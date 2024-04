Pressure Mounts on Sunak to Stop Arming Israel Former U.K. Supreme Court justices wrote to the prime minister telling him to cease arms sales to Gaza amid a „plausible genocide,“ and also stunningly called for sanctions against Israeli leaders, reports Joe Lauria. By Joe Lauria in London Special to Consortium News More than 600 Briti



Der britische Premierminister Rishi Sunak und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am 19. Oktober 2023 in Jerusalem. (Simon Walker / No 10 Downing Street, CC BY 2.0)

Ehemalige Richter des Obersten Gerichtshofs Großbritanniens forderten den Premierminister in einem Schreiben auf, die Waffenverkäufe an den Gazastreifen angesichts eines „plausiblen Völkermordes“ einzustellen, und forderten außerdem in erstaunlicher Weise Sanktionen gegen die israelische Führung, berichtet Joe Lauria.

Druck auf Sunak wächst, die Aufrüstung Israels zu stoppen

Von Joe Lauria

in London

Speziell für Consortium News

3. April 2024

Mehr als 600 britische Anwälte, Akademiker und pensionierte Richter – darunter drei Mitglieder des Obersten Gerichtshofs des Landes – haben Premierminister Rishi Sunak in einem Schreiben aufgefordert, „mit rechtmäßigen Mitteln Handlungen zu beenden, die ein ernsthaftes Risiko für einen Völkermord darstellen“, d.h. die Bewaffnung Israels einzustellen, während es seine Gräueltaten im Gazastreifen verübt.

Der Brief vom Mittwoch folgt auf durchgesickerte Tonaufnahmen, die enthüllen, dass die britische Regierung den Rat ihrer eigenen Anwälte ignoriert, Israel nicht weiter mit Waffen für seine Gaza-Operation zu beliefern.

Die Schlussfolgerung des IGH [Internationaler Gerichtshof], dass ein plausibles Risiko eines Völkermordes in Gaza besteht, hat Ihre Regierung darauf aufmerksam gemacht, dass Waffen in diesem Zusammenhang eingesetzt werden könnten und dass die Aussetzung der Waffenlieferungen daher ein „Mittel zur Abschreckung“ und/oder „eine Maßnahme zur Verhinderung“ eines Völkermordes ist“, heißt es in dem Brief an Sunak.

Er warnt:

„Das Vereinigte Königreich muss unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um mit rechtmäßigen Mitteln Handlungen zu beenden, die ein ernsthaftes Risiko eines Völkermordes darstellen. Die Nichteinhaltung seiner eigenen Verpflichtungen gemäß der Völkermordkonvention, „alle Maßnahmen zur Verhinderung von Völkermord zu ergreifen, die in seiner Macht stehen“, würde das Vereinigte Königreich für die Begehung eines internationalen Unrechts verantwortlich machen, für das volle Wiedergutmachung geleistet werden muss.

In dem 17-seitigen Schreiben werden zunächst Lippenbekenntnisse zu den Forderungen der Regierungen nach einer Aufstockung der Hilfe und einer Einstellung der Kämpfe abgegeben, dann wird Sunak für den „Verkauf von Waffen und Waffensystemen an Israel“ gerügt und ihm mitgeteilt, dass „die Aufrechterhaltung der Drohungen, die britische Hilfe für [die UN-Hilfsorganisation] Unwra auszusetzen, deutlich hinter den völkerrechtlichen Verpflichtungen Ihrer Regierung zurückbleibt.“

In dem Schreiben, das bisher unvorstellbar schien, werden Sanktionen gegen Personen und Organisationen gefordert, die mit ihren Äußerungen zum Völkermord an den Palästinensern aufgestachelt haben“. Dies würde auch den Premierminister, den Präsidenten und den Verteidigungsminister Israels betreffen.

Auch Abgeordnete warnen die Regierung

Auch konservative Abgeordnete und die Öffentlichkeit üben Druck auf Sunak aus, insbesondere nachdem ein israelischer Luftangriff in dieser Woche absichtlich sieben ausländische Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet hat, darunter drei Briten.

Der Guardian berichtete:

„Drei Tory-Hinterbänkler und ein ehemaliger Minister, der jetzt im Oberhaus sitzt, sagten, dass das Vereinigte Königreich nach dem Luftangriff die Waffenexporte nach Israel stoppen sollte, während die Ergebnisse einer YouGov-Umfrage, die vor dem Streik durchgeführt wurde, darauf hindeuten, dass die Regierung und die Labour-Partei nicht mit der öffentlichen Meinung übereinstimmen, da eine Mehrheit der Wähler – 56% zu 17% – für ein Waffenverbot ist.“

Konsequenzen

Während ein solcher Schritt in den Vereinigten Staaten unmöglich erscheinen mag, schien er in Großbritannien noch vor wenigen Wochen unmöglich. In diesem Land zeichnet sich eine Wende gegen Israel ab, die sich über den Atlantik und auf den Kontinent ausbreiten könnte, da sich die Beweise für Israels skrupellose Gräueltaten und seine scheinbar endlose Straffreiheit häufen.

Die Entwicklungen in Großbritannien geben Anlass zur Hoffnung, dass tatsächlich ein Ende in Sicht sein könnte.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

