https://www.palestinechronicle.com/scores-of-palestinians-including-two-journalists-killed-in-new-israeli-massacres-across-gaza/

Der Gazastreifen leidet unter neuen Massakern der israelischen Armee. (Bild: Palästinenser

Dutzende Palästinenser, darunter zwei Journalisten, bei neuen israelischen Massakern im Gazastreifen getötet

21. November 2023 Blog, Nachrichten, Videos

Dutzende von Palästinensern wurden am Sonntag ermordet und viele andere verletzt, während die brutale israelische Aggression gegen den Gazastreifen in ihren 46.

Dutzende von Palästinensern, darunter Kinder und Frauen, wurden am Dienstag bei Luftangriffen israelischer Besatzungsflugzeuge auf mehrere Gebiete im Gazastreifen getötet und weitere verletzt, darunter eine Schule in Al-Faluja und Wohnhäuser in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen.

WAFA-Korrespondenten berichteten, dass israelische Kampfflugzeuge die Hafsa-Schule, in der vertriebene Palästinenser untergebracht sind, in der Gegend von Al-Faluja westlich von Jabaliya im nördlichen Gazastreifen angriffen und dabei viele vertriebene Palästinenser, darunter Kinder und Frauen, töteten und verletzten.

Auch bei der Bombardierung von mindestens neun Häusern in der Gegend von Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen wurden zahlreiche Zivilisten getötet.

Die israelische Bombardierung zielte auch auf Fernmeldetürme in Gaza-Stadt und im nördlichen Gazastreifen, was zu einer vollständigen Unterbrechung der Kommunikation in diesen Gebieten führte.

Bei israelischen Luftangriffen auf verschiedene Gebiete im Gazastreifen wurden am Montagabend weitere Palästinenser, darunter zwei Journalisten, getötet und andere verletzt.

Israelische Kampfflugzeuge griffen das Haus der Familie Saud im Flüchtlingslager Bureij im Zentrum des Gazastreifens an und töteten mehrere Palästinenser und verletzten andere, darunter Kinder und Frauen.

Die palästinensische Journalistin Alaa Taher al-Hasanat wurde Berichten zufolge bei einem israelischen Angriff auf das Haus ihrer Familie in Gaza-Stadt getötet.

Auch die Journalistin Ayyat Khaddora wurde bei einem israelischen Beschuss ihres Hauses in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen getötet.

Bei israelischen Luftangriffen auf das Haus der Familie al-Sha’er östlich von Rafah im südlichen Gazastreifen wurden ebenfalls mehrere Zivilisten verletzt.

Israelische Kampfflugzeuge griffen auch die Fumco-Schwammfabrik an der Salah al-Din Road im Osten des Gazastreifens an, woraufhin im Inneren ein Feuer ausbrach.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat Israel bisher über 13.300 Palästinenser getötet, darunter über 5.600 Kinder und über 3.550 Frauen.

(PC, WAFA)

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …