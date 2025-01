Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Trump hebt Bidens Exekutivverordnung auf, die es ihm ermöglichte, israelische Siedler im Westjordanland zu sanktionieren

Inmitten der hektischen Aktivitäten nach seiner Amtseinführung hob Trump auch die US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof auf und sandte eine deutliche Botschaft an die propalästinensischen Demonstranten in ganz Amerika

Ein Siedler in der Nähe des Dorfes Surif im Westjordanland, 2021. Bildnachweis: Shai Kendler/Megafon News

Ben Samuels

Washington

21. Januar 2025

WASHINGTON – US-Präsident Donald Trump hat in einer der ersten Durchführungsverordnungen seiner Präsidentschaft die Anordnung des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden widerrufen, die den Weg für mehrere Sanktionsrunden gegen extremistische israelische Siedler freigemacht hatte.

Dieser Schritt bedeutete eine rasche Außerkraftsetzung einer der wichtigsten Maßnahmen Bidens im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt sowie eine seiner wenigen bahnbrechenden Strafmaßnahmen, mit denen Israel in einer Zeit zunehmender Spannungen zur Rechenschaft gezogen werden sollte.

„Um die Politik in die Wege zu leiten, die unsere Nation wieder geeint, gerecht, sicher und wohlhabend machen wird, ist es die Politik der Vereinigten Staaten, den gesunden Menschenverstand in der Bundesregierung wiederherzustellen und das Potenzial der amerikanischen Bürger freizusetzen. Die Aufhebungen im Rahmen dieser Anordnung werden der erste von vielen Schritten sein, die die Bundesregierung der Vereinigten Staaten unternehmen wird, um unsere Institutionen und unsere Wirtschaft zu reparieren“, heißt es in Trumps Anordnung, die zur Überschreibung von fast 80 Exekutivanordnungen Bidens führte.

Der kürzlich bestätigte US-Außenminister Marco Rubio erklärte letzte Woche bei seiner Anhörung zur Bestätigung durch den Senat, dass er im Rahmen des Erlasses keine neuen Sanktionen verhängen werde, während israelische Beamte die Angelegenheit direkt mit den Übergangsbehörden von Trump als eine ihrer Hauptforderungen an die neue Regierung zur Sprache brachten.

IDie USA haben seit Februar mehrere Sanktionsrunden gegen extremistische israelische Siedler verhängt, da diese die Stabilität des Westjordanlandes gefährden. Dazu gehören auch wegweisende Strafmaßnahmen gegen ein privates israelisches Unternehmen, das am Bau von Siedlungen beteiligt ist, nachdem jahrelang Druck auf aufeinanderfolgende Regierungen ausgeübt wurde, mehr zur Bekämpfung der Missstände zu unternehmen, die zur Instabilität des Westjordanlandes beitragen.

Kurzfristig könnte dies auch als Anerkennung des zunehmenden Drucks der Demokraten gewertet werden, dass der Status quo im Westjordanland unhaltbar ist – insbesondere angesichts der Tatsache, dass fast 90 Kongressdemokraten Biden ausdrücklich dazu aufgefordert haben, Amana zu sanktionieren, bevor er sein Amt niederlegt.

Trumps Anordnung löscht daher alle Sanktionen im Rahmen der Anordnung aus und verbannt Bidens Bemühungen auf einen kleinen Fleck auf dem Radar. Dies passt in die größere Debatte über Bidens Vermächtnis im israelisch-palästinensischen Konflikt. Ein Vermächtnis, das nach Jahren der Depriorisierung, gefolgt von den Anschlägen vom 7. Oktober und allem, was danach kam, immer noch in Echtzeit geschrieben wird. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

