Die Verschiebung: Der größte Palästina-Protest in der Geschichte der USA Von Michael Arria

The Shift: The biggest Palestine protest in US history The largest anti-war protests in 20 years may also be signalling the birth of a massive, long-term movement that will have a profound impact on the 2024 election and beyond.

300.000 pro-palästinensische Unterstützer protestierten am 4. November 2023 vor dem US-Kapitol und dem Weißen Haus in Washington, D.C., und forderten einen Waffenstillstand im Gazastreifen, während Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen fortsetzt. (Foto: © Eman Mohammed)

Die Verschiebung: Der größte Palästina-Protest in der Geschichte der USA

Die größten Anti-Kriegs-Proteste seit 20 Jahren könnten auch die Geburt einer massiven, langfristigen Bewegung signalisieren, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Wahlen 2024 und darüber hinaus haben wird.

Von Michael Arria

7. November 2023

Ich war letzten Samstag in DC, um an dem massiven Waffenstillstands-Protest teilzunehmen.

Die Menge war bunt gemischt. Mehrere „Juden für Palästina“-Schilder. Ein Kontingent von Menschen verteilte Wasser auf einem Lastwagen mit einem riesigen Schild „Sikhs für Palästina“. Die Flaggen der verschiedenen Länder wurden in Solidarität mit dem Kampf geschwenkt. Viele Familien. Die Menschenmassen lösten sich auf, damit die muslimischen Demonstranten beten konnten. Natürlich gab es viel Trauer und Wut, und das Gedenken an die Toten wurde immer wieder beschworen, aber jeder, der dabei war, hat vermutlich auch Momente der Freude erlebt. Freunde, die sich umarmen, wenn sie sich treffen, die heilige Freude der Solidarität. „Wir lieben euch“, erklärte eine Gruppe palästinensischer Frauen, als sie an einer Reihe von antizionistischen Juden vorbeimarschierte.

„In den letzten vier Wochen haben wir miterlebt, wie die israelische Besatzung mit voller Unterstützung der Regierung Biden unser Volk in Gaza abschlachtet. Dieses Massaker muss heute ein Ende haben, und wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass Israel und seine Partner beim Völkermord zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Yara Shoufani von der Palästinensischen Jugendbewegung vor der Menge auf der Freedom Plaza.

Es war surreal, den Rapper Macklemore auf der Bühne zu sehen, aber seine Worte verdeutlichten, wie einfach die aktuelle Situation ist. „Sie sagten mir, ich solle recherchieren, es sei zu komplex, ich solle schweigen“, erklärte er. „In den letzten drei Wochen bin ich zurückgegangen und habe recherchiert. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß genug, um zu wissen, dass dies ein Völkermord ist.

Fast alle, mit denen ich sprach, nannten die Mitschuld der USA als Hauptgrund für ihre Teilnahme. Mehrere Redner richteten ihren Zorn gegen den Präsidenten. Jedes Mal, wenn Biden erwähnt wurde, ertönte ein Chor von Buhrufen. „BIDEN, BIDEN, DU KANNST DICH NICHT VERSTEHEN, wir klagen dich des Völkermordes an“, lautete ein beliebter Sprechchor. Ich beobachtete ein kleines Kind, das in Richtung Weißes Haus rief: „GENOZID JOE, DU MUSST MICH NICHT ERSCHRECKEN!“

„Wir lassen uns nicht einreden, dass die einzige Zuflucht, die wir vor den rechten Republikanern haben, doppelzüngige Liberale sind“, sagte der Imam und Professor Omar Suleiman unter dem Jubel der Menge. „HEY, HEY! HO, HO! GENOCIDE JOE HAS GOT TO GO!“, ist ein Refrain, den ich mehr als einmal gehört habe.

Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass sich dies als weiser Spruch erweisen könnte. Das Arab American Institute hat letzten Monat eine erstaunliche Umfrage veröffentlicht: Die Unterstützung der arabisch-amerikanischen Bevölkerung für Biden ist von 74 % im Jahr 2020 auf nur noch 17 % gesunken. Eine neue Umfrage von Lake Research Partners hat heute weitere schlechte Nachrichten für die Demokraten gebracht. Rund zwei Drittel der arabischen und muslimischen Demokraten sagen, dass sie wahrscheinlich nicht für die Wiederwahl des Präsidenten stimmen werden. Drei Viertel geben an, dass sie bereit sind, für einen Drittkandidaten zu stimmen.

Am Wochenende twitterte die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-MI) ein Video, in dem sie die jüngsten Proteste hervorhebt, die Regierung der Unterstützung eines Völkermordes beschuldigt und eine Warnung an Biden ausspricht. „Mr. President, das amerikanische Volk ist in dieser Sache nicht auf Ihrer Seite“, sagt die Kongressabgeordnete in die Kamera. „Wir werden uns im Jahr 2024 erinnern.“

Auf dem Video sind einige Demonstranten zu sehen, die skandieren: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“. Tlaib erläuterte den Satz in einem Folge-Tweet: „Vom Fluss bis zum Meer ist ein Aufruf zu Freiheit, Menschenrechten und friedlicher Koexistenz, nicht zu Tod, Zerstörung oder Hass. Im Mittelpunkt meiner Arbeit und meines Engagements stehen immer Gerechtigkeit und Würde für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit.“

Tlaib wurde prompt von Mitgliedern ihrer eigenen Partei angegriffen, darunter auch von einer Reihe lokaler Abgeordneter: Die Generalstaatsanwältin von Michigan, Dana Nessel, der Präsident des Senats, Jeremy Moss, und die Abgeordnete Elissa Slotkin (D-MI), die für den Senat kandidiert. Sie ist auch das Ziel eines neuen Spots der Lobbygruppe Democratic Majority for Israel (DMFI). In dem TV-Spot, der in der Region Detroit läuft, wird Tlaib dafür gerügt, dass sie gegen zusätzliche Mittel für Iron Dome und eine pro-israelische Resolution gestimmt hat, in der die Angriffe auf Gaza nicht erwähnt werden.

„Die Menschen im Raum Detroit verdienen es, die Fakten über ihre Positionen zu erfahren“, sagte DMFI-Präsident Mark Mellman in einer Erklärung. „Unsere Anzeige zeigt deutlich ihre mutwillige Missachtung der Sicherheit der Bürger eines der engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten, Israel.“

Dass Tlaib Angriffe von anderen Demokraten ertragen muss, ist nichts Neues, aber dieses Mal ignorieren ihre Kritiker auch eine Warnung. Wir sind Zeugen der größten Antikriegsproteste seit 20 Jahren, aber vielleicht auch der Geburt einer massiven, langfristigen Bewegung. Sie könnte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Wahlen 2024 und darüber hinaus haben.

Die Mainstream-Medien lassen hier vorhersehbar den Ball fallen. Der Samstag war mit Abstand der größte Palästina-Protest in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ich sprach mit einer Familie vor einem Hotel, die die Nachrichtenberichterstattung auf ihren Handys verfolgte. Die Tochter rollte mit den Augen und lächelte, als sie erfuhr, dass CNN von 40.000 Menschen berichtete. Die palästinensische Jugendbewegung schätzt, dass es 300.000 waren.

Das seismische Moment war in der gesamten Hauptstadt spürbar. Jede Straße war mit palästinensischen Flaggen geschmückt und von Sprechchören unterbrochen. Jedes Café, das man betrat, war voll mit Keffiyehs und Protestschildern. Es lag ein ständiges Summen in der Luft. Vielleicht war es der Klang einer neuen Welt, die geboren wurde.

Proteste ohne Unterlass

Es ist zu einer echten Herausforderung geworden, über alle Palästina-Proteste und -Aktionen in diesem Land auf dem Laufenden zu bleiben, aber ich werde einige der Ereignisse der letzten Tage zusammenfassen, falls Sie sie verpasst haben.

Über 75 Aktivisten haben alle Eingänge zum Boeing-Gebäude 598 in Saint Charles, Missouri, blockiert. Dort werden die Bomben mit kleinem Durchmesser (Small Diameter Bombs, SDBs) und Joint Direct Attack Munition (JDAM) hergestellt, die Israel im Gazastreifen einsetzt. „Wir schließen uns Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt an und fordern ein Ende des brutalen israelischen Angriffs auf Gaza und der jahrzehntelangen Besetzung Palästinas“, sagte Ellie Tang, Mitglied der Antikriegsorganisation Dissenters, in einer Erklärung. „Wir fordern den Kongress und Biden auf, die Rufe von Millionen von uns in diesem Land zu hören und sich für einen Waffenstillstand einzusetzen. Bis der Kongress die Bomben blockiert, werden wir das tun.“ Nach einer zweistündigen Unterbrechung des Betriebs stellte die Einrichtung ihre Lieferungen für den Tag ein.

500 Demonstranten der Jüdischen Stimme für den Frieden (JVP) besetzten die Plattform der Freiheitsstatue, ließen Transparente fallen, hielten ein Sit-in ab und forderten in Sprechchören einen Waffenstillstand. „JETZT AN DER FREIHEITSSTATUE: Hunderte von Juden und Verbündeten halten ein Notfall-Sit-in ab und besetzen die Insel, um einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern. Wir lehnen es ab, dass in unserem Namen ein Völkermord verübt wird. Waffenstillstand jetzt, um Leben zu retten! Nie wieder für irgendjemanden!“, twitterte die Organisation.

In Oakland haben Demonstranten ein Schiff stundenlang am Verlassen des Hafens gehindert. Das Schiff war auf dem Weg zum Hafen von Tacoma, um für Israel bestimmte Waffen abzuholen. Hunderte von Demonstranten halten derzeit den Hafen besetzt, und mindestens ein Arbeiter weigert sich, die Ladung anzunehmen, nachdem er von deren Verwendung erfahren hat.

Bei einer „Get Out the Vote“-Kundgebung wurde der demokratische Senatskandidat John Fetterman (D-PA) von einem Demonstranten konfrontiert, der einen Waffenstillstand forderte. „Mehr als 4.000 tote Kinder in Palästina. Mehr als 9.000 tote Zivilisten, verschwindet von der Bühne. … Runter von der Bühne. Es ist mir egal … Runter von der Bühne“, schrie er, bevor er von der Polizei aus dem Gebäude eskortiert wurde.

Zehntausende versammelten sich in San Francisco, um einen Waffenstillstand zu fordern. „Ich spüre die Eigendynamik und deshalb mussten wir heute raus“, sagte einer der Teilnehmer gegenüber dem lokalen Sender CBS. „Mein Sohn ist gerade auf dem Trafalgar Square, oder er war heute schon dort. Das ist dasselbe. Menschen, die einfach die Ungerechtigkeit der Welt spüren.“

Eine Rede von Senator Cory Booker (D-NJ) in New Jersey wurde von Aktivisten unterbrochen, die ihn aufforderten, einen Waffenstillstand zu unterstützen. Er verließ daraufhin schnell die Bühne.

Die Senatoren Jack Reed und Sheldon Whitehouse aus Rhode Island wurden bei einer Veranstaltung von Demonstranten gestört, die einen Waffenstillstand forderten.

Die Abgeordnete Grace Meng wurde von Demonstranten mit der Frage konfrontiert, wann sie einen Waffenstillstand unterstützen werde. Sie schwieg und ihre Mitarbeiter sagten ihnen: „Es gibt eine Zeit und einen Ort dafür“.

