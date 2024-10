https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/ei-hires-uk-lawyers-after-police-raid-targeting-asa-winstanley



EI beauftragt britische Anwälte nach Polizeirazzia gegen Asa Winstanley

Ali Abunimah Von der Redaktion 22. Oktober 2024

Asa Winstanley (R Witts Photography)

Am Donnerstag, dem 17. Oktober 2024, durchsuchte die britische Polizei die Londoner Wohnung und beschlagnahmte elektronische Geräte unseres Kollegen Asa Winstanley unter dem Vorwand einer Untersuchung seiner Social-Media-Beiträge, die auf der Grundlage drakonischer Gesetze zur Kriminalisierung von Meinungsäußerungen durchgeführt wurde.

Diese Gesetze würden eindeutig gegen den ersten Zusatzartikel der Verfassung verstoßen, der die Meinungs- und Pressefreiheit garantiert, wenn sie in den Vereinigten Staaten angewendet würden.

Die Beschlagnahme umfasste Geräte, die Asa für seine Arbeit als Mitherausgeber bei The Electronic Intifada verwendete. Das Material auf solchen Geräten sollte den höchsten Schutz und die höchsten Privilegien genießen, um staatliche Schnüffeleien, Einmischungen und Ausforschungsmaßnahmen zu verhindern, die darauf abzielen, die Arbeit von Journalisten zu kriminalisieren.

Die Berufung auf „Anti-Terror“-Gesetze als Vorwand für eine Razzia im Haus eines prominenten Enthüllungsjournalisten wie Asa Winstanley kann nur als direkter Angriff auf die Redefreiheit, als politische Vergeltung für seine journalistische Arbeit und als Versuch verstanden werden, andere einzuschüchtern und zu terrorisieren, um sie zum Schweigen zu bringen.

Die Polizeirazzia in Asas Haus folgt auf eine Reihe ähnlicher Angriffe britischer Behörden auf Journalisten und Aktivisten, die sich für Palästina engagieren, und die zu Recht weithin verurteilt wurden.

Journalismus ist kein Verbrechen, und diesem untragbaren Angriff auf die Medienfreiheit muss Widerstand entgegengesetzt werden.

„Electronic Intifada“ hat daher die britische Anwaltskanzlei Bindmans beauftragt, seine Interessen in Bezug auf das journalistische Material auf den beschlagnahmten Geräten zu vertreten, um zu verhindern, dass britische Behörden auf dieses Material zugreifen.

Wir werden Asa weiterhin auf jede erdenkliche Weise unterstützen, um seine Rechte und die Rechte aller Journalisten gegen diese empörenden, undemokratischen und nicht zu rechtfertigenden Verstöße des britischen Staates zu verteidigen.

NUJ verurteilt Durchsuchung bei Winstanley

Unabhängig davon verurteilte die National Union of Journalists of Britain and Ireland am Montag „den zunehmenden Einsatz von Anti-Terror-Gesetzen gegen Journalisten als Einschüchterungsmaßnahme, die dem Journalismus im öffentlichen Interesse und der Pressefreiheit schadet“.

Die NUJ erklärte, dass sie „die Durchsuchung der Wohnung des Journalisten Asa Winstanley am Donnerstag, dem 17. Oktober 2024, im Rahmen der sogenannten ‚Operation Incessantness‘ als den jüngsten in einer Reihe gezielter Vorgehensweisen von Polizeibeamten unter Anwendung der Anti-Terror-Gesetzgebung und als Beitrag zu einer besorgniserregenden Polizeikultur, in der die Rechte von Journalisten und ihre Fähigkeit, die Sicherheit von Quellen zu gewährleisten, gefährdet sind, anerkennt“.

„Der Missbrauch und die falsche Anwendung der Anti-Terror-Gesetzgebung hat schwerwiegende Folgen für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei und gefährdet direkt die Sicherheit von Journalisten“, sagte Michelle Stanistreet, Generalsekretärin der NUJ.

„Die britische Regierung kann nicht einerseits ihr Engagement für die Wertschätzung der Medienfreiheit bekunden und andererseits die gezielte Verfolgung von Journalisten durch Razzien und Beschlagnahmung von journalistischem Material auf diese Weise unterstützen.“

