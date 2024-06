https://countercurrents.org/2024/06/a-letter-in-solidarity-with-arundhati-roy/



Ein Brief in Solidarität mit Arundhati Roy

in Indien

von Moumita Alam

18. Juni 2024

Es ist Monsun. Estha könnte wieder nach Hause zurückkehren. Und Rahel könnte wieder mit dem frischen Kuhmist spielen. Wird sie wieder bestraft werden? Jeder, der nicht in der größten Demokratie der Welt lebt, könnte überrascht sein! Bestrafung für was? In Indien sind wir in den letzten zehn Jahren durch nichts mehr überrascht worden. Bestrafung ist Bestrafung. Die Vernunft wurde in den Hintergrund gedrängt. Akhlaq wurde dafür bestraft, ein Name zu sein – Akhlaq. Zunaid wird dafür bestraft, Zunaid zu sein. Die Opfer von Delhi im März 2020 wurden dafür bestraft, dass sie in Delhi waren, als ein Fanatiker völlig ungestraft Goli Maro Salo schreien konnte… Ich kann die einleitenden Worte von Goli Maro nicht schreiben oder aussprechen… Ich habe Angst. Ich habe Angst vor meinem Namen.

Nach einem 45-tägigen Marathon, bei dem um das Leben der Demokratie gekämpft wurde, nämlich den Wahlen, haben wir eine atemberaubende Silberkugel bekommen – das gar nicht so schlechte Wahlergebnis. Eine Wiederbelebung des alten Pferdes Indian National Congress und anderer regionaler Parteien. Und die Abflachung der „aap ki baar charso paar“-Euphorie. Viele denken, der Krieg sei vorbei. Es ist Zeit zum Durchatmen! Einige fallen wieder in einen Estha-ähnlichen, zurückgezogenen Solipsismus zurück. Die immer schon nicht so hart arbeitenden besorgten und nicht so besorgten Wähler der oberen Mittelschicht, die weder Bhakt noch Atheisten sind, die ein wankelmütiges moralisches Gewissen haben wie Essensreste in einer leeren Schüssel, aber nicht den Mut, sich an Veränderungen zu beteiligen, freuen sich über das Ergebnis vom 4. Juni. Sie bereiten wieder einmal ihre XL-Popcorn-Packung für eine Check-in-Bilanz-Show im heiligen Haus der Demokratie vor. Sie denken, der Job ist erledigt, wenn nicht ganz, dann zumindest zur Hälfte. Sorgfältig wischen sie den letzten Rest Wasser aus der Che-Guevara-Kaffeetasse, um den entspannenden Kaffee einzuschenken. Jetzt fühlen sie sich in Sicherheit. Zumindest ist das nagende, ständig nachklingende, aber nicht unerträgliche bürgerliche Gefühl, dass ein größenwahnsinniger Autokrat im heiligen Parlament sein Unwesen treibt und sie nur hilflose Zuschauer sind, nach dem 4. Juni bis zu einem gewissen Grad verschwunden. Jetzt haben sie eine Cocktail-Opposition.

Inzwischen haben sie den Lynchmord an Guddu Khan alias Mohamed Tehsin (35) und Chand Miya (33) verpasst. Der Kater vom 4. Juni war noch nicht vorbei. So verpassten sie die Nachricht über den Lynchmord. Sie haben sich mit einer milden Version desselben Cocktails abgefunden, den sie geschmacklos finden.

Doch nun erreicht sie die Nachricht von der Strafverfolgung Arundhati Roys, deren Werke für einige, insbesondere für die städtische Elite der Mittelschicht, wertvolle revolutionäre Vorzeigewerke sind. Roys Werke sind die revolutionären Paraphernalien in ihren Bücherregalen. Was werden sie jetzt tun? Werden sie zu der Cocktail-Opposition aufschauen? Oder werden sie für sie laufen? Was wird ihre Strategie sein?

Ich will die Antwort nicht wissen. Ich weiß nur, dass sie sich nicht trauen, sich zu ändern. Arundhati Roy war nie ihre Genossin.

Das faschistische Regime 3.0 hat also zu arbeiten begonnen. Jetzt liegt es an uns. Ich weiß, wir alle, die Elenden der Erde, haben nie geglaubt, dass diese sanft-milde, nicht so harte, harte Art von Cocktail, Mocktail-Erzählung den Faschismus besiegen kann. Wir wissen, dass wir Hasdeo Arand verloren haben, und wir wissen, dass wir am Rande einer Katastrophe in Uttarakhand stehen, wo der Teesta durch zahlreiche Dämme gefesselt ist. Wir wissen, dass nur sehr wenige es je gewagt haben, Fragen über unsere verschwindenden Wälder und Flüsse zu stellen. Arundhati Roy ist einer der Stars unter diesen wenigen. Arundhati Roy ist unsere Genossin. Sie ist keine Revolutionärin aus der Oberschicht, für die Widerstand immer eine Option ist. Wir wissen, wer die Operation Green Hunt durchgeführt hat und dass Arundhati Roy nie aufgehört hat, darüber zu schreiben. Es ist unser Krieg. Ein Krieg zwischen den Unglücklichen, den Unterdrückten und den Faschisten. Und wir werden ihn 3 zu 0 gewinnen.

Es ist kein Krieg, den wir, das elende, übrig gebliebene Volk, mit Bomben oder Gewehren führen werden. Vielmehr werden wir ihn mit Geduld, Tapferkeit, unserer Unerbittlichkeit und unseren Worten führen. Wer hat mehr Geduld als wir? Im Laufe der Jahre, in denen wir in einer völlig parteiischen Demokratie leben, in der 10 % der Menschen den größten Teil des Reichtums für sich beanspruchen, haben wir uns die Kunst der Geduld angeeignet. Wenn wir stundenlang in einer Schlange stehen, um Wasser zum Scheißen zu bekommen, wissen wir, was Geduld bedeutet. Dieselbe Geduld wird zu unserer Beharrlichkeit bei der Durchsetzung von Gerechtigkeit. Wir werden also nicht zulassen, dass diese Faschisten 3.0 bei ihrem Versuch, das intelligente Gehirn, den brillanten Verstand und die einfühlsame Zunge von Arundhati Roy zum Schweigen zu bringen, gewinnen. Sie ist die unzerstörbare Zunge, die nicht gebrochen werden kann. Wie kann der Faschist die Zunge der Tinte brechen?

Sie wird immer wieder nach den Vögeln, den Schmetterlingen und den Minenbaronen fragen. Und auch uns hat sie mit ihren Fragen angesteckt. Denn sich für die Unterdrückten, für die Opfer, für die Habenichtse einzusetzen, kann in einer Demokratie kein Verbrechen sein. Arundhati Roys Wort hallt in unseren Ohren wider,

„In den Zeitungen haben mir einige vorgeworfen, ich würde ‚Hassreden‘ halten, ich wolle, dass Indien zerbricht. Im Gegenteil, was ich sage, kommt aus Liebe und Stolz. Ich will nicht, dass Menschen getötet, vergewaltigt, eingesperrt oder ihnen die Fingernägel ausgerissen werden, um sie zu zwingen, zu sagen, dass sie Inder sind. Es kommt daher, dass ich in einer Gesellschaft leben möchte, die sich um Gerechtigkeit bemüht. Schade um die Nation, die ihre Schriftsteller zum Schweigen bringen muss, weil sie ihre Meinung sagen. Schade um die Nation, die diejenigen ins Gefängnis stecken muss, die nach Gerechtigkeit fragen, während kommunale Mörder, Massenmörder, Unternehmensbetrüger, Plünderer, Vergewaltiger und diejenigen, die die Ärmsten der Armen ausbeuten, frei herumlaufen.“

Wenn alle Institutionen, die die demokratischen Werte und das demokratische Ethos aufrechterhalten sollen, in den letzten Jahren systematisch geschwächt wurden, gibt es für uns fast keine Möglichkeit mehr, die Situation wiederherzustellen. Aber wenn es keinen Weg zurück gibt, bleibt nur der Blick nach vorn.

Das Klima steht auf der Kippe! Ein Teil Indiens steht aufgrund von Überschwemmungen am Rande des Aussterbens, und in anderen Teilen herrscht Dürre. Aber noch haben wir Hoffnung. Und wir, das unglückliche, übrig gebliebene Volk, werden Widerstand leisten, bis wir Azadi bekommen. Und wir werden das Lied der Freiheit singen:

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …