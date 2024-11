Die „zivilisierten“ Komplizen der Barbarei Von José Goulão

Der Staat Israel ist „die Verteidigung der westlichen Zivilisation“ und „westlicher Interessen“ im Nahen Osten, wie der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor wenigen Tagen verkündete, ein Psychopath, ein Serienmörder, den niemand angesichts von Terra den Mut hat, ihn für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.Deshalb geht das Massaker weiter. In Gaza und anderen besetzten palästinensischen Gebieten, im Libanon, in Syrien und jetzt im Iran – eine Situation, in der es für die zionistischen Handlanger zum ersten Mal eng wird.

„Zwei Staaten“ – eine Fata Morgana

Inzwischen rückt die völkerrechtlich vereinbarte Lösung zur Schaffung von Frieden im Nahen Osten, die Gründung eines arabischen Staates neben dem Staat Israel, in immer weitere Ferne oder ist sogar undurchführbar, weil der ungebremste Expansionismus des zionistischen Regimes bereits die Schaffung eines unabhängigen und lebensfähigen palästinensischen Staates praktisch unmöglich gemacht hat.

Angesichts der tragischen täglichen Meldungen über den Tod, der fast ausschließlich die Gerechten und Unschuldigen trifft – die aufschlussreichste Realität über die Tatsache, dass die geplante Ausrottung eines Volkes im Gange ist – wird dem Konzept und dem Wesen der zionistischen Doktrin, der messianischen und eschatologischen Ideologie, die den Staat Israel beherrscht und die keine andere Version als als die Existenz eines hebräischen Staates in ganz Palästina und langfristig eines Staates, der das Land vom Nil bis zum Euphrat umfasst – das große Israel, das der Gott des wilden Alten Testaments Moses vor mehr als dreitausend Jahren versprochen haben soll, verrückte und kranke Geschichten, die den Kern des „politischen“ Programms der zionistischen Entität bilden. Ein angebliches Land, das sich in der Praxis nicht als Teil dieser Welt betrachtet und keine irdischen Gesetze befolgen muss.

Doktrin mit faschistischen Wurzeln

Der Zionismus wurde im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von europäischen Juden – Aschkenasim – als Grundlage für einen Kolonialstaat „westlicher Prägung“ gegründet, der in Palästina errichtet werden sollte, das sie als „Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ definierten, oder damals voller „barbarischer“ Völker, die vertrieben werden sollten. Der „säkulare“ Charakter der Doktrin war eine versteckte Katze mit herausgestreckter Rute – die religiöse Wurzel war immer dominant, bis sich 1925 die Fraktion des „revisionistischen Zionismus“ ohne zu zögern durchsetzte und die Ideologie der jüdischen religiösen Vorherrschaft im Nahen Osten durchgesetzt wurde. Der Begründer und Urheber der angeblichen „Spaltung“ war der ukrainische Faschist Vladimir Jabotinsky, der sich nicht schämte, seine Bewegung im Schatten des Mussolini-Faschismus aufzubauen, wo terroristische Bewegungen und Persönlichkeiten wie Menahem Begin, die Gründer des Staates Israel, geboren wurden und gedeihten. Im Falle des Letzteren war er der zukünftige Premierminister der zionistischen Einheit.

Der Sekretär und politische Erbe von Jabotinsky – so heißt die Hauptstraße in Westjerusalem – war Benzion Netanyahu, der Vater des derzeitigen Premierministers Benjamin Netanyahu, der dieses Amt fast während der gesamten letzten 30 Jahre innehatte. Der Gruppe um diesen zwanghaften Kriminellen gelang es, die orthodoxeste und blutrünstigste Version des Zionismus nach der Ermordung von Premierminister Isaac Rabin im Jahr 1995 – die von ihm gesponsert wurde – dominant und totalitär zu machen. Eine Doktrin, die sich bei jeder Gelegenheit auf den Holocaust beruft und nichts anderes als eine Wiederholung des Holocaust ist, die sich nun insbesondere gegen Palästinenser und Araber im Allgemeinen, Semiten wie die Hebräer, richtet. Der Zionismus ist daher die antisemitischste aller heute existierenden Strömungen.

Und verwechseln Sie nicht Juden mit Zionismus, einer Doktrin, mit der sich die Mehrheit der ethnischen und religiösen Juden auf der ganzen Welt vielleicht nicht identifiziert und die sich daher von den Massakern distanziert, die missbräuchlich in ihrem Namen verübt werden.

Der Zionismus, insbesondere der im sogenannten „Staat Israel“ an der Macht ist, eine Entität, die „westliche“ Affinitäten beansprucht, die der Westen nicht ablehnt, akzeptiert keine andere Lösung als die „endgültige“, die Hitler mit letzter Konsequenz durchsetzen wollte. Wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Tag, der vergeht, und jeder Mord, der von zionistischen Truppen oder Siedlern begangen wird, ein Schritt in Richtung ethnischer Säuberung oder Auslöschung des palästinensischen Volkes ist. Unsere Staats- und Regierungschefs und unsere Informationsverdummungsagenten wissen das, aber sie berichten nicht darüber. Sie sind die „zivilisierten“ Menschen, die zu Komplizen der Barbarei werden.