https://www.aljazeera.com/opinions/2024/6/24/the-us-and-israel-missed-many-opportunities-for-peace-with-hamas



US-Präsident Joe Biden hält während eines Treffens mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu inne, bei dem es um den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der Hamas geht, in Tel Aviv, Israel, 18. Oktober 2023 [Miriam Alster/Pool via Reuters]

Die USA und Israel haben viele Gelegenheiten zum Frieden mit der Hamas verpasst

Wird es dieses Mal anders sein?

Von Sandy Tolan

Bestsellerautorin und preisgekrönte Radio- und Printjournalistin

24 Jun 2024

Das anhaltende Scheitern der Regierung Biden, einen vollständigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza zu erreichen, könnte als die schrecklichste und tödlichste diplomatische Katastrophe unserer Zeit in die Geschichte eingehen. Die Grundsätze stehen seit Wochen fest; die Hamas hat den allgemeinen Bedingungen zugestimmt und die Waffenstillstandsresolution des UN-Sicherheitsrats vom 10. Juni gebilligt. Doch das Einlenken der USA gegenüber der israelischen Unnachgiebigkeit – ganz gleich, dass sie hartnäckig die Hamas dafür verantwortlich machen – kostet Tausende von Palästinensern das Leben.

Jeder, der die Beziehungen zwischen den USA und Israel aufmerksam verfolgt, hätte dies vorhersehen können. Die Duldung des beispiellosen israelischen Angriffs auf den Gazastreifen durch die USA hat starke Wurzeln in den letzten 30 Jahren – ironischerweise seit dem Beginn des Osloer „Friedensprozesses“ im Jahr 1993. Der Unwille der USA, ihren Verbündeten zu konfrontieren, ihn vor sich selbst zu retten und auf einem visionären Weg der Versöhnung zu bestehen, hat uns an diesen jüngsten Abgrund gebracht.

Begeben wir uns zum Beispiel in den Juni 2006, als ein privater US-Bürger namens Jerome Segal den Gazastreifen verließ und einen Brief nach Washington brachte. Der Brief stammte von Ismail Haniyeh, dem damaligen und heutigen Hamas-Führer. Segal, Gründer der Jüdischen Friedenslobby an der Universität von Maryland, war auf dem Weg ins Außenministerium, wo er ein überraschendes Angebot unterbreiten sollte.

Die Hamas war gerade vom palästinensischen Volk gewählt worden, das der Korruption der regierenden, von der Fatah geführten Palästinensischen Autonomiebehörde überdrüssig und wütend geworden war und für einen Wechsel gestimmt hatte. Haniyeh, der lange Zeit die islamistische Opposition in Palästina angeführt hatte, sah sich plötzlich mit der realen Aussicht konfrontiert, humanitäre und wirtschaftliche Krisen zu bewältigen, ganz zu schweigen von dem anhaltenden militärischen Druck Israels und der drohenden wirtschaftlichen Belagerung des Gazastreifens. In dem Brief, der im Geheimen verfasst wurde, suchte Haniyeh nach einem Kompromiss.

Obwohl die Hamas-Charta die Vernichtung Israels fordert, war Haniyehs Schreiben an Präsident George W. Bush versöhnlich. „Wir sind so besorgt um die Stabilität und Sicherheit in der Region“, schrieb Haniyeh, „dass es uns nichts ausmacht, einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 zu haben und einen langjährigen Waffenstillstand anzubieten“. Dies bedeutete im Wesentlichen eine De-facto-Anerkennung Israels und eine Einstellung der Feindseligkeiten – zwei der wichtigsten Forderungen der USA und Israels an die Hamas. „Die Fortsetzung dieser Situation“, fügte Haniyeh prophetisch hinzu, „wird Gewalt und Chaos in der gesamten Region fördern“.

War es der Hamas ernst? Sie verhandelte zu diesem Zeitpunkt mit der Palästinensischen Autonomiebehörde über die Bildung einer Einheitsregierung – was darauf hindeutet, dass der Brief nicht nur ein Trick war. Haniyeh schien nun das Konzept einer Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren. Wenn das stimmt, war das ein erstaunliches Zugeständnis.

Dass eine militante revolutionäre Gruppe, die von den USA als terroristisch eingestuft wird, an den Verhandlungstisch kommt, wäre kaum ein Novum. Schließlich wurde auch die Vorgängerorganisation der Palästinensischen Autonomiebehörde, die PLO, lange Zeit als terroristisch eingestuft, ebenso wie Nelson Mandelas Afrikanischer Nationalkongress. Auch die jüdischen Milizen, die vor 1948 für die Unabhängigkeit Israels kämpften, wurden von den britischen Behörden als terroristisch eingestuft – zwei von ihnen, Yitzhak Shamir und Menachem Begin, wurden Premierminister Israels. Dennoch haben sie alle einen Weg zur Versöhnung gefunden, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Zielen und Erfolgsgraden.

Einige wenige Stimmen aus dem israelischen Sicherheitsapparat befürworteten ein Engagement für die Hamas. Shmuel Zakai, ehemaliger Brigadegeneral und Kommandeur der Gaza-Division des israelischen Militärs, drängte Israel, „die Ruhe zu nutzen, um die wirtschaftliche Notlage der Palästinenser im [Gaza-]Streifen zu verbessern, anstatt sie deutlich zu verschlechtern… Man kann nicht einfach Schläge landen, die Palästinenser in Gaza in ihrer wirtschaftlichen Notlage belassen und erwarten, dass die Hamas einfach nur herumsitzt und nichts tut“.

Ein weiterer Befürworter des Dialogs war ein ehemaliger Direktor des Mossad. „Ich glaube, dass es eine Chance gibt, dass die Hamas, die Teufel von gestern, heute vernünftige Menschen sein könnten“, sagte Efraim Halevy. „Anstatt ein Problem zu sein, sollten wir uns bemühen, sie zu einem Teil der Lösung zu machen.

Aber wir werden nie erfahren, ob die Hamas wirklich zu einer Lösung beitragen wollte. Die USA haben auf Haniyehs Brief nicht geantwortet. Stattdessen starteten sie 2007 einen verdeckten Versuch, einen palästinensischen Bürgerkrieg zu schüren und versuchten erfolglos, die Hamas zu vertreiben. Im direkten Straßenkampf kämpfte die Hamas gegen die von den USA unterstützten Kämpfer der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die Hamas siegte in der Schlacht um Gaza und regiert seither. Wie von Haniyeh vorausgesagt, folgten Gewalt und Chaos fast ohne Unterbrechung. In einem Krieg nach dem anderen hat Israel versprochen, die Hamas zu vernichten, und ist dabei gescheitert.

2014 schlug die Obama-Regierung denselben Weg ein wie Bush, als sie ein weiteres Abkommen mit der Hamas ablehnte, die sich in neuen Einigungsverhandlungen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde befand und erneut einem Abkommen mit Israel und dem Westen zugestimmt hatte – diesmal sogar noch entgegenkommender als Haniyehs Aufruf acht Jahre zuvor. Die neuen Versöhnungsbemühungen „hätten Israels Interessen dienen können“, schrieb der in Jerusalem lebende Autor und Analyst Nathan Thrall:

„Sie bot den politischen Gegnern der Hamas einen Halt im Gazastreifen; sie wurde ohne ein einziges Hamas-Mitglied gegründet; sie behielt denselben Premierminister, stellvertretenden Premierminister, Finanz- und Außenminister mit Sitz in Ramallah bei; und, was am wichtigsten ist, sie verpflichtete sich, die drei Bedingungen für westliche Hilfe zu erfüllen, die von Amerika und seinen europäischen Verbündeten seit langem gefordert werden: Gewaltlosigkeit, Einhaltung früherer Abkommen und Anerkennung Israels.“

Stattdessen unterstützten die USA stillschweigend Israels „Zersplitterungsstrategie“, die darauf abzielt, die palästinensischen Fraktionen und damit das Land selbst zu spalten. In einem von WikiLeaks veröffentlichten Telegramm des Außenministeriums erklärte der Direktor des israelischen Militärgeheimdienstes dem amerikanischen Botschafter in Tel Aviv, dass ein Sieg der Hamas es Israel ermöglichen würde, den Gazastreifen als separates „feindliches Land“ zu behandeln, und dass er „erfreut“ wäre, wenn der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, „ein separates Regime im Westjordanland einrichten würde“. Damit wurde das Westjordanland im Wesentlichen von Gaza abgeschottet, und der Traum von einem Korridor zwischen den beiden Gebieten in einem souveränen Palästina ist praktisch gestorben.

Die USA haben auch Israels Politik der Abspaltung Palästinas von sich selbst unterstützt, wodurch der Traum von der Selbstbestimmung geschwächt und eine Zwei-Staaten-Lösung nahezu unmöglich gemacht wurde. In den letzten 30 Jahren, seit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens, hat sich die Siedlerpopulation im Westjordanland vervierfacht, Hunderte von militärischen Kontrollpunkten sind noch immer in Betrieb, und mehr als ein Dutzend jüdischer Siedlungen umgeben Ostjerusalem, das die Palästinenser noch immer als ihre Hauptstadt betrachten. Doch in diesen drei Jahrzehnten war kein US-Präsident bereit, Israel zur Rechenschaft zu ziehen, indem er die US-Militärhilfe an die Beendigung der andauernden Kolonisierung des Westjordanlandes knüpfte. Der letzte US-Beamte, der dies tat, war Außenminister James Baker in der ersten Bush-Regierung im Jahr 1992. Die Untätigkeit der USA hat Israels Siedlungsausbau und die wahllose Tötung von Zehntausenden von Zivilisten im Gazastreifen ermöglicht.

Jetzt, wo der Gazastreifen in Trümmern liegt, hat die Hamas grundsätzlich einem Waffenstillstand zugestimmt, sowohl am 6. Mai als auch erneut nach der Resolution des UN-Sicherheitsrats vom 10. Juni. Berichten zufolge will die Hamas Garantien für einen israelischen Abzug und eine Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens. Ein ranghoher Hamas-Beamter erklärte gegenüber Reuters, die geforderten Änderungen seien „nicht signifikant“, und Haniyeh behauptete, die Position der Hamas stehe „im Einklang“ mit den Grundsätzen des Abkommens. Israel wehrt sich unterdessen und erklärt erneut, es werde nicht eher ruhen, bis es die Hamas nicht mehr gebe. Doch keines der früheren Versprechen Israels, die Hamas zu vernichten, hat sich erfüllt. Angesichts der steigenden Popularität der Gruppe unter den Palästinensern ist Israels ständiges Beharren auf der Beseitigung der Hamas ein Hirngespinst, das das anhaltende Gemetzel rechtfertigt. US-Außenminister Blinken hat bei seiner jüngsten Reise in die Region nicht gerade Vertrauen erweckt. In seinen Äußerungen vom 10. Juni in Kairo schob er die ganze Schuld auf die Hamas, ohne die Tötung von 274 Palästinensern bei der israelischen Militäroperation zur Befreiung von vier Geiseln in Nuseirat auch nur zu erwähnen.

Hätte die Regierung Biden auch nur einen Funken politischen Weitblicks, von Menschlichkeit ganz zu schweigen, würden die USA ihre akute Ehrerbietung gegenüber Israel beenden, ihre Muskeln spielen lassen und den Einfluss nutzen, den sie sich irgendwie weigert, auszuüben. Die geringe Glaubwürdigkeit, die die USA international noch haben, steht auf dem Spiel. Viel wichtiger ist, dass das Leben von über zwei Millionen Palästinensern in Gaza davon abhängt.

Aber angesichts der Tatsache, dass Bidens eigene Partei Netanjahu eingeladen hat, vor dem US-Kongress über „die Vision der israelischen Regierung zur Verteidigung der Demokratie“ zu sprechen; angesichts der Tatsache, dass der so genannte Führer der freien Welt einen willigen Sandsack für Israels Premierminister spielt; angesichts der Tatsache, dass alle moralische Klarheit und politische Logik von einer Washingtoner Intelligenz aufgegeben wurde, die von pro-israelischen Interessen gefangen gehalten wird: Es ist vielleicht zu viel, in nächster Zeit eine Verhaltensänderung zu erwarten.

Dennoch muss es gesagt werden. Es ist an der Zeit, dass die USA Israels schurkisches und ruinöses Verhalten nicht länger dulden und auf einem sofortigen, vollständigen und dauerhaften Waffenstillstand bestehen.

Sandy Tolan ist Autorin von zwei Büchern über die Tragödie in Palästina und Israel: der internationale Bestseller The Lemon Tree und Children of the Stone: Die Kraft der Musik in einem harten Land. Seine Arbeit aus mehr als 40 Ländern konzentriert sich auf die Überschneidung von indigenen und Landrechten, Umwelt, zivilen Konflikten und der globalen Wirtschaft. Er ist Professor an der Annenberg School for Communication and Journalism an der University of Southern California.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …