Sie lügen. Sie betrügen. Sie stehlen. Sie bombardieren. Und sie verdrehen die Tatsachen.

Von Pepe Escobar

4. Oktober 2024

© Foto: Public domain

Die talmudischen Psychopathen sind nicht nur davon besessen, Feuer gegen die Achse des Widerstands zu speien, sondern verfolgen nun auch russische nationale Interessen.

Man könnte argumentieren, dass die „Nacht der ballistischen Vergeltung“ des Iran, eine angemessene Reaktion auf die wiederholten Provokationen Israels, für die Wirksamkeit der Achse des Widerstands weniger bedeutsam ist als die Enthauptung der Hisbollah-Führung.

Dennoch reichte die Botschaft aus, um die talmudischen Psychopathen in Raserei zu versetzen; trotz all ihrer hysterischen Dementis und massiven Verdrehungen wurden das „Eiserne Toilettenpapier“ und das „Arrow“-System de facto nutzlos gemacht.

Die IRGC gab bekannt, dass die Raketensalve von einer einzigen hypersonischen Fatteh 2 eingeleitet wurde, die das Radar des Luftverteidigungssystems Arrow 3 ausschaltete, das in der Lage war, Raketen in der Atmosphäre abzufangen.

Und gut informierte iranische Militärquellen gaben an, dass Hacker kurz vor Beginn der Operation einen schweren Cyberangriffsmodus gestartet hätten, um das Iron-Dome-System zu stören.

Das IRGC bestätigte schließlich, dass etwa 90 % der beabsichtigten Ziele getroffen wurden; die Implikation war, dass jedes Ziel von mehreren Raketen getroffen werden sollte, wobei einige abgefangen wurden.

Es gibt zahlreiche Spekulationen darüber, wie viele F-35 und F-15 letztendlich auf zwei Luftwaffenstützpunkten zerstört oder beschädigt wurden, von denen einer, Nevatim in der Negev-Wüste, buchstäblich funktionsunfähig wurde.

Die militärische Entente zwischen dem Iran und Russland – Teil ihrer bald zu unterzeichnenden umfassenden strategischen Partnerschaft – war in Kraft. Die IRGC setzte den kürzlich gelieferten russischen elektromagnetischen Störsender ein, um GPS-Systeme der Israel-NATO – einschließlich der von US-Flugzeugen – zu blenden. Das erklärt, warum die Iron Dome weit entfernt in den leeren Nachthimmel schoss.

Irans Vergeltung als Casus Belli

Nichts davon hat die Abschreckungsgleichung wesentlich verändert. Israel bombardiert weiterhin den Süden Beiruts. Das Muster bleibt dasselbe: Immer wenn sie getroffen werden, schreien die Völkermörder vor Schmerz oder jammern wie nervige Babys, während ihre Tötungsmaschine weiterläuft – mit unbewaffneten Zivilisten als bevorzugten Zielen.

Die Bombardierung hört nie auf – und wird es auch nicht, von Palästina bis zum Libanon und Syrien, in ganz Westasien, und führt zur „Reaktion“ auf die ballistische Nacht des Iran.

Der Iran befindet sich in einer äußerst schwierigen geopolitischen und militärischen Lage – ganz zu schweigen von der geoökonomischen Lage, die immer noch unter einem Tsunami von Sanktionen leidet. Offensichtlich ist sich die Führung in Teheran voll und ganz bewusst, dass die talmudisch-amerikanisch-zionistische Combo eine Falle stellt – die den Iran in einen großen Krieg locken will.

Jake Sullivan, einer der treuen Anhänger der Biden-Kombination, die die US-Politik (im Namen ihrer Sponsoren) wirklich diktiert, hat es angesichts des erbärmlichen Zustands des Zombies im Weißen Haus fast schon ausgesprochen:

„Wir haben klargestellt, dass es für diesen Angriff Konsequenzen geben wird – schwerwiegende Konsequenzen – und wir werden mit Israel zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dies der Fall ist.“

Übersetzung: Die Vergeltungsnacht wird als Casus Belli dargestellt. Die USA und Israel geben bereits dem Iran die Schuld für den möglicherweise bevorstehenden Megakrieg in Westasien.

Dieser Krieg ist seit mindestens der Regierungszeit von Cheney – vor zwei Jahrzehnten – das Allerheiligste. Und doch hat Teheran, wenn es sich dafür entscheidet, bereits das Zeug dazu, Israel dem Erdboden gleichzumachen. Sie werden es nicht tun, weil der Preis dafür unerträglich wäre.

Selbst wenn die talmudischen Psychopathen und die Zio-Konservativen endlich ihren Willen bekämen, was eine entfernte Möglichkeit wäre, könnte dieser Krieg nach einer verheerenden Bombenkampagne nur mit massiver Unterstützung der USA vor Ort gewonnen werden. Was auch immer die Zio-Konservativen in ihrem kontrollierten Think-Tank-Land/Mediensumpf behaupten, das wird nicht passieren.

Und dennoch schreitet der Marsch der Torheit ununterbrochen voran: das zionistische Projekt, eine tödliche Umarmung zwischen den USA und Israel, gegen den Iran. Aber mit einem entscheidenden Unterschied: der Unterstützung Russlands und, weiter hinten, Chinas. Diese drei sind die Schlüssel-BRICS-Triade. Sie stehen an vorderster Front beim Versuch, eine neue, faire multinodale Welt aufzubauen. Und nicht zufällig sind sie die drei größten existenziellen „Bedrohungen“ für das Imperium des Chaos, der Lügen und der Plünderung.

Da das Projekt Ukraine den Bach runtergeht und die „regelbasierte internationale Ordnung“ ein für alle Mal im schwarzen Boden von Novorossiya begraben wird, ist der Iran die eigentliche Hauptfront des Einen Krieges, der neuen Inkarnation der Ewigen Kriege.

Gleichzeitig ist Moskau und Peking völlig klar, dass sie umso mehr Spielraum haben, um das Ausbluten des wackeligen Leviathan zu beschleunigen, je mehr sich Exceptionalistan in Westasien verzettelt.

Gaza-on-the-Litani

Die Hisbollah steht vor einer schweren Zeit. Ressourcen – insbesondere die Versorgung mit Waffen und militärischer Ausrüstung über Syrien und auf dem Luftweg vom Iran in den Libanon – werden immer knapper. Im Vergleich dazu verfügt Israel über eine unbegrenzte Versorgungskette aus Exceptionalistan – ganz zu schweigen von den Unmengen an Geld.

Die israelischen Geheimdienstinformationen sind alles andere als dürftig – Kommandos drangen heimlich tief in das Gebiet der Hisbollah ein und sammelten Informationen über das Befestigungsnetzwerk. Wenn – oder besser gesagt, falls – sie besiedelte Gebiete im Südlibanon erreichen, dann wird es Bombardements mit schwerer Artillerie gegen Wohngebiete geben.

Diese Operation könnte durchaus als Gaza-on-the-Litani bezeichnet werden. Sie wird nur stattfinden, wenn das komplexe Netzwerk der Hisbollah im Südlibanon geknackt wird – ein großes „wenn“.

Jeffrey Sachs ging trotz all seiner guten Absichten so weit wie möglich, um Israelis als juden-rassistische, extremistische Terroristen zu bezeichnen. Praktisch die gesamte Weltöffentlichkeit weiß inzwischen davon.

Was als Nächstes in der talmudisch-zionistischen Planung kommt, könnte eine grausame Operation unter falscher Flagge beinhalten, möglicherweise nach den US-Präsidentschaftswahlen, zum Beispiel auf einem NATO-Schiff oder bei US-Truppen im Persischen Golf, um die neue Regierung in den lang geplanten US-Krieg gegen den Iran einzusperren. Dick Cheney wird einen Orgasmus haben – und abkratzen.

Der BRICS-Gipfel in Kasan unter russischer Präsidentschaft ist in weniger als drei Wochen. In scharfem Kontrast zu Völkermord und Serienkriegen in Westasien werden Putin und Xi im Namen von BRICS+ an der – offenen – Tür stehen und Dutzende von Nationen willkommen heißen, die vor dem kollektiven Westen wie vor der Pest fliehen.

Russland steht nun voll und ganz hinter dem Iran – und ebenso wie in der strauchelnden Ukraine bedeutet dies, dass Russland sich im Krieg mit den USA/Israel befindet; schließlich schießt das Pentagon direkt iranische Raketen ab, während Israel de facto der herausragende Staat der USA ist, der vollständig und steuerlich von den US-Steuerzahlern unterstützt wird.

Es wird von Minute zu Minute komplizierter. Unmittelbar nach einem sehr wichtigen Treffen zwischen Alexander Lavrentiev, Putins Sondergesandtem für Syrien, und Ali Akbar Ahmadian, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, verfiel Tel Aviv – wie könnte es anders sein – in den Vollwahn und nahm Lagerhäuser der russischen Streitkräfte in Syrien ins Visier.

Es gab eine gemeinsame Reaktion der Luftverteidigung Russlands und Syriens. Dies zeigt, dass die talmudistischen Psychopathen nicht nur davon besessen sind, Feuer gegen die Achse des Widerstands zu speien, sondern nun auch russische nationale Interessen verfolgen. Dies kann für sie sehr schnell sehr hässlich werden – und ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der Name des (neuen, tödlichen) Spiels lautet: USA/Israel gegen Russland/Iran.

Die Ansichten einzelner Mitwirkender entsprechen nicht unbedingt denen der Strategic Culture Foundation.

Übersetzt mit Deepl.com

