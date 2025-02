Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Die wahren Gewinner der deutschen Wahlen? Die Rechtsextremen – und die israelische Regierung Netanjahu

Während die Welt ihre Aufmerksamkeit auf den Schock richtet, dass ein Fünftel der Deutschen die rechtsextreme AfD unterstützt, wird sich die Regierung Netanjahu darauf konzentrieren, mit wem sie Geschäfte machen wird: mit den Mitte-Rechts-Christdemokraten

Friedrich Merz, Vorsitzender der Christdemokraten, applaudiert am Sonntag in der Parteizentrale in Berlin. Bildnachweis: Michael Kappeler, AP

David Issacharoff

23. Februar 2025, 21:59 Uhr IST

Während Deutschland am Sonntag einen deutlichen Rechtsruck erlebte und das höchste Ergebnis für die extreme Rechte seit den 1930er Jahren erzielte, wird auch die von Netanjahu geführte israelische Regierung als stiller Gewinner dieser Wahlen hervorgehen.

Während die Welt ihre Aufmerksamkeit auf die schockierende Tatsache richtet, dass ein Fünftel der Deutschen die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) unterstützt, wird sich Jerusalem darauf konzentrieren, mit wem es Geschäfte machen wird: mit den regierenden Christdemokraten der nächsten Regierung.

Friedrich Merz, der die Christdemokraten zurück ins Kanzleramt führen wird, hat wiederholt zugesagt, die bereits großzügige Unterstützung Deutschlands für Israel weiter zu festigen.

Er hat versprochen, „alles zu tun“, um sicherzustellen, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu trotz der vom Internationalen Strafgerichtshof erlassenen Haftbefehle wegen Kriegsverbrechen in Gaza nach Deutschland reisen kann, und gleichzeitig versprochen, das von der scheidenden Regierung verhängte „Embargo“ für Waffenexporte nach Israel aufzuheben – dieselbe Koalition, die 2024 Waffenexporte im Wert von über 164 Millionen US-Dollar nach Israel genehmigt hat.

Wenn das als „Embargo“ gilt, wie viele Waffen kann Israel dann noch von ihm erwarten?

Diese beiden Positionen stellen keine dramatische Abweichung von der deutschen Israel-Politik dar. Doch dann kam US-Präsident Donald Trumps Plan, den Gazastreifen zu übernehmen und die palästinensische Bevölkerung gewaltsam zu vertreiben.

Während die Mitte-Links-Sozialdemokraten den Plan als „völlig inakzeptabel“ bezeichneten und eine zentristische Partei, die Grünen, ihn als „völkerrechtswidrig“ einstuften, fanden die Christdemokraten auffälligerweise keine Worte der Verurteilung dafür.

„Es ist gut, dass die USA Verantwortung übernehmen“, sagte Johann Wadephul, ein hochrangiger christdemokratischer Abgeordneter und außenpolitischer Sprecher der Partei. „Wir teilen die Einschätzung, dass der aktuelle Status quo langfristig nicht tragbar ist.“

Er erwähnte Gaza nicht als Ort, an dem die palästinensische Bevölkerung weiterhin leben könnte, und gab damit praktisch grünes Licht von den Christdemokraten für ihre Vertreibung. Dies war ein deutlicher, unheilvoller Hinweis darauf, wie die Christdemokraten die Haltung Deutschlands zum israelisch-palästinensischen Konflikt ändern könnten, um die rechtsextreme, kriegstreiberische Regierung Israels zu stärken. Weiterlesen in haaretz. com

