https://www.middleeasteye.net/opinion/ilan-pappe-new-book-israel-lobby-must-read-why



US-Außenminister Antony Blinken (L) wird von Aipac-Präsident Michael Tuchin auf dem politischen Gipfel des Komitees in Washington am 5. Juni 2023 begrüßt (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

Warum das neue Buch von Ilan Pappe über die Israel-Lobby ein Muss ist

Von Peter Oborne

24. Juni 2024

Nur wenige sind besser qualifiziert, die offizielle Orthodoxie in Frage zu stellen, die jede Diskussion über dieses Thema im Keim erstickt

Bisher ist noch keine Rezension von Professor Ilan Pappes großartigem und leidenschaftlichem neuen Buch über die zionistische Lobby veröffentlicht worden. Dieses Schweigen ist keine Überraschung. Selbst eine beiläufige Erwähnung der Lobby kann zu Antisemitismusvorwürfen und einer möglichen Zerstörung der Karriere führen.

Faiza Shaheen wurde letzten Monat als Labour-Kandidatin für den Londoner Wahlkreis Chingford und Woodford Green wie ein Stein fallen gelassen. „Es gab angeblich Beschwerden darüber, dass sie einen Tweet ‚geliked‘ hatte, der sich auf die ‚Israel-Lobby‘ bezog – ein weithin als antisemitisch angesehenes Schlagwort“, berichtete die stellvertretende politische Redakteurin des New Statesman, Rachel Cunliffe.

In einem inzwischen berühmt gewordenen Newsnight-Auftritt nach ihrer Entlassung entschuldigte sich eine tränenreiche Shaheen dafür, dass sie den Tweet geliked hatte, und räumte ein, dass es sich um eine „Floskel“ handelte.

Sie hatte keine andere Wahl. Die Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission (Equality and Human Rights Commission, EHRC), die gesetzliche Aufsichtsbehörde, stimmt dem zu. Im Jahr 2020 zitierte sie eine Behauptung, dass die „Israel-Lobby“ hinter Beschwerden über Antisemitismus stehe, als Beweis für die Feststellung einer unrechtmäßigen antisemitischen Belästigung.

Pappe hat sich auf gefährliches Terrain begeben. Nur wenige sind besser qualifiziert, die offizielle Orthodoxie in Frage zu stellen, wonach Diskussionen über die Israel-Lobby verboten sind. Keiner ist kampferprobter.

Bleiben Sie informiert mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Als einer der bedeutendsten der „neuen Historiker“, die die Gründungsgeschichte Israels neu erzählen, wurde Pappe nach der Veröffentlichung seines umstrittenen Buches „Die ethnische Säuberung Palästinas“ im Jahr 2006 in der Knesset angeprangert. Der israelische Bildungsminister forderte die Universität Haifa auf, ihn zu entlassen, und eine der meistverkauften israelischen Zeitungen stellte ihn in den Mittelpunkt einer Zielscheibe, neben die ein Kolumnist geschrieben hatte: „Ich fordere Sie nicht auf, diese Person zu töten, aber ich wäre nicht überrascht, wenn es jemand täte“.

Nach einer Reihe von Morddrohungen verließ er Israel und hatte das Glück, ein Quartier an der Universität von Exeter zu finden.

Politiker und Journalisten im Visier

Der berühmte französische Verlag Fayard hat kürzlich den Vertrieb von Die ethnische Säuberung Palästinas gestoppt. Letzten Monat wurde Pappe, der nach wie vor israelischer Staatsbürger ist, bei seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten zwei Stunden lang von Bundesbeamten verhört. Er wurde schließlich eingelassen, aber erst nachdem sie den Inhalt seines Telefons kopiert hatten. Diese Art der Belästigung, so Pappe später, sei nichts im Vergleich zu dem, was Palästinenser routinemäßig erleiden.

Er hat ein Werk verfasst, das von jedem gelesen werden muss, der den internationalen Kontext des Gaza-Krieges verstehen will, und zwar mehrmals. Das Buch beschreibt, wie die Israel-Lobby sowohl Politiker als auch Journalisten ins Visier genommen hat.

Zwei britische Politiker haben auf Druck der Lobby wegen ihrer pro-palästinensischen Sympathien ihren Job im Außenministerium verloren: Alan Duncan im Jahr 2016 und Christopher Mayhew im Jahr 1964. Auch George Brown, ehemaliger Außenminister der Labour-Partei, wurde in den 1960er Jahren ins Visier genommen.

Buchumschlag von Ilan Pappe

Die Lobby hat Journalisten wie Jeremy Bowen, der eine lange BBC-Untersuchung über sich ergehen lassen musste, die ehemalige Jerusalem-Korrespondentin des Guardian, Suzanne Goldenberg, den ehemaligen Guardian-Redakteur Alan Rusbridger und den Rundfunksprecher Jonathan Dimbleby verfolgt.

Die israelische Regierung beschwerte sich wiederholt bei der BBC, dass die Auslandskorrespondentin Orla Guerin „antisemitisch“ sei und sich „völlig mit den Zielen und Methoden palästinensischer Terrorgruppen identifiziere“, einmal brachte sie ihre Berichterstattung aus dem Nahen Osten sogar mit dem Anstieg des Antisemitismus in Großbritannien in Verbindung – Behauptungen, die ebenso grotesk wie falsch waren.

Es gibt noch weitere Namen auf dieser langen Liste.

In den USA ist William Fulbright, der dienstälteste Vorsitzende des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, das früheste und verheerendste Beispiel. Die entsetzliche Geschichte seiner Zerstörung im Jahr 1974 wird in diesem Buch gut erzählt: „Lobbygelder flossen in die Wahlkampfkasse seines Rivalen, des Gouverneurs von Arkansas, Dale Bumpers … Von da an bis heute ist der Weg zum Kapitol übersät mit Kandidaten aus der Elite der amerikanischen Politik, deren Karrieren auf ähnliche Weise torpediert wurden“, schreibt Pappe.

Fulbrights Verbrechen war es, zu argumentieren, dass „wir, anstatt Israel aufzurüsten, sofort Frieden im Nahen Osten haben könnten, wenn wir Tel Aviv einfach sagen würden, dass es sich hinter seine Grenzen von 1967 zurückziehen und diese garantieren sollte“.

‚Nichts, was sie berührt‘

Diese gnadenlose Behandlung von Einzelpersonen unterscheidet die Pro-Israel-Lobby von anderen Lobbys, sowohl ausländischen als auch Unternehmenslobbys. Michael Mates, ein ehemaliges Mitglied des parlamentarischen Geheimdienst- und Sicherheitsausschusses, sagte mir einmal (in einem Zitat, das in Pappes Buch wiederholt wird), dass „die Pro-Israel-Lobby in unserer Politik die mächtigste politische Lobby ist. Es gibt nichts, was ihr das Wasser reichen kann.“

Pappe geht weit in die Geschichte zurück, um die Ursprünge der Agitation für die Rückkehr des jüdischen Volkes nach Palästina zu skizzieren. Diese Geschichte beginnt mit christlichen Evangelikalen vor zwei Jahrhunderten, was erklären könnte, warum Pappe den Begriff „zionistische Lobby“ und nicht den üblichen Begriff „Pro-Israel-Lobby“ verwendet.

Sowohl in der fernen Vergangenheit als auch in der Gegenwart war diese Art der Unterstützung für Israel von Antisemitismus beseelt. In den 1840er Jahren forderte der religiöse Gelehrte George Bush, ein direkter Vorfahre zweier US-Präsidenten, einen wiederbelebten jüdischen Staat in Palästina und äußerte die Hoffnung, dass den Juden „dieselben fleischlichen Anreize zur Übersiedlung nach Syrien geboten würden, die sie jetzt zur Auswanderung in dieses Land bewegen“.

Diese frühen christlichen Befürworter eines jüdischen Palästinas, wie auch die späteren christlichen Zionisten, waren sich der palästinensischen Präsenz in dem, was sie als Heiliges Land ansahen, nicht bewusst. Für sie war Palästina seit der Zeit Jesu unverändert. In den Worten Pappes: „Später stellte man sich vor, dass es organisch zum mittelalterlichen Europa gehörte: seine Bewohner trugen mittelalterliche Kleidung und zogen durch eine europäische Landschaft“.

In Großbritannien bezeichnete Edwin Montagu, einer der ersten praktizierenden Juden in einem britischen Kabinett, den Zionismus als ein „bösartiges politisches Glaubensbekenntnis“ – ein Satz, der ihn aus Keir Starmers Labour-Partei geworfen und in den Medien an den Pranger gestellt hätte.

Er betrachtete die Balfour-Erklärung als antisemitisch und warnte: „Wenn den Juden gesagt wird, dass Palästina ihre nationale Heimat ist, wird jedes Land sofort danach trachten, seine jüdischen Bürger loszuwerden, und man wird in Palästina eine Bevölkerung vorfinden, die ihre jetzigen Bewohner vertreibt“.

Sicherung der Legitimität Israels

Nach der Gründung Israels bestand die Hauptaufgabe der Lobby darin, die Legitimität des israelischen Staates zu sichern. Pappe zeigt, dass die Arbeitspartei ein stärkerer und zuverlässigerer Befürworter war als die Konservativen. Er hebt die Rolle der Poale Zion hervor, der Vorläuferin der heutigen jüdischen Arbeitsbewegung, die ursprünglich versuchte, Marxismus und Zionismus miteinander zu versöhnen. Sie überzeugte die Gewerkschaften und die Labour Party, dass Israel ein sozialistisches Projekt sei.

Pappe schreibt, dass Poale Zion „Teil einer Lobby wurde, die mögliche israelfeindliche Orientierungen in der britischen Labour-Partei eindämmen und die Beziehung zwischen der Labour-Partei und ihren israelfreundlichen jüdischen Wählergruppen stärken sollte“.

Pappe zufolge war der ehemalige Premierminister Harold Wilson, der die Labour-Partei von 1963 bis 1976 führte, „bis auf die Knochen pro-israelisch“. Pappe vermutet, dass Wilsons Bewunderung für Israel, wie die von David Lloyd George in einer früheren Generation, das Ergebnis einer nonkonformistischen christlichen Erziehung war. Der verstorbene Politiker Roy Jenkins bemerkte, dass Wilsons Buch The Chariot of Israel „eines der am stärksten zionistischen Traktate war, das je von einem Nicht-Juden geschrieben wurde“.

Dieses zeitgemäße Buch eines der besten Historiker des heutigen Israels verdient es, Gegenstand einer dringenden zeitgenössischen Debatte zu werden. Bislang wurde es ignoriert.

Alec Douglas-Home, Außenminister in der Regierung von Edward Heath, die Wilsons Regierung nach den Parlamentswahlen 1970 ablöste, war den Palästinensern gegenüber freundlicher eingestellt. Douglas-Home, ein Aristokrat aus Old Eton, wird heute als hoffnungsloser alter Kauz und Verirrung im Großbritannien der Nachkriegszeit abgetan.

Heute würden seine Ansichten von der Palästina-Solidaritätskampagne mit einem zustimmenden Nicken quittiert werden. Laut Pappe war er „der einzige britische Außenminister, der offen über das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge sprach, die 1948 von Israel vertrieben wurden“, und, was noch bemerkenswerter ist, „der einzige britische Außenminister, der die unehrliche Maklerei der Amerikaner in Frage stellte“.

Nach dem Krieg von 1967 bestand Douglas-Home mit Heaths Unterstützung darauf, dass Großbritannien die „politischen Bestrebungen der palästinensischen Araber“ nicht länger ignorieren könne. In seiner Regierungszeit verärgerte er Israel, indem er der Palästinensischen Befreiungsorganisation erlaubte, ein Londoner Büro einzurichten.

Pappe zufolge war Douglas-Home der einzige hochrangige britische Politiker – mit der wichtigen Ausnahme des trinkfesten George Brown -, der die UN-Resolution 242 als Forderung nach einem bedingungslosen Rückzug Israels auf die Grenzen vom 5. Juni 1967 auslegte. Während des Krieges von 1973 weigerte sich die Heath-Regierung, Waffen an Israel zu liefern – obwohl dies, wie Pappe anmerkt, vor allem aus Furcht vor dem arabischen Ölembargo geschah.

Die Corbyn-Jahre

Pappes historische Perspektive ermöglicht es ihm, die Führung der Labour-Partei durch Jeremy Corbyn in einem neuen Licht zu sehen. „Corbyns Ansichten zu Palästina waren praktisch identisch mit denen, die von den meisten britischen Diplomaten und hochrangigen Politikern seit 1967 geäußert wurden; wie diese unterstützte er eine Zweistaatenlösung und erkannte die Palästinensische Autonomiebehörde an“, schreibt Pappe. Damit war er mehr Mainstream als die Palestine Solidarity Campaign, die eine Einstaatenlösung befürwortete.

Vor diesem Hintergrund stellt Pappe die berechtigte Frage: „Warum sah die Lobby ihn als eine solche Bedrohung an“? Er antwortet: „Sie vermuteten zu Recht, dass er aufrichtig an eine gerechte Zweistaatenlösung glaubte und Israels Ausreden für die Verhinderung dieser Lösung nicht schlucken würde.“

In einer nachdenklich stimmenden Passage fügt er hinzu: „Christopher Mayhew, George Brown und Jeremy Corbyn hatten viel gemeinsam. Sie befanden sich in Machtpositionen, die die britische Politik gegenüber Israel beeinflussen konnten. Sie waren alle absolut loyal gegenüber der offiziellen britischen Politik, die eine Zweistaatenlösung für den ‚Konflikt‘ befürwortete. Keiner von ihnen leugnete das Existenzrecht Israels, keiner von ihnen hatte in seinem Leben eine antisemitische Bemerkung gemacht, und sie waren in keinem Sinne des Wortes antisemitisch.“

Auch für die EHRC-Untersuchung zum Antisemitismus der Labour-Partei hat Pappe harte Worte übrig. „In einer vernünftigeren Welt oder vielleicht in einigen Jahren“, schreibt er, „wenn man die Leute fragen würde, was eine führende Institution für Menschenrechte in Bezug auf Israel und Palästina untersuchen würde, würden sie die Verletzung der Menschenrechte der Palästinenser als Antwort geben … [in diesem Bericht] gab es keine ernsthafte Diskussion darüber, was Antisemitismus ausmacht, und es wurde auch kein Versuch unternommen, zwischen Antisemitismus und Antizionismus und Kritik an Israel zu unterscheiden.“

In einer kurzen Schlussfolgerung, die nach den Schrecken des 7. Oktobers verfasst wurde, schreibt Pappe: „Viele Menschen im 21. Jahrhundert können ein Kolonisierungsprojekt, das militärische Besatzung und diskriminierende Gesetze benötigt, um sich selbst zu erhalten, nicht länger akzeptieren. Es gibt einen Punkt, an dem die Lobby diese brutale Realität nicht mehr gutheißen und in den Augen der übrigen Welt weiterhin als moralisch angesehen werden kann. Ich glaube und hoffe, dass dieser Punkt noch zu unseren Lebzeiten erreicht werden wird.“

Dieses zeitgemäße Buch eines der besten Historiker des zeitgenössischen Israels verdient es, zum Gegenstand einer dringenden aktuellen Debatte zu werden. Bisher wurde es in einem medialen und politischen Umfeld ignoriert, das, wie der jüngste Fall Shaheen zeigt, ein System der Omerta um jede Diskussion über die Israel-Lobby gelegt hat.

Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic wird von Oneworld veröffentlicht.

Übersetzt mit deepl.com

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres ernannt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …