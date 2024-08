DLF Interview mit der Politologin Sophia Hoffmann

Ein Interview im DLF am 26.8. 24 mit der Politologin Sophia Hoffmann, in dem sie Klartext spricht.

Nahost-Konflikt Schlechte Aussichten für Gaza-Verhandlungen

In Nahost sei die Eskalation längst da, sagt Konfliktforscherin Sophia Hoffmann. Die USA wollten schlimmeres verhindern, hätten aber in Israels Premier Netanjahu einen aggressiven, schwer kontrollierbaren Partner ohne Interesse an einer Waffenruhe.

https://www.deutschlandfunk.de/wie-eskalation-in-nahost-stoppen-interview-mit-sophia-hoffmann-uni-erfurt-dlf-a21a2782-100.html

Sie erinnert daran,

– dass Israel völkerrechtswidrig dass iranische Konsulat in Damaskus bombardiert hat – von vielen schon vergessen-,

– dass Israel der Resolution des UN-Sicherheitsrates vom Mai später Forderungen hinzugefügt hat,

– dass Netanjahu kein Interesse an einem Waffenstillstand hat,

– dass die USA ein geostrategisches Interesse an Israel haben.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …