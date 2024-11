https://www.commondreams.org/news/israel-human-shields-gaza



Das Filmmaterial zeigt einen palästinensischen Mann, der von den israelischen Streitkräften als menschlicher Schutzschild benutzt wird.

(Foto: Al Jazeera)

Neue Berichte belegen den „großflächigen“ Einsatz menschlicher Schutzschilde durch Israel in Gaza

Von Olivia Rosane

4. November 2024

„Das früheste Zeugnis,

Die Streitkräfte Israels setzen inhaftierte Palästinenser im Gazastreifen routinemäßig als

„Dies war nicht nur hier und da der Fall, sondern in großem Umfang bei einer Reihe verschiedener Einheiten, zu unterschiedlichen Zeiten, während des gesamten Krieges und an verschiedenen Orten“, sagte Joel Carmel, Advocacy Director von Breaking the Silence, gegenüber der Washington Post.

„Mein Krankenhaus verwandelte sich in Schutt und Asche, und sie forderten mich auf, es mit meinen eigenen Händen abzureißen.“

Die Vorfälle, von denen der Post berichtet wurde, ereigneten sich zwischen Januar und August. Ein Mann, der 20-jährige Mohammed Saad, sagte, er sei im Juni von der israelischen Armee festgenommen und mehrere Tage lang verhört worden. Dann begann ein neues Muster. Jeden Tag wurden ihm und zwei anderen palästinensischen Männern die Augen verbunden und sie wurden an einen anderen Ort gebracht. Sie mussten IDF-Uniformen tragen, bekamen Kameras und wurden angewiesen, Gebäude vor den israelischen Soldaten zu betreten, um sie zu filmen und auf Sprengstoff zu untersuchen. Am zweiten Tag ereignete sich eine Explosion, nachdem Saad seine erzwungene Untersuchung durchgeführt hatte.

„Sie fesselten meine Hände und warfen mich in den Sand“, erinnert er sich. “Sie schlugen mich abwechselnd. Ich weiß immer noch nicht, woher die Explosion kam.“

Ein anderes Mal zeigte ihm der Hauptmann der Einheit, von der er festgehalten wurde, ein Bild des Hauses seiner Familie, das durch Bomben zerstört worden war.

„Wenn du nicht mit uns kooperierst, werden wir alle deine Familienmitglieder auf diese Weise töten“, sagte der Hauptmann.

Am 15. Tag von Saabs Martyrium wurde ihm Zivilkleidung gegeben und er wurde aufgefordert zu gehen. Als er dies tat, spürte er einen Schmerz und stellte fest, dass er in den Rücken geschossen worden war.

Die anderen drei Palästinenser, die von der Post interviewt wurden, wurden während der Razzia der israelischen Streitkräfte im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt im März festgenommen. Einer von ihnen war Chirurg im Krankenhaus, während die anderen beiden aus ihren Häusern in der Nähe geholt wurden. Sie wurden gezwungen, vor den israelischen Truppen das Krankenhausgebäude zu betreten, alle Barrieren zu entfernen und Fotos von jedem Raum zu machen, den sie betraten.

„Ich sagte ihnen, dass meine Hände für meine Arbeit kostbar sind; ich bin der einzige Gefäßchirurg hier“, erinnerte sich der Chirurg Omar al-Jadba gegenüber der Post. “Mein Krankenhaus verwandelte sich in Schutt und Asche, und sie baten mich, es mit meinen eigenen Händen abzureißen.“

Der IDF-Soldat, der anonym bleiben wollte, sagte, dass zwei palästinensische Häftlinge seiner Einheit zugeteilt wurden, um sicherzustellen, dass die Gebäude sicher betreten werden konnten. Einer von ihnen war noch ein Teenager. Sein Kommandant sagte, die beiden Männer seien Terroristen, sagte aber später, sie könnten nach Abschluss der Mission freigelassen werden.

„Zu diesem Zeitpunkt wurde uns klar, dass sie keine Terroristen sein konnten, wenn wir sie freilassen konnten“, sagte der Soldat, ein Reservist, der Post. “Der Offizier hat uns einfach belogen.“

„Jede ihrer Anschuldigungen ist ein Geständnis.“

Eine andere Gruppe von Soldaten stellte den Einsatz menschlicher Schutzschilde in Frage und teilte einem höheren Kommandanten mit, dass dies gegen das Völkerrecht verstoße.

„Er sagte uns, dass das Völkerrecht nicht wichtig sei und das Einzige, woran einfache Soldaten denken müssten, der ethische Kodex der IDF sei“, sagte der Soldat der Post.

Die IDF erklärte jedoch in einer Stellungnahme, dass ihre Befehle den Einsatz menschlicher Schutzschilde verbieten.

Breaking the Silence, eine Gruppe, die Zeugenaussagen von israelischen Soldaten in den besetzten palästinensischen Gebieten aufzeichnet, sagte, dass die Aussage des Reservisten mit anderen übereinstimme, die sie erhalten hätten.

„Die früheste Zeugenaussage, die wir dazu haben, stammt von einem Soldaten, der nur wenige Wochen nach Beginn der Bodeninvasion davon wusste“, sagte Carmel. “Die jüngste Zeugenaussage, die wir dazu haben, stammt aus dem Sommer.“

Die Berichterstattung in der New York Post kam am selben Tag wie eine große Untersuchung der Associated Press zu israelischen Überfällen auf drei Krankenhäuser im nördlichen Gaza Ende 2023. Israel hat seine Krankenhausüberfälle oft mit der Behauptung gerechtfertigt, dass die Hamas von innen heraus operiere und alle Patienten und Ärzte zu menschlichen Schutzschildern mache. Die AP kam jedoch zu dem Schluss, dass

„Israel hat kaum oder gar keine Beweise für eine nennenswerte Präsenz der Hamas in den drei von ihm in Betracht gezogenen Krankenhäusern vorgelegt: den Krankenhäusern al-Awda, Indonesian und Kamal Adwan.

„Was haben [der ehemalige US-Präsident Donald] Trump und [der israelische Premierminister Benjamin] Netanjahu gemeinsam?“ fragte der Journalist Mehdi Hasan als Reaktion auf die Berichterstattung der Post. “Vieles, aber vor allem … Projektion. Jeder ihrer Vorwürfe ist ein Geständnis.“

Andere Kommentatoren reagierten auf die eindeutigen Verstöße gegen das Völkerrecht und stellten die Frage, warum die USA weiterhin Waffen und Gelder an die israelische Armee liefern, obwohl diese Kriegsverbrechen begeht.

Die Koalition „Austin for Palestine“ teilte ein Zitat aus dem Artikel und wies darauf hin, dass das, was darin beschrieben wurde, „mit unseren Steuergeldern bezahlt wird“.

