Ein Jahr Krieg Israels gegen Gaza: Die wichtigsten Ereignisse seit dem 7. Oktober

Trotz Tausender Todesfälle im Gazastreifen im letzten Jahr hat sich der Krieg Israels auf andere Fronten in der Region ausgeweitet.

Angehörige eines bei israelischen Angriffen getöteten Palästinensers tragen ihren in ein Leichentuch gehüllten Angehörigen, während die Leichen nach israelischen Angriffen in Khan Younis am 3. Oktober 2024 ins Nasser-Krankenhaus gebracht werden [Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency]

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024

Seit einem Jahr erreichen uns schreckliche Szenen aus Gaza, während Israel seinen Krieg gegen die Zivilbevölkerung in der belagerten Enklave fortsetzt.

Der Krieg begann am selben Tag wie eine angebliche Vergeltungsmaßnahme für eine Offensive auf Südisrael, die vom bewaffneten Flügel der Hamas und anderen palästinensischen Widerstandsgruppen gestartet wurde.

Israel hat im vergangenen Jahr in Gaza mehr Frauen und Kinder getötet als in jedem anderen Konflikt in den letzten zwei Jahrzehnten, wie Oxfam letzte Woche herausfand.

Im März gaben die Vereinten Nationen an, dass Israel dort in den vorangegangenen Monaten mehr Kinder getötet habe als in vier Jahren Konflikt weltweit.

Obwohl Israel wegen seiner Gräueltaten zur Rede gestellt wurde, hat es seinen Krieg ausgeweitet, den Libanon angegriffen und Syrien und Jemen bombardiert.

Hier ein Rückblick auf 10 Schlüsselmomente des vergangenen Jahres:

7. Oktober 2023 – Hamas-Operation in Israel

Mit der Hamas und anderen palästinensischen Widerstandsgruppen verbündete Kämpfer durchbrachen die Sperranlage um den Gazastreifen für eine Operation in Israel, bei der 1.139 Menschen getötet und etwa 250 gefangen genommen wurden.

Premierminister Benjamin Netanjahu und der israelische Geheimdienst schienen gedemütigt zu sein.

Traumatisierte Israelis scharten sich hinter die Regierung, um Vergeltung an der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens zu üben, in der Hoffnung, die Gefangenen zu befreien.

Ein Jahr später hat Israel mindestens 41.870 Menschen in Gaza getötet, wobei die tatsächliche Zahl vermutlich viel höher ist. Tausende weitere sind unter den Trümmern zerstörter Gebäude begraben oder werden vermisst, und wahrscheinlich werden noch Tausende weitere durch die anhaltenden Bombenangriffe und die durch den Krieg Israels verursachten Bedingungen sterben.

IDie Hamas feuert am 7. Oktober, dem Jahrestag der Erstürmung der Altstadt von Jerusalem, eine Flut von Raketen auf Tel Aviv ab

7. Oktober 2023 – Israels Vergeltungsschlag

Am Nachmittag reagierte Israel mit Luftangriffen auf Gaza. In den ersten Stunden wurden einige Hundert Menschen getötet, da Israel behauptete, es würde die Hamas „auslöschen“.

Seitdem dauert der Krieg gegen alle Menschen in Gaza an.

8. Oktober 2023 – Hisbollah schließt sich dem Kampf an

Nach 24 Stunden begann die Hisbollah mit dem Abschuss von Raketen und kündigte ihre Unterstützung für die Bevölkerung von Gaza an. Sie erklärte, dass sie den Beschuss einstellen würde, sobald ein Waffenstillstand verkündet würde.

Sie traf zunächst die Shebaa-Farmen, ein Gebiet, das historisch zwischen Syrien und dem Libanon umstritten ist, derzeit aber von Israel besetzt ist.

Elf Monate lang feuerten die Hisbollah und einige ihrer Verbündeten Raketen ab, hauptsächlich auf israelische Militäranlagen.

Auf jede aus dem Libanon abgefeuerte Rakete reagierte Israel mit mindestens fünf

Zehntausende wurden auf beiden Seiten der Grenze vertrieben.

