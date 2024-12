https://redflag.org.au/article/a-year-of-student-activism-for-palestine



Ein Jahr des studentischen Aktivismus für Palästina

18. Dezember 2024

Yasmine Johnson

Studierende der Universität Sydney errichteten im April das erste australische Palästina-Solidaritätscamp FOTO: Richard Dobson

Dieses Jahr hat die größte Campus-Mobilisierung für Palästina in der Geschichte Australiens erlebt. Tausende von Studenten sind marschiert, haben ihre Vorlesungen verlassen, Besetzungen organisiert und an Massenversammlungen teilgenommen, um ein Ende des Grauens zu fordern, das wir in Gaza erleben.

Wir besuchen Kurse an Universitäten mit direkten Verbindungen zu Unternehmen, die vom Völkermord profitieren. Manchmal werden wir mit dieser Tatsache direkt konfrontiert, z. B. Studenten der University of Queensland, die zwischen den Vorlesungen am Boeing-Forschungs- und Technologiezentrum vorbeigehen, das von einem der größten Waffenhersteller der Welt und einem wichtigen Lieferanten Israels betrieben wird. Andernorts zeigt sich die Komplizenschaft in Form von versteckten Partnerschaften und Investitionsportfolios. All dies hat berechtigte Empörung ausgelöst.

Die ersten größeren Studentenaktionen waren landesweite Arbeitsniederlegungen, die von Students for Palestine organisiert wurden. Diese begannen im November letzten Jahres, als Tausende von Schülern und Studenten den Unterricht schwänzten, um sich in der Stadt zu versammeln. Mehr als 1 000 Studenten besetzten das Einkaufszentrum Melbourne Central, hissten palästinensische Flaggen und forderten in Sprechchören, dass die Regierung ihre Unterstützung für den israelischen Völkermord in Gaza einstellt. Die Streiks wurden in diesem Jahr in allen größeren Städten Australiens fortgesetzt. Warum sollten die Schüler wie gewohnt am Unterricht teilnehmen, wenn alle Schulen und Universitäten in Gaza geschlossen sind?

Die rechtsgerichteten Medien und Politiker führten eine Hetzkampagne gegen uns. Nach den ersten Studentenstreiks ließ der Daily Telegraph einen Psychologen kommen, um uns zu sagen, dass wir unmöglich verstehen könnten, was in Gaza passiere: „Die Gehirne junger Menschen sind noch nicht voll entwickelt“. Die Premierminister von Victoria und NSW sagten den Schülern, wenn sie die Welt verstehen und verändern wollten, sollten sie in der Schule bleiben. Wir haben nicht darauf gehört.

Dann kam die Welle der Gaza-Solidaritätscamps. Mutige Studenten der Columbia University in New York kämpften gegen die Biden-Administration, die Universitätsleitung und die Polizei, um ihr Lager aufrechtzuerhalten. Studenten für Palästina-Aktivisten an der Universität Sydney folgten diesem Beispiel, schlugen Zelte auf und lösten eine Bewegung aus, die sich über das ganze Land ausbreitete. Bei dieser Bewegung ging es um die Verbrechen der israelischen Regierung. Aber es ging auch um die Verbrechen der Universitäten, die die Forschungsergebnisse für die Waffenfirmen produzieren, die Israels Völkermord bewaffnen, und die mit den israelischen Institutionen zusammenarbeiten, die die Propaganda produzieren, die nötig ist, um Unterstützung dafür zu gewinnen.

Auf jedem Campus, auf dem ein Lager entstand, gab es einen Überfluss an Unterstützung durch die Gemeinschaft. An frischen Mahlzeiten, Snacks und Hygieneartikeln mangelte es nie. Aber die Unterstützung kam nicht nur in Form von Lebensmitteln. Sie wurde auch durch die vielen Menschen sichtbar, die sich mobilisierten, als unsere Lager angegriffen wurden. An der Monash University griffen ein Dutzend pro-israelische Schläger das Camp in der ersten Nacht an. Als sie in der nächsten Woche zurückkehrten, kamen 70 Unterstützer, um das Lager zu verteidigen. An der Universität Sydney wurde eine geplante Pro-Israel-Kundgebung von 200 Rechten mit einer Palästina-Solidaritätsdemonstration von mehr als 500 Personen konfrontiert.

