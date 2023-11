Völkermord in Gaza: Ein Aufruf zum dringenden globalen Handeln     Ihsan Adel     Katherine Gallagher

Genocide in Gaza: A call for urgent global action What is happening in Gaza fits the definition of genocide.

12. November 2023

Eine Woche nach Israels Krieg gegen den Gazastreifen schlugen 800 renommierte Rechtsgelehrte und -praktiker Alarm wegen eines drohenden Völkermords in dem Gebiet. Was diese Warnung so eindringlich und erschreckend zugleich machte, war die Tatsache, dass so viele Rechtsexperten gemeinsam zu dieser düsteren Schlussfolgerung kamen. Diese Behauptung lässt sich nicht so einfach aufstellen.

Seit der Veröffentlichung dieses Schreibens hat sich die Lage im Gazastreifen nur noch verschlimmert. Die Zahl der Todesopfer hat die 11.000er-Marke überschritten, während etwa 2.650 Menschen, darunter etwa 1.400 Kinder, als vermisst gelten und möglicherweise unter den Trümmern eingeschlossen oder verstorben sind. Zehntausende von Verwundeten überschwemmen die angeschlagenen medizinischen Einrichtungen. Die humanitäre Lage hat ein erschreckendes Ausmaß erreicht, das durch den Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser, Treibstoff und Strom noch verschlimmert wird.

Um zu verstehen, was in Gaza vor sich geht, müssen wir uns den wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen zuwenden, die Völkermord definieren: Artikel 6 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs und Artikel 2 der Völkermordkonvention.

Diesen Dokumenten zufolge handelt es sich bei Völkermord um Handlungen, die in der besonderen Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Diese Handlungen umfassen unter anderem die Tötung von Mitgliedern der Gruppe, die Verursachung schwerer Schäden und die Auferlegung von Lebensbedingungen, die auf die physische Zerstörung der Gruppe als Ganzes oder in Teilen abzielen. Dabei kann es sich bei den Zielpersonen um einen geografisch begrenzten Teil der Gruppe handeln.

Die verheerende Realität in Gaza spiegelt diese Komponenten des Völkermords wider. Obwohl Israel behauptet, nur die Hamas anzugreifen, führt es einen umfassenden Angriff auf die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens durch. Allein in der ersten Woche seines unerbittlichen Angriffs warf es mehr als 6.000 Bomben auf den Gazastreifen ab – fast so viele, wie die Vereinigten Staaten in einem ganzen Jahr in Afghanistan eingesetzt haben.

Der Einsatz von hochwirksamer Munition in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt führt unweigerlich zu einer hohen Zahl von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung, wie wir bereits in Gaza gesehen haben. In einem Monat wurden durch die israelische Bombardierung mehr als 4.400 Kinder und 2.900 Frauen getötet, wobei viele der Männer in dieser schrecklichen Statistik auch Nichtkombattanten sind.

Die israelische Armee hat auch jeden Anspruch auf „Präzisionsschläge“ fallen gelassen, da ihr Sprecher Daniel Hagari sagte, ihr Schwerpunkt liege „auf Schaden und nicht auf Genauigkeit“.

Die israelische Armee hat auch Massenangriffe auf zivile Gebäude durchgeführt, darunter Krankenhäuser und Schulen, in denen die Vertriebenen untergebracht sind. Mehr als 45 Prozent der Häuser wurden zerstört oder beschädigt, viele davon in den vermeintlich „sicheren Gebieten“ im Süden, in die die israelische Armee die Palästinenser zu evakuieren angewiesen hatte.

Diese Massentötung von Zivilisten geht einher mit der Auferlegung von Lebensbedingungen, die eindeutig auf die physische Zerstörung des palästinensischen Volkes abzielen. Israel hat den Gazastreifen vollständig belagert, ohne Strom, ohne Lebensmittel, ohne Wasser, ohne Gas“, wie der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte.

Die Bombardierung von Krankenhäusern, die Beschießung ihrer Solaranlagen und die Blockade von Treibstofflieferungen zeigen, dass Israel die Palästinenser am Zugang zu lebensrettender medizinischer Versorgung hindern will. Mehr als ein Drittel der Krankenhäuser und zwei Drittel der medizinischen Grundversorgung in Gaza sind bereits geschlossen.

Die israelische Weigerung, angemessene Mengen dringend benötigter humanitärer Hilfe – einschließlich Lebensmittel und Wasser – zuzulassen, zeigt, dass Israel bereit ist, die palästinensische Bevölkerung verhungern und an Krankheiten zugrunde gehen zu lassen.

Israelische Regierungs- und Militärvertreter haben auch ihre völkermörderischen Absichten gegenüber dem palästinensischen Volk verbalisiert. Am 9. Oktober, als er die vollständige Blockade ankündigte, bezeichnete Gallant die 2,3 Millionen Menschen in Gaza als „menschliche Tiere“. Am 29. Oktober rechtfertigte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Tötung der Palästinenser mit den Schriften des Judentums. „Ihr müsst daran denken, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel“, sagte er und zitierte einen Vers, in dem es weiter heißt: „Nun geht hin und erschlagt Amalek … tötet Mann und Frau, Säugling.“

Am 5. November erklärte der Minister für Kulturerbe, Amihai Eliyahu, dass eine der Optionen Israels in Gaza der Abwurf einer Atombombe sei. Er erklärte auch, dass palästinensischen Zivilisten keine humanitäre Hilfe geleistet werden dürfe, da es „so etwas wie unbeteiligte Zivilisten in Gaza nicht gibt“. Seine Äußerung wurde zwar von israelischen Beamten kritisiert, aber die Bedenken konzentrierten sich in erster Linie auf die möglichen Auswirkungen auf „Israels Image“, anstatt die schwerwiegenden Folgen solcher Äußerungen als mögliches Instrument des Völkermords anzuerkennen.

Es gab eine ganze Reihe weiterer offizieller Äußerungen, in denen Palästinenser entmenschlicht dargestellt wurden, sowie Aufforderungen von einfachen Israelis zur „Vernichtung des Gazastreifens“. Diese Äußerungen lassen die Absicht erkennen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und in der Tat Völkermord zu begehen.

Die Völkermordexpertin und Überlebende des bosnischen Völkermordes, Arnessa Buljusmic-Kastura, sagt: „Diese Art von Rhetorik ist bei Völkermord nicht ungewöhnlich. Die offen entmenschlichende Sprache, die mit so viel Inbrunst in den Medien von Regierungsvertretern und auch von normalen Menschen geäußert wird, ist entsetzlich und führt uns zu dem Punkt, an dem wir uns gerade befinden, nämlich der Tatsache, dass das, was in Gaza geschieht, ein Völkermord ist.“

Die Geschehnisse im Gazastreifen weisen zwar Gemeinsamkeiten mit anderen früheren Völkermorden auf, doch gibt es auch besondere Elemente, die einzigartig sind. Zu diesen besonderen Merkmalen gehören die andauernde Besetzung palästinensischen Landes, die unerbittliche Belagerung des Gazastreifens und der überwältigende Anteil des palästinensischen Volkes, der bereits durch frühere ethnische Säuberungsaktionen vertrieben wurde.

Darüber hinaus steht im Zentrum dieser Tragödie ein Diskurs der Entmenschlichung, der sowohl als Strategie als auch als Ergebnis dient. Der langjährige antipalästinensische Diskurs, der seit den Anfängen des Zionismus andauert, hat die Existenz und die Rechte der Palästinenser systematisch geleugnet. Die Darstellung Israels als „ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ hat eine ganze indigene Bevölkerung mitsamt ihrer Geschichte, ihrem Erbe und ihren Beschwerden effektiv ausgelöscht.

Parallel dazu wurden die Palästinenser systematisch durch Erzählungen dämonisiert, die sie als Terroristen, Antisemiten und sogar Nazis darstellen. Unter Berufung auf absurde Behauptungen der „Nazifizierung der Palästinenser“ versucht Israel, ein mächtiger Siedlerkolonialstaat, der die längste Besatzung in der modernen Geschichte zu verantworten hat, sich selbst als Opfer darzustellen; seinen Peiniger – das Volk, das es seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt und enteignet hat.

Es ist unerlässlich, diese verschiedenen Aspekte des sich entfaltenden Völkermordes in Gaza zu begreifen, wenn wir uns damit auseinandersetzen und darauf reagieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was jetzt geschieht, Teil einer langen Geschichte israelischer Aktionen gegen die Palästinenser ist, die sich über den Gazastreifen hinaus erstrecken und sich mit völkermörderischen Absichten und Praktiken gegen andere palästinensische Gemeinschaften richten

Wir dürfen dies nicht vergessen, wenn Israel und seine Verbündeten versuchen, die Vorgänge in Gaza zu dekontextualisieren und sie als einen Krieg darzustellen, der durch den Angriff der Hamas vom 7. Oktober „provoziert“ wurde.

In der westlichen Rhetorik dominiert das Gerede von der Selbstverteidigung Israels, ohne Rücksicht auf Menschenleben und die Einhaltung der Regeln für bewaffnete Konflikte, ganz zu schweigen von der 56-jährigen militärischen Besetzung und 16-jährigen Belagerung des Gazastreifens. Dies ist ein grundlegender Fehler in der Bewertung dieser Ereignisse und folglich in der Fähigkeit, ihre Ursachen zu bekämpfen, wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Rede vor dem Sicherheitsrat am 24. Oktober subtil andeutete.

Die Lehren aus dem Holocaust sollten als Schutz vor staatlicher Gewalt und Völkermord dienen, insbesondere für gefährdete Gruppen. Was wir heute jedoch erleben, ist eine beispiellose globale Entmenschlichungskampagne gegen die Palästinenser, die ihre Erzählungen, Erfahrungen und Geschichte an den Rand drängt.

Historisch gesehen war die Initiierung solcher Kampagnen oft eine Vorstufe zum Völkermord. Daher ist es unerlässlich, die Menschlichkeit des palästinensischen Volkes wiederherzustellen und seine gemeinsame Geschichte und seine Rechte als Volk anzuerkennen, während wir uns für eine sofortige Beendigung des sich entfaltenden Völkermords einsetzen.

Wir beobachten nicht nur in Israel, sondern auch in vielen europäischen Ländern eine rapide wachsende antipalästinensische Stimmung, die sich deutlich darin zeigt, wie die Behörden mit Demonstrationen und der Unterstützung für das palästinensische Volk umgehen. Es ist Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, gegen diesen Hass mit der gleichen Entschlossenheit vorzugehen wie gegen den Antisemitismus.

Während die Genfer Konventionen von 1949 alle Vertragsparteien dazu verpflichten, diese Konventionen unter allen Umständen einzuhalten und für ihre Einhaltung zu sorgen, verpflichtet die Völkermordkonvention jeden Mitgliedstaat, selbst den Versuch, dieses abscheuliche Verbrechen zu begehen, zu verhindern und zu bestrafen, ohne zu warten, bis es sich vollständig manifestiert.

„Nie wieder“ sollte eine Warnung für künftige Generationen sein, doch seit dem Holocaust haben wir Völkermorde erlebt, die weltweit mit Schweigen bedacht wurden. Es ist an der Zeit, das „Nie wieder“ zu einem lebendigen Prinzip zu machen, zu einem dringenden Aufruf zum Handeln.

In Gaza ist das „Nie wieder“ jetzt.