Ein Großteil des Südlibanons wurde zerstört, was Experten zufolge ein Versuch war, eine Pufferzone zu schaffen.

17. Oktober 2023 – Al-Ahli-Krankenhaus

Bei einer gewaltigen Explosion im al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza, das mit vertriebenen Palästinensern überfüllt war, kamen fast 500 Menschen ums Leben.

Viele der Getöteten hatten sich vor den unerbittlichen israelischen Bombenangriffen in Sicherheit gebracht

Das Gesundheitsministerium von Gaza gab an, dass ein israelischer Luftangriff die Explosion verursacht habe.

Israel gab an, dass es sich um eine fehlgeleitete Rakete handelte, die von der bewaffneten Gruppe Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) abgefeuert wurde.

Eine Untersuchung von Al Jazeera ergab, dass Israel offenbar Beweise falsch interpretiert hatte, um eine Geschichte zu konstruieren, die es entlastete.

Diese Explosion sollte nur die Spitze des Eisbergs sein: Israel setzte seine Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und -personal in Gaza im Laufe des kommenden Jahres fort

Die meisten Krankenhäuser in Gaza sind nicht mehr funktionsfähig, und das Gesundheitssystem des Gazastreifens ist seit Monaten angeschlagen.

19. November 2023 – Der erste Angriff der Huthis

Die Huthis, Verbündete der Hamas, die Teile des Jemen einschließlich der Hauptstadt Sanaa kontrollieren, starteten am 19. November ihren ersten Angriff im Roten Meer.

Sie entführten ein Frachtschiff, die Galaxy Leader, das Berichten zufolge teilweise einem israelischen Geschäftsmann gehörte

An Bord befanden sich etwa 25 Menschen, die seither von den Huthis gefangen gehalten werden.

Der Militärsprecher der Huthis, Yahya Saree, sagte, die Kaperung sei eine Reaktion auf die „abscheulichen Taten gegen unsere palästinensischen Brüder in Gaza und im Westjordanland“ gewesen.

Die Kaperung der Galaxy Leader war der Beginn einer Huthi-Kampagne von Raketen- und Drohnenangriffen auf die Schifffahrt

Seitdem haben die Huthis etwa 130 Angriffe auf Schiffe gestartet, die ihrer Meinung nach mit Israel in Verbindung stehen und auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt verkehren.

(Al Jazeera)

24. November bis 1. Dezember 2023 – Vorübergehende Waffenruhe

In einem Jahr des Krieges gegen Gaza gab es eine Kampfpause – eine viertägige Waffenruhe, die von Katar vermittelt wurde und zweimal verlängert wurde und vom 24. November bis zum 1. Dezember andauerte.

Die Kämpfe wurden eingestellt und humanitäre Hilfe durfte nach Gaza gelangen, da die Hamas Gefangene im Austausch für die Freilassung palästinensischer Gefangener durch Israel freiließ.

Die Hamas erklärte sich bereit, 50 der 237 Gefangenen vom 7. Oktober freizulassen

In der Zwischenzeit erklärte sich Israel bereit, 150 palästinensische Frauen und Kinder aus seinen Gefängnissen freizulassen.

Nach sieben Tagen lief der Waffenstillstand schließlich aus. Die Gespräche über einen Waffenstillstand sind seitdem in einer Sackgasse.

Das humanitäre Büro der Vereinten Nationen, OCHA, berichtete, dass israelische Streitkräfte trotz des Waffenstillstands am 29. November zwei Palästinenser in Gaza erschossen und am 30. November Menschen beschossen haben

(Al Jazeera)

12. Januar 2024 – Luftangriffe im Jemen

Am 12. Januar 2024 begannen Kampfflugzeuge der Vereinigten Staaten und Großbritanniens mit der Bombardierung des Jemen als Reaktion auf die Angriffe der Huthis auf den Verkehr am Roten Meer.

Obwohl Berichten zufolge fünf Kämpfer getötet wurden, gelang es nicht, die militärischen Aktivitäten der Huthis gegen Schiffe im Roten Meer zu stoppen

Die Behauptung der Houthis, ihre Angriffe dienten der Unterstützung der Bevölkerung von Gaza, hat sich im Jemen als unglaublich populär erwiesen, da die Gruppe Berichten zufolge seit Oktober 2023 etwa 200.000 neue Kämpfer rekrutiert und ausgebildet hat.

(Al Jazeera)

6. Mai 2024 – Invasion von Rafah

Vor dieser Invasion war Rafah ein wichtiger Zufluchtsort für etwa 1,4 Millionen Palästinenser, die sich dort vor den israelischen Bombardierungen zusammengekauert hatten.

Trotz der hohen Bevölkerungsdichte hatte Israel seit Monaten mit seiner Invasion gedroht und die internationale Gemeinschaft ignoriert, die dies als „rote Linie“ betrachtete.

Israel fiel am 6. Mai in Rafah ein und trotzte damit der internationalen Meinung und versprach eine „begrenzte“ Operation gegen Hamas-Kämpfer. Doch auch Monate später wird die Stadt im Süden des Gazastreifens weiterhin angegriffen

Die Offensive schloss auch den Grenzübergang Rafahs zu Ägypten, einen wichtigen Einreisepunkt für Hilfsgüter und auch den Ausreisepunkt für Kriegsflüchtlinge.

In der letzten Maiwoche forderte der Internationale Gerichtshof (IGH) Israel auf, seinen Militärangriff auf Rafah „sofort“ einzustellen, was jedoch nicht geschah.

13. Juli 2024 – Das Massaker von al-Mawasi

Israel tötete bei Angriffen auf al-Mawasi westlich von Khan Younis mindestens 90 Palästinenser und verwundete Hunderte.

Israelische Kampfflugzeuge griffen Zelte von Vertriebenen und eine Wasserdestillationsanlage in einem Gebiet an, das laut einem Sprecher des Zivilschutzes von Gaza von Israel als „sichere Zone“ ausgewiesen worden war.

Der Angriff war eines von vielen Massakern, die Israel im vergangenen Jahr in Gaza verübte. Weitere waren:

Tötung von mehr als 100 Menschen in der al-Tabin-Schule in Gaza-Stadt am 10. August.

Tötung von 274 Palästinensern im Nuseirat-Flüchtlingslager am 8. Juni.

Tötung von 45 Menschen am 27. Mai in einem Flüchtlingslager im al-Mawasi-Gebiet von Rafah, ein Angriff, der als „Zeltmassaker“ bekannt ist

Tötung von 400 Menschen bei der Belagerung des al-Shifa Medical Complex vom 18. März bis 1. April.

Tötung von 118 Menschen, die am 29. Februar am Nabulsi-Kreisverkehr in Gaza-Stadt in der Schlange standen und auf humanitäre Hilfe warteten, beim „Flour Massacre“

17. September 2024 – Tag des Todes im Libanon, offizielle Ausweitung des Krieges

An diesem Tag explodierten Tausende Pager im Libanon. Einen Tag später explodierten auch Tausende Walkie-Talkie-Radios

Diese Angriffe – für die Israel verantwortlich gemacht wurde – forderten Hunderte Todesopfer.

Am 23. September griff Israel den Libanon direkt an, im Süden, im Bekaa-Tal im Osten und in Dahiyeh, einem südlichen Vorort von Beirut, und tötete mindestens 550 Menschen.

Am 27. September wurde der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, bei einem Anschlag auf Dahiyeh ermordet, der so groß war, dass mehrere Wohnhäuser dem Erdboden gleichgemacht wurden

Berichten zufolge setzte Israel 80 Bomben ein, wobei mindestens sechs Menschen getötet und 90 verletzt wurden.

Auf die Ermordung Nasrallahs folgten rasch israelische Forderungen, dass die Menschen große Teile von Dahiyeh verlassen sollten.

Die libanesische Regierung geht nun davon aus, dass bis zu 1,2 Millionen Menschen vertrieben werden könnten.

Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium hat Israel seit Beginn seines Krieges gegen Gaza mehr als 2.000 Menschen im Libanon getötet

Die meisten von ihnen wurden in den letzten drei Wochen getötet.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

