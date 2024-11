https://www.palestinechronicle.com/one-year-genocide-palestinian-journalists-killed-by-israel-more-than-double-world-average/



Ein Jahr Völkermord – Palästinensische Journalisten von Israel getötet – mehr als doppelt so viele wie der weltweite Durchschnitt

3. November 2024 Nachrichten

Die Beerdigung von zwei palästinensischen Journalisten, die von israelischen Streitkräften in Gaza getötet wurden. (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

PJS forderte den UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf, eine UN-Resolution zu verabschieden, um einen „abschreckenden und präventiven Mechanismus“ zum Schutz palästinensischer Journalisten zu finden.

Das Palestinian Journalists Syndicate (PJS) gab am Samstag bekannt, dass die Zahl der palästinensischen Journalisten, die während des einjährigen israelischen Völkermords an Gaza getötet wurden, mehr als doppelt so hoch ist wie der jährliche Weltdurchschnitt, und forderte ein Ende der Straflosigkeit Israels.

„Das anhaltende brutale Massaker, das die Besatzungstruppen systematisch an palästinensischen Journalisten im geliebten Gaza verüben, um Märtyrer und Zeugen der Wahrheit zu töten, wird nicht ungestraft bleiben für all diejenigen, die dieses schreckliche Massaker gegen den Journalismus und die Menschlichkeit beschlossen und ausgeführt haben“, heißt es in einer Erklärung des PJS.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Straflosigkeit für Verbrechen gegen Journalisten bezeichnete das PJS die israelischen Verbrechen gegen palästinensische Journalisten als „das größte und abscheulichste Massaker an Journalisten in der Geschichte der Medien weltweit“.

Es bekräftigte seine Entschlossenheit, auf internationaler und rechtlicher Ebene alles zu tun, um die Verantwortlichen für diese Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, und forderte die Vereinten Nationen auf, in diese Richtung zu handeln.

„Das Syndikat erinnert Herrn Karim Khan, den Stellvertreter des Internationalen Strafgerichtshofs, an die Notwendigkeit, seinen gesetzlichen Pflichten gemäß seinen Befugnissen nachzukommen, um schnell eine Untersuchung der Beschwerden einzuleiten, die wir in Zusammenarbeit mit der Internationalen Journalisten-Föderation eingereicht haben“, heißt es in der PJS-Erklärung.

„Das Syndikat ist der Ansicht, dass ein fortgesetzter Aufschub die Verwirklichung von Gerechtigkeit behindert und der Besatzung zusätzlich grünes Licht gibt, weitere Verbrechen an Journalisten zu begehen“, fügte es hinzu.

In diesem Zusammenhang forderte PJS auch den UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf, eine UN-Resolution zu verabschieden, um einen ‚abschreckenden und präventiven Mechanismus‘ zum Schutz palästinensischer Journalisten im Einklang mit der Resolution 2222 des UN-Sicherheitsrats zu finden.

Die Resolution 2222 aus dem Jahr 2015 verpflichtet alle Staaten, Journalisten nicht nur als Mitglieder der Zivilbevölkerung, sondern auch aufgrund ihrer besonderen sozialen Funktion zu schützen.

Darüber hinaus begrüßte das Palästinensische Syndikat die Erklärung der Generaldirektorin der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), Audrey Azoulay.

Azoulay bekräftigte in ihrer Erklärung vom Freitag das „Engagement der UNESCO, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und die Sicherheit und den Schutz von Journalisten zu gewährleisten“.

PJS zitierte die Erklärung der UNESCO, in der es heißt: „Seit 2013 wurden bis heute 900 Journalisten getötet, was bedeutet, dass 20 Prozent dieser Verbrechen, die in den letzten 11 Jahren weltweit begangen wurden, von der Besatzung in Gaza in Palästina begangen wurden, aber in nur einem Jahr.“

„Die schockierende Zahl getöteter Journalisten (900) deutet darauf hin, dass weltweit jährlich 82 Journalisten getötet werden, während die israelische Besatzung in nur einem Jahr in Gaza mehr als doppelt so viele Menschen getötet hat wie in allen Ländern der Welt zusammen“, heißt es in der Erklärung von PJS.

Laut PJS gab das Freedoms Committee of the Journalists Syndicate an, dass die israelische Besatzungsarmee seit Beginn des Völkermords an Gaza am 7. Oktober letzten Jahres 174 Journalisten getötet hat.

„Hände weg von unseren Medien“

Die israelischen Besatzungstruppen nahmen auch Journalisten im Libanon ins Visier, wobei bei dem jüngsten Angriff am Freitag, dem 25. Oktober, drei Journalisten bei einem Luftangriff auf die Residenz des Mediengeländes in der südlibanesischen Stadt Hasbayya getötet wurden.

Sie schlossen sich einer großen Zahl palästinensischer und libanesischer Journalisten an, die im vergangenen Jahr von der israelischen Armee ermordet wurden.

„Die internationale Gemeinschaft sollte ihrer Verantwortung nachkommen und Journalisten schützen, die regelmäßig von der israelischen Armee ermordet werden„, heißt es in einer Erklärung des Palestine Chronicle.

„Journalisten als ‚Terroristen‘ zu bezeichnen und sie dann absichtlich und ungestraft und ohne Rechenschaftspflicht zu ermorden, ist in Gaza, im Westjordanland und jetzt im Libanon an der Tagesordnung“, fügte er hinzu.

Dies ist völlig inakzeptabel und schafft einen gefährlichen Präzedenzfall, bei dem Journalisten nicht nur in Palästina und im Libanon, sondern weltweit zu leichten Zielen werden, heißt es in der Erklärung weiter.

Völkermord geht weiter

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords durch Israel in Gaza am 7. Oktober 2023 43.314 Palästinenser getötet und 102.019 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948 geführt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …