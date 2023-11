Netanyahu abuses Bible to impress US evangelicals The Palestinian case for justice can be a turning point or a lost opportunity for everyone.



Händeschütteln beim Völkermord? Antony Blinken trifft Benjamin Netanjahu am 3. November. Ben Gershom Polaris

Netanjahu missbraucht die Bibel, um US-Evangelikale zu beeindrucken

Von Donald Wagner

Die elektronische Intifada

7. November 2023

In seiner Pressekonferenz am 27. Oktober zitierte der israelische Premierminister Netanjahu einen biblischen Hinweis auf „Amalek“ im Zusammenhang mit der „Zerstörung der Hamas“ und der „Ausrottung dieses Übels aus der Welt“.

Diese pseudoreligiöse Wendung mag alle außer seinen ultrarechten religiösen Anhängern, sowohl jüdischen als auch christlichen Zionisten, verwirrt haben. Netanjahu fuhr fort: „Wir erinnern uns, und wir kämpfen….. Unsere Soldaten sind Teil eines Vermächtnisses jüdischer Krieger, das 3.000 Jahre zurückreicht.“

Was vielen bizarr erschien, war eine höchst bewusste religiöse Rechtfertigung für Israels ethnische Säuberung der palästinensischen Männer, Frauen und Kinder im Gazastreifen.

Das Thema „Amalek vernichten“ beschwört göttliche Unterstützung in diesem modernen Kreuzzug zur Ausrottung der Amalekiter, die heute als alle Palästinenser interpretiert werden. Netanjahus politische Basis unter den militanten Siedlern lässt sich von diesen gewalttätigen biblischen Texten inspirieren.

Eine weitere Basis für Netanjahus Unterstützung ist die internationale christlich-zionistische Bewegung, die im globalen Süden, in Südostasien und Nordamerika wächst. Netanjahu kann auf diese ¨Freunde¨ zählen, die ihn trotz eines dramatischen Rückgangs seiner Popularität im In- und Ausland politisch, wirtschaftlich und medial unterstützen.

Kurz nach den Anschlägen vom 7. Oktober wurde ein Unterstützungsschreiben für Israels Krieg gegen den Gazastreifen von 60 konservativen evangelikalen Führern in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, darunter zwei ehemalige Präsidenten der Ethics and Religious Liberty Commission – Russell Moore, jetzt Herausgeber von Christianity Today, und Richard Land.

Mehrere Pastoren der Southern Baptist Convention, der größten evangelikalen christlichen Denomination in den Vereinigten Staaten, unterzeichneten das Schreiben. Viele der Befürworter, aber nicht alle, vertreten die Mentalität des „Vernichtungskrieges gegen Amalek“, während andere sich auf die Theorie des gerechten Krieges berufen.

Der Brief wurde an das Weiße Haus und alle Kongressabgeordneten auf dem Capitol Hill geschickt, um die israelische Aggression gegen Gaza zu unterstützen.



Ewige Feindschaft

Was ist die Quelle der ewigen Feindschaft zwischen den Amalekitern und dem jüdischen Volk?

Die erste biblische Erwähnung der Feindschaft zwischen den hebräischen Stämmen und den Amalekitern, die möglicherweise eher mythisch als historisch ist, findet sich im Buch Exodus (17:8-16). Der Abschnitt bezieht sich auf einen Zusammenstoß zwischen dem Stamm der Amalekiter und den hebräischen Stämmen, die die Sinai-Halbinsel verließen und nach Kanaan zogen.

Mose wies seinen Stabschef Josua an, den Kampf zu leiten, während er auf einem Hügel stand und die Arme hochhielt, wie er es getan hatte, als sich das Wasser teilte und sein Volk das Rote Meer trockenen Fußes durchquerte.

Als Mose müde wurde und seine Arme senkte, siegten die Amalekiter, was eindeutig eine Wiederholung der Exodus-Erzählung darstellt. Als er seine Arme hob, siegten die hebräischen Stämme.

Der Abschnitt endet mit den folgenden Worten: „Der Herr wird mit Amaleke Krieg führen von Generation zu Generation.“

Eine zweite Begebenheit wird in 1. Samuel 15,1-35 berichtet, wo der Prophet Samuel Israels neuem König Saul befahl, die Amalekiter anzugreifen, um seine Treue zu prüfen. In dieser grausamen Erzählung lauten Samuels Anweisungen: „Geh hin und greife die Amalekiter an und vernichte alles, was sie haben; verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Ochse und Schaf, Kamel und Esel.“

König Saul ließ jedoch nicht alle Amalekiter vollständig umbringen. Stattdessen verschonte er ihren König und nahm einige Schafe und Rinder für sich selbst.

Der Abschnitt endet damit, dass der Prophet Samuel Saul zurückweist, weil er den König und etwas Vieh verschont hat.

Von diesem Moment an fiel der göttliche Segen von König Saul ab. Der Abschnitt endet damit, dass der Prophet Samuel den König der Amalekiter zu Tode hackt.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass diese primitiven, mythischen Geschichten auf einer historischen Grundlage beruhen. Sie sollten verworfen werden, weil sie den Kreislauf der Gewalt und das, was der Bibelwissenschaftler Walter Wink den „Mythos der erlösenden Gewalt“ nennt, fortschreiben.

Die zionistische Bewegung und ihre christlich-zionistischen Unterstützer haben sich zwar seit dem Aufkommen des Zionismus Ende des 19. Jahrhunderts der Erzählungen von der erlösenden Gewalt bedient, aber sie sind nicht die einzigen, die sich der Tradition der „Vernichtung Amaleks“ verschrieben haben.

Der erste Gouverneur der Puritaner in der so genannten „Neuen Welt“ nutzte das Amalek-Thema und wandte es auf die amerikanischen Ureinwohner an, die in den folgenden 300 Jahren einen völkermörderischen Krieg des Siedlerkolonialismus ertragen mussten.

Die Tutsi beriefen sich bei ihrem Völkermord an den Hutus in Ruanda auf die Amalek-Mythologie. Und heute finden wir fundamentalistische Christen, jüdische Zionisten und gemäßigte Demokraten, die sich verschiedene Erzählungen des Mythos der erlösenden Gewalt zu eigen machen, wenn sie auf das palästinensische Volk angewendet werden.

Was ist das Ziel?

Benjamin Netanjahu mag der dienstälteste Premierminister in der Geschichte Israels sein, doch seine Zukunft ist ungewiss, und seine Herrschaft könnte enden, sobald die Feindseligkeiten beendet sind.

Bereits vor dem 7. Oktober sah sich Netanjahu mit massiven Demonstrationen gegen seine Amtsführung konfrontiert, nachdem er das Oberste Gericht Israels geschwächt hatte. Israels Image als einzige Demokratie im Nahen Osten schwand, als gemäßigtere Israelis und die jüdische Diaspora im Westen ihre Ablehnung zum Ausdruck brachten.

Und während sich die großen Demonstrationen gegen die Übernahme der israelischen Justiz durch Netanjahu auflösten, sank seine Popularität nach den Anschlägen vom 7. Oktober weiter.

Israels Sicherheitsmängel wurden aufgedeckt, und Netanjahus Sorge um die Gefangenen schien schwach bis nicht vorhanden zu sein. Politische Analysten fragten sich weiterhin, ob Netanjahu bei den Angriffen auf den Gazastreifen ein Endspiel verfolgte.

Ende Oktober tauchten Berichte auf, die auf ein mögliches Endspiel hinwiesen, das erst nach einigen Wochen des Angriffs auf den Gazastreifen ans Licht kam. Diese Berichte sind nicht neu, da diese Ideen schon seit mehreren Jahrzehnten diskutiert werden, aber der Zeitpunkt gibt Anlass zu ernster Sorge.

Das israelische Nachrichtendienstministerium, eine offizielle Regierungsinstitution, die jedoch nicht direkt für einen Nachrichtendienst zuständig ist, erstellte einen Bericht, der auf ein Endspiel hindeutet, das mit der Regierung Netanjahu und US-Beamten diskutiert werden könnte. Dem Dokument zufolge, das dem israelischen Online-Magazin + 972 zugespielt wurde, bieten die derzeitigen Feindseligkeiten den perfekten politischen Deckmantel für die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen in die Wüste Sinai.

Der Bericht ist insofern glaubwürdig, als das Geheimdienstministerium von Gila Gamaliel, einem Mitglied von Netanjahus Likud-Partei, geleitet wird. Er [suggeriert] ((https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-war-biden-netanya…) einige Palästinenser können in Kanada, Spanien, Nordafrika und Griechenland angesiedelt werden.

Ein Bericht der israelischen Denkfabrik Misgav Institute, die von Amir Weitzmann, einem engen Mitarbeiter Netanjahus, geleitet wird, war bereits erschienen. Der Untertitel des Berichts verdeutlichte die Absichten: „Im Moment bietet sich eine einmalige und seltene Gelegenheit, den gesamten Gazastreifen in Abstimmung mit der ägyptischen Regierung zu evakuieren.“

Der Vertreibungsplan sieht vor, die Palästinenser des Gazastreifens in neue Gebäude in Ägypten zu schicken, für die die israelische Regierung die ägyptische Regierung bezahlen wird. Der Bericht schätzt die Kosten dafür auf mehrere Milliarden Dollar und bietet eine „innovative, billige und praktikable Lösung“.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem die Regierung Biden den US-Kongress um 106 Milliarden Dollar bittet, die weitgehend zwischen der Ukraine und Israel aufgeteilt werden sollen. Darin enthalten sind 9,15 Milliarden Dollar für israelische, palästinensische und ukrainische Zivilisten, die von den jüngsten Feindseligkeiten betroffen sind.

Ein Teil dieses Pakets könnte für die Wiederansiedlung der Palästinenser auf dem Sinai verwendet werden. Verschiedene arabische Regierungen werden zweifellos gebeten werden, für den Restbetrag aufzukommen.

Der Bericht des Geheimdienstministeriums wurde von unabhängigen israelischen Quellen bestätigt. Er empfiehlt drei Phasen für die Gaza-Kampagne, von denen zwei mit den erklärten Strategien des Kriegskabinetts übereinstimmen: intensive Bombardierung und Zerstörung des nördlichen Gazastreifens; ein intensiver Bodenkrieg im Norden, während die verbleibenden Palästinenser aus dem Norden in den südlichen Gazastreifen vertrieben werden.

Diese Phasen sollten als ethnische Säuberungsaktionen verstanden werden. Sie stellen Völkermord und Kriegsverbrechen dar.

Die letzte Phase, die die Ausstiegsstrategie für Netanjahu und die Regierung Biden sein könnte, besteht darin, den Gazastreifen von allen Palästinensern zu räumen und zu erklären, dass sie niemals zurückkehren werden. Als Begründung für den grausamen Völkermord wird die Notwendigkeit angeführt.

Wie es in dem Bericht heißt, ist ein „sofortiger, realistischer und nachhaltiger Plan für die Umsiedlung und humanitäre Rehabilitation der gesamten arabischen Bevölkerung im Gazastreifen erforderlich, der mit den wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Israels, Ägyptens, der USA und Saudi-Arabiens in Einklang steht.“

Obwohl in diesem Dokument nicht erwähnt, kann man davon ausgehen, dass es bereits einen Plan für die gewaltsame Vertreibung von Palästinensern aus Ost-Jerusalem und anderen Teilen des Westjordanlandes nach Jordanien, Libanon, Irak und Syrien gibt, wie die seit Monaten andauernde und zunehmende Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser zeigt.

Hoffnung an der Basis

Die oben beschriebene Strategie mag höchst spekulativ und verschwörerisch erscheinen, aber wir müssen uns vor Augen halten, dass sich dieses Szenario vor gerade einmal 75 Jahren bei der Nakba, der ethnischen Säuberung Palästinas 1947-9, abgespielt hat. Wenn die Lehren aus der Geschichte nicht gezogen werden, wird sich die Geschichte wiederholen.

Israel scheint die uneingeschränkte militärische, politische und wirtschaftliche Unterstützung der Regierung Biden und des US-Kongresses zu haben, die bereit sind, alles zu unterstützen, was Netanjahu vorschlägt.

Es bleibt zu hoffen, dass sich in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Israel kühlere Köpfe durchsetzen, aber bis auf einige wenige Ausnahmen gibt es dafür keine Anzeichen. Ein regionaler Krieg, in den die Hisbollah und andere Milizen aus Syrien, dem Irak und dem Jemen verwickelt sind, könnte die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen verzögern oder den Plan vorantreiben, je nachdem, wie sich der Krieg entwickelt.

Es gibt Hoffnung am Horizont, aber es könnte zu lange dauern, bis sich etwas ändert. Ich beziehe mich auf den zunehmenden Widerstand an der Basis, der sich in Städten von New York bis London, Paris, Ramallah, Amman und sogar in Südostasien ausbreitet.

Die Macht der Massenproteste, des zivilen Ungehorsams und der Bürger, die einen Waffenstillstand und ein Ende der ethnischen Säuberung Palästinas fordern, hat den Fall Palästina in den Mittelpunkt gerückt, sehr zum Leidwesen von Netanjahu, Biden und den „gemäßigten“ arabischen Regimen. Palästina steht nun wieder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, wo es hingehört.

Werden die Massenproteste die Entscheidungsträger in Washington und Israel beeinflussen? Wir stehen an einem Scheideweg, um eine Antwort auf diese Frage zu finden.

Wenn die Mobilisierung der Zivilgesellschaft aggressivere Strategien verfolgt und Israel (und die USA) auffordert, einen politischen und finanziellen Preis für diesen völkermörderischen Krieg zu zahlen, könnte sich die US-Politik gegenüber der palästinensischen Gerechtigkeit ändern. Allerdings brauchte die Bewegung gegen den Vietnamkrieg mindestens sieben Jahre, um Wirkung zu zeigen, und die Anti-Apartheid-Bewegung sogar noch länger, um das weiße, suprematistische südafrikanische Regime zu beenden.

In beiden Fällen waren die Vereinigten Staaten das letzte Land, das seinen Standpunkt änderte.

Wenn erneut Sanktionen gegen Israel gefordert werden, einschließlich des Rückzugs von Finanzhilfen und der Isolierung Israels, dann könnte sich in den Vereinigten Staaten ein politischer Wandel vollziehen. Wenn die entstehende Koalition aus jüdischen, muslimischen, christlichen, säkularen, schwarzen und braunen Gerechtigkeitsbewegungen ihre Forderungen und ihren Einfluss erhöht, einschließlich der Streichung der US-Militärhilfe für Israel, dann erst wird es in Palästina zu bedeutenden Veränderungen vor Ort kommen.

Massive Demonstrationen müssen zu zivilem Ungehorsam und verschiedenen Formen gewaltfreier direkter Aktionen führen, einschließlich der Unterbrechung der Lieferketten von Waffen, Panzern, Kampfjets und anderen Trägersystemen.

Eine weitere wichtige politische Strategie in den Vereinigten Staaten besteht darin, neben progressiven jüdischen und christlichen Wählern auch arabische und muslimische Wähler zu organisieren, damit sie ihre Stimme für Joe Biden und die gemäßigten Demokraten im Jahr 2024 so lange zurückhalten, bis sie (wir) deutliche politische Veränderungen in Bezug auf die militärische und wirtschaftliche Unterstützung Israels durch die USA sehen.

Auch dies wird ein langer Weg sein, der immer dringlicher wird, wenn das israelische und US-amerikanische Endspiel die völkermörderische Zwangsvertreibung der Palästinenser ist. Wenn die gegenwärtige Führung in Israel und den Vereinigten Staaten weiterhin von der Vision der „Vernichtung von Amalek“ geleitet wird, wird die Welt Zeuge eines weiteren Völkermords werden, der sich Tag für Tag im Gazastreifen abspielt.

Der Fall Palästina kann ein Wendepunkt für Gerechtigkeit im Nahen Osten sein oder eine verpasste Chance für alle.

Ein weiser Weiser hat einmal gesagt: „Wo es keine Visionen gibt, geht das Volk zugrunde“ (Sprüche 29,18).

Wie lange wollen wir uns noch mit Führern abfinden, die keine Visionen haben, während die Menschen in Gaza vor unseren Augen zugrunde gehen?

Pfarrer Dr. Don Wagner ist ein pensioniertes Mitglied des presbyterianischen Klerus, Professor und ein Menschenrechtsaktivist. Er ist Autor der Memoiren Glory to God in the Lowest: Reisen in ein unheiliges Land (Interlink, 2022).