An der Deakin University forderte die Leitung die Studenten unter Androhung von Disziplinarmaßnahmen auf, das Camp nach nur sechs Tagen zu verlassen. Die Studenten hielten durch und hielten ihr Lager bis zum Ende des Trimesters aufrecht. An der ANU rief die Leitung die Polizei zu den Studierenden, die daraufhin von einer Menschenkette von Sicherheitskräften umringt wurden und mit Massenverhaftungen bedroht wurden, falls sie sich weigerten, das Lager aufzulösen. Die Studierenden hielten eine improvisierte Versammlung ab, in der sie beschlossen, ihr Lager zu verteidigen und die Gemeinschaft um Unterstützung zu bitten. Die Solidarität siegte – nach einer langen Auseinandersetzung war die Polizei gezwungen, sich zurückzuziehen.

Die Camps entstanden überall auf der Welt. In Sydney wachten wir eines Morgens auf und sahen ein Video, auf dem ein kleiner Junge ein handgemaltes Schild aus Pappe in der Hand hielt, auf dem zu lesen war: „Danke für die Studenten der Universität von Sydney. Eure Stimme hat Gaza erreicht“.

Im zweiten Semester engagierten sich noch mehr Studenten in der Palästina-Bewegung, als im ganzen Land allgemeine Studentenversammlungen stattfanden. Überall, wo sie stattfanden, kamen Hunderte von Studenten, um ihre Universitäten aufzufordern, ihre Beziehungen zu Waffenfirmen und israelischen Einrichtungen zu beenden.

Den Anfang machte die Universität von Queensland. Am Abend der Versammlung erstreckte sich die Anmeldeschlange über den gesamten Campus, und als die Abstimmung aufgerufen wurde, hatten die Studenten zwei große Hörsäle gefüllt. Mehr als 1 500 Studierende stimmten für die Unterstützung Palästinas und forderten, dass die Universität ihre Beziehungen zum großen Waffenhändler Boeing kappt. Nach dem Ende der Sitzung marschierten die Studenten zum Kanzleramt, was wahrscheinlich die größte Campus-Demonstration für Palästina war.

Andere Universitäten folgten diesem Beispiel. An der Universität Sydney mobilisierten sich mehr als 800 Studenten, an der University of Western Australia 300. An der Universität von Adelaide nahmen zweihundert Studenten teil, obwohl die rechtsgerichtete Studentengewerkschaft versucht hatte, die Versammlung ganz zu verhindern. Auch an der Universität Melbourne konnte die Führung der Studentengewerkschaft 600 Studenten nicht davon abhalten, sich zu versammeln. An vielen Universitäten mussten sich die Studierenden den Versuchen der Leitung widersetzen, Organisierungsversuche zu unterdrücken. An der Queensland University of Technology rief die Universitätsverwaltung die Polizei, die den Aktivisten mitteilte, dass sie jeden vom Campus entfernen würde, der nicht in die offiziellen Versammlungsräume passte.

Die große Zahl der Teilnehmer an diesen Versammlungen hat gezeigt, dass die Unterstützung für Palästina im letzten Jahr rapide zugenommen hat. Aber wir haben noch einen großen Kampf vor uns.

Die Universitäten sind hart gegen pro-palästinensischen Aktivismus vorgegangen – gegen Dutzende von Studenten wurden in diesem Jahr aufgrund ihres Aktivismus Disziplinarverfahren an den Universitäten eingeleitet. Unter dem Druck der australischen Regierung und zionistischer Organisationen führen die Rektoren nun harte neue Regeln ein, wie z. B. die Campus-Zugangsrichtlinien an den Universitäten von Melbourne und Sydney. Diese schränken die freie Meinungsäußerung auf dem Campus ein, indem sie das Recht der Studenten, Proteste zu organisieren, einschränken. Die Meinungsfreiheit an der Universität ist heute geringer als auf der Straße. An der Universität Sydney empfiehlt die kürzlich durchgeführte Hodgkinson External Review, die in Auftrag gegeben wurde, um herauszufinden, wie man abweichende Meinungen besser unterdrücken kann, das Verbot von Vorlesungsankündigungen, das Anbringen von Transparenten und das Protestieren im Inneren der Universität.

Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Studenten nicht so schnell aufgeben werden. Gaza hat uns gezeigt, wie weit unsere Regierung und unsere Universitäten gehen, um den Widerstand gegen ihre Unterstützung Israels während eines Völkermordes zu unterbinden. Dass sie sich gezwungen sehen, die Studentenbewegung zu unterdrücken, zeigt uns, dass wir etwas bewirken. Wir werden nicht aufhören, für Palästina zu kämpfen.

