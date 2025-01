https://electronicintifada.net/content/dehumanizing-palestinians-media-enabled-genocide-gaza/50317



Durch die Entmenschlichung der Palästinenser ermöglichten die Medien den Völkermord in Gaza

Afreen Zehra und Snigdha Singh The Electronic Intifada

21. Januar 2025

Israel bezeichnete zivile Wohnhäuser als „Stromziele“.

Doaa el-Baz APA-Bilder

Die Nachrichten über tragische Opfer in Gaza wurden während des Völkermords zu einer beunruhigenden Routine. Doch diese Verluste, so herzzerreißend sie auch sein mögen, wurden auf eine bloße statistische Zahl reduziert – als Teil der mehr als 47.000 Palästinenser, die seit dem 7. Oktober 2023 von Israel getötet wurden.

Diese erschütternde Erkenntnis wirft eine dringende Frage auf: Wie konnten wir als Mitmenschen einen so massiven Verlust an Menschenleben zulassen? Haben wir nicht gesagt: „Nie wieder?“

Im Kern dieser Tragödie liegt ein einfaches, aber verheerendes Konzept: Entmenschlichung. Es ist der Prozess, bei dem Einzelpersonen oder Gruppen ihrer menschlichen Eigenschaften beraubt, ihre Emotionen geleugnet und ihrer menschlichen Natur beraubt werden.

Dieser heimtückische Prozess ermöglicht Gräueltaten wie den völkermörderischen Angriff auf Gaza und die anhaltende Unterdrückung der Palästinenser.

Um die anhaltende Gewalt zu verstehen, ist daher eine tiefgreifende Untersuchung der Mechanismen der Entmenschlichung erforderlich. Dies ist nicht nur für die Beendigung von Gräueltaten von entscheidender Bedeutung, sondern auch, um solche in Zukunft zu verhindern.

Entmenschlichung ist ein komplexer psychologischer Prozess, der kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Aspekte umfasst.

Kognitiv gesehen erfordert Entmenschlichung, dass Individuen andere ihrer „menschlichen“ Eigenschaften berauben, was sich oft darin äußert, dass sie als weniger intelligent, kultiviert oder moralisch entwickelt angesehen werden. Dies zeigt sich in der Darstellung von Palästinensern als von Natur aus unmoralisch, gewalttätig oder unfähig zur Selbstverwaltung.

So haben beispielsweise israelische Politiker die palästinensische Gesellschaft als eine Gesellschaft dargestellt, die „den Tod heiligt“, oder Palästinenser als „Kinder der Finsternis“, Terroristen, Vergewaltiger und „Khamas“ bezeichnet. Dies spiegelt die unterdrückerische Sprache wider, die von den Nazis gegen Juden und von Hutu-Extremisten gegen den Stamm der Tutsi verwendet wurde, und verstärkt die Wahrnehmung, dass diese Menschen weniger als Menschen sind.

Der emotionale Aspekt der Entmenschlichung beinhaltet einen Mangel an Empathie und Gefühle des Ekels gegenüber der anvisierten Gruppe. Ein krasses Beispiel hierfür ist ein Cartoon, der im März 2024 von Libération, einer bekannten französischen Zeitung, veröffentlicht wurde.

Die Karikatur, die Palästinenser im Gazastreifen während des Ramadan als groteske, untermenschliche Karikaturen darstellt, wurde auf X (ehemals Twitter) erstaunliche 7 Millionen Mal angesehen. Unter dem Deckmantel der Satire ermöglichen diese Darstellungen den Zuschauern auf subtile Weise, sich emotional von echtem menschlichem Leid zu distanzieren.

Diese Distanzierung wiederum erleichtert die Ablehnung oder Rechtfertigung von Gewalt.

Untersuchungen im Bereich der sozialen Neurowissenschaften haben gezeigt, wie entmenschlichte Gruppen eine verminderte Aktivierung in Gehirnregionen hervorrufen, die mit Empathie und sozialer Kognition in Verbindung gebracht werden. Dies korreliert mit einer geringeren Tendenz, die emotionale Erfahrung der entmenschlichten Personen zu verstehen, was die emotionale Distanz weiter verschärft.

Die Folge davon ist eine undurchdringliche Unfähigkeit, sich in das Leid anderer einzufühlen, was wir in der weit verbreiteten Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der Palästinenser auf der ganzen Welt beobachten können.

Die Folgen der Entmenschlichung für das Verhalten sind vielleicht am beunruhigendsten.

Albert Banduras Theorie des moralischen Rückzugs verdeutlicht, wie Menschen ihre moralischen Selbstverpflichtungen selektiv von unmenschlichem Verhalten abkoppeln können, was sie in die Lage versetzt, grausame Handlungen zu begehen. Im aktuellen Kontext manifestiert sich dies auf verschiedene Weise, unter anderem durch falsche Schuldzuweisungen, vorteilhafte Vergleiche und moralische Rechtfertigungen.

Israel hat beispielsweise zivile Wohnhäuser in Gaza als „Machtziele“ und zivile Todesfälle als „Kollateralschäden“ bezeichnet. Alles wird als notwendig für die Sicherheit oder Selbstverteidigung gerechtfertigt, unabhängig von den menschlichen Kosten.

Darüber hinaus kommt es zu einer Verlagerung und Streuung von Verantwortlichkeiten, und die Menschen sind weniger geneigt, Gerechtigkeit oder Bestrafung zu fordern, wenn entmenschlichten Gruppen Schaden zugefügt wird.

Eine subtilere Form der Entmenschlichung ist die Infrahumanisierung, bei der der entmenschlichten Gruppe die Fähigkeit zu komplexen Emotionen und Motivationen abgesprochen und stattdessen Emotionen zugeschrieben werden, die auch Tiere empfinden. Dies äußert sich auf verschiedene Weise, unter anderem in der Verharmlosung und Delegitimierung der Trauer und des Leidens der Palästinenser.

Ein weiteres Beispiel hierfür ist die stark kontrastierende westliche Wahrnehmung des palästinensischen und ukrainischen Widerstands. Während die Ukrainer für ihre Tapferkeit gelobt werden, wird der palästinensische Widerstand als Terrorismus bezeichnet.

Diese Diskrepanz offenbart die unterschwellige Annahme, dass Palästinenser in ihrem Kampf weniger zu edlen oder komplexen Motivationen fähig sind. Darüber hinaus wird Palästinensern nur dann Mitgefühl entgegengebracht, wenn sie passive, höfliche Opfer sind, die „Frieden“ wollen, nicht aber, wenn sie sich ihrer Unterdrückung widersetzen, was ihnen die gesamte Bandbreite an Emotionen und Reaktionen auf Ungerechtigkeit verwehrt.

Ein weiteres Beispiel für die Entmenschlichung ist die gut dokumentierte geschlechtsspezifische Voreingenommenheit in den Berichterstattungen westlicher Medien, in denen palästinensische Männer als unfähig, Opfer zu sein, angesehen werden. Diese Darstellung bedient sich langjähriger orientalistischer Tropen, die diese Männer als von Natur aus aggressive Individuen charakterisieren, die zu terroristischen Handlungen neigen.

Außerdem werden die komplexen Realitäten des Lebens unter Besatzung und die vielfältigen Rollen, die palästinensische Männer in ihren Familien und Gemeinschaften spielen, sehr bequemerweise ignoriert. Indem sie als von Natur aus gefährlich dargestellt werden, entmenschlichen diese Erzählungen palästinensische Männer und rechtfertigen Gewalt gegen sie.

Medien setzen die Entmenschlichung von Palästinensern fort

Die Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Entmenschlichung von Palästinensern, da sie oft subtile, aber wirkungsvolle Techniken einsetzen, um die öffentliche Wahrnehmung zu verzerren.

Allein die Verwendung des Passiv bei der Berichterstattung über palästinensische Opfer („Palästinenser starben“ statt „Israel tötete Palästinenser“) verharmlost die Gewalt, die Palästinensern widerfährt, und stellt die Ereignisse in einem nicht-aggressiven Licht dar.

Doch Medienunternehmen sind weitaus stärker an der Verbreitung israelischer Propaganda beteiligt. So wurden beispielsweise Geschichten mit falschen, fragwürdigen oder unbegründeten Beweisen wie die über den systematischen Einsatz sexueller Gewalt durch Hamas-Soldaten oder 40 enthauptete Babys von vielen Medienunternehmen veröffentlicht und verbreitet, was negative Stereotypen verstärkt und dazu dient, Gewalt gegen Palästinenser zu rechtfertigen.

Dies zeigt sich auch in der Zurückhaltung westlicher Medien, die Situation in Gaza trotz der hohen Zahl ziviler Todesopfer als Völkermord zu bezeichnen, was eine tiefsitzende Voreingenommenheit offenbart. Diese Zurückhaltung deutet darauf hin, dass das Leben von Palästinensern weniger wert ist als das anderer Menschen in ähnlichen Konflikten.

Wir müssen Medien, die solche Narrative verwenden, sehr kritisch gegenüberstehen, denn selbst wenn die Menschen diesen schädlichen Narrativen nicht vollständig glauben, erhöht ihre Verbreitung das wahrgenommene Risiko, mit diesen Ansichten nicht übereinzustimmen, und bringt jede Opposition effektiv zum Schweigen. Die Normalisierung dieser Perspektiven schafft ein gesellschaftliches Umfeld, in dem entmenschlichende Einstellungen akzeptiert werden.

Digitale Echokammern und Social-Media-Algorithmen verstärken diese Probleme oft, indem sie entmenschlichende Einstellungen und Vorurteile verstärken und verbittern, was zu einer sogenannten „Spirale des Schweigens“ führt. Dies hat auch zu einer Abstumpfung gegenüber dem Leid der Palästinenser geführt.

Untersuchungen haben gezeigt, dass mit steigender Zahl der Opfer in einer Krise das Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft der Menschen tatsächlich abnehmen, ein Phänomen, das als „psychische Abstumpfung“ bezeichnet wird. Dies kann dazu führen, dass die Bereitschaft, in humanitären Krisen einzugreifen, sinkt.

Psychologische Auswirkungen der Entmenschlichung

Die Entmenschlichung ist nicht nur deshalb ein wichtiges Thema, weil sie Menschen tötet, sondern auch, weil ihre psychologischen Schäden sich durch Gemeinschaften und Generationen ziehen und tiefe Wunden verursachen, die sich darauf auswirken, wie Menschen leben, mit anderen umgehen und sich selbst sehen.

Bei Palästinensern hat die Entmenschlichung zu schweren Traumata geführt, wobei mehr als 50 Prozent der Kinder in Gaza die Kriterien für eine posttraumatische Belastungsstörung erfüllten, lange bevor Israel im Oktober 2023 seinen völkermörderischen Krieg begann.

Es gibt auch Auswirkungen subtilerer Formen der Diskriminierung, die sich in verinnerlichten Gefühlen der Wertlosigkeit und einem allgegenwärtigen Gefühl der Bedrohung äußern und die kognitive und emotionale Entwicklung beeinträchtigen. Das Trauma beschränkt sich nicht nur auf diejenigen, die direkt Gewalt erfahren, sondern auch auf diejenigen, die indirekt Gewalt ausgesetzt sind, und es wird über Generationen hinweg weitergegeben.

Darüber hinaus hat die ständige entmenschlichende Behandlung zu einer kollektiven Exposition gegenüber Trauma und Gewalt geführt, was sich auf das Kohärenzgefühl und das soziale Gefüge der Palästinenser auswirkt. Dieses kollektive Trauma manifestiert sich auch auf verschiedene Weise, von erhöhter Aggression bis hin zu erlernter Hilflosigkeit, was die Bemühungen um Friedenskonsolidierung und Versöhnung weiter erschwert.

„Ich bin, weil wir sind“ oder das afrikanische Konzept von ubuntu ist eine wertvolle Perspektive, um die zwischenmenschliche Natur der Entmenschlichung zu verstehen. Entmenschlichung reduziert die Menschlichkeit sowohl der Opfer als auch der Täter, was für das Verständnis des aktuellen Kontextes von großer Bedeutung ist.

Entmenschlichung führt zu verzerrten Selbstwahrnehmungen sowohl bei den Opfern, die negative Wahrnehmungen verinnerlichen könnten, als auch bei den Tätern, die von kognitiver Dissonanz, moralischer Verletzung und PTBS berichteten. Die Entmenschlichung der Palästinenser hat zu einer „Belagerungsmentalität“ in der israelischen Gesellschaft geführt, die als Abwehrmechanismus entmenschlichende Einstellungen weiter verstärken und einen sich selbst aufrechterhaltenden Kreislauf von Angst und Aggression schaffen kann.

Die Entmenschlichung der Palästinenser ist eines der dringendsten Probleme unserer Zeit. Diese Katastrophe zuzulassen, ist eine moralische Verletzung für uns alle, aber sie kann auch ein Katalysator für Veränderungen sein.

Bildung, die kritisches Denken und Empathie fördert, Medienkompetenz, die schädliche Narrative in Frage stellt, und Initiativen, die palästinensischen Stimmen Gehör verschaffen, sind alles Wege, zu denen wir einen Beitrag zur Rehumanisierung leisten können. Obwohl sie oft mitschuldig sind und aktiv an der Aufrechterhaltung von Ungerechtigkeit beteiligt sind, haben Volksbewegungen das Potenzial, ihre Regierungen unter Druck zu setzen, Israel zur Rechenschaft zu ziehen und Hilfsmaßnahmen für Palästina zu unterstützen.

Diese Aufgabe bleibt auch dann dringend, wenn jetzt ein Waffenstillstand in Gaza in Kraft getreten ist.

Dies ist auch nicht nur eine akademische Übung oder ein fernes geopolitisches Problem, sondern eine Notwendigkeit, die den Kern unserer Menschlichkeit berührt. Wie der Dichter Mahmoud Darwish sagt: „Wir haben auf dieser Erde das, was das Leben lebenswert macht.“

Indem wir uns für die Rehumanisierung einsetzen und die Welt dazu bringen, das Leben der Palästinenser zu sehen und zu schätzen, können wir dieser Wahrheit gerecht werden. Auch wenn der Weg schwierig sein wird und uns zwingen wird, uns mit schmerzhafter Geschichte auseinanderzusetzen, systemische Mächte herauszufordern und schwierige Maßnahmen zu ergreifen, werden wir einer Welt näherkommen, in der Menschenwürde, Gerechtigkeit und Frieden keine fernen Träume sind.

Nur dann können wir wirklich behaupten, aus der Geschichte gelernt zu haben.

Afreen Zehra ist Psychologin aus Kaschmir. Snigdha Singh studiert Psychologie an der Universität Delhi.

Übersetzt mit Deepl.com

