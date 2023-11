https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-war-france-has-become-silent-accomplice-genocide

Israelisch-palästinensischer Krieg: Frankreich ist zum stillen Komplizen eines Völkermordes geworden

Von Clothilde Facon

21. November 2023

Führende Politiker der westlichen Welt haben die Augen vor den israelischen Kriegsverbrechen im belagerten Gaza-Streifen verschlossen

Seit dem Beginn der israelischen Bombardierung des Gazastreifens hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron auf die Fahnen geschrieben, Tel Aviv bedingungslos zu unterstützen.

Unter Berufung auf Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ stimmte Frankreich am 16. Oktober gegen eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die Gewalt gegen Zivilisten verurteilt hätte. Anschließend unterstützte Paris eine Resolution, die eine humanitäre Pause im Gazastreifen forderte, die jedoch von den USA mit einem Veto belegt wurde.

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist inzwischen weiter gegangen und hat zu einem Waffenstillstand aufgerufen, aber das ist zu wenig und zu spät.

Indem Frankreich Israel trotz der unverhältnismäßigen Reaktion des Staates auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober nachdrücklich unterstützt hat, hat es der israelischen Regierung praktisch die Erlaubnis erteilt, Tausende von Zivilisten zu massakrieren.

Es gibt keine angemessenen Worte, um die Unanständigkeit zu beschreiben, mit der die führenden Politiker der westlichen Welt die israelischen Kriegsverbrechen und völkermörderischen Aktionen in Gaza weiterhin ignorieren.

Gleichzeitig preisen die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere europäische Länder weiterhin ihre humanitären Grundsätze an, insbesondere während der jüngsten Gaza-Hilfskonferenz in Paris.

Die Zehntausenden von Palästinensern, die durch die israelische Bombardierung im Gazastreifen getötet und verwundet wurden, hätten gerettet werden können, wenn diese Mächte ihren Verpflichtungen gegenüber dem humanitären Völkerrecht nachgekommen wären. Stattdessen haben sie das Gegenteil getan und Israels koloniale und völkermörderische Ambitionen politisch, wirtschaftlich und militärisch gedeckt, während sie die Palästinenser entmenschlicht haben.

Begrenzter Raum

Seit Macrons Wahl ist Frankreichs autoritärer Kurs gut dokumentiert, unter anderem mit einer unsozialen Politik, Polizeigewalt und Straflosigkeit, der Niederschlagung von Protesten und systematischer Islamfeindlichkeit. Die UNO und andere Menschenrechtsbeobachter haben auf diese Missstände hingewiesen.

Wenn die französische Außenpolitik noch nicht durch das Prisma dieser rechtsextremen Wende analysiert wurde, liegt das wahrscheinlich daran, dass diese Politik außerhalb der demokratischen und parlamentarischen Kontrolle stattfindet. Die Generalversammlung hat zwar ein Mitspracherecht in auswärtigen Angelegenheiten, das sich aber nur selten in konkreter Opposition niederschlägt: Die Verfassung und die institutionelle Praxis räumen dem Präsidenten sehr weitreichende Befugnisse in der Außenpolitik ein.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten der Versammlung hat wenig Einfluss auf die außenpolitischen Entscheidungsprozesse, und die gesetzgeberische Tätigkeit ist in diesem Bereich begrenzt. Insgesamt hat das Parlament also kaum Möglichkeiten, sich in diplomatischen Fragen von der Regierung zu distanzieren, und hat dies auch fast nie getan.

In der Tat nehmen internationale Angelegenheiten in den politischen Debatten Frankreichs nur einen begrenzten Raum ein.

In ihrer blinden Unterstützung eines Apartheidregimes, das ein ethno-nationalistisches Kolonisierungsprojekt durchführt, ist die Kollusion der politischen Führer Frankreichs mit der extremen Rechten auffällig. Macron ist sogar so weit gegangen, vorzuschlagen, die Mission der globalen Anti-Islamischen-Staat-Koalition auch auf die Hamas auszuweiten.

Die westliche Ablehnung des Völkerrechts im Namen des „Rechts auf Selbstverteidigung“ Israels spielt einer virulenten Form des Autoritarismus in die Hände

Ein solcher Vorschlag dekontextualisiert und verschleiert die Realität der kolonialen Besatzung, indem er die Palästinenser mit einem globalen Dschihad in Verbindung bringt, an dem sie nicht beteiligt sind. Diese Art des zivilisatorischen Diskurses, der an die neokonservative Theorie des „Kampfes der Kulturen“ erinnert, basiert auf einer entmenschlichenden, rechtsextremen Rhetorik.

Die westliche Ablehnung des Völkerrechts im Namen des „Rechts auf Selbstverteidigung“ Israels spielt zudem einem virulenten Autoritarismus in die Hände, der eine Weltanschauung ohne moralischen Sinn fördert.

Gleichzeitig hat Frankreich Maßnahmen ergriffen, um die Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu kriminalisieren – was darauf hinausläuft, den Widerstand gegen den Völkermord zu kriminalisieren -, indem es Proteste verbietet, Aktivisten ausweist und Anti-Israel-Boykottkampagnen ins Visier nimmt. Im aktuellen Kontext wird jede Kritik an der Regierungspolitik als „Terrorismus“ bezeichnet, ein übliches rhetorisches Verfahren autoritärer Regime.

Blinde Unterstützung

Das Ausmaß der jüngsten Palästina-Solidaritätsproteste hat klassische Theorien in Frage gestellt, die von einer öffentlichen Apathie und Gleichgültigkeit gegenüber internationalen Konflikten ausgehen. Diese Mobilisierungen sind teilweise auf die gegenhegemoniale Macht der sozialen Medien zurückzuführen, die die vorherrschenden Narrative stören und die öffentliche Autorität untergraben können.

In Zeiten internationaler Krisen verfügt der Staat über zwei Instrumente zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung: die Kontrolle über öffentliche Informationen und die Überwachung bestimmter Bevölkerungsgruppen, die als „gefährlich“ gelten. Frankreich macht von beidem Gebrauch: erstens durch die Konzentration der Medien in den Händen einiger Milliardäre und zweitens durch die Unterdrückung von Demonstranten.

Trotzdem weiten sich die Proteste weiter aus, was die tiefe Ablehnung der französischen Außenpolitik durch die Bürger widerspiegelt – und ihren Wunsch, diese Politik in den Mittelpunkt der demokratischen Debatte zu stellen.

Die blinde Unterstützung Frankreichs für das israelische Militär ist eine politische Entscheidung und keine Selbstverständlichkeit, wie die abweichenden Positionen anderer Staaten wie Irland, Schottland und Spanien zeigen. Noch auffälliger ist der Mut von Ländern wie Südafrika und Bolivien, die diplomatische Hebel in Bewegung gesetzt haben, um direkten Druck auf Israel auszuüben.

Die westlichen Medien neigen dazu, solche Reaktionen als „antikoloniale Sensibilität“ zu verharmlosen, doch in Wahrheit sind sie ein Beweis für ein echtes und kohärentes Engagement für die Menschenrechte; ein Engagement für die institutionelle und rechtliche Anwendung eines internationalen Moralkodex. Diese Länder weisen den Weg in die Zukunft.

Es gab einmal eine Zeit, in der Frankreich sich rühmen konnte, ein solches universalistisches Engagement für die Menschenrechte im Ausland zu vertreten. Diese Zeit ist eindeutig vorbei.

Clothilde Facon ist Doktorandin der politischen Soziologie und lebt in Beirut. Ihr derzeitiges Forschungsinteresse gilt der Rolle internationaler Akteure in der Flüchtlingspolitik im Libanon.

