Durchgesickert: Britische Spione bauten zionistisches Propagandanetzwerk auf

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

12. November 2023

Es ist ungewiss, was aus Lafayeedneys Treffen in „Israel“ geworden ist. Aber nicht lange danach wurde die Kampagne, die Corbyns Chancen, Premierminister zu werden, torpedieren sollte, in die Höhe getrieben.

Seit „Israels“ völkermörderischem Angriff auf den Gazastreifen sind weltweit Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das zionistische Gemetzel zu protestieren. Am 15. Oktober legten schätzungsweise 150.000 Menschen in London wichtige Orte im Zentrum der Hauptstadt lahm. Dieser Marsch gipfelte in einer Reihe von Reden von Politikern und Aktivisten, wobei der ehemalige Labour-Chef Jeremy Corbyn die Hauptrolle spielte.

Aus der Sicht der israelischen Lobby machte Corbyns lebenslange antirassistische Kampagnenarbeit und seine Solidarität mit dem palästinensischen Kampf seine politische Zerstörung unumgänglich. Also machten sich zionistische Agenten an die Arbeit und fabrizierten eine erfundene „Antisemitismus-Krise“, um seine Führungsrolle zu torpedieren, seine Anhänger innerhalb der Labour-Partei zu diskreditieren und eine vernichtende Niederlage bei den Parlamentswahlen 2019 sicherzustellen.

Die kürzlich veröffentlichte Studie „Weaponizing Anti-Semitism“ des Enthüllungsjournalisten Asa Winstanley entlarvt den mehrjährigen Kreuzzug der Lobby, um Corbyn und seine Unterstützer innerhalb der Labour-Partei zu stürzen. Eine Schlüsselfigur, auf die sich Winstanley bezieht, ist Ruth Smeeth, Labour-Abgeordnete von 2015 bis 2019. Winstanley schreibt:

„Sie war so sehr darauf bedacht, ihre eigene Partei zu sabotieren, dass es sie nicht sonderlich zu kümmern schien, dass ihre Kampagne letztlich auf Kosten des Verlusts ihres eigenen Labour-Sitzes im Jahr 2019 ging.“

Smeeth richtete auf vielfältige Weise Schaden an und trug ihr jüdisches Erbe auf Schritt und Tritt vor sich her. Doch bei ihren zahlreichen Medienauftritten in dieser Zeit, in denen sie Corbyn und Labour-Persönlichkeiten wie den Momentum-Aktivisten Marc Wadsworth und den Abgeordneten Chris Williamson aus Derby North als antisemitisch diffamierte, wurde ihr Hintergrund als Direktorin für öffentliche Angelegenheiten und Kampagnen für die zionistische Lobbygruppe Britain „Israel“ Communications and Research Centre (BICOM) von den Mainstream-Journalisten nie erwähnt.

Dies war kaum irrelevant, wenn man bedenkt, dass Smeeth, nachdem sie Abgeordnete geworden war, beträchtliche Spenden von Schlüsselfiguren des BICOM erhielt. Kritischere Medien hätten vielleicht auch gefragt, warum sie in einem der vielen diplomatischen Kabel, die 2011 von WikiLeaks veröffentlicht wurden, als „streng geschützte“ Informantin der US-Botschaft bezeichnet wurde. Die Bezeichnung „streng geschützt“ bedeutet, dass es sich um eine sensible und vertrauliche Informationsquelle handelt. Nun kann The Grayzone exklusiv enthüllen, dass es weitere Verbindungen zwischen Smeeth, der zionistischen Lobby und dem Informationskrieg gegen Corbyn gibt.

Mangel an Glaubwürdigkeit

Ende 2018 sickerten Akten über die interne Arbeitsweise der Integrity Initiative, einer vom Auswärtigen Amt finanzierten Einrichtung, die mit Veteranen des britischen Militärs und Geheimdienstes besetzt ist, ins Internet. Sie zeigten, dass die Organisation staatlich unterstützte Informationskriegsführung durchführt, um „feindliche“ Regierungen wie China und Russland sowie linke, kriegsgegnerische Persönlichkeiten im eigenen Land, darunter Jeremy Corbyn, in Verruf zu bringen.

Die Enthüllungen bedeuteten, dass die Mutterorganisation der Integrity Initiative, das Institute for Statecraft, gezwungen war, sich öffentlich bei Corbyn zu entschuldigen, da sie ihren offiziellen Twitter-Account genutzt hatte, um ihn und die Labour Party anzugreifen. Solche parteipolitischen Aktivitäten sind nach den Finanzierungsregeln des Außenministeriums illegal. Dies war jedoch nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs, hinter der sich weitaus umfassendere Bemühungen der Organisation verbargen, den Labour-Chef zu unterminieren.

Unter den durchgesickerten Papieren befand sich, damals noch unbemerkt, eine Einladungsliste der Integrity Initiative, auf der Ruth Smeeth aufgeführt war. Der Zweck des Treffens, das für den 6. Juli 2017 einberufen wurde, geht aus dem Dokument selbst nicht hervor, obwohl zu den potenziellen Teilnehmern Parlamentarier, Journalisten, hochrangige Militärs und andere Persönlichkeiten gehörten.

Angesichts dieser Zusammensetzung und des Zeitpunkts – nicht einmal einen Monat nach den schockierenden Parlamentswahlen, bei denen die Konservativen wieder an die Macht kamen, allerdings mit einer deutlich reduzierten Mehrheit, nachdem Meinungsforscher und Experten allgemein ein brutales Ergebnis für Labour vorausgesagt hatten – ist es kaum vorstellbar, dass das Ergebnis kein Diskussionsthema war.

Als erster der vier aufgeführten Abgeordneten ist Smeeth der einzige von Dutzenden Eingeladenen, der keine Kontaktdaten angibt. Dieses Versehen mag eine irrelevante Anomalie sein, aber es ist weitaus wahrscheinlicher, dass Smeeth eine bereits bestehende Beziehung zum Direktor des Institute for Statecraft, Daniel Lafayeedney, hatte, was bedeutet, dass sie von ihm privat eingeladen werden konnte.

Lafayeedney, ein SAS-Veteran, dessen geschäftliche Angelegenheiten einen britischen Richter dazu veranlassten, im Januar 2007 seinen „Mangel an Glaubwürdigkeit“ anzuklagen, nahm an „Israels“ jährlicher Herzliya-Konferenz über „Terrorismusbekämpfung“ in „Israel“ teil. Seine offizielle Zugehörigkeit wurde als BICOM angegeben. Zu diesem Zeitpunkt war Smeeth noch Pressesprecherin der Organisation, was darauf schließen lässt, dass sie Lafayeedneys Auftritt arrangiert haben könnte. Chaim Zabludowicz, ein wichtiger Geldgeber von BICOM, von dem Winstanley behauptet, er habe persönlich an Smeeth gespendet, als sie noch Abgeordnete war, war ebenfalls anwesend.

Wie Lafayeedney mit BICOM in Verbindung kam, ist nicht klar. Abgesehen von der Auflistung der Herzliya-Konferenz, die inzwischen aus dem Internet gelöscht wurde, gibt es keine weiteren Hinweise auf seine Rolle in der Organisation im öffentlichen Bereich. Seine Verbindungen zu hochrangigen Persönlichkeiten innerhalb des Militär- und Geheimdienstapparats der zionistischen Organisation waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits gut bekannt.

Mitte der 2000er Jahre half Lafayeedney bei der Leitung und Finanzierung des inzwischen aufgelösten Pluscarden-Programms der Universität Oxford für das Studium des globalen Terrorismus und der Nachrichtendienste und war danach Mitglied des Beratungsausschusses. Im ersten Jahr seines Bestehens fanden dort Veranstaltungen statt, auf denen Yaakov Amidror, Isaac Ben-Israel und Yoram Dinstein sprachen. Amidror, ein ehemaliger Generalmajor in der israelischen Armee, ist ein zionistischer Falke, der als Leiter der Forschungsabteilung des israelischen Militärgeheimdienstes diente und später Berater von Benjamin Netanjahu wurde.

Ben-Israel ist ein ehemaliger General, der als Leiter der israelischen Raumfahrtbehörde verschiedene Spionageoperationen gegen den Iran durchführte. Dinstein ist ein Rechtsgelehrter, der in den 1970er Jahren an der Spitze von Amnesty International stand und die „Tel Aviv“-Zweigstelle heimlich in einen Flügel des israelischen Außenministeriums verwandelte.

Die muslimische Mentalität

Ein zentraler Bestandteil des Skandals um die Integrity Initiative war die Einrichtung von „Clustern“ in ganz Europa und Nordamerika durch die Organisation. Diese geheimen Netzwerke von Journalisten, Akademikern, Fachleuten, Politikern und Sicherheitsbeamten verbreiteten unablässig schwarze Propaganda, um die Regierungspolitik und die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen. Alle ihre Mitglieder wurden formell in der Kunst des Online-Trollings ausgebildet.

Viele Mitglieder des Clusters und andere Personen – insbesondere Journalisten -, die in den Akten der Initiative genannt werden, hatten eine ausgeprägte Vorliebe für Angriffe auf Corbyn und seinen engen Berater Seamus Milne. Die Ähnlichkeit und das Timing ihrer Botschaften und Verleumdungen lassen stark auf eine Art von verdeckter Koordination schließen.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Smeeth ein Mitglied des Clusters war. Aber nicht lange nach der Veranstaltung der Integrity Initiative, zu der sie eingeladen war, wurde sie stellvertretende Vorsitzende der parlamentarischen Labour Party, was wöchentliche private Treffen mit Corbyn erforderlich machte. Der Inhalt dieser Treffen wäre für die Initiative – und natürlich für die US-Botschaft – von großem Interesse gewesen.

Dass die Integrity Initiative die Hilfe von Experten und Insidern suchte, um die Bedrohung durch Corbyn zu neutralisieren, wird durch eine geheime Präsentation des Oxford-Brookes-Akademikers Glen O’Hara in der Londoner Zentrale des Institute for Statecraft mit dem Titel Who Are the Corbynites, and What Do They Believe? deutlich unterstrichen. Darin wurden detaillierte Einblicke und Aufschlüsselungen über die demografischen Merkmale der Hardcore-Labour-Anhänger und ihre verschiedenen Motive für die Unterstützung des damaligen Parteivorsitzenden gegeben.

E-Mails zwischen O’Hara und einem unbekannten Vertreter des Instituts, die im Rahmen der Informationsfreiheitsgesetze veröffentlicht wurden, datieren seine Präsentation auf die ersten Wochen des Jahres 2018. Im Juni desselben Jahres zeigen durchgesickerte Akten, dass Lafayeedney nach „Israel“ reiste, um „Kontakte“ mit ungenannten Zielpersonen zu knüpfen und „eine Beziehung“ mit ihnen auf der Grundlage „gemeinsamer Interessen“ aufzubauen.

Mit wem sich Lafayeedney traf, ist ungewiss. Aus seinen Gesprächsnotizen von der Reise geht jedoch hervor, dass er ein „Konzeptpapier über einen alternativen Weg zur Strukturierung unserer Seestreitkräfte für einen modernen Krieg zu geringen Kosten“ vorlegte, das seiner Meinung nach für seine Zuhörer „von besonderem Interesse“ sein würde. Dies deutet stark darauf hin, dass sein Publikum aus zionistischen Militärs und Geheimdienstmitarbeitern bestand.

Er erklärte:

„Ein Großteil unserer Arbeit zur Verbesserung der Effektivität unserer Streitkräfte für alle Formen der modernen Kriegsführung ist natürlich sehr sensibel, da wir sie an die höchsten Ebenen des Verteidigungsministeriums und der Streitkräfte weitergeben. Wir versuchen, den Streitkräften zu helfen, kompetenter zu werden, um einen modernen Krieg mit allen Arten von Waffen zu führen… wir haben die Schaffung spezieller Armee-Reserveeinheiten [z.B. 77th Brigade] unterstützt.

Dann rühmte er die Arbeit von Statecraft, die sich mit der Radikalisierung muslimischer Gemeinschaften“ für die britische Regierung befasst und die grundlegende Ursache der Radikalisierung, d.h. die muslimische Mentalität, erforscht“.

Dazu gehörte auch ein vom britischen Staat finanziertes Programm, Shared Outcomes, in dessen Rahmen junge Muslime eine „abenteuerliche, von der Armee angebotene Ausbildung“ erhielten. Es scheint, dass diese Bemühungen ein Bestandteil von Prevent sind, dem höchst umstrittenen Programm der britischen Regierung zur Bekämpfung des Extremismus:

„[W]ir … erwähnen nicht die Deradikalisierung. Dies ist ein Programm zur sozialen Integration. Wenn es als Anti-Radikalisierungsprogramm bezeichnet würde, würde niemand daran teilnehmen [Hervorhebung hinzugefügt].“

Lafayeedney fuhr fort, seinen zionistischen Zuhörern die Integrity Initiative und die sie bildenden Cluster zu beschreiben – die er als „ein Netzwerk nationaler Netzwerke“ bezeichnete, das Menschen „in allen europäischen Ländern umfasst, die das Problem“ der „Desinformation“ verstehen und „bereit sind, es anzugehen.“ Er sagte, die Organisation sei „natürlich … daran interessiert, zu erfahren, ob es Interesse an einem solchen Cluster in Israel geben könnte.“

Es ist ungewiss, was aus Lafayeedneys Treffen in „Israel“ wurde. Aber nicht lange danach wurde die Kampagne zur Torpedierung von Corbyns Chancen, Premierminister zu werden, beschleunigt. Smeeth, die Integrity Initiative und die israelische Lobby in Großbritannien spielten eine zentrale Rolle in diesem Täuschungsmanöver, dessen Auswirkungen absolut verheerend waren. Ein mephitisches Ergebnis ist, dass Labour jetzt von Keir Starmer geführt wird. Seine Kampagne für den Parteivorsitz wurde zum Teil von Trevor Chinn, einem Mitglied des BICOM-Vorstands, finanziert.

Während seiner Kandidatur für den Parteivorsitz erklärte Starmer, dass er „den Zionismus uneingeschränkt unterstützt“, und in den vergangenen Jahren hat er wiederholt seine tiefe Verbundenheit mit „Tel Aviv“ deutlich gemacht und die giftige Lüge verbreitet, dass „Antizionismus Antisemitismus ist“. Starmer hat außerdem die Partei fast vollständig von linksgerichteten Mitgliedern gesäubert und erwägt Berichten zufolge den Ausschluss verschiedener „problematischer“ Labour-Parlamentarier.

Möglicherweise ist dies der Grund dafür, dass zum ersten Mal in der Geschichte der britischen Palästina-Solidaritäts- und Antikriegsbewegung kein Labour-Abgeordneter an der Demonstration am 15. Oktober teilnahm.

Übersetzt mit Deepl.com



