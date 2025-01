https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/1/21/donald-trump-second-term-live-executive-orders-reverse-biden-era-policies



Donald Trumps zweite Amtszeit live: Durchführungsverordnungen kehren die Politik der Biden-Ära um

Trumps Amtseinführung: Die wichtigsten Erkenntnisse, als Trump als 47. US-Präsident vereidigt wurde

Von Maziar Motamedi

Veröffentlicht am 21. Januar 2025

Donald Trump hat nach seinem Amtseid für seine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten zahlreiche Durchführungsverordnungen und Memoranden unterzeichnet.

In einer seiner ersten Amtshandlungen gewährte er allen, die wegen des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt sind, Begnadigung.

Grönlands Premierminister sagt: „Wir wollen keine Amerikaner sein“

Der Premierminister Grönlands sagt, dass das autonome dänische Gebiet seine eigene Zukunft gestalten will und nicht amerikanisch werden will.

Die Äußerungen folgen auf die erneuten Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump, die Kontrolle über die Insel übernehmen zu wollen.

„Wir sind Grönländer. Wir wollen keine Amerikaner sein. Wir wollen auch keine Dänen sein. Grönlands Zukunft wird von Grönland selbst bestimmt werden“, sagte Premierminister Mute Egede auf einer Pressekonferenz.

Egede wies darauf hin, dass Grönland sich in einer ‚schwierigen Situation‘ befinde.

05:24

GRÖNLAND: WARUM WOLLEN DIE USA ES?

EU-Chef warnt vor einem „globalen Wettlauf nach unten“ bei Zöllen

Europäische Beamte verfolgen in Bezug auf die Beziehungen zur Trump-Regierung eine abwartende Haltung.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte, dass sich im letzten Vierteljahrhundert eine Ära des harten globalen Wettbewerbs entwickelt habe. Sie erwähnte Trump nicht namentlich, sondern verwies auf den zunehmenden Einsatz von Sanktionen, Exportkontrollen und Zöllen zur Wahrung nationaler Interessen, was ihrer Meinung nach die vorherige Ära des freieren Handels beendete.

„Wir müssen gemeinsam einen Beitrag leisten, um einen globalen Wettlauf nach unten zu vermeiden“, sagte von der Leyen. “Denn es liegt in niemandes Interesse, die Bindungen in der Weltwirtschaft zu lösen. Vielmehr müssen wir die Regeln modernisieren, um weiterhin in der Lage zu sein, für unsere Bürger beiderseitige Vorteile zu erzielen.“

vor 22 Minuten

(16:00 GMT)

Landesweite Razzien wegen Einwanderung erwartet, während sich die Trump-Regierung vorbereitet

Eine große Anzahl von Einwanderungsbeamten wird voraussichtlich noch heute mit Razzien in den USA beginnen, um das harte Vorgehen des neuen Präsidenten gegen illegale Einwanderung durchzusetzen.

Trumps Grenzbeauftragter Tom Homan bekräftigte in einem Interview mit Fox News seine Haltung, dass die Einwanderungs- und Zollbehörde ab heute „ihre Arbeit aufnehmen wird“.

Homan lehnte es ab, zu sagen, wo genau die Razzien stattfinden sollen, wie viele Personen ins Visier genommen werden oder wie die Regierung mit „Zufluchtsstädten“ umgehen will, die sich weigern, mit der Einwanderungsbehörde zusammenzuarbeiten.

Die Operationen sollen jedoch „im ganzen Land“ stattfinden, sagte er. US-Medien haben Michigan als Hauptziel der Razzien genannt.

Tom Homan, Donald Trumps Wahl für den „Grenzzar“ [Datei: Cheney Orr/Reuters]

vor 27 Minuten

(15:55 GMT)

Weltpolitiker drücken Hoffnung und Angst aus, als Donald Trump zurückkehrt

Donald Trump wurde als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

Auf der ganzen Welt gratulierten verschiedene Staats- und Regierungschefs und Politiker Trump, wobei einige auf gute Beziehungen drängten, während andere ihre Besorgnis zum Ausdruck brachten.

Lesen Sie die vollständigen Reaktionen aus aller Welt hier.

vor 32 Minuten

(15:50 GMT)

Mexikanische Präsidentin mahnt angesichts von Trumps Drohungen zur Ruhe

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum ruft dazu auf, angesichts von Trumps Ankündigung neuer strenger Migrationsbeschränkungen „kühle Köpfe“ zu bewahren.

Einen Tag nach dem Beginn seiner neuen Amtszeit mit einer Flut von Anordnungen sagte Sheinbaum, sie werde die „Souveränität und Unabhängigkeit“ ihres Landes verteidigen, aber auch den Dialog mit Trump suchen.

„Es ist wichtig, immer einen kühlen Kopf zu bewahren und sich auf unterzeichnete Vereinbarungen zu beziehen, die über die eigentlichen Reden hinausgehen“, sagte Sheinbaum auf einer Pressekonferenz.

Am Montag trat Trump sein Amt an und kündigte an, Truppen an die mexikanische Grenze zu entsenden, um die illegale Einwanderung zu stoppen, und drohte erneut mit Zöllen auf mexikanische Waren.

Als Reaktion auf Trumps erste Schritte zur Eindämmung der illegalen Migration sagte Sheinbaum, ihre Regierung werde „humanitär“ handeln, und versprach gleichzeitig, ausländische Migranten in ihre Heimatländer zurückzuführen.

Sheinbaum spricht zu Anhängern auf dem Zócalo, dem Hauptplatz von Mexiko-Stadt [Datei: Fernando Llano/AP]

vor 42 Minuten

(15:40 GMT)

„Unverschämte Beleidigung“: Demokraten kritisieren Trumps Begnadigungen für Randalierer

Mitglieder der Demokratischen Partei haben Präsident Trumps Entscheidung verurteilt, gewalttätige Randalierer vom 6. Januar zu begnadigen, von denen viele Verbrechen von Kameras festgehalten und live im Fernsehen übertragen wurden.

Die Entscheidung bedeutet, dass mehr als 1.500 Personen – darunter auch Personen, die wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verurteilt wurden – nicht mehr wegen dieser Verbrechen angeklagt werden.

Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nannte dies „eine ungeheuerliche Beleidigung unseres Justizsystems und der Helden, die beim Schutz des Kapitols, des Kongresses und der Verfassung körperliche Narben und emotionale Traumata erlitten haben“.

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, warnte: „Donald Trump läutet ein goldenes Zeitalter für Menschen ein, die das Gesetz brechen und versuchen, die Regierung zu stürzen.“

Randalierer greifen am 6. Januar 2021 das US-Kapitol in Washington, D.C., an [Datei: John Minchillo/AP]

vor 52 Minuten

(15:30 GMT)

Notwendigkeit des Pariser Abkommens ‚dringender denn je‘, da die USA aussteigen

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) sagt, dass das Pariser Klimaabkommen wichtiger denn je ist, da Naturkatastrophen den Planeten weiterhin heimsuchen und die Temperaturen steigen.

„Die Notwendigkeit des Pariser Abkommens ist ziemlich offensichtlich“, sagte WMO-Sprecherin Clare Nullis auf einer UN-Pressekonferenz in Genf und beantwortete Fragen zu Donald Trumps Entscheidung, das Abkommen zu verlassen.

„Vor zwei Wochen haben wir berichtet, dass 2024 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war. Wir haben vorübergehend die 1,5-Grad-Celsius-Marke [2,7 Grad Fahrenheit] erreicht, was schätzungsweise 1,15 Grad [2,07 Grad Fahrenheit] über den vorindustriellen Gebieten liegt. Die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen, die Notwendigkeit des Pariser Abkommens, ist dringender denn je.“

Vollständige Rede: Donald Trumps zweite Antrittsrede

In seiner Antrittsrede versprach Präsident Donald Trump ein „goldenes Zeitalter“ für die Vereinigten Staaten und stellte sich selbst als Einiger dar. Doch für eine Rede, die eine strahlende Zukunft ankündigte, erinnerte sie oft an die Vergangenheit.

Ein Großteil von Trumps Rhetorik spiegelte seine Worte vor acht Jahren wider, als er zum ersten Mal als Präsident vereidigt wurde und von einem Land mit einer schwächelnden Wirtschaft und von Kriminalität zerrissenen Städten sprach.

Lesen Sie die Ansprache in voller Länge hier.

Weitere „massive“ Schritte von Trump mit Ankündigung zur Infrastruktur

Bericht aus dem Weißen Haus

Von der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, wissen wir, dass wir noch mehr Maßnahmen des US-Präsidenten erwarten und dass wir von ihm hören werden.

Er wird voraussichtlich um 21:00 Uhr GMT im Roosevelt Room des Weißen Hauses seine erste Pressekonferenz abhalten. Uns wurde mitgeteilt, dass er eine Art Infrastrukturankündigung machen wird.

Wir sind uns nicht sicher, was genau das beinhalten wird, aber uns wurde gesagt, dass es sich um eine Art Ankündigung handelt, die von großer Bedeutung sein wird, wenn es darum geht, wie die kaputte Infrastruktur in den Vereinigten Staaten repariert werden kann. Der vorherige Präsident, Joe Biden, hat bereits historische Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Es ist also schwer zu sagen, ob es sich um eine Ergänzung oder eine Art Änderung handelt.

Wir wissen auch, dass die erste Vereidigung eines Kabinettsmitglieds – Marco Rubio wird nach seiner Bestätigung durch die Gesetzgeber Außenminister – stattfindet. Der US-Präsident und sein Vizepräsident JD Vance werden zur Washington National Cathedral fahren, wo sie an einem Gebetsfrühstück teilnehmen werden.

Donald Trump hebt Anordnung zu Risiken der künstlichen Intelligenz auf

Präsident Donald Trump hat eine von Joe Biden unterzeichnete Durchführungsverordnung aus dem Jahr 2023 widerrufen, die darauf abzielte, die Risiken zu verringern, die künstliche Intelligenz (KI) für Verbraucher, Arbeitnehmer und die nationale Sicherheit darstellt.

Bidens Anordnung verlangte von Entwicklern von KI-Systemen, die Risiken für die nationale Sicherheit der USA, die Wirtschaft, die öffentliche Gesundheit oder die Sicherheit darstellen, die Ergebnisse von Sicherheitstests mit der amerikanischen Regierung zu teilen, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Plattform der Republikanischen Partei für 2024 versprach, die Anordnung aufzuheben, da sie ihrer Meinung nach die KI-Innovation behindert, und fügte hinzu: „Die Republikaner unterstützen die KI-Entwicklung, die auf freier Meinungsäußerung und menschlicher Entfaltung beruht.“

Generative KI – die als Reaktion auf offene Aufforderungen Texte, Fotos und Videos erstellen kann – hat sowohl Begeisterung als auch Befürchtungen ausgelöst, dass sie einige Arbeitsplätze überflüssig machen oder andere negative Folgen haben könnte.

Das ChatGPT-Logo und KI-Wörter, wie in dieser Abbildung zu sehen [Datei: Dado Ruvic/Reuters]

China: Kein Land ist vor den verheerenden Folgen des Klimawandels gefeit

China zeigt sich besorgt über Trumps Ankündigung, die USA wieder aus dem Pariser Abkommen zurückzuziehen, und bezeichnet den Klimawandel als eine gemeinsame Herausforderung für die gesamte Menschheit.

„Kein Land kann sich dem entziehen, und kein Land kann es allein tun“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, auf einer Pressekonferenz.

China habe den Klimawandel konsequent angegangen und werde aktiv auf die Herausforderungen reagieren und gemeinsam den globalen grünen und kohlenstoffarmen Wandel fördern, so Guo.

Durch Trumps Schritt sind die USA neben dem Iran, Libyen und dem Jemen die einzigen Länder der Welt, die dem Pakt von 2015 nicht beigetreten sind.

Ein teilweise ausgetrocknetes Flussbett des Gan-Flusses in der chinesischen Provinz Jiangxi [Datei: Thomas Peter/Reuters]

Was ist die Geschichte des Hitlergrußes?

Elon Musk wird vorgeworfen, er habe nach der Amtseinführung von Donald Trump zweimal vor einer Menschenmenge den Hitlergruß ausgeführt.

Der Eigentümer von X und CEO von SpaceX und Tesla wies die Kritik zurück und schrieb, dass der „Jeder ist Hitler“-Angriff sooo langweilig sei.

Um mehr über die Reaktion, die Geschichte hinter der Geste und die Länder, in denen sie verboten ist, zu erfahren, lesen Sie unseren vollständigen Artikel hier.

Der Milliardär Elon Musk gestikuliert am Montag in der Capitol One Arena in Washington, DC [Angela Weiss/AFP]

vor 2 Stunden

(14:20 GMT)

EU äußert Besorgnis über Trumps Rückzug aus der WHO

Die Europäische Kommission hat ihre Besorgnis über Trumps Entscheidung zum Rückzug der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Ausdruck gebracht und davor gewarnt, dass dies die Reaktion auf künftige Pandemien untergraben könnte.

„Wenn wir gegen globale Gesundheitsbedrohungen gewappnet sein wollen, brauchen wir globale Zusammenarbeit“, sagte Kommissionssprecherin Eva Hrncirova gegenüber Reportern. “Wir vertrauen darauf, dass die US-Regierung all dies vor dem formellen Rückzug berücksichtigen wird.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Trump versucht, die Beziehungen zur WHO abzubrechen. Im Juli 2020, mehrere Monate nachdem die UN-Organisation COVID-19 zur Pandemie erklärt hatte, zog sich Trumps erste Regierung aus der WHO zurück und setzte die Finanzierung aus.

Biden hob Trumps Entscheidung an seinem ersten Tag im Amt im Januar 2021 auf – nur um sie von Trump an seinem ersten Tag im Weißen Haus am Montag im Wesentlichen wiederbelebt zu sehen.

24:52

Die Rückkehr von Trump

vor 2 Stunden

(14:10 GMT)

WHO und Deutschland fordern Trump auf, seine Austrittsentscheidung zu überdenken

Die Weltgesundheitsorganisation und Deutschland hoffen, dass Donald Trump sich gegen die Umsetzung einer Durchführungsverordnung zum Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation entscheidet.

„Wir hoffen, dass die Vereinigten Staaten ihre Entscheidung überdenken und wir hoffen wirklich, dass es einen konstruktiven Dialog zum Wohle aller geben wird, für die Amerikaner, aber auch für die Menschen auf der ganzen Welt“, sagte WHO-Sprecher Tarik Jasarevic gegenüber Reportern in Genf.

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte in einer Erklärung, die Entscheidung würde einen ‚schweren Schlag für den internationalen Kampf gegen globale Gesundheitskrisen‘ darstellen.

„Wir werden versuchen, Donald Trump davon zu überzeugen, diese Entscheidung zu überdenken. Viele Programme zur Bekämpfung der Folgen von Hungersnöten, Kriegen und Naturkatastrophen werden mit diesen Mitteln finanziert.“

Der Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation in Genf, Schweiz [Datei: Denis Balibouse/Reuters]

vor 2 Stunden

(14:00 GMT)

Deutscher Regierungschef verspricht, den Freihandel nach Trumps Zollandrohung zu verteidigen

Einen Tag nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle und Steuern für Handelspartner angedroht hatte, versprach Kanzler Olaf Scholz, „den Freihandel als Grundlage unseres Wohlstands zu verteidigen“.

„Isolation geht auf Kosten des Wohlstands„, sagte Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz. ‚Wir werden den Freihandel als Grundlage unseres Wohlstands verteidigen, gemeinsam mit anderen Partnern.“

Zuvor hatte Scholz Trump zu seiner Präsidentschaft gratuliert und in einer Erklärung gesagt, dass die Staats- und Regierungschefs einen Beitrag ‘zu Freiheit, Frieden und Sicherheit sowie zu Wohlstand und wirtschaftlicher Entwicklung“ leisten könnten.

vor 2 Stunden

(13:50 GMT)

Trumps Dekrete „werden die ganze Welt verändern“: Orban

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sagt, dass die mehr als 200 von Präsident Trump unterzeichneten Dekrete „nicht nur die USA, sondern die ganze Welt verändern werden“.

„Der Aufstand gegen die liberale Demokratie ist in eine neue Phase eingetreten. Es ist an der Zeit, dass patriotische Kräfte Brüssel besetzen!“, schrieb der konservative Regierungschef des EU-Mitgliedstaats am 11. Januar auf Twitter.

Orban veröffentlichte Anfang dieser Woche auch ein Video seiner Rede, in der er sagte, dass die Amerikaner mit der Wahl Trumps „gegen einen Staat rebelliert“ hätten, der nicht mehr für seine Bürger, sondern gegen sie arbeite.

„Jetzt sind wir an der Reihe, zu glänzen!“, sagte er in einer Glückwunschbotschaft an Trump. Orban, der Trumps nationalistische Haltung positiv bewertet und auch enge Beziehungen zu Russland aufgebaut hat, unterhielt während seiner ersten Amtszeit herzliche Beziehungen zum US-Präsidenten.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und Trump [Zoltan Fischer/Büro des ungarischen Ministerpräsidenten via AFP]

vor 2 Stunden

(13:40 GMT)

Die Politik der USA ändert sich nie, unabhängig vom Präsidenten: Russland

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagt, dass die schnellen Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump die Schritte widerspiegeln, die er zur Förderung der Interessen der USA in der ganzen Welt einsetzen wird.

„Viele Politikwissenschaftler kommentieren die von Präsident Trump angekündigten Entscheidungen. Ich möchte kurz sagen, dass dies offensichtlich ein Indikator für die Methoden ist, mit denen Präsident Trump und seine Regierung die Interessen der USA auf der Weltbühne bewusst voranbringen werden“, sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz in Moskau.

Lawrow sagte, dass sich die globalen Interessen Washingtons nie ändern, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt, und dass die USA ‚immer stärker sein wollen als jeder Konkurrent‘.

Lawrow sagte, Trump und Präsident Wladimir Putin hätten bereits ihre Bereitschaft zu einem Treffen signalisiert.

US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow im Jahr 2017 [Russisches Außenministerium via EPA]

vor 2 Stunden

(13:30 GMT)

Iran und USA müssen sich über Atomprogramm einigen: IAEO-Chef

Der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sagt, dass Teheran und Washington sechs Jahre nach Trumps Torpedierung des bahnbrechenden iranischen Atomabkommens mit den Weltmächten eine gemeinsame Basis für das iranische Atomprogramm finden müssen.

„Es gab ein Abkommen, bevor Präsident Trump entschied, dass dies nicht der Weg sei, den er einschlagen wolle“, sagte Rafael Grossi laut einem Bericht des US-amerikanischen Senders Bloomberg. „Jetzt müssen wir uns damit abfinden, wie wir damit umgehen, natürlich unter Ausschluss eines Krieges. Wir wollen keine weiteren Kriege.“

Grossi sagte, die IAEO stehe in Kontakt mit Russland, China und europäischen Mächten, die alle Teil des Atomabkommens von 2015 waren, aber die USA seien unverzichtbar. „Wir müssen eine Einigung finden. Das wird unsere Aufgabe in den nächsten Wochen sein.“

Der Iran reichert Uran jetzt auf bis zu 60 Prozent an und verfügt bereits über genügend spaltbares Material für mehrere Atombomben, hat aber noch nicht mit dem Bau einer solchen begonnen. Teheran behauptet, sein Atomprogramm sei friedlich, aber die Behörden haben zunehmend über eine Änderung der iranischen Nukleardoktrin diskutiert.

Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi [Leonhard Foeger/Reuters]

vor 3 Stunden

(13:20 GMT)

Kann Trump wirklich den Panamakanal übernehmen und den Golf von Mexiko umbenennen?

Bei seiner Vereidigung für seine zweite Amtszeit wiederholte Trump in seiner Antrittsrede seinen Wunsch, den Panamakanal zu erwerben und den Golf von Mexiko umzubenennen.

„Wir werden den Namen des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika ändern“, sagte er, wobei sein ehrgeiziger Ton von Pausen unterbrochen wurde, um seine Begeisterung zu zügeln.

Trump sagte, der Panamakanal sei ‚dummerweise‘ von den Vereinigten Staaten an das Land Panama übergeben worden.

Aber so mächtig der US-Präsident auch sein mag, kann Trump wirklich den Panamakanal übernehmen und den Golf von Mexiko umbenennen? Und was würde das bedeuten? Lesen Sie unseren vollständigen Bericht hier.

03:15

Trumps Drohung mit dem Panamakanal würde gegen die UN-Charta verstoßen: Analyse

vor 3 Stunden

(13:10 GMT)

Trumps Zölle auf Mexiko und Kanada könnten „erdbebenartig“ sein

Die globalen Finanzmärkte reagieren auf die Amtseinführung von Donald Trump, wobei die Reaktion der Wall Street noch aussteht. Die Börse war am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, aber die Terminmärkte deuteten auf einen verhalten positiven Start hin, wenn die Händler später am Dienstag ihre erste Gelegenheit erhalten, zu reagieren.

Chinas Währung war erleichtert, da Peking auf Durchführungsverordnungen verzichtete, aber Mexikos Peso und Kanadas Dollar hatten weniger Glück, da einige improvisierte Gespräche über Zölle ab Februar dafür sorgten, dass sie abstürzten.

Der Dollar schien nicht recht zu wissen, in welche Richtung er sich wenden sollte. Nachdem er während der Amtseinführung gefallen war, erreichte er aufgrund der Zollgespräche ein Fünfjahreshoch gegenüber seinem kanadischen Gegenstück, eine Erholung, die auch den Euro und das Pfund in Europa nach unten drückte.

Mexiko und Kanada sind am stärksten betroffen. Die USA importierten im vergangenen Jahr Waren im Wert von 475 Milliarden US-Dollar aus dem einen und 418 Milliarden US-Dollar aus dem anderen Land. Nigel Green, CEO der deVere Financial Advisory Group, sagte, dass dies 30 Prozent aller US-Importe ausmache, was bedeutet, dass die Folgen von 25-prozentigen Zöllen „erdbebenartig“ sein könnten.

13:24

Trump & Tarife – Was Sie wissen müssen | Hier starten

vor 3 Stunden

(13:00 GMT)

Trump übernimmt die Macht: „Hier wird viel geblufft und geprahlt“

David Mahon, ein in Peking ansässiger politischer Analyst, sagt, dass Chinas Führung „seine Wirtschaft Trump-sicher gemacht hat“ und auf alles vorbereitet ist, was der neue US-Präsident auch tun mag.

„Das Einzige, was sie meiner Meinung nach richtig erkannt haben, ist, dass ihm die meisten dieser globalen Krisen gleichgültig sind. Es ist ihm einfach egal. Die Taiwan-Frage wird also in den nächsten vier Jahren in den Hintergrund treten, ich sehe da überhaupt keine Verschärfung der Spannungen“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Mahon sagte, es sei unwahrscheinlich, dass Trumps Politik der Weltwirtschaft ernsthaft schaden werde.

„Er spricht davon, Grönland zu annektieren und in Panama einzumarschieren, um den Kanal zurückzuerobern, obwohl er weiß, dass keines dieser Dinge tatsächlich möglich ist. Hier wird viel geblufft und geprahlt, daher sehe ich keine großen wirtschaftlichen Schäden auf uns zukommen.“

vor 3 Stunden

(12:50 GMT)

Globale grüne Energiewende wird trotz Trumps Klimapolitik voranschreiten

Ein zweiter Rückzug der USA aus dem wichtigsten Klimapakt der Welt wird – in den Vereinigten Staaten und weltweit – größere Auswirkungen haben als Trumps erster Rückzug im Jahr 2017, sagen Analysten.

„Wir werden die 1,5-Grad-Marke überschreiten – das wird sehr, sehr wahrscheinlich“, sagte die Rechtsprofessorin Christina Voigt von der Universität Oslo. “Das macht natürlich deutlich, dass viel ehrgeizigere globale Maßnahmen gegen den Klimawandel erforderlich sind.“

Trumps Schritt wird sich auch auf andere Nationen auswirken. „Ich meine, warum sollten andere weiterhin die Scherben aufkehren, wenn einer der Hauptakteure wieder einmal den Raum verlässt?“, sagte Paul Watkinson, ein ehemaliger französischer Klimaverhandler, der einen Beitrag zum Pariser Abkommen von 2015 leistete.

Unabhängig von der Politik trieb die günstige Wirtschaftslage während Trumps erster Amtszeit einen Boom im Bereich der sauberen Energien an – allen voran die republikanische Hochburg Texas, die 2020 den Ausbau der Solar- und Windenergie in den USA auf ein Rekordhoch brachte. Drei ungenannte Investoren erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Übergang zu grüner Energie, auch in den USA, auf jeden Fall voranschreiten werde.

vor 3 Stunden

(12:40 GMT)

Irans Khamenei sendet Botschaft der Eigenständigkeit, während Trump übernimmt

Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei hat einen Tag nach Trumps Amtsantritt für eine zweite Amtszeit eine Ausstellung in Teheran besucht, die sich auf die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fähigkeiten des Iran konzentriert.

Khamenei sprach mit Vertretern von Energie-, Technologie-, Fertigungs- und Agrarunternehmen auf der Ausstellung, während Kameras auf ihn gerichtet waren, aber er ging nicht auf die neue US-Regierung ein. Er betonte, dass „der einzige Weg, das Land voranzubringen, darin besteht, die Kapazitäten und Fähigkeiten des Privatsektors zu nutzen“.

Mehdi Fazaeli, ein Mitglied des Medienbüros des obersten Führers, bemerkte in einem Beitrag auf X, dass die Veranstaltung Stunden nach Trumps Amtsantritt im Weißen Haus stattfand und „schikanöse Bemerkungen“ machte.

vor 3 Stunden

(12:30 GMT)

WATCH: Was kann die Welt von Trump 2.0 erwarten?

Donald Trump beginnt seine zweite Amtszeit als US-Präsident. Seine Drohungen und Behauptungen in den Wochen vor seiner zweiten Amtszeit haben weltweit Besorgnis ausgelöst.

Trump hat versprochen, hart gegen Einwanderung vorzugehen, Zölle auf Verbündete zu erheben und sogar die Kontrolle über den Panamakanal und Grönland zu übernehmen.

28:00

Die Welt blickt auf Donald Trumps zweite Amtszeit als US-Präsident

vor 4 Stunden

(12:20 GMT)

Was ist eine Durchführungsverordnung – und was hat Trump an Tag 1 unterzeichnet?

Es gibt zwei Arten von Durchführungsmaßnahmen: Durchführungsverordnungen, die rechtsverbindliche schriftliche Anordnungen an die Bundesregierung sind, die keiner Zustimmung des Kongresses bedürfen, und Proklamationen, die in der Regel nicht rechtsverbindlich sind.

Artikel II der US-Verfassung verleiht dem Präsidenten die Befugnis, Durchführungsverordnungen zu erlassen, so die American Bar Association.

Lesen Sie unseren vollständigen Bericht hier.

US-Präsident Donald Trump nach der Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung in Washington, DC am 20. Januar 2025 [Angela Weiss/AFP]

vor 4 Stunden

(12:10 GMT)

Reaktion nach Trumps Begnadigung der Verurteilten vom 6. Januar

Die Begnadigungen wurden von Trump-Anhängern und Anwälten der Angeklagten vom 6. Januar, die angeblich an den Unruhen im US-Kapitol beteiligt waren, mit Begeisterung aufgenommen.

„Wir sind Präsident Trump zutiefst dankbar für seine heutigen Maßnahmen“, sagte James Lee Bright, ein Anwalt, der den Gründer der Oath Keepers, Stewart Rhodes, vertrat, der eine 18-jährige Haftstrafe verbüßt, nachdem er wegen aufrührerischer Verschwörung und anderer Verbrechen verurteilt wurde.

Ein Anwalt von Enrique Tarrio, dem ehemaligen nationalen Vorsitzenden der Proud Boys, der wegen aufrührerischer Verschwörung zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, sagte, er rechne mit einer baldigen Freilassung seines Mandanten.

„Dies ist ein entscheidender Moment im Leben unseres Mandanten und ein Wendepunkt für unsere Nation“, sagte Anwalt Nayib Hassan in einer Erklärung. “Wir blicken optimistisch in die Zukunft, da wir dieses Kapitel nun abschließen und neue Möglichkeiten und Chancen ergreifen.“

Der Anführer der Proud Boys, Henry „Enrique“ Tarrio, war bei dem Angriff am 6. Januar nicht anwesend, ermutigte seine Anhänger jedoch, „das zu tun, was getan werden muss“ [Datei: Allison Dinner/AP]

vor 4 Stunden

(12:00 GMT)

Iran sagt, er sei nach Trumps Amtseinführung „verhandlungsbereit“

Ein hochrangiges Mitglied des iranischen Verhandlungsteams für Atomfragen sagte: „Der Iran ist nach wie vor bereit, Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen aufzunehmen und wieder aufzunehmen“.

