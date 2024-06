https://strategic-culture.su/news/2024/06/24/putins-war-to-re-shape-the-american-zeitgeist/



Putins „Krieg“ zur Neugestaltung des amerikanischen Zeitgeistes

Von Alastair Crooke

24. Juni 2024

Nur wenn wir die russischen Nuklearwarnungen verstehen und ernst nehmen, können wir das Risiko ausschließen, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen.

Der G7-Gipfel und die anschließende Schweizer „Bürgenstock-Konferenz“ können – rückblickend – als Vorbereitung auf einen längeren Ukraine-Krieg verstanden werden. Die drei zentralen Ankündigungen der G7 – der 10-Jahres-Sicherheitspakt für die Ukraine, das 50-Milliarden-Dollar-Darlehen für die Ukraine und die Beschlagnahme von Zinsen auf eingefrorene russische Gelder – machen dies deutlich. Der Krieg droht zu eskalieren.

Diese Maßnahmen sollten die westliche Öffentlichkeit auf die Ereignisse vorbereiten. Und für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel gibt, war die unverhohlene Feindseligkeit der europäischen Wahlkampfleiter gegenüber Russland deutlich genug: Sie wollten den klaren Eindruck vermitteln, dass Europa sich auf einen Krieg vorbereitet.

Was liegt also vor uns? Laut dem Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, ist die Position Washingtons gegenüber Kiew „absolut klar“:

„Zuerst müssen sie diesen Krieg gewinnen“.

„Sie müssen zuerst den Krieg gewinnen. Also, Nummer eins: Wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass sie das tun können. Und wenn der Krieg vorbei ist … wird Washington die Ukraine beim Aufbau ihrer militärisch-industriellen Basis unterstützen“.

Als ob das nicht klar wäre, unterstrich der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan die Absicht der USA, den Krieg zu verlängern und tief nach Russland hineinzutragen: „Die Erlaubnis für den ukrainischen Einsatz amerikanischer Waffen bei grenzüberschreitenden Angriffen erstreckt sich auf jeden Ort, von dem aus russische Streitkräfte über die Grenze kommen“. Er bekräftigte auch, dass die Ukraine F-16-Flugzeuge für Angriffe auf Russland einsetzen und von den USA gelieferte Luftabwehrsysteme nutzen kann, um russische Flugzeuge abzuschießen – selbst wenn sie sich im russischen Luftraum befinden -, wenn sie im Begriff sind, in den ukrainischen Luftraum zu schießen“.

Die ukrainischen Piloten haben den Spielraum, die „Absicht“ russischer Kampfflugzeuge zu beurteilen? Es ist zu erwarten, dass die Parameter dieser „Ermächtigung“ schnell ausgeweitet werden – bis hin zu Luftwaffenstützpunkten, von denen russische Jagdbomber starten.

In dem Bewusstsein, dass sich der Krieg radikal – und äußerst gefährlich – verändern wird, hat Präsident Putin (in seiner Rede vor dem Vorstand des Außenministeriums) ausführlich dargelegt, wie die Welt an diesen entscheidenden Punkt gelangt ist, an dem es zu einem nuklearen Schlagabtausch kommen könnte.

Der Ernst der Lage verlangte nach einem Angebot an den Westen als „letzte Chance“, das, wie Putin betonte, „kein vorübergehender Waffenstillstand für Kiew ist, um eine neue Offensive vorzubereiten; es geht auch nicht darum, den Konflikt einzufrieren“, sondern seine Vorschläge zielen auf die endgültige Beendigung des Krieges ab.

„Wenn Kiew und die westlichen Hauptstädte dies wie bisher ablehnen, dann ist das am Ende ihre Sache“, sagte Putin.

Nur um das klarzustellen: Putin hat mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass seine Vorschläge im Westen anders als mit Hohn und Spott aufgenommen werden würden, und so wurden sie auch aufgenommen. Auch würde Putin nicht einen Moment lang darauf vertrauen, dass der Westen sich nicht von einer Vereinbarung lossagen würde, sollte eine solche zustande kommen.

Wenn dem so ist, warum hat Präsident Putin dann am vergangenen Wochenende einen solchen Vorschlag gemacht, wenn man dem Westen nicht trauen kann und seine Reaktion so vorhersehbar war?

Nun, vielleicht müssen wir nach der inneren Matrjoschka-Puppe suchen, anstatt uns auf die äußere Hülle zu konzentrieren: Putins „endgültige Fertigstellung“ wird wahrscheinlich nicht glaubwürdig durch einen umherziehenden Friedensvermittler erreicht werden. In seiner Rede im Außenministerium lehnt Putin Mittel wie „Waffenstillstand“ oder „Einfrieren“ ab. Er strebt etwas Dauerhaftes an: Eine Vereinbarung, die auf „festen Beinen“ steht, eine, die Bestand hat.

Eine solche Lösung erfordert – wie Putin bereits angedeutet hat – das Entstehen einer neuen Weltsicherheitsarchitektur; und sollte dies geschehen, dann würde sich eine vollständige Lösung für die Ukraine als impliziter Teil einer neuen Weltordnung ergeben. Das heißt, der Mikrokosmos einer Ukraine-Lösung würde sich implizit aus der Makrokosmos-Vereinbarung zwischen den USA und den „Kernland“-Mächten ergeben, die die Grenzen entsprechend ihren jeweiligen Sicherheitsinteressen festlegt.

Dies ist heute eindeutig unmöglich, da die USA in ihrer psychologischen Denkweise in der Ära des Kalten Krieges der 1970er und 1980er Jahre stecken geblieben sind. Das Ende dieses Krieges – der scheinbare Sieg der USA – bildete die Grundlage für die Wolfowitz-Doktrin von 1992, die die amerikanische Vorherrschaft um jeden Preis in einer postsowjetischen Welt betonte, zusammen mit der „Ausrottung von Rivalen, wo immer sie auftauchen“.

„In Verbindung damit sah die Wolfowitz-Doktrin vor, dass die USA ein von den USA geführtes System der kollektiven Sicherheit und die Schaffung einer demokratischen Friedenszone einführen würden“. Mit Russland hingegen wurde anders verfahren – das Land verschwand von der Bildfläche. In den Augen des Westens wurde es als geopolitischer Konkurrent unbedeutend, da seine Gesten friedlicher Angebote zurückgewiesen wurden – und die ihm gegebenen Garantien für die NATO-Erweiterung verloren gingen.

„Moskau konnte nichts tun, um ein solches Unterfangen zu verhindern. Der Nachfolgestaat der mächtigen Sowjetunion war ihr nicht ebenbürtig und wurde daher nicht als wichtig genug erachtet, um in globale Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden. Doch trotz seiner geringeren Größe und seines geringeren Einflusses gilt Russland nach wie vor als wichtiger Akteur in internationalen Angelegenheiten.

Russland ist heute sowohl im wirtschaftlichen als auch im politischen Bereich ein herausragender globaler Akteur. Doch für die herrschenden Schichten in den USA kommt eine Gleichstellung zwischen Moskau und Washington nicht in Frage. Die Mentalität des Kalten Krieges prägt immer noch die ungerechtfertigte Zuversicht, dass der Ukraine-Konflikt irgendwie zum Zusammenbruch und zur Zerstückelung Russlands führen könnte.

Putin hingegen blickte in seiner Ansprache auf den Zusammenbruch des euro-atlantischen Sicherheitssystems – und auf eine neue Architektur. „Die Welt wird nie wieder dieselbe sein“, sagte Putin.

Implizit deutet er an, dass ein solcher radikaler Wandel der einzige Weg wäre, den Ukraine-Krieg glaubwürdig zu beenden. Eine Vereinbarung, die sich aus dem breiteren Rahmen des Konsenses über die Aufteilung der Interessen zwischen dem Rimland und dem Heartland (in Mackinder’scher Sprache) ergibt, würde die Sicherheitsinteressen jeder Partei widerspiegeln – und nicht auf Kosten der Sicherheit der anderen erreicht werden.

Und um es klar zu sagen: Wenn diese Analyse richtig ist, hat es Russland vielleicht gar nicht so eilig, die Angelegenheit in der Ukraine abzuschließen. Die Aussicht auf eine solche „globale“ Verhandlung zwischen Russland, China und den USA ist noch weit entfernt.

Der Punkt ist, dass sich die kollektive westliche Psyche noch nicht ausreichend gewandelt hat. Eine gleichberechtigte Behandlung Moskaus kommt für Washington nach wie vor nicht in Frage.

