Drohende Waffenruhe im Gazastreifen: Übung in Vergeblichkeit

Richard Silverstein,

14. Januar 2025

Nach seinem Wahlsieg im November machte Donald Trump eine scheinbar unglaublich kühne Aussage. Er sagte, dass er alle Geiseln bis zum 20. Januar aus Gaza zurückholen wolle, „sonst wird es teuer“. Nachdem er sich erhoben hatte, nahm sein Publikum, die amerikanische Öffentlichkeit, an, er drohe der Hamas. Tatsächlich ist es die Art und Weise, wie er seine Drohung formulierte.

Trump-Gesandter Steve Witkoff mit Netanjahu (der weniger als begeistert wirkt)

Aber es stellte sich heraus, dass er Bibi Netanjahu in diese Drohung einbeziehen wollte. Er verstand, dass der größte Stolperstein für einen Waffenstillstand in den letzten Monaten nicht die Hamas, sondern Bibi war. Trump ernannte einen Immobilienmagnaten ohne diplomatische Erfahrung, Steve Witkoff, zu seinem Nahost-Berater. Es scheint die beste Ernennung zu sein, die er bisher vorgenommen hat, obwohl die Messlatte sehr niedrig liegt. Witkoff reiste umgehend nach Katar und brachte die Verhandlungen in Gang, die, typisch für Netanjahu, ins Stocken geraten waren.

Als es zu einer Blockade kam, lehnte sich Witkoff nicht zurück und warf die Hände in die Luft, wie es Biden und sein Außenminister Antony Blinken taten, sondern griff zum Telefon und teilte Netanyahus Beratern mit, dass er nach Israel fliegen und ein Treffen mit dem Premierminister erwarten würde. Wie Haaretz berichtet, teilten Bibis Mitarbeiter ihm mit, dass es Schabbat sei und die Einhaltung des Tages keine Geschäftstreffen zulasse. Trumps Berater sagte sinngemäß: „Scheiß drauf. Ich komme. Mir ist scheißegal, welcher Tag der Woche ist. Sagen Sie ihm, er soll da sein.“ Und genau das ist passiert. Er und Bibi trafen sich, und ehe man sich versah, kursierten Gerüchte, dass ein Waffenstillstand in Arbeit und unmittelbar bevorstehend sei.

Natürlich gibt es noch einige Hindernisse. Israel behauptet, wie schon wiederholt, dass das Problem bei der Hamas liege, die einem Abkommen noch nicht zugestimmt habe. Angesichts der Tatsache, dass Israel in der Vergangenheit solche Abkommen abgelehnt und/oder verletzt hat, bezweifle ich, dass dies der Fall ist. Netanjahu hat unzählige frühere Abkommen sabotiert und versucht immer noch, dieses zu sabotieren:

… Netanjahu versuchte, das Abkommen zu sabotieren und seinen Fortschritt in letzter Minute zu verzögern, indem er darauf bestand, dass israelische Soldaten, die von der Hamas als Geiseln gehalten werden, in die Liste der 33 Geiseln aufgenommen werden, die in der ersten Phase des Abkommens freigelassen werden sollen.

Es gibt israelische und palästinensische Versionen der Bedingungen. Wie man so schön sagt, steckt der Teufel im Detail, und diese Diskrepanzen könnten den Prozess immer noch zum Scheitern bringen. Die wichtigsten Bestimmungen sind:

In der ersten allgemeinen Phase wird sich die IDF aus den Bevölkerungszentren in die Randgebiete zurückziehen, wo ihr Hauptzweck darin bestehen wird, die an Gaza angrenzenden israelischen Siedlungen zu verteidigen. Die Flüchtlinge würden in ihre Häuser zurückkehren.

Die Hamas würde eine schrittweise Freilassung von insgesamt 33 Geiseln einleiten. Im Gegenzug würde Israel palästinensische Gefangene freilassen. Einige Quellen sprechen von „mehr als 1.000“. Palästinensische Quellen nennen eine deutlich höhere Zahl. Israel verpflichtet sich, freigelassene Gefangene nicht unter denselben Anklagepunkten erneut festzunehmen, unter denen sie ursprünglich verhaftet wurden. Israel wird außerdem alle drakonischen Bedingungen und Strafen aufheben, die nach dem 7. Oktober gegen palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen verhängt wurden.

Das Austauschverfahren wäre vom israelischen Rückzug abhängig:

„Es] ist an das Ausmaß der Einhaltung der Bedingungen des Abkommens geknüpft, einschließlich der Einstellung der gegenseitigen Militäroperationen, des Rückzugs der israelischen Streitkräfte, der Rückkehr von Vertriebenen und der Einfuhr von humanitärer Hilfe.