„Wir waren immer bereit und wenn die anderen Parteien dies auch sind, werden sich Gespräche ergeben und Ergebnisse erzielen„, sagte Kazem Gharibabadi während einer Veranstaltung in Teheran gegenüber Reportern, ohne Trump oder die neue US-Regierung ausdrücklich zu erwähnen.

„Wir glauben nach wie vor, dass es Gründe und geeignete Möglichkeiten gibt, den Dialog wieder aufzunehmen und eine Einigung zu erzielen“, sagte Gharibabadi, der derzeit stellvertretender Minister für Recht und internationale Angelegenheiten im iranischen Außenministerium ist.

Er betonte, dass das iranische Atomprogramm friedlich sei und dass die „einseitigen und illegalen Sanktionen“, die von der ersten Trump-Regierung verhängt und von Biden aufgestockt wurden, ihre Ziele nicht erreicht hätten.

Der Iran hat sich bereit erklärt, die Gespräche mit Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich fortzusetzen, die größtenteils aus Konsultationen und nicht aus Verhandlungen über einen klaren Rahmen bestanden haben. Teheran hat sich nicht dazu geäußert, ob oder wie es offen für eine Wiederaufnahme der persönlichen Verhandlungen mit US-Beamten wäre.

27:45

Wie stehen die Chancen für ein weiteres Atomabkommen mit dem Iran? | Inside Story

vor 4 Stunden

(11:50 GMT)

Putin und Xi begrüßen enge Beziehungen nach Trumps Vereidigung

Einen Tag nach der Vereidigung von Donald Trump als 47. US-Präsident rief Präsident Wladimir Putin Präsident Xi Jinping an, um die engen Beziehungen zwischen Russland und China zu betonen.

„Wir unterstützen gemeinsam die Entwicklung einer gerechteren multipolaren Weltordnung und leisten unseren Beitrag zur Gewährleistung unteilbarer Sicherheit in Eurasien und der Welt insgesamt„, erklärte Putin in einer vom russischen Staatsfernsehen übertragenen Ansprache an Xi. ‚Die gemeinsamen Bemühungen Russlands und Chinas spielen eine wichtige stabilisierende Rolle in der Weltpolitik.“

Xi lobte die enge Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking und sagte, sie trage dazu bei, ‘positive Energie in die Reform und Entwicklung des globalen Systems zu bringen“.

Der chinesische Präsident hatte am Freitag ein Telefongespräch mit Trump und äußerte die Hoffnung auf positive Beziehungen zu den Vereinigten Staaten.

Der chinesische Präsident Xi Jinping (links) und der russische Präsident Wladimir Putin [Greg Baker-Gavriil Grigorov via AFP]

vor 4 Stunden

(11:40 GMT)

US-Regierung erklärt Absicht, gegen die Staatsbürgerschaft durch Geburt vorzugehen

Eine von Trump unterzeichnete Durchführungsverordnung besagt, dass seine Regierung das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Staatsbürgerschaft durch Geburt zurücknehmen will.

„Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert wurden und deren Gerichtsbarkeit unterliegen, sind Bürger der Vereinigten Staaten“, heißt es im 14. Zusatzartikel der US-Verfassung.

Der nach dem Bürgerkrieg erlassene Zusatzartikel wurde ausgearbeitet, um sicherzustellen, dass ehemalige Sklaven und ihre Kinder als Bürger anerkannt werden.

Die Trump-Regierung hat jedoch beschlossen, ihn so auszulegen, dass Kindern, deren Eltern nicht legal in das Land eingereist sind, die Staatsbürgerschaft verweigert werden kann.

Es wird erwartet, dass diese Maßnahme bei Richtern und Gerichten im ganzen Land auf Widerstand stößt. Der Generalstaatsanwalt von Connecticut, William Tong, sagte: „Wir werden umgehend Klage einreichen, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gewinnen werden.“

Trump räumte ein, dass es eine unmittelbare rechtliche Anfechtung der Aufhebung der Staatsbürgerschaft durch Geburt geben werde, die seit 1868 in der US-Verfassung verankert ist, sagte aber, dass die automatische Staatsbürgerschaft „einfach lächerlich“ sei.

Trump unterzeichnet eine Durchführungsverordnung zur Staatsbürgerschaft durch Geburt im Oval Office des Weißen Hauses [Evan Vucci/AP]

vor 4 Stunden

(11:30 GMT)

Das Pariser Klimaabkommen ist nach wie vor die „beste Hoffnung“ der Menschheit: EU-Chefin

Die Chefin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, sagt, dass Europa dem Pariser Klimaabkommen weiterhin verpflichtet ist, nachdem US-Präsident Donald Trump an seinem ersten Tag im Amt den Rückzug Washingtons aus dem Abkommen angekündigt hat.

„Das Pariser Abkommen ist nach wie vor die größte Hoffnung der gesamten Menschheit. Deshalb wird Europa den Kurs beibehalten und weiterhin mit allen Nationen zusammenarbeiten, die die Natur schützen und die globale Erwärmung stoppen wollen“, sagte von der Leyen in einer Grundsatzrede auf einem Treffen der Weltelite in Davos.

