer erklärte, dass die von den Vereinigten Staaten gegen andere Länder verhängten Wirtschaftssanktionen diese dazu veranlassen, sich von Amerikas Diktat zu lösen, indem sie sich weigern, den US-Dollar zu verwenden.

Obergrenze für die Verschuldung

Im vergangenen Jahr erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen, dass eine Nichtverlängerung der US-Schuldenobergrenze katastrophale Auswirkungen haben könnte. Sie mahnte, dass die Gespräche über die Schuldenobergrenze nicht „mit einer Pistole am Kopf des amerikanischen Volkes“ geführt werden sollten. In einem Interview mit ABC News warnte sie, dass der Bundesregierung ohne eine Erhöhung der Kreditaufnahme das Geld ausgehen könnte und sie nicht in der Lage wäre, Leistungen, Löhne und andere Ausgaben zu zahlen.

„Dies liegt in der Verantwortung des Kongresses, und wenn er seiner Verpflichtung nicht nachkommt, werden wir weiterhin mit dem Risiko einer drohenden finanziellen und wirtschaftlichen Katastrophe konfrontiert“, fügte sie hinzu. Biden, so Janet, sei zu sehr mit seinen Verhandlungen mit den Republikanern beschäftigt, um die bestehende Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar auf ein angemessenes Niveau anzuheben.

Die Schuldenobergrenze ist ein Limit, das der Kongress für die Gesamtverschuldung der Bundesregierung festlegt, um die steigenden Ausgaben auszugleichen und einen Zahlungsausfall zu verhindern. Hat die Regierung diese Grenze erreicht, kann sie keine weiteren Kredite aufnehmen, es sei denn, der Kongress hebt die Obergrenze an. Im Laufe der Jahre hat die US-Regierung die Schuldenobergrenze mehrfach angehoben. Änderungen der Verschuldungsgrenze sind gelegentlich umstritten und stehen häufig im Zusammenhang mit breiter angelegten Diskussionen über die Steuerpolitik, die Staatsausgaben und andere gesetzgeberische Ziele. So hat der Kongress beispielsweise zwischen 2021 und Anfang 2023 nach langen Beratungen endlich einen Konsens über die Schuldenobergrenze erzielt.

Die USA halten die globale Volatilität aufrecht

Jedes Jahr gewähren die USA verschiedenen Ländern, die freundschaftliche Beziehungen zu den USA und ihren Verbündeten unterhalten, enorme Finanzhilfen, aber keines dieser Gelder ging jemals an die wirklichen Beteiligten, sondern immer an nichtstaatliche Akteure, die ihren sicherheits-, wirtschafts- und geopolitischen Interessen dienen.

Die USA haben der Ukraine beispielsweise unglaubliche 175 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Neben der Lieferung von Militärausrüstung zahlte Washington 107 Milliarden Dollar an die ukrainische Regierung, und mit den restlichen 68 Milliarden Dollar wurde eine Vielzahl von Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine unterstützt. Traurigerweise ging kein einziger Penny dieser riesigen Summe an die armen Ukrainer, die dringend Unterstützung brauchten, um ihre Familien mit dem Nötigsten zu versorgen, und die unter einer nicht enden wollenden Kriegshysterie leiden.

In Afghanistan haben die USA von 2001 bis 2022 über 2,3 Billionen Dollar an Personal- und Haushaltskosten aufgeworfen, die Operationen sowohl in Afghanistan als auch in Pakistan einschließen.

In ähnlicher Weise hat Israel, das unter Verletzung der Charta der Vereinten Nationen Massaker in Palästina verübt, seit seiner Gründung immer wieder massive militärische und finanzielle Unterstützung von den USA erhalten. Obwohl Israel internationale Gesetze und Menschenrechte missachtet, Kriegsverbrechen begangen und über 38.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet hat, ist Washington nach wie vor nicht darüber besorgt, dass Israel seine Gelder für ethnische Säuberungen und Gräueltaten gegen Palästinenser verwendet. Im Laufe der Jahre hat sich die gesamte wirtschaftliche und militärische Unterstützung für Israel auf etwa 310 Milliarden Dollar belaufen.

Ebenso haben die USA seit 2017 über eine Milliarde Dollar ausgegeben, nur um den russischen Einfluss in Osteuropa und auf dem Balkan abzuwehren. Die Aufsichtsbehörde des US-Außenministeriums veröffentlichte im Jahr 2022 einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass die USA diese Summen für ihren „Countering Russian Influence Fund“ (CRIF) ausgegeben haben.

Dem Bericht zufolge gaben die USA Geld für „zivilgesellschaftliche Organisationen und andere Einrichtungen für Rechtsstaatlichkeit, Medien, Cyber- und andere Programme aus, die demokratische Institutionen und Prozesse stärken und russischem Einfluss und ‚Aggression‘ entgegenwirken. Von 2017 bis 2021 gab Washington den Großteil dieser Summe, 621.555.857 Millionen Dollar, in Mittelosteuropa, dem Balkan und der Visegrad-Gruppe (V4) aus.

DieV4 ist ein informelles regionales Format der Zusammenarbeit zwischen den vier mitteleuropäischen Ländern: Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn. Stellvertreterkriege im Jahr 2022,

Stellvertretende Kriegsführung

Lawfare, eine gemeinnützige Multimedia-Publikation mit dem Schwerpunkt „Hard National Security Choices“, hat einen Bericht veröffentlicht, der die Rolle von gesponserten Stellvertretergruppen in globalen Konflikten beleuchtet. Die USA, Frankreich und das Vereinigte Königreich, drei wichtige Waffenlieferanten, haben zahlreiche bewaffnete Gruppen, sowohl staatliche als auch nichtstaatliche, in laufenden oder kürzlich beendeten Konflikten unterstützt. Infolgedessen hat die Zahl der bewaffneten Gruppen in den letzten sechs Jahren erheblich zugenommen und übertrifft damit den Zuwachs der letzten sechs Jahrzehnte.

Studien zeigen, dass die Einmischung externer Akteure in interne bewaffnete Kämpfe dazu führt, dass diese Konflikte länger andauern. Stellvertreterkriege wirken sich auch auf die Art der Konflikte aus und erhöhen das Risiko von Gräueltaten, Brutalität und anderen Schäden für die Zivilbevölkerung. Bewaffnete Gruppen, die Zugang zu externen Ressourcen haben, sei es von externen Geldgebern oder durch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, sind weniger auf die Unterstützung der lokalen Bevölkerung angewiesen. Diese Autarkie macht sie anfällig für die Begehung von Gräueltaten. Die Finanzierung von Stellvertreterkriegen hat sich nachteilig auf den sozialen und öffentlichen Sektor des Landes ausgewirkt. Das Haushaltsdefizit und die Finanzierung durch Stellvertreter lassen praktisch nichts übrig, um die Anforderungen von Programmen im öffentlichen Sektor zu erfüllen.

Freiberuflicher Journalist

Übersetzt mit deepl.com