Das neue amerikanische Narrativ lautet: Keine Verhandlungen mit Moskau jetzt, aber vielleicht wird es irgendwann zu Beginn des neuen Jahres – nach den US-Wahlen – möglich.

Nun, Putin könnte erneut überraschen – indem er sich nicht auf die Aussicht stürzt, sondern sie zurückweist; er schätzt ein, dass die Amerikaner noch immer nicht zu Verhandlungen über ein „vollständiges Ende“ des Krieges bereit sind – zumal diese jüngste Erzählung mit Gerüchten über eine neue Ukraine-Offensive einhergeht, die sich für 2025 abzeichnet. Natürlich wird sich im kommenden Jahr wahrscheinlich vieles ändern.

Die Dokumente, die eine vermeintlich neue Sicherheitsordnung skizzieren, wurden jedoch bereits 2021 von Russland ausgearbeitet – und vom Westen gebührend ignoriert. Russland kann es sich vielleicht leisten, die militärischen Ereignisse in der Ukraine, in Israel und in der Finanzwelt abzuwarten.

Sie alle tendieren auf jeden Fall in Putins Richtung. Sie sind alle miteinander verknüpft und haben das Potenzial für eine umfassende Metamorphose.

Im Klartext bedeutet dies: Putin wartet auf die Ausformung des amerikanischen Zeitgeistes. Er wirkte sowohl in St. Petersburg als auch letzte Woche im Außenministerium sehr zuversichtlich.

Der Hintergrund für die Beschäftigung der G7 mit der Ukraine schien mehr mit den US-Wahlen als mit der Realität zusammenzuhängen: Dies deutet darauf hin, dass es in Italien vorrangig um die Optik der Wahlen ging und nicht um den Wunsch, einen ausgewachsenen heißen Krieg zu beginnen. Aber das könnte falsch sein.

Russische Redner bei diesen jüngsten Zusammenkünften – insbesondere Sergej Lawrow – deuteten allgemein an, dass der Befehl zum Krieg mit Russland bereits erteilt wurde. Europa scheint sich, wenn auch unwahrscheinlich, auf einen Krieg vorzubereiten – mit viel Gerede über die Wehrpflicht.

Wird sich das alles in einem heißen Wahlsommer in Luft auflösen? Möglicherweise.

Die kommende Phase wird wahrscheinlich eine westliche Eskalation mit Provokationen innerhalb Russlands mit sich bringen. Russland wird auf jede Überschreitung (realer) roter Linien durch die NATO oder auf jede Provokation unter falscher Flagge (die von russischen Militärbloggern inzwischen allgemein erwartet wird) heftig reagieren.

Und hier liegt die größte Gefahr: Im Zusammenhang mit der Eskalation stellt die amerikanische Verachtung für Russland die größte Gefahr dar. Der Westen sagt nun, er betrachte die Vorstellung eines möglichen nuklearen Austauschs als Putins „Bluff“. Die Financial Times berichtet, dass sich Russlands Atomwarnungen im Westen „abnutzen“.

Wenn das stimmt, verkennen westliche Beamte die Realität völlig. Nur wenn wir die russischen Nuklearwarnungen verstehen und ernst nehmen, können wir das Risiko ausschließen, dass Atomwaffen ins Spiel kommen, wenn wir uns auf der Eskalationsleiter mit Gegenmaßnahmen nach oben bewegen.

Auch wenn sie sagen, dass sie diese Warnungen für einen Bluff halten, wird das Risiko eines nuklearen Schlagabtauschs von den USA dennoch hochgespielt. Wenn sie es für einen Bluff halten, scheint dies auf der Annahme zu beruhen, dass Russland nur wenige andere Optionen hat.

Das wäre falsch: Es gibt mehrere Eskalationsstufen, die Russland erklimmen kann, bevor es die Stufe der taktischen Atomwaffen erreicht: Handel und finanzieller Gegenschlag; symmetrische Lieferung fortschrittlicher Waffen an westliche Gegner (entsprechend den US-Lieferungen an die Ukraine); Kappen der Stromzufuhr aus Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien; Angriffe auf Grenzübergänge für Munition; und sich ein Beispiel an den Houthis nehmen, die mehrere hochentwickelte und kostspielige US-Drohnen abgeschossen und damit Amerikas Infrastruktur für Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung (ISR) lahmgelegt haben.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

