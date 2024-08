„Dunkelheit bricht herein“: Tucker Carlson zu Berichten über Durows Verhaftung

Die Verhaftung des Telegram-Gründers Pawel Durow in Frankreich ist eine Warnung an Plattformen, die sich der Zensur widersetzen. Das erklärte der US-amerikanische Journalist und Kommentator Tucker Carlson.

Französischen Medien zufolge wurde der in Russland geborene Unternehmer am Sonnabend am Flughafen Paris-Le Bourget festgenommen und wird am Sonntagabend vor Gericht erscheinen. Die französischen Behörden hatten Berichten zufolge einen Haftbefehl erlassen und argumentiert, dass die unzureichende Moderation es ermöglicht, dass Telegram von Kriminellen in großem Umfang genutzt wird.

Die Nachricht von Durows offensichtlich politisch motivierter Festnahme löste Besorgnis aus. Carlson schrieb am Sonnabend auf X:

„Pawel Durow verließ Russland, als die Regierung versuchte, sein Social-Media-Unternehmen Telegram zu kontrollieren. Aber am Ende war es nicht Putin, der ihn verhaftet hat, weil er der Öffentlichkeit die Ausübung der Meinungsfreiheit ermöglicht hat. Es war ein westliches Land, ein Verbündeter der Biden-Regierung und ein begeistertes NATO-Mitglied, das ihn weggesperrt hat.“

Durows Verhaftung sei „eine lebendige Warnung an jeden Plattformbesitzer, der sich weigert, die Wahrheit auf Geheiß von Regierungen und Geheimdiensten zu zensieren“, so Carlson weiter:

„Die Dunkelheit senkt sich schnell über die ehemals freie Welt.“

Carlson führte im April eines der seltenen Interviews mit Durow. In diesem sprach der Telegram-Besitzer über seine Meinungsverschiedenheiten mit der russischen Regierung und über den Druck, dem er in den USA ausgesetzt war. Er sagte, die amerikanische Regierung habe ihn dazu gedrängt, eine Überwachungs-„Hintertür“ für seinen Messaging-Dienst einzurichten, und er habe sich geweigert.

Auch X-Eigentümer Elon Musk, der selbst in der EU unter Druck steht, verurteilte die gemeldete Verhaftung. Er schrieb auf X:

„POV: Es ist 2030 in Europa und du wirst hingerichtet, weil du ein Meme geliked hast.“

Telegram wurde 2013 gestartet und hat derzeit mehr als 950 Millionen aktive monatliche Nutzer. Durow stammt aus Sankt Petersburg, Russland, lebt aber seit Mitte der 2010er-Jahre hauptsächlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Jahr 2021 wurde er französischer und emiratischer Staatsbürger.

