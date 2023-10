Dank an Ingrid Rumpf

Vorausgeschickt, weil ich mich dem voll anschließe:

Die Nahost-Expertin Sara Roy: „Ich möchte Präsident Biden fragen, ob die abscheuliche Ermordung von 1300 unschuldigen Israelis die abscheuliche Ermordung von möglicherweise Tausenden, vielleicht Zehntausenden von unschuldigen Bürgern des Gazastreifens und die Zerstörung ihrer Gesellschaft rechtfertigt?“

Hier die Stimme des israelischen Holocaust- und Genozid-Forschers Raz Segal zu Gaza:

Ein Fall von Völkermord aus dem Lehrbuch:

Autor: Raz Segal

Oktober 2023



Israel hat deutlich gemacht, was es in Gaza tut. Warum hört die Welt nicht zu?

Raz Segal (hebräisch רז סגל) ist ein israelischer Historiker mit Schwerpunkt auf Holocaust- und Genozid-Forschung und Autor. Er ist Associate Professor für Holocaust- und Genozidforschung an der Stockton University in Galloway, New Jersey.[1] Er forschte insbesondere über den Holocaust in den Karpathen, unter anderem für die israelische Holocaustgedenkstätte Yad Vashem. (lt. Wikipedia)

Am Freitag wies Israel die belagerte Bevölkerung in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens an, in den Süden zu evakuieren, und warnte, dass es seine Angriffe auf die obere Hälfte des Streifens bald verstärken würde. Mehr als eine Million Menschen, darunter die Hälfte der Kinder, versuchen nun verzweifelt, vor den anhaltenden Luftangriffen in eine ummauerte Enklave zu fliehen, in der es kein sicheres Ziel gibt. Die palästinensische Journalistin Ruwaida Kamal Amer schrieb heute aus Gaza: „Flüchtlinge aus dem Norden kommen bereits in Khan Younis an, wo die Raketen nie aufhören und uns die Lebensmittel, das Wasser und der Strom ausgehen.“ Die UNO hat davor gewarnt, dass die Flucht der Menschen aus dem nördlichen Teil des Gazastreifens in den Süden „verheerende humanitäre Folgen“ nach sich ziehen und „eine bereits bestehende Tragödie in eine katastrophale Situation verwandeln“ wird. In der letzten Woche hat die israelische Gewalt gegen den Gazastreifen mehr als 1.800 Palästinenser getötet, Tausende verletzt und mehr als 400.000 Menschen innerhalb des Streifens vertrieben. Und dennoch versprach der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu heute, dass das, was wir gesehen haben, „nur der Anfang“ sei.

Israels Kampagne zur Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens – und möglicherweise zu ihrer vollständigen Ausweisung nach Ägypten – ist ein weiteres Kapitel der Nakba, bei der schätzungsweise 750.000 Palästinenser während des Krieges von 1948, der zur Gründung des Staates Israel führte, aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Der Angriff auf den Gazastreifen kann aber auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden: als ein Lehrbuchfall von Völkermord, der sich vor unseren Augen abspielt. Ich sage dies als Völkermordforscher, der viele Jahre lang über die israelische Massengewalt gegen Palästinenser geschrieben hat. Ich habe über den Siedlerkolonialismus und die jüdische Vorherrschaft in Israel geschrieben, über die Verzerrung des Holocaust, um die israelische Rüstungsindustrie anzukurbeln, über die Bewaffnung mit Antisemitismusvorwürfen zur Rechtfertigung israelischer Gewalt gegen Palästinenser und über das rassistische Regime der israelischen Apartheid. Jetzt, nach dem Angriff der Hamas am Samstag und dem Massenmord an mehr als 1.000 israelischen Zivilisten, ist das Schlimmste vom Schlimmsten eingetreten.

Nach internationalem Recht ist das Verbrechen des Völkermords definiert durch „die Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten“, wie es in der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords vom Dezember 1948 heißt. Bei seinem mörderischen Angriff auf Gaza hat Israel diese Absicht lautstark verkündet. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte am 9. Oktober unmissverständlich: „Wir verhängen eine vollständige Belagerung über Gaza. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Treibstoff. Alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir werden entsprechend handeln.“ Führende westliche Politiker verstärkten diese rassistische Rhetorik, indem sie den Massenmord der Hamas an israelischen Zivilisten – ein Kriegsverbrechen nach internationalem Recht, das in Israel und in der ganzen Welt zu Recht Entsetzen und Schock auslöste – als einen „Akt des schieren Bösen“ bezeichneten, wie US-Präsident Joe Biden sagte, oder als einen Schritt, der ein „uraltes Übel“ widerspiegelt, wie es die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen ausdrückte. Diese entmenschlichende Sprache dient eindeutig dazu, die weitreichende Zerstörung palästinensischen Lebens zu rechtfertigen; die Behauptung des „Bösen“ lässt in ihrer Absolutheit die Unterscheidung zwischen militanten Hamas-Kämpfern und der Zivilbevölkerung des Gazastreifens außer Acht und verdeckt den breiteren Kontext von Kolonialisierung und Besatzung.

In der UN-Völkermordkonvention sind fünf Handlungen aufgeführt, die unter ihre Definition fallen. Israel begeht derzeit drei dieser Handlungen in Gaza: „1. die Tötung von Mitgliedern der Gruppe. 2. Verursachen schwerer körperlicher oder geistiger Schäden bei Mitgliedern der Gruppe. 3. Vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 6.000 Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen, der eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt ist – mehr Bomben, als die USA in jedem Jahr ihres Krieges über ganz Afghanistan abgeworfen haben. Human Rights Watch hat bestätigt, dass zu den eingesetzten Waffen auch Phosphorbomben gehörten, die Körper und Gebäude in Brand setzen und Flammen erzeugen, die auch bei Kontakt mit Wasser nicht verlöschen. Dies zeigt deutlich, was Gallant mit „entsprechend handeln“ meint: nicht auf einzelne Hamas-Kämpfer zielen, wie Israel behauptet, sondern tödliche Gewalt gegen die Palästinenser in Gaza „als solche“ entfesseln, in der Sprache der UN-Völkermordkonvention. Israel hat auch seine 16-jährige Belagerung des Gazastreifens – die längste in der modernen Geschichte – unter eindeutiger Verletzung des humanitären Völkerrechts zu einer „vollständigen Belagerung“, wie Gallant es ausdrückt, verschärft. Diese Wendung deutet explizit auf einen Plan hin, die Belagerung zu ihrem endgültigen Ziel der systematischen Zerstörung der Palästinenser und der palästinensischen Gesellschaft in Gaza zu bringen, indem sie getötet, ausgehungert, von der Wasserversorgung abgeschnitten und ihre Krankenhäuser bombardiert werden.

Nicht nur die israelische Führung bedient sich solcher Worte. Ein Interviewpartner des pro-Netanjahu-Kanals 14 forderte Israel auf, „Gaza in Dresden zu verwandeln“. Kanal 12, der meistgesehene Nachrichtensender Israels, veröffentlichte einen Bericht über linksgerichtete Israelis, die dazu aufriefen, „auf dem zu tanzen, was einmal Gaza war“. Inzwischen sind völkermörderische Verben – Aufrufe zur „Auslöschung“ und „Plattmachung“ des Gazastreifens – in den sozialen Medien Israels allgegenwärtig. In Tel Aviv wurde ein Banner mit der Aufschrift Null Gazaner“ an einer Brücke gesehen.

Der völkermörderische Angriff Israels auf den Gazastreifen ist in der Tat ziemlich eindeutig, offen und schamlos. Die Täter von Völkermord drücken ihre Absichten normalerweise nicht so deutlich aus, obwohl es Ausnahmen gibt. Im frühen 20. Jahrhundert verübten die deutschen Kolonialherren beispielsweise einen Völkermord als Reaktion auf einen Aufstand der indigenen Herero und Nama in Südwestafrika. Im Jahr 1904 erließ der deutsche Militärbefehlshaber, General Lothar von Trotha, einen „Ausrottungsbefehl“, der mit einem „Rassenkrieg“ begründet wurde. Bis 1908 hatten die deutschen Behörden 10.000 Nama ermordet und ihr erklärtes Ziel der „Vernichtung der Herero“ erreicht, indem sie 65.000 Herero, 80 % der Bevölkerung, töteten. Gallants Befehle vom 9. Oktober waren nicht weniger eindeutig. Israels Ziel ist es, die Palästinenser in Gaza zu vernichten. Und wir, die wir auf der ganzen Welt zusehen, werden unserer Verantwortung nicht gerecht, sie daran zu hindern. Übersetzt mit Deepl.com

Raz Segal ist außerordentlicher Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Stockton University und Stiftungsprofessor für das Studium des modernen Völkermords.