Die allgemeinen Bedingungen der ersten Phase sind eine Reihe von Geiselbefreiungen, gefolgt von einem schrittweisen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus verschiedenen Gebieten des Gazastreifens. Am ersten Tag würden täglich 600 Lastwagenladungen mit humanitärer Hilfe eintreffen (vor dem 10. Juli waren es durchschnittlich 500). Dazu gehören Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff für den Betrieb der Wasseraufbereitungsanlagen des Kraftwerks sowie Ausrüstung für die Trümmerbeseitigung und die Wiederherstellung kritischer Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Bäckereien. Es würden Vorräte für die Unterbringung von Flüchtlingen, deren Häuser zerstört wurden, eintreffen, darunter Hunderttausende von Zelten und provisorischen Unterkünften.

Verschiedene Länder, darunter Katar und Ägypten, sowie NGOs würden mit der Entwicklung von Wiederaufbauplänen beginnen und den durch den Krieg Vertriebenen Entschädigungen zukommen lassen. UN-Organisationen wie UNWRA würden die Erlaubnis erhalten, ihre Arbeit ungehindert fortzusetzen. Dies widerspricht natürlich einem neuen israelischen Gesetz, das die humanitäre Arbeit der UN in Gebieten unter israelischer Kontrolle (zu denen auch Gaza gehört) verbietet. Sollte Israel UNWRA die Arbeit verweigern, könnte dies möglicherweise das gesamte Waffenstillstandsprogramm zunichte machen.

Gaza würde mit der Wiederherstellung kritischer Infrastrukturen beginnen:…

einschließlich Strom, Wasser, Abwasser, Kommunikation und Straßen in allen Gebieten des Gazastreifens, Einführung der notwendigen Ausrüstung für den Zivilschutz und Beseitigung von Schutt und Trümmern …

Die letzte Phase würde den Austausch von Leichen durch beide Seiten beinhalten. Damit würden alle Feindseligkeiten beendet und die Belagerung von Gaza aufgehoben. Dies war ein wesentlicher Knackpunkt bei früheren Verhandlungsrunden, in denen Netanjahu darauf bestand, dass der Waffenstillstand nur vorübergehend sein sollte. Wenn er sich daran hält, scheint das Abkommen ein vollständiges Ende des Krieges zu signalisieren.

Wenn Israel während des oben beschriebenen Prozesses – oder am Ende aller Phasen des Abkommens – die Kämpfe wieder aufnimmt, wird das Abkommen scheitern. Dies ist in der Vergangenheit bei mehreren Waffenstillstandsabkommen geschehen. Wenn ich wetten würde, würde ich darauf wetten, dass Israel hier einen Rückzieher macht. Dann sind wir wieder am Anfang, was den israelischen Interessen (anscheinend) sehr entgegenkommt.

Wird Trump Israel zwingen, seine Verpflichtungen einzuhalten, wenn es gegen die Bedingungen verstößt? Ich würde auch darauf nicht wetten, da seine einzige Sorge darin besteht, die Kämpfe zu beenden, damit sie seine Amtseinführung nicht beeinträchtigen. Was danach passiert, würde ihn kaum stören.

Jedes Abkommen, das Netanjahu unterzeichnet, wird bei seinen Koalitionspartnern, Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir, die sich gegen einen solchen Austausch aussprechen, Wut auslösen. Es gibt bereits Gerüchte, dass sie sich dem Abkommen widersetzen und möglicherweise aus der Regierung austreten werden. Dies würde wiederum zu einem Sturz der Regierung und zu Neuwahlen führen. Netanjahus Beliebtheit ist dank seiner Unnachgiebigkeit gegenüber einem Gefangenenaustausch so niedrig wie nie zuvor. 70 % der Israelis wollen, dass er nach dem Krieg zurücktritt. 43 % wollen, dass er jetzt zurücktritt. Obwohl es ihm bisher fast immer gelungen ist, ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, um frühere Wahlkämpfe zu gewinnen, scheinen die Chancen dafür diesmal gering zu sein.

Blinkens blutige Hände

Smotrich und Ben Gvir werden entscheiden müssen, was Neuwahlen für ihre Parteien bedeuten würden. Die Stimmung gegen die Haltung der Regierung zu Verhandlungen ist so hoch, dass die Chancen gut stehen, dass sie es vorziehen, Wahlen zu vermeiden. Obwohl ihre Abgeordneten so sehr in ihrer Anti-Deal-Position verhaftet sein könnten, dass die beiden Ex-Terroristen, die jetzt Staatsmänner sind, zum Rücktritt gezwungen wären. Alternativ könnten sie gegen das Abkommen stimmen, aber nicht aus der Koalition austreten. Die Opposition wird dem Abkommen sicherlich zustimmen. Die Stimmen der rechtsextremen Parteien werden also nicht benötigt, um es zu verabschieden.

Blinkens Nachkriegsplan

Die Biden-Regierung hat seit dem 10.7. katastrophal abgeschnitten. Jedes Element ihrer Pläne zur Wiederaufnahme der humanitären Hilfe, zum Gefangenenaustausch und zu Waffenstillständen scheiterte. Ganz zu schweigen davon, dass sie 26 Milliarden Dollar ihres tödlichsten Waffenarsenals zur Verfügung stellten, um bis zu 200.000 Zivilisten im Gazastreifen abzuschlachten. Biden verlor die Wahl, zumindest teilweise aufgrund der Unzufriedenheit unter den demokratischen Anhängern, die mit den Füßen abstimmten, indem sie nicht zur Wahl gingen.

Es entbehrt daher nicht einer gewissen Ironie, dass Außenminister Blinken einen umfassenden Plan für die Nachkriegsregierung des Gazastreifens angekündigt hat. Während der Rede, in der er ihn vorstellte, wurde er von Demonstranten übertönt, die „Bloody Blinken“ riefen. Ein unheilvolles Ende einer katastrophalen vierjährigen Misserfolgsgeschichte.

Der Plan sieht die Beteiligung regionaler und internationaler Partner am Wiederaufbauprozess vor, einschließlich der Bereitstellung von Sicherheits- und Polizeikräften:

„Eine vorläufige Sicherheitsmission würde sich aus Mitgliedern der Sicherheitskräfte der Partnerländer und überprüftem palästinensischem Personal zusammensetzen. Zu ihren Aufgaben würde es gehören, ein sicheres Umfeld für humanitäre und Wiederaufbaumaßnahmen zu schaffen und die Grenzsicherheit zu gewährleisten, was von entscheidender Bedeutung ist, um Schmuggel zu verhindern, der es der Hamas ermöglichen könnte, ihre militärischen Kapazitäten wieder aufzubauen“, beschrieb er.

Weder die Palästinensische Autonomiebehörde noch die Hamas würden offiziell oder direkt an irgendeinem Teil des Plans teilnehmen, obwohl nicht näher bezeichnete „palästinensische Einzelpersonen“ aus der PA und dem Gazastreifen auf unbestimmte Weise beteiligt wären. Können Sie sich vorstellen, dass ein Palästinenser bereit ist, sich der Meinung der überwiegenden Mehrheit der Palästinenser zu widersetzen, die es ablehnen, die israelische durch eine ausländische Besatzung zu ersetzen?

Blinken warf einer der Schlüsselfiguren, deren Zustimmung entscheidend ist, einen Köder hin: Saudi-Arabien. Muhammed Bin Salman hat erklärt, dass er die Beziehungen zu Israel nicht normalisieren werde, solange es keine wesentlichen Fortschritte bei der Schaffung eines palästinensischen Staates gebe. Dies wird natürlich nie geschehen. Also versucht Blinken, mit dieser leeren Rhetorik, die die Saudis zufriedenstellen könnte, den Bogen zu spannen:

„… Einige unserer Partner [vor allem die saudischen Verbündeten, die Vereinigten Arabischen Emirate] haben bereits ihre Bereitschaft bekundet, Truppen und Polizeikräfte für eine solche Mission bereitzustellen, aber nur, wenn vereinbart wird, dass Gaza und das Westjordanland unter einer reformierten Palästinensischen Autonomiebehörde als Teil des Weges zu einem unabhängigen palästinensischen Staat wiedervereinigt werden.“

Da ist diese leere Floskel: ein Weg zu einem palästinensischen Staat. Er fügte hinzu: „Dieser Weg muss zeitlich begrenzt und an Bedingungen geknüpft sein …“ Das ist ein Weg, der nirgendwohin führt. Aber die Hoffnung der Regierung ist, dass er substanziell genug ist, um die Einwände von MBS zu beschwichtigen. Je nachdem, wie diese Pläne in der arabischen Welt und der Weltgemeinschaft aufgenommen werden, wird er wahrscheinlich zustimmen. Obwohl es sicherlich starke Einwände geben wird.

Ein namentlich nicht genannter UN-Beamter würde die gesamte Operation überwachen. Es bleibt jedoch abzuwarten, warum oder wie die UN jemanden für diese Rolle ernennen würde, wenn man die oben genannten Hindernisse bedenkt. Ganz zu schweigen von der Zerstörung der UNWRA durch Israel, der wichtigsten internationalen Flüchtlingsorganisation, die 6 Millionen Palästinenser in der gesamten Region versorgt.

Solche Pläne hängen weitgehend vom Willen ihrer Untertanen ab. Es ist höchst zweifelhaft, ob die Menschen im Gazastreifen etwas mit diesem halbgaren Plan zu tun haben wollen. Das bedeutet nicht, dass er nicht in irgendeiner Form umgesetzt wird. Aber die Chancen auf einen Gesamterfolg sind gleich null.

Blinken sagte, dass die PA diese Parteien „einladen“ würde, ihre Rollen zu übernehmen. Dazu würde auch die Bereitstellung von Milliarden an Finanzmitteln gehören, um den Erfolg sicherzustellen. Es ist mehr als leichtsinnig zu erwarten, dass ein Plan der USA zur Regierung einer palästinensischen Bevölkerung – der von externen Parteien fast ohne palästinensische Beteiligung umgesetzt wird – überhaupt Aussicht auf Erfolg haben könnte.

Nach seinem Vorschlag würde sich die PA im Rahmen eines nicht näher spezifizierten Prozesses reformieren, bevor sie direkt am Regierungsprozess teilnehmen würde.

Blinken hat diesen Vorschlag ausgearbeitet, weil Israel keinen eigenen vorgelegt hat. Das ist auf den ersten Blick seltsam. Man sollte meinen, dass ein Land, das in den Krieg zieht, ein Interesse daran hat, sicherzustellen, dass das Ergebnis seine zukünftigen Interessen garantiert. Den Gazastreifen nach dem Krieg als unbeschriebenes Blatt zu hinterlassen, ist ein Rezept für eine Katastrophe; für eine Zukunft, in der Israel gezwungen ist, erneut auf den gleichen gescheiterten militärischen Ansatz zurückzugreifen, den es seit dem 7. Oktober und unzählige Male davor verfolgt hat.

Wenn der von den USA vorgeschlagene Plan scheitert, entsteht im Gazastreifen ein Machtvakuum. Dieses wird sicherlich nicht von der Palästinensischen Autonomiebehörde gefüllt werden, die misstrauisch beäugt und verhasst ist. Die Hamas wird sich zweifellos neu formieren und die Kontrolle wieder übernehmen. Israel wird seine Belagerung wieder aufnehmen und die Dinge werden wieder genau dort sein, wo sie vor dem 10. Juli waren.

Die zig Milliarden US-Waffen und IDF-Operationen, die 800 toten israelischen Soldaten, die Hunderttausende toten Zivilisten auf beiden Seiten – alles umsonst. Das ist der ultimative Nihilismus von Bibi Netanyahu. Der eiserne Griff nach der Macht. Das rasende soziopathische Festhalten an der Kontrolle. Der wahnhafte Glaube, dass nur er das Land regieren und retten kann. Dass die ganze Welt gegen ihn ist, einschließlich der Opposition und sogar Rivalen innerhalb seiner eigenen Partei. Die Bereitschaft, alles und jeden zu opfern, um seine persönlichen Interessen zu schützen.

Am wichtigsten ist es vielleicht, sich an die Geschichte Israels zu erinnern, in der Waffenruhen eingehalten wurden: erbärmlich. Wenn ein Waffenstillstand seinen Interessen entspricht, wird er respektiert. Wenn nicht, wird er missachtet. Es gab mehrere solcher Vereinbarungen, die Jahrzehnte zurückreichen. Jedes Mal, wenn Israel eine weitere Invasion des Gazastreifens provoziert, handelt es einen Waffenstillstand aus, nur um ihn beim nächsten Mal zu brechen, wenn es einen weiteren palästinensischen Kommandeur ermorden will.

Das bedeutet, dass ein Abkommen, das Israel jetzt unterzeichnet, nicht nur nicht dauerhaft sein wird, sondern möglicherweise nicht länger als einen Monat oder ein Jahr hält. Wenn Israel den Waffenstillstand bricht, wird es so sein, als hätte es ihn nie gegeben. Niemand wird sich beschweren. Niemand wird sich darum kümmern. Alle Parteien, die einen Beitrag zu einem Abkommen geleistet haben, werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und ausrufen: Wir haben es versucht. Es wird keine Kosten und keine Konsequenzen für Israel geben.

Wenn Israel den Waffenstillstand bricht, wird alles wieder so sein wie vor dem Waffenstillstand. Alle vorherigen Kämpfe und Opfer werden sich in Luft auflösen. Verlorene Leben werden nichts bedeuten. Die Hamas wird zurückkehren. Alle Tötungen und Attentate werden nichts zählen. Dies ist die Definition eines pathologischen Zustands, der von Wahnvorstellungen durchdrungen ist und von Kaisern mit führerlosen Armeen angeführt wird, die Befehle in den Wind schreien.

