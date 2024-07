https://www.aljazeera.com/news/2024/7/29/hitler-vs-saddam-war-of-words-as-turkey-threatens-to-enter-israel



Krieg der Worte: Erdogan sagt, die Türkei könnte in Israels Krieg gegen den Gazastreifen intervenieren

Die Türkei vergleicht Netanjahu erneut mit Hitler und droht zum ersten Mal mit mehr als einem Handelsverbot.

29 Jul 2024

Zwischen Israel und der Türkei ist ein Krieg der Worte ausgebrochen, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan gedroht hat, sein Land könnte militärisch in Israels Krieg gegen Gaza eingreifen.

Türkische und israelische Beamte beschimpften sich am Sonntag und Montag gegenseitig, nachdem Erdogan in einer Rede am Sonntag gesagt hatte, dass es „keinen Grund“ gebe, warum die Türkei nicht handeln könne, und verwies auf militärische Interventionen in der Vergangenheit in anderen Ländern.

So wie wir in Karabach eingegriffen haben, so wie wir in Libyen eingegriffen haben, können wir etwas Ähnliches mit ihnen machen“, sagte er.

Die Türkei, die die Regierung des libyschen Ministerpräsidenten Abdul Hamid Dbeibah in Tripolis unterstützt, hat 2020 Soldaten in das zerrissene nordafrikanische Land ents andt, um die von den Vereinten Nationen unterstützte Regierung zu unterstützen.

In der abtrünnigen Region Berg-Karabach, um die der mit Ankara verbündete Staat Aserbaidschan seit Jahrzehnten gegen Armenien kämpft, hat die Türkei direkte Militäroperationen abgelehnt.

Sie hat Aserbaidschan jedoch zugesagt, es mit „allen Mitteln“ zu unterstützen, wozu auch militärische Ausbildung und Modernisierung sowie die Bereitstellung moderner Kampfdrohnen und anderer militärischer Ausrüstung gehören.

In einem Beitrag auf X am Montag rühmte sich der türkische Außenminister Hakan Fidan, dass Erdogan „die Stimme des Gewissens der Menschheit“ geworden sei.

„Die internationalen zionistischen Kreise, insbesondere Israel, die diese gerechte Stimme unterdrücken wollen, sind in großer Sorge“, schrieb er. „Die Geschichte endete für alle Völkermörder und ihre Unterstützer auf dieselbe Weise.“

Die Türkei schränkte im April – sechs Monate nach Beginn des Krieges im Gazastreifen – einige Exporte nach Israel ein und erklärte Anfang Mai, sie habe den Handel mit Israel ganz eingestellt.

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich signalisierte, dass der Schritt rückgängig gemacht werden kann, wenn Erdogan durch einen Führer ersetzt wird, der „vernünftig und kein Israelhasser“ ist.

