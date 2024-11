https://english.almayadeen.net/articles/opinion/a-letter-to-president-bill-clinton



Ein Brief an Präsident Bill Clinton

Bouthaina Shaaban

Quelle: Al Mayadeen Englisch

4. November 2024

Als ich Sie völlig ungläubig Ihre furchtbar falsch kalkulierte Erklärung abgeben sah, die Ihrer Staatskunst in keiner Weise angemessen ist, erinnerten Sie mich an den englischen Dichter William Wordsworth, der später in seinem Leben sein bestes Werk zeriss.

ich weiß, dass unsere Geschichte, d. h. die arabische Geschichte, Sie nicht erreicht; daher erlauben Sie mir zu sagen, dass die Gräueltaten, die „Israel“ gegen uns verübt, nur mit dem Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern verglichen werden können. (Al Mayadeen English; Illustrated by Mahdi Rtail)

Sehr geehrter Präsident Clinton,

als Sie sich von dem verstorbenen Präsidenten Hafez al-Assad an der Tür des Präsidentenpalastes in Damaskus verabschiedeten, sagten Sie zu ihm: „Ich bedaure, dass ich abreisen muss, ohne die Stadt Damaskus gesehen zu haben; diese historische Stadt, von deren Besuch ich seit meiner Kindheit geträumt habe.“ Gestern, Herr Präsident, hat Israel die libanesische Stadt Baalbek beschossen, die wie Damaskus zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und 9000 Jahre Menschheitsgeschichte repräsentiert. Ihre großartigen Bauwerke spiegeln die phönizische und römische Kultur wider. Israelische Luftangriffe trafen kürzlich Tyros im Libanon und die historischen Märkte von Nabatieh und lösten damit die Sorge aus, dass die Vergangenheit der Region absichtlich ausgelöscht werden soll.

Sehr geehrter Herr Präsident,

Sie waren der Leiter vieler Verhandlungsrunden sowohl in Washington als auch in Shepherdstown und haben miterlebt, wie die Israelis nicht einmal eine Sitzung des Grenzausschusses zuließen. Präsident Hafez al-Assad beschrieb Sie als den unparteiischsten amerikanischen Präsidenten und als denjenigen, der sich am ernsthaftesten für ein Friedensabkommen zwischen Arabern und Israelis einsetzte. Deshalb war ich so überrascht, Sie bei der Wahlkampagne von Kamala Harris zu sehen, wie Sie vor den Fakten zurückschreckten und den Mörder mit dem Opfer gleichsetzten, als Sie sagten: „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich nicht mit Mord aus der Affäre ziehen können.“ Es sind nicht Menschen, Herr Präsident, die sich mit Mord aus der Affäre ziehen, sondern die mit amerikanischen Bomben und Raketen bewaffneten Israelis, die Hunderttausende palästinensische und libanesische Zivilisten ermorden.

Sie müssen gehört haben, wie Netanjahu sagte: „Wir wollen den Job zu Ende bringen“, und diesen Krieg als existenziellen Krieg bezeichnete. Mit „den Job zu Ende bringen“ meinte er, so viele Araber wie möglich zu töten und ihre Kultur, Geschichte und Identität auszulöschen, wie er es in den letzten 14 Monaten täglich sowohl in Palästina als auch im Libanon getan hat.

Sehr geehrter Herr Präsident,

als Sie im Januar 1994 in Genf mit dem verstorbenen Präsidenten Hafez al-Assad zusammentrafen, sprachen Sie beide stundenlang über die Menschen in der Region und die Notwendigkeit, Frieden zu schließen. Bei dem geschlossenen Treffen haben Sie sich wunderbar mit ihm verstanden und über Ihre verstorbenen Mütter gesprochen. Ich bin sicher, dass es Sie schockieren wird, zu erfahren, dass „Israel“ im letzten Jahr Zehntausende Mütter in Gaza, Palästina und im Libanon, Zehntausende Säuglinge und Kinder, Hunderte Journalisten und Hunderte Ärzte, medizinisches Personal und Patienten getötet hat, ganz zu schweigen von der Zerstörung, die sie in allen Krankenhäusern in Gaza angerichtet haben. Ich weiß, dass unsere Darstellung, d. h. die arabische Darstellung, Sie nicht erreicht; daher möchte ich sagen, dass die Gräueltaten, die „Israel“ gegen uns verübt, nur mit dem Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern und den Aborigines verglichen werden können, inmitten eines völligen Zusammenbruchs des internationalen Systems und des humanitären Völkerrechts.

Sehr geehrter Herr Präsident,

als ich Sie völlig ungläubig Ihre schrecklich falsch kalkulierte Erklärung abgeben sah, die Ihrer Staatskunst in keiner Weise angemessen ist, erinnerten Sie mich an den englischen Dichter William Wordsworth, der in hohem Alter seine besten Gedichte zerriss, um seine Werke neu zu bewerten, ohne zu wissen, dass er damit sein bestes Erbe zerstörte und sich selbst seines ehrenwertesten Vermächtnisses beraubte.

Arabischer Intellektuelle

