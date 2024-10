https://www.caitlinjohnst.one/p/the-western-media-helped-create-these



Die westlichen Medien haben dazu beigetragen, diese Schrecken im Nahen Osten zu schaffen

Von Caitlin Johnstone

4. Oktober 2024

Die USA und der Iran stehen am Rande eines Krieges. Israel und die Vereinigten Staaten planen einen Großangriff auf den Iran, der laut Biden selbst auch Angriffe auf iranische Ölförderanlagen beinhalten könnte. Der Iran sagt jetzt, dass die Tage der „individuellen Selbstbeherrschung“ vorbei sind und er bereit ist, aufs Ganze zu gehen, wenn die USA und Israel die Eskalation weiter vorantreiben.

Die israelische Armee (IDF) massakriert weiterhin Zivilisten im Libanon mit von den USA unterstützten Luftangriffen, während Nachrichten auftauchen, dass der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah kurz vor seiner Ermordung durch Israel einem 21-tägigen Waffenstillstand mit Israel zugestimmt hatte. Berichten zufolge wussten die USA von dem Abkommen.

Und natürlich tötet Israel bei seinen täglichen Massakern in Gaza immer noch Dutzende Zivilisten pro Tag. 99 amerikanische Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die sich freiwillig in der Enklave gemeldet haben, veröffentlichten einen offenen Brief an ihren Präsidenten, in dem sie die Schrecken, die sie miterlebt haben, detailliert beschreiben und die aktuelle Zahl der Todesopfer durch diesen Angriff auf über 118.908 schätzen.

https://x.com/DecampDave/status/1841993802816552993

Und an diesem Punkt der Geschichte denke ich, dass es gut für uns wäre, der westlichen Presse die gebührende Anerkennung dafür zu zollen, dass sie uns hierher gebracht hat, indem sie Zustimmung für das politische Umfeld geschaffen hat, in dem solche vom Westen unterstützten Gräueltaten möglich sind.

Alle Mitarbeiter der Massenmedien, die für Israel gelogen und manipuliert haben, haben dazu beigetragen, den Weg dafür zu ebnen.

Alle Experten und Reporter, die den israelischen Toten vom 7. Oktober weitaus mehr Gewicht beigemessen haben als der weitaus größeren Zahl arabischer Todesopfer davor und danach.

Alle Redakteure, die Schlagzeilen wie „Gaza-Kind läuft in Kugel“ in passiver Sprache veröffentlicht haben, um die Verantwortung Israels für die Morde zu verschleiern.

Alle, die unkritisch gefälschte Gräuelpropaganda über enthauptete Babys und Massenvergewaltigungen als echte Nachrichtenmeldungen verbreitet haben.

Alle, die unkritisch jede Behauptung der israelischen Armee und der israelischen Regierung nachbeten, sich aber weigern, über das zu berichten, was Palästinenser sagen, es sei denn, Israel bestätigt es.

https://x.com/AssalRad/status/1841598580781678705

Alle auf den Pressetribünen in Washington, die es versäumen, US-Beamte energisch zu den Lügen und Verdrehungen zu befragen, die sie über Palästina, den Libanon und den Iran verbreitet haben.

Alle, die Pressemitteilungen des Weißen Hauses veröffentlichen, die als Nachrichten getarnt sind und darüber berichten, wie wütend und verärgert Biden über die israelischen Kriegsverbrechen ist, die er wissentlich nicht verhindern will.

Alle, die über Hunger und Krankheit in Gaza berichten, als handele es sich um eine Art Naturkatastrophe und nicht um die unvermeidliche Folge eines vorsätzlichen Belagerungskrieges durch Israel.

Alle, die iranische Raketen, die auf israelische Militäreinrichtungen gerichtet sind, ohne dabei jemanden zu töten, als schrecklicher und bedeutender behandeln als die täglichen Massaker Israels an Zivilisten.

Alle, die unkritisch den Ausdruck „Hamas-geführtes Gesundheitsministerium“ wiederkäuen.

Alle, die die Hisbollah unkritisch als „terroristische Organisation“ bezeichnen.

Alle hochkarätigen Meinungskolumnisten, die ununterbrochen Entschuldigungen für die Kriminalität Israels vorbringen und den Westen ermutigen, noch mehr Aggressivität zu unterstützen.

https://x.com/AlanRMacLeod/status/1841615198123127274

Reporter, die Hisbollah, die Huthis und schiitische Milizen im Irak und in Syrien als „vom Iran unterstützt“ bezeichnen, aber das israelische Militär nie als „von den USA unterstützt“ bezeichnen.

Jeder, der dazu beiträgt, die Biden-Regierung als passiven und widerwilligen Zeugen der Massengräueltaten Israels darzustellen, anstatt als willigen und aktiven Teilnehmer.

Jeder, der die Invasion Israels im Libanon als „begrenzte Bodenoperation“ bezeichnete, nachdem er Russland dafür verspottet hatte, seine Invasion in der Ukraine als „besondere Militäroperation“ zu bezeichnen.

Jeder, der die Pager-Bombenanschläge und Mordanschläge im Libanon als heldenhafte Leistungen einer außerordentlich hoch entwickelten Intelligenz darstellt, während sie sich die Lunge aus dem Leib schreien würden, wenn eine Nation wie der Iran oder Russland etwas Ähnliches tun würde.

Jeder, der dazu beiträgt, der falschen Darstellung Glaubwürdigkeit zu verleihen, dass die Opposition gegen die israelische Mörderlust ein Zeichen für eine Epidemie des „Antisemitismus“ in unserer Gesellschaft ist.

https://x.com/ArifCRafiq/status/1841169810522038567

Alle Mitarbeiter der Massenmedien, die dazu beigetragen haben, die öffentliche Zustimmung für die Schrecken, die wir im Nahen Osten beobachten, zu erzeugen, sind für das, was dort geschieht, genauso verantwortlich wie die Menschen, die die Gewalt physisch ausüben.

Sie hätten genauso gut selbst die Bomben abwerfen und die Raketen abschießen können.

Sie hätten genauso gut selbst den Abzug der Scharfschützengewehre betätigen können, mit denen all diese palästinensischen Kinder in den Kopf geschossen wurden.

Sie hätten genauso gut persönlich diese Eisenstangen in den Anus palästinensischer Gefangener einführen können.

Die Propagandisten der westlichen Presse sind für die Aufrechterhaltung der vom Westen unterstützten Gräueltaten, die Israel begeht, genauso wichtig wie das israelische Militär selbst.

Egal wie sehr man diese psychopathischen Manipulatoren verachtet, es ist weniger, als sie verdienen.

________________

Caitlins Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Wenn Sie neue Beiträge erhalten und meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Meine Arbeit ist vollständig leserfinanziert. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, gibt es hier einige Möglichkeiten, wie Sie etwas Geld in meinen Spendentopf geben können, wenn Sie möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Wenn Sie sich diese Artikel lieber anhören möchten, können Sie sie auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder YouTube abonnieren. Hier können Sie die Taschenbuchausgaben meiner monatlichen Artikel kaufen. Alle meine Werke sind frei verfügbar und können auf jede erdenkliche Weise verwendet werden: neu veröffentlichen, übersetzen, auf Merchandise-Artikeln verwenden – was auch immer Sie wollen. Am besten abonnieren Sie die Mailingliste auf Substack, um sicherzustellen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen. So erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung für alles, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Ehemann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …