Dieses Foto, das am 8. April 2014 auf dem Marinestützpunkt Guantánamo Bay und der Joint Detention Facility aufgenommen wurde, zeigt Ronald McDonald, das Maskottchen der Fast-Food-Restaurantkette McDonald’s, vor ihrem ersten und einzigen Restaurant auf kubanischem Boden.

(Foto: Mladen Antonov/AFP via Getty Images)

Dieses Tattoo könnte Sie nach Guantánamo bringen

Michelle Ellner

Common Dreams

22. Februar 2025

Die US-Regierung benutzt Tätowierungen, manchmal nicht mehr als einen Namen, ein Datum oder sogar eine Hommage an einen Lieblingssportler, als Rechtfertigung, um Migranten als „gangzugehörig“ zu bezeichnen und sie nach Guantánamo Bay zu verschiffen.

Stellen Sie sich vor, Sie wären gezwungen, alles zurückzulassen, Ihr Zuhause, Ihre Familie, Ihre Träume, weil die Wirtschaft Ihres Landes durch die Sanktionen der USA zerstört wurde und das tägliche Leben immer unerträglicher wird. Sie nehmen eine gefährliche Reise auf sich, riskieren alles für eine Chance auf Stabilität und um Ihrer Familie zu Hause zu helfen, nur um mit Handschellen und einer unbefristeten Haftstrafe in einem der berüchtigtsten Gefängnisse der Welt konfrontiert zu werden.

Dies ist das Schicksal vieler Migranten, darunter auch Venezolaner, die vor einem Wirtschaftskrieg fliehen, der durch die Politik der USA ausgelöst wurde. Eine der ersten Amtshandlungen von Präsident Donald Trump war die Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung zur Erweiterung des Migrant Operations Center in Guantánamo Bay, um bis zu 30.000 Migranten festzuhalten und sie als „kriminelle illegale Ausländer“ zu bezeichnen. Nach zunehmenden rechtlichen Anfechtungen und internationaler Kritik hat die US-Regierung nun 177 venezolanische Migranten abgeschoben, die auf dem Marinestützpunkt festgehalten wurden.

Laut US-Beamten waren 126 von ihnen strafrechtlich verfolgt oder verurteilt worden, und 80 wurden beschuldigt, der Bande Tren de Aragua anzugehören. 51 von ihnen waren nicht vorbestraft. Menschenrechtsaktivisten äußerten Bedenken hinsichtlich der mangelnden Transparenz bei der Einstufung von Häftlingen in den USA, insbesondere angesichts der Fälle, in denen Migranten in Guantánamo aufgrund nichts weiter als ihrer Tätowierungen festgehalten wurden.

Migranten auf gestohlenem Land einzusperren, während die Truppen Starbucks trinken und sich einen Big Mac gönnen, ist keine Sicherheit für das „Heimatland“, sondern ein groteskes Schauspiel ungebremster Macht und schrecklicher Menschenrechtsverletzungen.

Ja, die US-Regierung benutzt Tätowierungen, manchmal nicht mehr als einen Namen, ein Datum oder sogar eine Hommage an einen Lieblingssportler, als Rechtfertigung, um Migranten als „gangzugehörig“ zu bezeichnen und sie nach Guantánamo Bay zu verschiffen.

Nehmen wir Luis Castillo, einen 23-jährigen venezolanischen Asylbewerber, der an der Grenze festgenommen und später nach Guantánamo Bay geschickt wurde, nur weil er ein Michael-Jordan-Tattoo hatte.

Lassen Sie das auf sich wirken.

Ein Michael-Jordan-Tattoo. Es spielt keine Rolle, dass Millionen Menschen weltweit dasselbe Logo auf ihrer Haut haben oder dass es auf Autoaufklebern, Werbetafeln und Turnschuhen überall zu sehen ist. Nach dieser Logik sollte das halbe Land überwacht werden. Aber wenn es um Migranten geht, ist ein Tattoo plötzlich eine Eintrittskarte in die unbefristete Haft.

Luis wurde festgenommen und dann am 4. Februar abrupt nach Guantánamo Bay geschickt, abgeschnitten von seiner Familie und seinem Rechtsbeistand. Seine Schwester, Yajaira Castillo, hatte verzweifelt versucht, herauszufinden, wo er sich befand, und Reportern erzählt: „Er ist unschuldig. Er wollte nur eine Chance im Leben.“

Luis ist nicht allein. Dutzende Venezolaner und andere Asylsuchende wurden unter vagen Sicherheitsklassifizierungen nach Guantánamo geflogen, ohne Zugang zu Anwälten und ohne klaren Weg, um Guantánamo zu verlassen.

Warum Guantánamo?

Seit Jahrzehnten ist Guantánamo ein rechtliches schwarzes Loch, in dem die US-Regierung Menschen festhält, die sie nicht anerkennen will. Es ist ein Ort, der auf gestohlenem Land errichtet wurde, kubanischem Territorium, das die USA seit 1903 gegen den Willen des kubanischen Volkes und der kubanischen Regierung besetzt halten.

Jetzt wird es erneut umfunktioniert, diesmal, um verzweifelte Migranten einzusperren, weit weg von der öffentlichen Kontrolle und ohne den auf US-amerikanischem Boden garantierten Rechtsschutz.

Eine dystopische Realität

Guantánamo ist nicht nur ein Gefängnis, sondern ein bizarrer, dystopischer Militäraußenposten, in dem Ungerechtigkeit mit amerikanischer Konsumkultur koexistiert. Nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Gefangene auf unbestimmte Zeit ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden, gibt es einen McDonald’s, eine Subway, eine Bowlingbahn, einen Escape Room und sogar eine Minigolfanlage. Die Basis verfügt über ein Freizeitzentrum, ein Kino und einen Yachthafen, in dem Truppen und Personal Jet-Skis mieten und angeln gehen können! Und das alles in Laufnähe zu einem Haftzentrum, das für Folter berüchtigt ist.

Und als wäre das nicht schon surreal genug, gibt es auf der Basis auch ein Starbucks, das einzige auf der Insel Kuba, sowie einen Geschenkeladen, in dem Bierkühler, T-Shirts und Schnapsgläser mit Slogans wie „Straight Outta GTMO“ und „It Don’t GTMO Better Than This“ verkauft werden, als wäre dies eine skurrile Touristenattraktion und nicht ein Ort, der systematischen Menschenrechtsverletzungen gewidmet ist.

Durch die Inhaftierung von Migranten in Guantánamo umgeht die US-Regierung rechtliche Verpflichtungen und die Öffentlichkeit, um ein System zu schaffen, in dem Menschen ohne ordentliches Verfahren auf unbestimmte Zeit festgehalten werden können.

Die kubanische Bevölkerung fordert seit langem die Schließung von Guantánamo und die Rückgabe ihres Landes. Stattdessen nutzt die US-Regierung es weiterhin als Müllhalde für diejenigen, die sie nicht als Menschen anerkennt. Und in einer absurden Zurschaustellung imperialer Arroganz schicken die USA Kuba jedes Jahr einen Scheck als „Miete“ für die Basis, Geld, das die kubanische Regierung nicht einlöst und die illegale Besetzung ablehnt.

Guantánamo hätte schon vor langer Zeit geschlossen werden sollen. Stattdessen wird es erweitert, weil die US-Regierung keine Gelegenheit auslässt, wenn es um Grausamkeit geht. Migranten auf gestohlenem Land einzusperren, während die Truppen Starbucks trinken und sich einen Big Mac gönnen, dient nicht der Sicherheit des „Heimatlandes“, sondern ist ein groteskes Schauspiel ungebremster Macht und einer schrecklichen Verletzung der Menschenrechte.

Das größere Bild

Die Erweiterung von Guantánamo Bay zu einem Internierungslager für Migranten stellt eine gefährliche Eskalation in der Einwanderungspolitik der USA dar. Anstatt die Ursachen der Migration anzugehen, die in vielen Fällen durch die Wirtschafts- und Außenpolitik der USA verursacht werden, setzt die Regierung verstärkt auf eine militarisierte Durchsetzung und verwandelt einen Ort, der für Menschenrechtsverletzungen berüchtigt ist, in eine Arrestzelle für Asylsuchende.

Durch die Inhaftierung von Migranten in Guantánamo umgeht die US-Regierung rechtliche Verpflichtungen und die Öffentlichkeit, um ein System zu schaffen, in dem Menschen ohne ordentliches Verfahren auf unbestimmte Zeit festgehalten werden können.

Guantánamo ist mehr als ein Gefängnis. Es ist ein Symbol für unkontrollierte Macht. Heute werden dort venezolanische Migranten festgehalten, aber morgen könnte es jeden festhalten, der der Regierung unbequem ist.

Trump und Musk sind auf verfassungswidrigem Amoklauf und haben es auf praktisch jeden Winkel der Bundesregierung abgesehen. Diese beiden rechtsgerichteten Milliardäre haben es auf Krankenschwestern, Wissenschaftler, Lehrer, Tagesmütter, Richter, Veteranen, Fluglotsen und Nuklearsicherheitsinspektoren abgesehen. Niemand ist sicher. Das Lebensmittelmarkenprogramm, die Sozialversicherung, Medicare und Medicaid sind die nächsten.

Es ist eine beispiellose Katastrophe und ein Feuer mit fünf Alarmstufen, aber es wird eine Abrechnung geben. Die Menschen haben nicht dafür gestimmt. Die amerikanische Bevölkerung will diese dystopische Hölle, die sich hinter dem Anspruch auf „Effizienz“ verbirgt, nicht. In Wirklichkeit ist das alles ein Geschenk an die Interessen der Unternehmen und die libertären Träume von rechtsextremen Oligarchen wie Musk.

Common Dreams spielt eine entscheidende Rolle, indem es Tag und Nacht über diese Orgie aus Korruption und Gier berichtet und darüber, was normale Menschen tun können, um sich zu organisieren und sich zu wehren. Als gemeinnützige Nachrichtenagentur, die von Menschen betrieben wird, berichten wir über Themen, über die die Unternehmensmedien nie berichten werden, aber wir können nur mit der Unterstützung unserer Leser weitermachen.

Übersetzt mit Deepl.com

