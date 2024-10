https://countercurrents.org/2024/10/israel-wants-its-war-with-iran-but-if-netanyahu-not-stopped-they-might-spark-world-war-iii/



Israel will seinen Krieg mit dem Iran – aber wenn Netanjahu nicht gestoppt wird, könnte dies den Dritten Weltkrieg auslösen

von John Feffer

10. Oktober 2024

UN-Generalversammlung 27. September 2024, USA, New York: Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, zeigt eine Karte des Nahen Ostens. Foto: Michael Kappeler/dpa (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images)

Israel hat den Anführer der Hisbollah und viele seiner Mitglieder durch mit Sprengfallen versehene Pager und Walkie-Talkies getötet. Nach einer Blitzbombardierung ist Israel diese Woche erneut in den Libanon einmarschiert, um seinen Feldzug gegen die paramilitärische und politische Partei zu verschärfen. Gleichzeitig führt es weiterhin Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Es hat verschiedene Orte in Syrien bombardiert. Und es hat sogar die Huthis im fernen Jemen angegriffen.

Die israelische Regierung hat nie versucht, ihr größeres Ziel zu verbergen: den Sponsor der Hamas, die Hisbollah und die Huthis zu schwächen. Israel kämpft in Wirklichkeit gegen den Iran.

Letzte Woche zeigte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bei den Vereinten Nationen eine Karte der Region mit der Aufschrift „Der Fluch“. Sie zeigte einen schwarzen Streifen im Nahen Osten, der den Iran, Syrien und den Irak umfasste, mit Außenposten im Libanon und im Jemen.

„Das ist die Karte eines Bogens des Terrors, den der Iran vom Indischen Ozean bis zum Mittelmeer geschaffen und aufgezwungen hat“, erklärte Netanjahu. “Wenn die Aggressionen des Iran nicht gestoppt werden, werden sie jedes einzelne Land im Nahen Osten und viele, viele Länder im Rest der Welt gefährden, denn der Iran versucht, seinen Radikalismus weit über den Nahen Osten hinaus durchzusetzen.“

Israel hat sich nicht damit begnügt, Angriffe gegen iranische Stellvertreter zu starten. Im April griff Israel das iranische Diplomatenviertel in Damaskus an und tötete dabei drei hochrangige Offizielle der Revolutionären Garde (IRGC). Im Sommer detonierte es in einer dreisten Verletzung der iranischen Souveränität eine Bombe in einem Gästehaus in Teheran, um einen hochrangigen Hamas-Führer zu ermorden. Und bei dem jüngsten Luftangriff auf Beirut, bei dem der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah getötet wurde, tötete Israel auch einen hochrangigen iranischen Militärbeamten, General Abbas Nilforushan von der IRGC.

Diese beiden letzten Angriffe erfolgten, nachdem bei den Wahlen im Juli ein Reformer zum Präsidenten des Iran gewählt worden war. Sie erfolgten, nachdem der Iran eine Reihe von Anzeichen dafür gegeben hatte, dass er seine unerbittlich feindliche Politik gegenüber Israel neu bewertet. Sie erfolgten, nachdem die iranische Regierung Anzeichen für die Bereitschaft gezeigt hatte, die Atomverhandlungen mit den Vereinigten Staaten wieder aufzunehmen.

Wenn Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen im November gewinnt, wird Israel wieder einen Verbündeten haben, der sich ebenso dafür einsetzt, den Iran zu konfrontieren, wenn nötig auch militärisch.

Wenn jedoch Kamala Harris gewinnt, ist der Weg für eine mögliche Rückkehr zu einer Entspannung in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran geebnet.

Die israelische Regierung ist sicherlich daran interessiert, sowohl die Hamas als auch die Hisbollah zu schwächen. Sie will den Iran an verschiedenen Fronten zurückdrängen.

Aber vielleicht ist der eigentliche Grund für Netanjahus Angriff auf die Hisbollah und seine Weigerung, einen Waffenstillstand im Gaza-Konflikt zu akzeptieren, der, dass er den Iran zu einem Gegenschlag provozieren und alle Hoffnungen auf eine Versöhnung zwischen Washington und Teheran begraben will. Diese Woche, in der der Iran Raketen auf Israel abfeuert, läuft bisher alles nach Plan. Noch ist nicht klar, ob Netanjahu als Nebeneffekt davon profitiert, dass er die Biden-Regierung dumm aussehen lässt und damit Trumps Wahlchancen im November erhöht.

Die Zurückhaltung des Iran

Stellen Sie sich vor, Russland hätte irgendwie eine Bombe in das Hotelzimmer von Volodymyr Zelensky in Washington, D.C., geschmuggelt und es geschafft, ihn bei seinem jüngsten Besuch zu ermorden. Die Vereinigten Staaten könnten einen solchen Angriff durchaus als casus belli nutzen, um Russland den Krieg zu erklären. Das Einzige, was Washington davon abhalten könnte, wäre Russlands nukleares Arsenal und das Potenzial für eine weltweite Vernichtung.

Die Ermordung eines Hamas-Funktionärs im Iran durch Israel Ende Juli hätte einen umfassenden Krieg auslösen können – wenn es nicht Israels Atomwaffenarsenal gäbe. Natürlich drohte Teheran mit Rache. Die Vergeltung für den Angriff auf das iranische Gelände in Syrien, der zwei Wochen später, Mitte April, stattfand, hätte beeindruckend aussehen können: 300 Raketen und Drohnen, die auf Israel gerichtet waren. Aber nur wenige konnten die israelische Verteidigung umgehen, und es gab keine israelischen Opfer.

Israel hat gegenüber dem Iran einen Vorteil in Bezug auf Geheimdienste und Technologie. Wie um alles in der Welt konnte es eine Bombe in eines der sichersten Gebäude des Iran schmuggeln und sie dann genau im richtigen Moment auslösen, um ihr Ziel zu töten? Und wie hat es Israel geschafft, Hunderte von Pagern und Walkie-Talkies in Handbomben zu verwandeln, die Hisbollah-Agenten und viele libanesische Zivilisten getötet und verletzt haben? Dies waren sicherlich Geheimdienstfehler seitens des Iran und seiner Stellvertreter, aber sie offenbaren auch die Geduld, Planung und technologische Raffinesse der Israelis.

Mit anderen Worten: Nicht nur Israels Atomwaffen dienen der Abschreckung.

Tatsächlich verfolgt der Iran eine Politik der „strategischen Geduld“. Er weiß, dass er in jedem konventionellen (oder nuklearen) Konflikt unterlegen ist. Als Reaktion auf erfolgreiche israelische Operationen waren seine nutzlosen Raketenangriffe auf Israel eher Theater als eine tatsächliche militärische Kampagne. In einigen Fällen war er sogar noch zurückhaltender, beispielsweise nach dem Tod von drei US-Soldaten in Jordanien im Januar, als er seine Verbündeten anwies, ihre Angriffe auf US-Ziele nicht zu verstärken.

Im Allgemeinen waren die Erfolge, die der Iran und seine Verbündeten gegen Israel erzielt haben, im Guerillakrieg zu verzeichnen. „Hisbollah und der Iran schonen ihre militärischen Ressourcen und warten darauf, dass israelische Bodentruppen auf libanesischem Gebiet in eine Falle tappen“, schreibt der ehemalige iranische Journalist Mohammad Mazhari.

In ihrem Bestreben, „der Hisbollah eine Lektion zu erteilen“ und den Iran in einen größeren Krieg zu verwickeln, könnten die israelischen Streitkräfte erneut in diese Falle tappen.

Wandel im Iran?

Während Netanjahu bei den Vereinten Nationen die Bedrohung durch den Iran anprangerte, schlug der iranische Präsident Masoud Pezeshkian in seiner Rede vor der Generalversammlung einen anderen Weg ein:

Ich habe meinen Wahlkampf mit einem Programm begonnen, das sich auf „Reform“, „nationales Einfühlungsvermögen“, „konstruktive Zusammenarbeit mit der Welt“ und „wirtschaftliche Entwicklung“ konzentriert, und es war mir eine Ehre, das Vertrauen meiner Mitbürger an der Wahlurne zu gewinnen. Mein Ziel ist es, eine solide Grundlage für den Eintritt meines Landes in eine neue Ära zu schaffen und es in die Lage zu versetzen, eine effektive und konstruktive Rolle in der sich entwickelnden Weltordnung zu spielen.

Pezeshkian kündigte auch seine Bereitschaft an, an der Wiederbelebung eines Atomabkommens zu arbeiten. Was er in privaten Treffen sagte, war vielleicht noch wichtiger. So versprach er beispielsweise, jede von den Palästinensern befürwortete Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts mit Israel zu akzeptieren, was vermutlich die Zweistaatenlösung einschließt, die der Iran traditionell ablehnt, weil sie die Anerkennung Israels als Staat bedeuten würde.

Tatsächlich hat Pezeshkian nach der Ablösung von Ebrahim Raisi, der im Mai letzten Jahres plötzlich bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, still und leise einen anderen Kurs für die iranische Außenpolitik eingeschlagen. Ein wichtiger Hinweis darauf ist das Team, das er zusammengestellt hat. Leiter des außenpolitischen Teams ist Abbas Araghchi, der eine Schlüsselrolle bei der Aushandlung des Atomabkommens mit den Vereinigten Staaten und anderen Ländern im Jahr 2015 spielte. Javad Zarif, das Gesicht des iranischen Verhandlungsteams in diesem Jahr, ist jetzt Vizepräsident für strategische Angelegenheiten. Das Kabinett besteht zwar aus vielen Konservativen, aber das außenpolitische Team ist sowohl bereit als auch erfahren in der Entspannungspolitik.

Außenstehende Beobachter führen die „lauwarme“ Reaktion des Iran auf Angriffe auf iranischem Territorium und gegen Verbündete wie die Hisbollah und die Hamas auf die relative Schwäche des Iran zurück. „Die naheliegendste Erklärung scheint einfach zu sein, dass der Iran schwächer ist, als er die Welt glauben machen will“, schreibt David Leonhardt in der New York Times. „Und seine Führung könnte erkennen, dass sie in einem größeren Krieg schlecht abschneiden würde.“

Eine andere Erklärung ist jedoch, dass sich der Konsens innerhalb des Iran verschiebt, nicht nur innerhalb des politischen Establishments (das vom Reformismus zum Konservatismus und wieder zurück geschwungen ist), sondern auch innerhalb der regierenden religiösen Gremien. Dabei handelt es sich weniger um eine doktrinäre Transformation als vielmehr um eine Anpassung an unterschiedliche geopolitische Realitäten, insbesondere im Nahen Osten.

Im Gegensatz zu Netanyahus ominöser Präsentation vor den Vereinten Nationen erlebt der Iran keine massive Ausweitung seines Einflusses. Sicherlich kann er auf die Unterstützung Syriens, eines bedeutenden Teils der irakischen Bevölkerung und der drei Hs: Hamas, Hisbollah und Huthis zählen. Aber Syrien ist immer noch ein Chaos, der Irak ist gespalten und die drei Hs schwächeln.

Unterdessen sind sunnitische Mächte in der Region wie Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei auf dem Vormarsch. Die Abrahamischen Abkommen, die von Trump vorangetrieben und von Biden begrüßt wurden, brachten sunnitische Mächte wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Marokko dazu, Israel anzuerkennen. Saudi-Arabien stand als Nächstes auf der Liste, als die Hamas die sich abzeichnende Annäherung durch einen Angriff auf Israel am 7. Oktober zunichte machte. Der Iran war so besorgt über die Aussicht, dass die Abrahamischen Abkommen ihn aus der regionalen Geopolitik ausschließen könnten, dass er 2023 nach sieben Jahren abgebrochener Beziehungen seine eigene Entspannungspolitik mit Saudi-Arabien beschloss.

Der dritte Weltkrieg?

Die Gefahr einer regionalen Eskalation ist groß. Diese Woche feuerte der Iran Raketen auf Israel ab, die jedoch nur begrenzten Schaden anrichteten. Israel sucht nach einem Vorwand, um gegen den Iran, insbesondere gegen dessen Nuklearkomplex, vorzugehen. Die Vereinigten Staaten haben ihre militärische Präsenz in der Region als sichtbares Zeichen der Bereitschaft ausgebaut. Obwohl Israel erklärt hat, dass seine Invasion im Libanon begrenzt sein wird, verfolgt die Regierung im Allgemeinen maximalistische Ziele – die Zerstörung der Hamas und der Hisbollah – selbst angesichts der Zweifel der israelischen Streitkräfte.

Abgesehen von der israelischen Regierung will niemand einen regionalen Konflikt. Abgesehen von der israelischen Regierung hat sich nach dem 7. Oktober jeder in einem gewissen Maß zurückgehalten. Insbesondere der Iran hat eine Art Bestrafung erfahren, die in der heutigen Welt der Geopolitik selten ohne ernsthafte Vergeltungsmaßnahmen auskommt. Bis zu einem gewissen Grad hat er die Forderungen nach Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel sowohl intern als auch extern erfüllt, ohne ernsthaften Schaden anzurichten – wie ein kurzer Schuss in die Luft in einem Duell. Irgendwann könnte sich der Iran jedoch gezwungen sehen, seine strategische Geduld aufzugeben und Israel tödlicher ins Visier zu nehmen.

Um einen größeren Krieg zu verhindern, sollte die Biden-Regierung am besten ununterbrochen stille Gespräche mit dem außenpolitischen Team von Pezeshkian führen. Auch wenn die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck bringen, müssen sie über Israel hinweg mit dem Iran verhandeln. Benjamin Netanjahu ist ein Problem, das irgendwie innerhalb Israels und irgendwie innerhalb der Region isoliert werden muss.

Aber wie kann man Netanjahu aus seinem Amt drängen und jemanden an seine Stelle setzen, der zumindest ein wenig Pragmatismus besitzt? Der Premierminister führt weiterhin Krieg, weil der Krieg ihn an der Macht hält. So schöpfte auch Antäus seine Kraft aus der Erde, bis ein Gegner ihn in die Luft hob, um ihn zu besiegen. Das ist heute die entscheidende Frage: einen Weg zu finden, um Netanjahu vom Krieg zu trennen und ihn so seiner Macht zu berauben.

John Feffer ist der Autor des dystopischen Romans „Splinterlands“ (2016) und Direktor von Foreign Policy In Focus am Institute for Policy Studies. Sein Roman „Frostlands“ (2018) ist der zweite Teil seiner Splinterlands-Trilogie. Splinterlands dritter Teil „Songlands“ wurde 2021 veröffentlicht. Sein Podcast ist hier verfügbar.

Ursprünglich veröffentlicht in Foreign Policy In Focus

© 2023 Foreign Policy In Focus

Übersetzt mit Deepl.com

