Ein Foto dieser Frau aus Gaza erschütterte die Welt. Ein Jahr später geht ihr Leid weiter

7. Oktober 2024

Es ist zu einem der eindringlichsten Bilder des Leidens der Palästinenser während der einjährigen Bombardierung des Gazastreifens durch Israel nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober geworden.

Saly wurde zusammen mit ihrer Mutter, ihrer kleinen Schwester, ihren Großeltern, ihrem Onkel, ihrer Tante und drei Cousins getötet [Reuters]

Das Reuters-Foto von Inas Abu Maamar, deren Gesicht im verhüllten Körper ihrer toten fünfjährigen Nichte Saly versunken ist, wurde Tage nach Beginn der israelischen Militäroffensive auf Gaza aufgenommen.

Saly wurde zusammen mit ihrer Mutter, ihrer kleinen Schwester, ihren Großeltern, ihrem Onkel, ihrer Tante und ihren drei Cousins getötet. Seitdem hat die 37-jährige Abu Maamar auch ihre Schwester verloren, die zusammen mit ihren vier Kindern in einem Lufttrike im Norden von Gaza getötet wurde.

Abu Maamar ist dreimal umgezogen, um Bombenangriffen zu entgehen, und hat einmal vier Monate in einem Zelt gelebt. Heute ist sie wieder in ihrem Haus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Risse ziehen sich durch das Wellblechdach; ein Duschvorhang verdeckt ein fenstergroßes Loch in der Wand.

„Wir haben die Hoffnung in alles verloren", sagte Abu Maamar, der inmitten von Trümmern auf dem kleinen Friedhof neben dem Haus der Familie saß. Unter den Trümmern, so sagte sie, lag das Grab von Saly.

„Selbst das Grab war nicht sicher."

„Selbst das Grab war nicht sicher.“

Bei dem Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober wurden nach israelischen Angaben etwa 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln genommen.

„Wir haben jede Hoffnung verloren“, sagte Abu Maamar, der inmitten von Trümmern auf dem kleinen Friedhof neben dem Haus seiner Familie saß.

Die brutalen Angriffe Israels in Gaza, die angeblich das erklärte Ziel hatten, die Hamas auszulöschen, haben nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden mindestens 41.500 Menschen getötet, hauptsächlich Zivilisten.

Das israelische Militär hat erklärt, dass die Bombardierung von Gaza notwendig sei, um die Hamas zu zerschlagen, die sich angeblich unter der palästinensischen Bevölkerung versteckt. Die Hamas bestreitet dies.

Luftangriff

Vor dem 7. Oktober war Gaza einer umfassenden israelischen Blockade ausgesetzt, seit die Hamas 2007 die Regierung des palästinensischen Gebiets übernahm. Es gab wenig Arbeit und die Einfuhren waren stark eingeschränkt, aber ihre Familie war sesshaft, sagte Abu Maamar.

Abu Maamar lebte mit ihrem Ehemann in der Nähe der Familie ihres Bruders Ramez, sodass sie viel Zeit mit ihren Nichten Saly und Seba und ihrem Neffen Ahmed verbringen konnte.

Als die Bombenangriffe in der Nähe des Hauses nach dem 7. Oktober zunahmen, flüchtete Ramez mit seiner Familie zu seinen Schwiegereltern, die etwa 1 km entfernt wohnten. Am nächsten Tag wurde das Haus bei einem Luftangriff getroffen.

Als Abu Maamar davon hörte, ging sie sofort ins Nasser-Krankenhaus in Khan Younis. Dort sah sie Ahmed, der damals vier Jahre alt war, und nahm ihn bei der Hand. Saly fand sie tot in der Leichenhalle.

Vor dem 7. Oktober war Gaza seit Beginn der Hamas-Regierung im palästinensischen Gebiet im Jahr 2007 einer umfassenden israelischen Blockade ausgesetzt.

„Ich habe versucht, sie aufzuwecken. Ich konnte nicht glauben, dass sie tot war“, sagte sie.

Dort machte der Reuters-Fotograf Mohammed Salem das Foto von Abu Maamar, die ihre tote Nichte in den Armen wiegt, deren Körper in ein weißes Tuch gewickelt ist.

Das Bild wurde zum World Press Photo des Jahres gekürt und gewann zusammen mit anderen Reuters-Bildern vom Angriff am 7. Oktober und dem israelischen Krieg in Gaza einen Pulitzer-Preis.

Vertreibung

Israel gab an, vom 7. bis zum 17. Oktober, dem Tag des Luftangriffs, bei dem Saly getötet wurde, 5.000 „Hamas-Ziele“ in Gaza angegriffen zu haben. Die palästinensischen Gesundheitsbehörden gaben an, dass bis zu diesem Zeitpunkt etwa 3.000 Menschen getötet worden waren, darunter 940 Kinder.

Das israelische Militär reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Angriff, bei dem Saly getötet wurde.

Im Dezember, als die palästinensischen Behörden angaben, dass die Zahl der Todesopfer in Gaza 15.000 überschritten hatte und Israel sich darauf vorbereitete, seinen Bodenangriff auf den südlichen Gazastreifen auszudehnen, zogen Abu Maamar und andere Familienmitglieder nach Al Mawasi, einem Strandgebiet, in dem Vertriebene in Zelten Zuflucht suchten.

Sie zogen noch zweimal um, als israelische Streitkräfte im Süden gegen die Hamas kämpften und Zivilisten zuerst aus Khan Younis und dann aus der Stadt Rafah evakuierten.

Jetzt, wieder zu Hause, sagt Abu Maamar, dass es keinen Sinn mehr macht, weiterzuziehen. Sie nahm Salys Lieblingskleid, ein schwarzes Kleid mit traditioneller roter palästinensischer Stickerei, und drückte es an ihr Gesicht.

„Wir warten nur darauf, dass der Blutstrom versiegt.“

QUELLE: Reuters

Übersetzt mit Deepl.com