Sie fügte hinzu, dass die EU gegenüber den USA „pragmatisch“ sein werde. „Unsere Priorität wird es sein, uns frühzeitig zu engagieren, gemeinsame Interessen zu diskutieren und verhandlungsbereit zu sein … Für beide Seiten steht viel auf dem Spiel, ganze Lieferketten erstrecken sich auf beiden Seiten des Atlantiks.“

vor 5 Stunden

(11:20 GMT)

Trump ordnet erneut den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation an

Trump hat offiziell die Bemühungen seiner ersten Regierung wiederbelebt, die Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückzuziehen, der UN-Organisation, die einen Beitrag zur Förderung der globalen Gesundheit, zur Prävention von Krankheiten und zur Koordinierung internationaler Reaktionen auf Pandemien leistet.

In einer weiteren seiner 26 Executive Orders vom ersten Tag an gab er als Gründe an, die bereits in seiner ersten Amtszeit angeführt wurden: eine angebliche Fehlbehandlung von COVID-19 und anderen globalen Gesundheitskrisen sowie das „Versäumnis, dringend notwendige Reformen zu verabschieden, und die Unfähigkeit, sich vom unangemessenen politischen Einfluss der WHO-Mitgliedstaaten unabhängig zu zeigen“.

„Darüber hinaus fordert die WHO weiterhin ungerechtfertigt hohe Zahlungen von den Vereinigten Staaten, die in keinem Verhältnis zu den festgesetzten Zahlungen anderer Länder stehen“, heißt es in der Anordnung, in der China und seine Beiträge zur Organisation hervorgehoben werden.

Gemäß der Anordnung von Trump werden die USA nun:

die künftige Überweisung von Regierungsgeldern, -unterstützung oder -ressourcen an die WHO aussetzen.

Regierungspersonal oder Auftragnehmer, die in irgendeiner Funktion für die UN-Agentur tätig sind, abberufen und neu einsetzen.

Glaubwürdige und transparente US-amerikanische und internationale Partner ermitteln, die die erforderlichen Aktivitäten übernehmen, die zuvor von der WHO durchgeführt wurden.

Die Globale Gesundheitssicherheitsstrategie der USA für 2024 so bald wie möglich überprüfen, aufheben und ersetzen.

vor 5 Stunden

(11:10 GMT)

Trumps „Zufälligkeit und Unberechenbarkeit beunruhigen viele in Peking“

David Mahon, ein in Peking ansässiger politischer Ökonom, sagt, dass die Realisten in der chinesischen Regierung die Bezeichnung „transaktional“, die Trump aufgrund seiner undurchsichtigen Geschäftspraktiken in der Vergangenheit erhalten hat, ablehnen und seine Führung als „sehr unberechenbar“ betrachten.

„Trump wird alles tun, was ihn seiner Meinung nach stark macht und was ihn ins Rampenlicht rückt. Sein Denken in Bezug auf Zölle auf China oder auch die wenigen Dinge, die er über strategische Belange gesagt hat, ist nicht sehr tiefgründig. Ich denke also, dass wir uns auf eine holprige Fahrt gefasst machen müssen“, sagte Mahon gegenüber Al Jazeera.

Als Trump während seiner ersten Amtszeit Zölle auf China verhängte, war das Ergebnis für die US-Wirtschaft negativer als für die chinesische, wie er feststellte.

„Zölle gegen China stellen eine Art regressive Steuer für amerikanische Verbraucher dar. Bei allem Getöse von Trump ist dieses Konzept von 60-prozentigen Zöllen auf eine Vielzahl von Waren irgendwie so sehr gegen die wirtschaftlichen Interessen Amerikas gerichtet. Ich glaube nicht, dass wir das erleben werden. Aber es ist die Zufälligkeit und Unvorhersehbarkeit, die viele in Peking beunruhigt.“

Trump trifft 2019 den chinesischen Präsidenten Xi Jinping [Susan Walsh/AP]

vor 5 Stunden

(11:00 GMT)

Präsident ordnet Aussetzung der Entwicklungshilfe für Monate an

Die Trump-Regierung hat eine 90-tägige Pause bei der Entwicklungshilfe angekündigt.

„Die Entwicklungshilfeindustrie und -bürokratie der Vereinigten Staaten sind nicht auf die amerikanischen Interessen ausgerichtet und stehen in vielen Fällen im Widerspruch zu den amerikanischen Werten“, heißt es in einer Executive Order.

„Sie dienen der Destabilisierung des Weltfriedens, indem sie in anderen Ländern Ideen fördern, die im direkten Gegensatz zu harmonischen und stabilen Beziehungen innerhalb und zwischen Ländern stehen.“

Die dreimonatige Aussetzung soll eine „Bewertung der programmatischen Effizienz und der Übereinstimmung mit der Außenpolitik der Vereinigten Staaten“ ermöglichen.

vor 5 Stunden

(10:50 GMT)

Fotos: Trump als 47. US-Präsident vereidigt

weiterlesen bei al jazeera. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …