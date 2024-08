G7-Staaten außer Japan schäumen vor Wut, weil Nagasaki eine Einladung an Israel zum Gedenken an den US-Atombombenabwurf ablehnt

https://www.middleeastmonitor.com/20240807-g7-nations-except-japan-left-fuming-as-nagasaki-refuses-invite-to-israel-to-commemorate-us-nuclear-bombing/



7. August 2024

Die japanische Nationalflagge flattert im Wind in Tokio, Japan am 23. Februar 2023 [David Mareuil – Anadolu Agency]

Die Abgesandten der Gruppe der Sieben (G7) in Tokio sind wütend und werden, wie es scheint, in einer koordinierten Aktion nicht an einer Veranstaltung zum Gedenken an den US-Atombombenabwurf auf Japan teilnehmen, berichtet die Anadolu Agency.

Auslöser für die Verärgerung ist die Entscheidung der Stadtverwaltung von Nagasaki, Israel nicht zu ihrer für Freitag geplanten „Friedensveranstaltung“ einzuladen.

Japan, Gastgeber und Opfer des US-Atombombenangriffs, hat sich bisher nicht geäußert.

Die Kommunalverwaltungen der Zwillingsstädte halten seit dem Zweiten Weltkrieg jährliche Veranstaltungen ab, nachdem die USA am 6. August 1945 Atombomben auf Hiroshima, den Ort der ersten Atombombe der Welt, und am 9. August auf Nagasaki abgeworfen hatten, was bis zum Ende des Jahres mindestens 140.000 Todesopfer forderte.

In diesem Jahr begeht Japan den 79. Jahrestag dieser Gräueltat.

In einem gemeinsamen Schreiben haben Abgesandte der USA, Großbritanniens, Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, Italiens und der EU der Stadtregierung von Nagasaki ihre „Besorgnis“ über deren Entscheidung mitgeteilt.

In dem Schreiben vom 19. Juli wird davor gewarnt, dass es im Falle eines Ausschlusses von Tel Aviv „schwierig für uns werden würde, hochrangige Teilnehmer“ an der Veranstaltung zu haben, berichtet die in Tokio ansässige Kyodo News.

Dies, so der Brief weiter, würde dazu führen, dass Israel mit Ländern wie Russland und Weißrussland auf eine Stufe gestellt würde“, die nun schon das dritte Jahr in Folge nicht zu der Zeremonie eingeladen wurden.

Zuvor hatte sich die Stadtverwaltung von Hiroshima am Dienstag geweigert, den öffentlichen Aufrufen Folge zu leisten und lud weiterhin israelische Vertreter zu ihrer Veranstaltung ein.

Protest gegen Doppelmoral

Friedensaktivisten und Freiwillige demonstrierten vor der Regierungsveranstaltung, an der auch Ministerpräsident Fumio Kishida teilnahm, und warfen Hiroshima vor, angesichts der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen mit zweierlei Maß zu messen.

Rahm Emanuel, US-Spitzendiplomat in Japan, nimmt dem Bericht zufolge nicht an der Friedenszeremonie in Nagasaki am Freitag teil, weil die Stadt Israel nicht eingeladen hat.

Auch die britische Botschafterin in Japan, Julia Longbottom, hat einen ähnlichen Schritt angedeutet.

Der Bürgermeister von Nagasaki, Shiro Suzuki, sagte, die Entscheidung sei aus der Befürchtung heraus getroffen worden, dass Proteste gegen Israels anhaltenden Krieg gegen den Gazastreifen „die Feierlichkeit der Zeremonie beeinträchtigen könnten“.

In seiner Rede auf einer „alternativen Friedenskonferenz“ in Hiroshima am Dienstag zog der palästinensische Spitzendiplomat in Japan Parallelen zwischen den „unaussprechlichen Schrecken“ des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und dem Angriff auf den Gazastreifen.

Japan erkennt einen palästinensischen Staat nicht an, beherbergt aber die Allgemeine Mission Palästinas in Tokio.

Der stellvertretende Leiter der palästinensischen Mission wird an der Veranstaltung in Nagasaki teilnehmen.

Ohne die Anwesenheit israelischer Vertreter bei der Hiroshima-Veranstaltung zu erwähnen, äußerte Botschafter Waleed Siam „tiefe Enttäuschung und Frustration darüber, dass die Stadt Hiroshima, ein Symbol des Friedens, von den Unterdrückern und ihren Anhängern in Beschlag genommen wird, während die Opfer ausgeschlossen werden“.

Die israelische Armee hat seit dem 7. Oktober letzten Jahres im Gazastreifen fast 40.000 Menschen getötet und 91.645 weitere verletzt.

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel seit einem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mit internationaler Verurteilung konfrontiert, da es seine brutale Offensive auf den Gazastreifen fortsetzt.

Zehn Monate nach Beginn des israelischen Krieges liegen weite Teile des Gazastreifens unter einer lähmenden Blockade von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten in Trümmern.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt, der in seinem jüngsten Urteil die sofortige Einstellung der Militäroperation in der südlichen Stadt Rafah anordnete, wo mehr als eine Million Palästinenser vor dem Krieg Zuflucht gesucht hatten, bevor die Stadt am 6. Mai eingenommen wurde.

