Palästinensische Autonomiebehörde beweist mit Angriff auf Dschenin Loyalität gegenüber den USA und Israel

Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

17. Dezember 2024

Streitkräfte der Palästinensischen Behörde in Jenin im nördlichen besetzten Westjordanland am 16. Dezember 2024.

Mohammed Nasser APA-Bilder

Mit einer tödlichen Militäroperation in der Stadt Dschenin im nördlichen besetzten Westjordanland stellt die Palästinensische Autonomiebehörde ihren Wert unter Beweis und beweist ihre Loyalität gegenüber ihren israelischen und amerikanischen Herren.

„Die Operation ist ein entscheidender Moment für die Palästinensische Autonomiebehörde“, sagte ein ungenannter palästinensischer Beamter gegenüber Barak Ravid, einem israelischen Medienvertreter mit engen Verbindungen zum US-amerikanischen und israelischen Geheimdienst.

Die tödliche Militäroperation der Palästinensischen Autonomiebehörde in Dschenin und dem dortigen Flüchtlingslager, die sich der zweiten Woche nähert, richtet sich gegen den bewaffneten palästinensischen Widerstand in dem Gebiet, der sich gegen israelische Übergriffe und Landraub zur Wehr setzt.

Der Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, hat die Operation gestartet, „um der neuen Regierung [Donald] Trump zu zeigen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde ein verlässlicher Partner ist“, schrieb Ravid für Axios.

Die Aktionen der Palästinensischen Autonomiebehörde „scheinen von dem Wunsch getrieben zu sein, der neuen US-Regierung ein ‚wertvolles Geschenk‘ zu machen und die Gunst des designierten Präsidenten Donald Trump zu gewinnen, indem sie andeutet, dass ihre Militäroperation in Dschenin in der Lage ist, ‚den Kopf des Widerstands abzuschlagen‘“, heißt es in einer Analyse der libanesischen Zeitung Al-Akhbar.

Ob es der Palästinensischen Autonomiebehörde gelingen wird, die Fähigkeiten oder den Willen des Widerstands tatsächlich zu schwächen, steht auf einem anderen Blatt.

In den israelischen Medien wird die Fragilität der Palästinensischen Autonomiebehörde thematisiert, und es wird befürchtet, dass einige Mitglieder in ihren Reihen ihre Loyalität wechseln könnten. Aus diesem Grund versucht die Palästinensische Autonomiebehörde, ihre Fähigkeiten zur Unterdrückung des bewaffneten Widerstands in Gebieten zu demonstrieren, in denen Israel ihr die nominelle Kontrolle überlässt.

Um mehr Waffen gebeten

Um dies zu erreichen, wendet die PA israelähnliche Taktiken an.

Seit Beginn der Militäroperation haben die PA-Kräfte das Regierungskrankenhaus von Jenin besetzt, die Strom- und Wasserversorgung des Lagers unterbrochen, zwei Jugendliche und ein Mitglied des bewaffneten Widerstands erschossen und damit einen Zustand der Angst und Unsicherheit im Lager geschaffen.

Die Schulen in dem Gebiet wurden geschlossen und die Schüler auf virtuelles Lernen umgestellt. Die Bewohner von Dschenin haben den vierten Tag in Folge einen lagerweiten Streik durchgeführt, um gegen den Einmarsch der Palästinensischen Autonomiebehörde zu protestieren.

Das UNRWA, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, sah sich gezwungen, seine Tätigkeit in dem Gebiet einzustellen.

„Die Kinder sind weiterhin nicht in der Schule und die Bewohner des Lagers haben keinen Zugang zur medizinischen Grundversorgung und zu anderen wichtigen Dienstleistungen“, erklärte Philippe Lazzarini, Generalkommissar des UNRWA, am Dienstag.

„Die Bewohner von Dschenin und des Lagers sind schon viel zu lange einem Kreislauf von Gewalt und Zerstörung ausgesetzt, der das Lager fast unbewohnbar gemacht hat“, fügte Lazzarini hinzu, ohne zu erwähnen, dass es das israelische Militär war, das Dschenin seit dem Beginn des israelischen Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen im Oktober 2023 weitreichenden Zerstörungen und verstärkter Gewalt ausgesetzt hat.

Im September dieses Jahres zerstörte Israel Berichten zufolge den größten Teil der Straßen von Dschenin während einer mehrtägigen tödlichen Razzia in der Stadt und ihrem Lager.

Die Operation der Palästinensischen Autonomiebehörde wird in voller Abstimmung mit Israel durchgeführt, wie hebräische Medien berichteten. Die Sicherheitschefs der Palästinensischen Autonomiebehörde trafen sich im Vorfeld der Operation sogar mit Michael R. Fenzel, einem US-amerikanischen Generalleutnant, der die so genannten Sicherheitsbeziehungen zwischen Israel und den Palästinensern überwacht, um Einzelheiten der Planung zu besprechen.

Die Beamten der Palästinensischen Autonomiebehörde überreichten Fenzel eine detaillierte Liste der Waffen, die für die Intensivierung der Offensive gegen die Palästinenser benötigt werden, berichtete Axios.

Die USA fordern Israel nun auf, den Waffentransfer an die Palästinensische Autonomiebehörde zu genehmigen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin Israels schmutzige Beiträge liefern kann.

Beamte der Regierung von Joe Biden, darunter der US-Botschafter in Israel Jack Lew, baten Israel um die Genehmigung der „dringenden Lieferung von Munition, Helmen, kugelsicheren Westen, Funkgeräten, Nachtsichtgeräten, Sprengstoffanzügen und gepanzerten Fahrzeugen“.

Inkohärente Propaganda

Palästinensische und US-amerikanische Beamte sagten Barak Ravid, die Operation sei auch gestartet worden, „um zu verhindern, dass das, was in Syrien passiert ist, im Westjordanland passiert“.

Ein palästinensischer Beamter sagte, dies sei der „Syrien-Effekt“. Abbas und sein Team waren besorgt, dass das, was in Aleppo und Damaskus geschah, palästinensische islamistische Gruppen inspirieren könnte“.

Dies steht natürlich im Widerspruch zur sonstigen Propaganda der Palästinensischen Autonomiebehörde, die bewaffnete palästinensische Gruppen in den Lagern als Teil einer „vom Iran finanzierten Übernahme“ darstellt, wie der ungenannte palästinensische Beamte gegenüber Ravid erklärte.

„Die Bewaffneten in Dschenin sind keine Widerstandskämpfer, sondern Söldner, die der zweifelhaften Agenda einer externen Partei dienen„, sagte Anwar Rajab, der Sprecher der PA-“Sicherheits“-Kräfte.

Rajab verglich die Aktivitäten der Gruppen mit „ISIS-ähnlichen Bemühungen“ und unterstrich damit diese Inkohärenz.

In Wirklichkeit gibt es den Widerstand im Westjordanland schon so lange wie die militärische Besatzung durch Israel und er ist eine direkte Reaktion darauf. Er ist nicht durch externe Unterstützung motiviert.

Das ist eine Realität, die die Palästinensische Autonomiebehörde versteht und die sie untergräbt, weshalb sie alles in ihrer Macht Stehende tut, um ihren israelischen Herren ihren Wert zu beweisen.

Übersetzt mit Deepl.com

