Waffenexperten und andere fordern die britische Regierung auf, zu klären, ob der Motor der Drohne, mit der drei britische Staatsangehörige getötet wurden, aus Großbritannien stammt

Menschen versammeln sich um das Auto der Mitarbeiter von World Central Kitchen, das am Montag in Deir al-Balah von einem israelischen Angriff getroffen wurde (AFP)

Israelische Drohne bei Angriffen auf Entwicklungshelfer könnte britischen Motor benutzt haben, sagen Aktivisten

Von Dania Akkad

4 April 2024

Waffenexperten und Aktivisten bezweifeln, dass die Drohne, mit der das israelische Militär sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, darunter drei ehemalige Angehörige der britischen Streitkräfte, tötete, von einem in Großbritannien hergestellten Motor angetrieben wurde.

Die Mitarbeiter der World Central Kitchen hatten am Montag gerade mehr als 100 Tonnen Lebensmittel in ein Lagerhaus im Zentrum des Gazastreifens in Deir al-Balah geliefert, als ihr Konvoi Berichten zufolge bei einem Angriff mit einer Hermes 450-Drohne mehrfach von Raketen getroffen wurde.

Der Angriff, den der Gründer der Organisation als vorsätzlich bezeichnete und den das israelische Militär als „schweren Fehler“ bezeichnete, wurde weltweit verurteilt und führte in den USA und im Vereinigten Königreich zu Forderungen nach einem Ende der Waffenverkäufe an Israel.

Auch Waffenbeobachter und Luftfahrtexperten halten es für möglich, dass die Drohne, die an dem Angriff beteiligt gewesen sein soll, mit einem von der britischen Firma UAV Engines Limited (UEL) hergestellten Motor geflogen ist.

Das Unternehmen mit Sitz in dem Dorf Shenstone in den West Midlands ist eine Tochtergesellschaft des israelischen Rüstungsunternehmens Elbit Systems.

„Die Beweise scheinen sich zu stapeln, dass es sich um ein britisches Triebwerk handelt, und wenn nicht, dann muss Elbit das klarstellen“, sagte Sam Perlo-Freeman, Forschungskoordinator bei der in Großbritannien ansässigen Organisation Campaigns Against Arms Trade, am Mittwoch.

Die Beweise scheinen sich zu häufen, dass es sich um ein britisches Triebwerk handelt, und wenn nicht, dann muss Elbit das klarstellen“.

– Sam Perlo-Freeman, Campaigns Against Arms Trade (Kampagnen gegen Waffenhandel)

„Es scheint auf jeden Fall auf einem britischen Design zu basieren.“

Zu den Beweisen, so Perlo-Freeman, gehören spezialisierte Websites und Berichte, die besagen, dass die Hermes 450 mit einem in Großbritannien hergestellten Motor betrieben wird.

Weder UAV Engines noch Elbit Systems UK haben auf die Bitten von MEE um einen Kommentar geantwortet, aber ein Sprecher von Elbit Systems sagte der Daily Mail, dass keine ihrer Tochtergesellschaften oder Joint Ventures, einschließlich UAV Engines, am Hermes 450-Programm beteiligt sei.

Das Ministerium für Wirtschaft und Handel lehnte es ab zu sagen, ob es möglich ist, dass die in Großbritannien hergestellten Komponenten in der am Montag verwendeten Drohne enthalten waren, oder ob es die Angelegenheit untersucht.

„Wir beobachten die Situation in Gaza weiterhin“, sagte ein Regierungssprecher auf die Fragen von MEE.

„Wir begrüßen die Verpflichtung Israels zu einer vollständigen, dringenden und transparenten Untersuchung des Angriffs vom Montag, und wir wollen, dass dies sehr schnell geschieht.“

Jahrelanges Rätsel

Die Aktivisten sagen, die Frage nach dem Motor habe sie mindestens seit 2009 beschäftigt.

Im Januar dieses Jahres, als das israelische Militär den Gazastreifen bombardierte, erklärte Amnesty UK, es habe Beweise dafür gefunden, dass die speziell entwickelten Triebwerke, die von den israelischen Streitkräften bei Luftangriffen eingesetzt werden, von UEL in Großbritannien hergestellt worden sein könnten.

Elbit wies damals die Anschuldigung zurück und erklärte, dass die im Vereinigten Königreich hergestellten Triebwerke an Großbritannien für sein Drohnenprogramm und andere internationale Kunden geliefert, aber nicht vom israelischen Militär verwendet wurden.

Ein Blick auf ein unbemanntes Luftfahrzeug vom Typ „Elbit Hermes 450“ auf dem israelischen Luftwaffenstützpunkt Palmachim, am 5. Juli 2023. JACK GUEZ / AFP

Einen Monat später gaben Beamte der Rüstungskontrollbehörde zu, dass sie aufgrund fehlender physischer Kontrollen der exportierten Motoren nicht sicher waren, ob in die von Israel im Gazastreifen eingesetzten Hermes 450-Drohnen Motoren aus britischer Produktion eingebaut worden waren.

Olly Sprague, Leiter des Militär-, Sicherheits- und Polizeiprogramms bei Amnesty International UK, der zu dieser Zeit einer der Forscher war, die die Drohnen untersuchten, sagte, er habe sich lange gefragt, ob er und andere die ganze Geschichte kennen.

„Ich habe geduldig darauf gewartet, dass eines dieser Dinger vom Himmel fällt und jemand den Motor herauszieht und sagt: ‚Das ist made in Britain'“, sagte er.

Berichten zufolge gehört UEL seit 1995 zu Elbit, was bedeutet, dass das israelische Unternehmen auch über die „spezifischen Patente und das Wissen“ zum Bau des Triebwerks verfügt, so Sprague.

„Gibt es eine Verbindung zum Vereinigten Königreich? Ja, ganz klar, denn das Triebwerkssystem stammt aus Großbritannien und ist dort entwickelt worden“, sagte er. „Die Frage ist, ob sie physisch hergestellt und aus dem Vereinigten Königreich exportiert und in die Drohnen eingebaut wurden.“

Die Frage ist, ob sie physisch hergestellt und aus dem Vereinigten Königreich exportiert und in die Drohnen eingebaut wurden.

– Olly Sprague, Amnesty International UK

Sprague sagte, er vermute, dass die Triebwerke der Hermes 450, die jetzt im Gazastreifen im Einsatz sind, „irgendwie in Israel hergestellt wurden, unter Verwendung der gesamten Technologie und des Know-hows, das sie von dem britischen Unternehmen erhalten haben, ohne dass das Vereinigte Königreich eine direkte Lizenz dafür erteilt hat“.

Joe Coles, ein 20-jähriger Luftfahrtjournalist und Herausgeber des Blogs Hush-Kit, sagte, es sei „vernünftig zu sagen, dass das Triebwerk wahrscheinlich britisch konstruiert, wenn nicht sogar hergestellt wurde“.

Er stellte aber auch die Theorie auf, dass die im Vereinigten Königreich hergestellten Motoren für die Watchkeeper, die britische Ableitung der Hermes 450, bestimmt sein könnten.

Waffenkontrolleure erklärten diese Woche, sie hielten es auch für möglich, dass der in der Drohne verwendete Motor in den frühen 2000er Jahren aus dem Vereinigten Königreich nach Israel exportiert worden sei.

Als Reaktion auf eine Anfrage zur Informationsfreiheit veröffentlichte das Ministerium für internationalen Handel im vergangenen Jahr Informationen, aus denen hervorging, dass UEL noch im Jahr 2021 eine Lizenz für die Lieferung von Teilen für militärische Flugzeugtriebwerke hatte.

Forscher haben jedoch auch festgestellt, dass sie keine nennenswerte Anzahl regelmäßiger Ausfuhrlizenzen für UEL-Triebwerke nach Israel gefunden haben, was darauf schließen lässt, dass diese jetzt in Israel hergestellt werden.

Das im Vereinigten Königreich ansässige International Centre of Justice for Palestinians, das auf den FOI-Antrag hinwies, erklärte gegenüber MEE, die Regierung solle endgültig ausschließen, dass in den am Montag eingesetzten Drohnen Motoren aus britischer Produktion verbaut waren.

Steigender Druck

Die Fragen zu den Drohnen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Druck auf die britische Regierung wächst, die Waffenverkäufe an Israel zu stoppen.

Krieg gegen Gaza: Israel hat höchstwahrscheinlich 1.000-Pfund-Bombe auf britische Ärzte in Gaza abgeworfen

Mehr lesen “

Eine UN-Untersuchung hat ergeben, dass Komponenten aus britischer Produktion an einem israelischen Militärangriff im Januar auf ein Gelände beteiligt gewesen sein könnten, auf dem britische Ärzte untergebracht waren, die für eine britische Wohltätigkeitsorganisation und eine US-Organisation in Gaza arbeiten.

In einer durchgesickerten Aufzeichnung, über die der Observer letzte Woche berichtete, erzählte die konservative Abgeordnete Alicia Kearnes Tory-Spendern, dass Anwälte der britischen Regierung Beamte darauf hingewiesen haben, dass Israel in Gaza gegen das humanitäre Recht verstoßen hat.

Die Enthüllungen erfolgten, nachdem Minister des Außenministeriums im März im Parlament wiederholt Fragen von Abgeordneten aus dem gesamten politischen Spektrum zu diesem Thema ausweichen mussten.

Die undichte Stelle und die Ermordung der drei britischen Männer bei dem WCK-Anschlag haben in dieser Woche hochkarätige Forderungen ausgelöst, unter anderem von einem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater des Vereinigten Königreichs und drei ehemaligen Richtern des Obersten Gerichtshofs sowie von Hunderten von Anwälten, die die Regierung aufforderten, die Verkäufe zu beenden.

